“PATRICIA BULLRICH ES LA PRESIDENTA QUE HOY NECESITAN LOS ARGENTINOS”

Dialogamos con el precandidato a Senador prov. por la tercera sección electoral, Gustavo Ferragut, sobre la campaña, de cara a las elecciones PASO que se ha iniciado hace unos días.

Ferragut fue muy enfático al señalar que “Nosotros planteamos una política de un gobierno totalmente austero. Eso incomoda bastante a la clase política” y remarca que “algunos dicen que tienen muchos ovarios, pero esos mismos también dicen que tienen muchos huevos para avanzar en las decisiones profundas que tiene que tener Argentina”

QP: Ferragut, estamos ya en campaña, ya los cargos confirmados, y usted aparece en la lista como precandidato a Senador provincial por Juntos por el Cambio.

GF: “Sí en la lista de Bullrich. La verdad que es una satisfacción poder acompañar desde ese lugar a que Patricia pueda ser presidente de los argentinos en esta interna y que, desde un lugar para poder recorrer, acompañar los distritos y brindar el apoyo para que esto siga creciendo es una gran satisfacción.” la lucha nuestra es contra la delincuencia. Y eso va a estar claro en el rumbo

QP: Realmente Bullrich al principio como que no medía y no le daban mucha entidad. Y ahora juega un mano a mano muy fuerte contra Larreta ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué expectativa tienen?

GF: “Nosotros desde que terminamos en el 2019 en gobierno, a los dos meses Patricia planteó su intención y su vocación de querer ser candidata a presidente. Muchos en ese primer momento fuimos incrédulos en esto, pero a los dos o tres meses más adelante empezamos a trabajar y empezamos a ver que tenía una ascendencia en la sociedad que podía ser. La pandemia y las primeras movidas del gobierno, yendo contra la propiedad privada, yendo contra algunas empresas, queriendo cambiar la modalidad de trabajo, el tema de la pandemia, el tema de la educación, la pusieron en un lugar donde, cuando nadie objetaba nada y nadie decía nada sobre los derechos que se iban avasallando, ella salió en un momento, sin medir el costo, a representar a muchos argentinos que se sentían en una situación extrema. Y ahí fue creciendo, creciendo, creciendo. Después decían, no, no va a llegar, va a ir a la provincia, que la capital, la convicción siempre fue firme y esto es lo que yo rescato muchísimo de ella, que cuando fija un rumbo, hacia ahí va. Y por más que haya tormentas en el camino, que muchos vemos, no desiste de su voluntad de seguir en el rumbo y conduciendo el rumbo. Y esto es lo que hoy la convirtió en una líder, a nuestro criterio, ya instalada e indiscutible en las elecciones que se vienen. Creemos que el camino ya está marcado, que el resultado de las PASO primero va a salir bien posicionada, ganando, y después ganando, creemos nosotros, hasta en primera vuelta. Patricia Bullrich es la presidenta que hoy necesitan los argentinos, porque esta Argentina que no es normal. Fíjate en su spot, que va a salir este domingo, que se inicia la campaña. Marca un rumbo en una Argentina que no es normal. Si fuera una Argentina normal, por ahí un estadista, un administrador o un ordenador, podría ser el presidente de Argentina. Pero en esta Argentina, que no es normal, por todo lo que está sucediendo, necesita este tipo de liderazgo que hoy, Patricia, gran parte de la sociedad lo ve reflejado en ella.”

QP: Hoy, creo, o es la sensación que tengo, que la gente va a votar con el bolsillo, con la inflación y con los niveles de inseguridad. Y Patricia hasta ahora representó una mano fuerte en el tema de inseguridad. ¿Y en el tema económico?

GF: “Bueno, nosotros, menos mal que empieza la campaña, donde allí sí se puede hablar de qué cosas vamos a hacer, quiénes la van a representar. No hay duda que Patricia, como te decía recién, genera un liderazgo en el tema de seguridad, que no es porque tenga una mano dura, sino porque tiene un rumbo firme y está decidida a quién defender. Defender a las víctimas, defender, cuidar a quienes nos cuidan, que la policía y la fuerza de seguridad puedan actuar. Y la lucha nuestra es contra la delincuencia. Y eso va a estar claro en el rumbo. Y en la economía me parece que ya se va a vislumbrando que nuestra idea es ir a una posición bimonetaria donde no es que se deje de costado el peso, sino que el que quiera hacer transacciones comerciales en otra moneda, no solo en el dólar, puede utilizarla. Para eso hay que tener dólares. Y para eso confiamos nosotros que la sociedad, que es la mayor poseedora y tenedora de billete dólar, va a poder hacer inversiones y pagar bienes con la moneda extranjera, sin tener que pasar por valores o tipos de cambio desfavorables para la sociedad.”

QP: Hablamos siempre de políticas macro, la macroeconomía, la seguridad, pero en el día a día, ¿cómo van a influir?, ¿cómo van a cambiar?, ¿qué van a intentar para que el diario de la gente sea un poco mejor?

GF: “Yo creo que el primer tema no es un tema que se pueda tocar. La sociedad necesita saber que hay un orden. No solo en el orden de la economía, sino en el orden de los valores, en el orden del vivir día a día, que vos puedas ir a trabajar y llegues a tu trabajo, no porque otro que quiere obstaculizar una calle no te deje llegar, no porque haya un paro y vos no puedas trabajar digo, hay que buscar un poco el orden y la libertad que en eso son los dos parámetros donde va a estar basado el gobierno. Nadie dice que dejen de protestar, pero el que no quiera protestar puede trabajar; nadie dice que no haya paros, pero el que no quiera parar puede trabajar. Entonces el país va a tener otra dinámica, obstaculizar, poner palo en la rueda y tirar piedra ya no va más.”

QP: ¿Qué le pasó a Larreta según su visión? Si hubiesen sido las elecciones el año pasado, él hubiese sido claramente el ganador. Y hoy está en duda esa posibilidad.

GF: “Para mi criterio nunca estuvo en duda que Patricia estaba construyendo un liderazgo silencioso. Yo creo que Horacio es un candidato a presidente para otro país, o para otra etapa del país. Ni siquiera digo que es bueno o mal candidato. No es para esta etapa. Esta etapa necesita la convicción de mantener un rumbo. Y yo creo que Horacio ha dado muestra de que dialogando no se termina con la corrupción, dialogando no se termina con un sindicalismo que pone palos en la rueda, hay que tener firmeza. El diálogo es otra cosa, el diálogo es con quienes quieren cambiar el rumbo del país, con los que están convencidos en hacer un sacrificio para que la educación sea la base de la Argentina, del crecimiento de la Argentina y no para que tengamos que negociar que en vez de que hagan 30 paros, hagan 15. No, el tema es: hay educación o no hay. Por eso Patricia en el spot dice que este es el momento del cambio, es el todo o es nada.”

QP: Yo creo que, esta es mi impresión personal, obviamente. Creo que el principal problema de la política argentina no es la inflación, no es el tema de la inseguridad, es la corrupción. Es la madre de todo, la batalla contra la corrupción. ¿Qué posición tienen ustedes?

GF: “Comparto lo que vos decís y esto parte de la filosofía del orden. No es lo mismo que el que roba que el que no roba, no es lo mismo el que hace una mala gestión que una buena gestión. Por eso tiene que haber un orden de valores y de compensaciones a quienes hacen las cosas bien y por supuesto tener una sanción a quienes hacen las cosas mal. La corrupción argentina es permitida por una sociedad que mira para el costado. Por eso cuando Patricia propone el cambio siempre dice, no es solo un cambio con medidas de gobierno, sino que acá el cambio y la fuerza del cambio la va a tener la sociedad que va a tener que dar batallas cada vez que nos pongan palos en la rueda.”

QP: ¿La política va a hacer el ajuste la gente o la política? Porque cada vez que hay un shock económico, sufre la gente.

GF: “Nosotros planteamos una política de un gobierno totalmente austero. Eso incomoda bastante a la clase política. Con menos ministerios de los que hay actualmente. Eso implica menos funcionarios. Tenemos una discusión en este momento con Patricia. Ella quiere vivir en su casa. No quiere ir a Quinta Olivos a vivir, quiere vivir como Angela Merkel en Alemania que iba a hacer la compra de supermercado. Hay una gran discusión de eso acá en Argentina porque no es lo mismo ser presidente en Argentina que ser primer ministro en Alemania. Entonces hay una discusión con eso porque aparte de la residencia del presidente tiene una función que está marcada en la Constitución y habría que estar sobrepasando eso. Imagínate si la presidenta viviera en su casa, el problema que sería para los vecinos, ¿no? Porque sería retocar todo el barrio con solo llegar e irse de su casa.”

QP: Bueno, ¿y en la provincia cómo ven la batalla electoral?

GF: “Yo creo que vemos que en la provincia el tema de la inseguridad en el conurbano es la materia pendiente y creemos que es el fuerte que Patricia junto a Néstor Grindetti en este momento como candidato gobernador pueden dar la batalla de que los primeros detalles cambien como para que el narcotráfico no se sienta liberado que puede estar en todos lados, para que el motochorro que hoy se ve impune porque entra y sale a una comisaría por orden de la justicia cambie y que con Patricia y Néstor lo que va a cambiar es la regla de juego para eso. Cuando el delincuente sabe que hay una mirada de que el que hace las paga y se los castiga, el delito cambia.”

QP: Sí, pero tenemos una policía totalmente captada por el narcotráfico.

GF: “Pero la policía también, porque la policía acepta a veces caer en las manos de la corrupción, porque no tiene quien lo defienda, porque no tiene quien lo jerarquice en su accionar. Y eso nosotros lo notamos cuando fuimos gobierno en el Ministerio de Seguridad que cuando hubo un rumbo, las cosas fueron cambiando. La policía actúa, los buenos policías actúan, los buenos policías investigan y los buenos policías donde ven un rumbo son partícipes de cambiar la historia. Por supuesto que hay un espacio de mala policía que hay que combatir.”

QP: Usted, por el cargo al que se postula, va a tener incidencia en la política provincial, principalmente desde la visión Matancera. Creo que la Matanza, más allá de todas las deficiencias estructurales, tiene una deficiencia de representatividad. Por el padrón que tiene, debería ser una sección electoral. ¿Usted coincide?

GF: “Bueno, hay varios proyectos en los cuales una de las propuestas voy a volver a estudiarla. Hay una propuesta que en algunas cosas compartíamos con algunos sectores del peronismo, que la Matanza sea junto con algunos municipios de alrededor, otra sección electoral más para que la representatividad esté compensada. Después había un proyecto que alguna vez lo hablé con Alberto Balestrini de que necesitábamos en esto de esta provincia tan grande construir una provincia dentro de una provincia, ser una provincia con algunos municipios de alrededor. Bueno, proyectos que los volveremos a analizar y veremos si podemos encontrar consenso con otras fuerzas políticas para poder llevarlos adelante.”

QP: Lalo Creus es el que le va a, si supera esta instancia de las PASO, el que le dará batalla a Fernando Espinoza. ¿Cómo ve esa pelea?

GF: “Yo no hablo tanto de las personas, ¿no? Como Fernando, que tiene una gestión agotada. Hablo más de la gestión, que es una consecuencia de muchas cosas, no de una persona, y la gestión de La Matanza está totalmente agotada. Lo ves todos los días por donde vayas, a la mañana, a la noche, a la tarde, la inseguridad es un desastre, el desorden es un desastre, el desorden como estratégico, porque el desorden te genera una municipalidad paralela de recaudación, un desorden controlado, los tienen desordenados, informal a muchas actividades para hacer una recaudación de una municipalidad paralela. Así que yo creo que en esta oportunidad la Matanza tiene un tiempo de maduración de la sociedad Matancera que tiene la oportunidad de dar el batacazo. Lalo es un buen candidato que le dedica mucho tiempo a recorrer La Matanza, que se mete en cada uno de los problemas, y por eso lo hemos elegido de esta forma candidato del espacio de Patricia.

QP: ¿Por qué tres listas en La Matanza?

GF: “Bueno, yo creo que es parte de la mezquindad política de no entender cuál es el bien mayor. Y vos tenés dos listas en un sector donde dice que es el sector del diálogo, el sector del consenso, y no pudieron consensuar, tuvieron que ir en dos listas. Y acá tenés la realidad de dónde estuvo el sector del diálogo. Se sentó, hubo una conversación larga, pero hubo, buscando consenso con Lalo, con Alejandro Finocchiaro, con nosotros, con el candidato de los UCR que era Enzo. Y se logró un consenso que a lo mejor no a todos conformó, pero que sí generó poder tener la alternativa única, o la alternativa de unidad. Así que logramos con el diálogo, con el acuerdo, el sector que dice que no dialoga, conformó una lista única.”

QP: De estas son 3 listas, ¿el que pierde acompaña?

GF: “Debería ser así, por lo menos en nuestro criterio, de tocarnos perder, acompañaremos porque el objetivo es mayor, ganar La Matanza, ganar la provincia de Buenos Aires y ganar el gobierno nacional.”

QP: ¿Usted se siente con fe para todo eso?

GF: “Nosotros creemos que vamos a poder conducir este proceso a través de la figura de nuestra Presidente, Patricia Bullrich, con nuestro gobernador Néstor Grindetti, y con nuestro intendente Lalo Creus, pero integrando a todos, el día después de la elección nosotros vamos a abrir las puertas para poder que cada uno que participó en la elección tenga un rol protagónico, porque ese es un tema importante, que los adversarios que pierdan en una elección tienen que tener un rol protagónico para hacer el conjunto del proyecto.”

QP: ¿Tiene la fuerza Patricia para impulsar todas estas políticas de las que estamos hablando?

GF: “Algunos, hoy que estamos con toda la cuestión de género, algunos dicen que tienen muchos ovarios, pero esos mismos también dicen que tienen muchos huevos para avanzar en las decisiones profundas que tiene que tener Argentina, los cambios profundos que tiene que tener Argentina, y no lo va a hacer sola, lo va a hacer dialogando con todos los sectores que quieran ver el cambio de un país para un futuro de los argentinos que no se vayan más al exterior, que puedan invertir, que puedan estudiar y que puedan crecer.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Que nos quedan alrededor de 35 días de campaña de esta elección primaria que son las PASO, que lo hagamos con total alegría sabiendo que está en nuestras espaldas el cambio hacia el futuro como dice Patricia, la fuerza del cambio ya está en marcha.”