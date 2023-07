“LA COLO NO ES LO MISMO QUE ESPINOZA, NOSOTROS ESTAMOS DEMOSTRANDO CON HECHOS, QUE NUESTROS VECINOS NOS IMPORTAN DE VERDAD”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gabriel ‘Lalo’ Aranda, presidente del Deportivo Laferrere y pre candidato a primer concejal en la lista que acompaña a Patricia ‘Colo’ Cubría hacia la intendencia de La Matanza. Aranda nos contó cómo están trabajando en la campaña, en la que se ven ganadores de esta interna histórica en el distrito, disputándole el poder al intendente Fernando Espinoza. También hizo hincapié en el trato del vecino para con ‘La Colo’, y lo bien que la reciben estos en las recorridas por los distintos clubes y barrios, esto nos decía:

QP: Aranda ya de lleno en campaña, ahora es pre candidato encabezando la lista de concejales que acompañan a la diputada provincial Patricia Cubría, en su pelea por el ejecutivo matancero, ¿Cómo están?, ¿cómo se sienten con esta interna que desde hace muchos años no se da en el distrito?

GA.: “La verdad estamos muy contentos de que haya interna para que los vecinos y vecinas puedan decidir, y puedan oxigenar el distrito con nuevos dirigentes, nuestra lucha está dando sus primeros frutos, hoy con esta interna que todos creían imposible, y que hoy es una realidad y en segundo término muy feliz porque la gente a cada lugar que vamos nos dice que es la primera vez que tienen una opción para elegir y poder renovar La Matanza”

QP: ¿Cómo está conformada la lista?

GA.: “Hemos logrado conformar una lista muy competitiva, con variedad de intérpretes del campo popular, somos todos trabajadores y vecinos del distrito de diferentes barrios, estamos trabajando codo a codo con compañeros de la Universidad de La Matanza, compañeros de los movimientos sociales, compañeros que están con la iglesia, compañeros de los clubes de barrio, compañeros que son educadores populares, y unidos formamos una lista representativa de los vecinos y vecinas de toda La Matanza, convencidos de que el 13 de agosto vamos a ganar, y en octubre poder llevar a La Colo a ser intendenta de nuestro municipio”

QP: ¿Cómo plantean la campaña de acá en adelante?

GA.: “Vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace más de un año, y muchísimo tiempo atrás, que es recorriendo cada rincón del distrito, cada barrio olvidado por la gestión actual del intendente Espinoza, vamos a seguir hablando con el vecino y la vecina que no son escuchados desde hace muchos años por la actual dirigencia, mostrando nuestra propuesta, con La Colo en donde tiene que estar, que es en la calle con nuestra gente, que en realidad es donde estamos más cómodos, creo que los funcionarios de la gestión actual se atornillaron en sus sillones de sus oficinas y no tienen idea de las necesidades y problemáticas de nuestros vecinos. Nosotros tenemos la ventaja de que la gente nos ve hace años al lado de ellos, en cada barrio, en cada club de barrio, escuchando sus problemáticas que muchas veces son las nuestras, porque somos del mismo barrio, no vivimos en Puerto Madero ni en un Country, hoy creo que somos la mejor opción, y eso la gente lo ve, y nos los hace sentir en cada encuentro, en cada caminata, en cada reunión”

QP: Aranda, Ud. acompaña a Cubría en política y ella también lo apoya en lo que Ud. está haciendo con los clubes de barrio desde hace tiempo

GA.: “Con la compañera venimos trabajando con los clubes desde hace un montón, hemos inaugurado montones de obras como playones, canchitas, lozas, por mencionar algunos clubes, puedo decir Independencia, La Plaga, Villa Mosquito, es imposible nombrarlos a todos porque son muchos los clubes en los que aportamos nuestro granito de arena, ayudando en lo que podemos, y también tengo que mencionar mi agradecimiento tanto a La Colo como a Emilio la ayuda que me brindaron para que muchos hinchas de Lafe, y socios del club pudieran hacer realidad el sueño de tener el camping con las piletas para toda la gente de Laferrere, sabemos que toda la ciudad y todo el hincha agradece”

QP: ¿Qué le dicen sus compañeros de agrupación, ahora que si es candidato y encabeza la lista de concejales?

GA.: “Los compañeros están contentos y me brindan todo su apoyo, en realidad todos trabajamos para que Patricia, La Colo, sea nuestra futura intendenta, ese es nuestro principal objetivo, por eso llevan adelante una tarea militante muy importante, y sin descanso, sabemos que es una pelea sin cuartel contra una gestión que se olvido de nuestro pueblo, por eso hay que hablar con cada vecino, con cada vecina y decir que ahora si podemos renovar La Matanza, que La Colo no es lo mismo que Espinoza, nosotros estamos demostrando con hechos que nuestros vecinos nos importan de verdad”

QP: Hace pocos días recorrieron con la candidata a intendenta Patricia Cubria, la peatonal de Laferrere ¿Qué impresión se llevó de la gente, de los vecinos y de los comerciantes?

GA.: “La gente de Lafe es hermosa, es muy cálida, nos recibieron muy bien, nosotros estamos para escuchar y anotar lo que la gente pide y que le hace falta, esto es en todas las localidades, la preocupación más grande de todos los vecinos y comerciantes es la seguridad, pero también son conscientes de que en las comisarias no tienen los elementos y herramientas para combatir el delito, la realidad es que no hay patrulleros en las comisarias, no hay personal, la guardia urbana, las patrullas negras municipales, no se sabe dónde están. En esta recorrida los vecinos ven a La Colo y la identifican como candidata, y le cuentan de que barrio son y sus problemáticas, que son las que venimos pidiendo en cada barrio con los vecinos, que son cosas simples pero que en muchísimos barrios de La Matanza parece que nunca van a llegar, como los asfaltos, las luminarias, el gas natural, las cloacas, el agua. Otro tema que preocupa mucho al vecino es la salud, muchas quejas sobre los hospitales que no funcionan, que no hay médicos en los que funcionan a media como el Teresa Gemani, los vecinos que pasaban, la veían a La Colo y se paraban a charlar y pedirle que cuando sea intendenta pueda cambiar estas cuestiones, la gente es muy respetuosa y afectuosa con ella, muchos comentarios por las salas de salud que no funcionan, creo que los puntos a trabajar en la próxima gestión, van a ser la seguridad, la salud, y la educación, junto con un ordenamiento en los barrios con un plan para asfaltar, iluminar y dar mejor servicio municipal a todos los vecinos del distrito, sabemos que se puede hacer, solo es una decisión política”

QP: Seguramente la gente también habla de la gestión de Espinoza, ¿qué le dicen?

GA.: “La verdad nosotros no salimos a hablar mal del intendente, pero la gente no tiene buena imagen de él, como no tiene buena imagen de la gestión y del abandono que sufren los barrios en cada rincón del distrito, de cada 10 vecinos 9 lo putean, y dicen que se vaya de una vez, acá nunca lo vimos, no aparece por los barrios, nunca nos escucho. Y el comentario que mas repiten los vecinos en todos lados es: siempre vienen en épocas de elecciones con promesas que nunca cumplen, más allá de la próxima elección nuestro trabajo es con la gente, con el vecino y en los barrios, por eso le pedimos a nuestros vecinos que nos escuchen porque vamos a cambiar La Matanza, nosotros somos la verdadera renovación en el distrito, La Colo tiene la fuerza y la capacidad de lograr que La Matanza sea un lugar digno para vivir y nosotros la vamos a apoyar para que esto se cumpla”

QP: Aranda, ¿Por qué el vecino de La Matanza tiene que votar a Cubría?

GA.: “Porque es la única que puede transformar La Matanza de verdad, porque ella siempre está con los que más necesitan, y tiene la sensibilidad social que hay que tener para gobernar un distrito de estas características, porque vamos a invertir en seguridad, porque tiene la decisión política de trabajar en salud para que en cada barrio funcione una sala de salud con todo lo que ello implica, que los hospitales municipales vuelvan a ser lo que alguna vez, hace mucho tiempo, fueron, porque vamos a seguir profundizando sobre los clubes de barrio, para que nuestros pibes y pibas elijan el camino del deporte y no otras tentaciones malas que existen en las calles. Tenemos como municipio darle la importancia que tiene el trabajo de los clubes de barrio, que cada lugar se transforme en un lugar de cultura y deportes, tenemos que crear por lo menos 50 jardines de infantes y guarderías a lo largo y ancho de todo el distrito, tenemos que trabajar fuerte en estos temas que en su mayoría es una decisión política, y La Colo tiene la capacidad y el coraje para hacerlo, por eso hay que votar nuestra lista”

QP: Aranda, cambiando un poco el tema de campaña, hace unos días fue detenido el ex vicepresidente de Laferrere, club que Ud. preside, y en redes sociales hubo una campaña en su contra intentando involucrarlo con el espacio político del cual es parte, ¿Qué tiene para decirnos?

GA.: “Desde el club sacamos un comunicado, diciendo que el ex vicepresidente no era tal, y que hace más de un año había renunciado, eso por un lado, lo demás son operaciones políticas, que no podemos afirmar de donde vienen, pero todos se lo imaginaran, a mi me han llamado en dos oportunidades para intentar bajarme de la lista, gente cercana al intendente, pero acá estamos en carrera, soy leal a mis convicciones, soy leal a la gente que siempre me acompaño y me acompaña, pero si hay algo que me duele es que ensucien al club, donde estamos haciendo un laburo enorme, cumplimos uno de los sueños postergados por décadas, que es el camping, tenemos a los chicos con indumentarias, tenemos techo en los vestuarios, que antes eran chapas podridas y hoy tiene una losa, obviamente que faltan cosas para mejorar, tenemos una actividad que se llama tirando paredes que realizamos con chicos con capacidades diferentes, tenemos folclore, tenemos inglés, cursos de pintura, hándbol, patín, hockey, eso es Lafe, y por mi parte me siento muy bien porque todos los clubes de barrio, y toda la gente de Laferrere, la gran mayoría, me salió a bancar y darme su apoyo, porque saben cómo me manejo y saben que soy transparente, y obviamente en esta movida de las redes, juega la política su papel más sucio con perfiles truchos, queriendo ensuciar, pero yo estoy tranquilo, sigo con mis actividades, no estoy involucrado en ninguna causa penal, al igual que el club, simplemente son jugarretas de la política que intentan llevar agua para su molino difamando y ensuciando de la forma más nefasta, llegaron a decir que yo estaba preso, al igual que quiero aclarar que el club también está limpio. Se ve que a alguien las encuestas no le están dando bien e intentan de esta forma frenar nuestro crecimiento que es el crecimiento de La Colo, no me olvido cuando arrancamos con la pileta, nos mandaron a clausurar la obra, con eso digo todo, porque si no querés que un club de la importancia de Laferrere crezca y mandas a clausurar una obra, imagínate ahora si no te les lo mismo mandar a ensuciar a la institución. De nuestra parte estamos tranquilos porque no tenemos nada que esconder, no tenemos vínculos mafiosos con nadie, no sé si todos pueden demostrar lo mismo, estamos donde tenemos que estar, laburando para los vecinos y vecinas y los pibes y las pibas, en ese contexto tengo un trabajo que se llama Ni Un Pibe Menos por la Droga donde tenemos a chicos internado que se están recuperando ellos y salvando sus familias del flagelo de la droga, están internados en un centro de rehabilitación con el cual articulamos, que se llama Venceremos, donde hace años venimos laburando en esta problemática que afecta tanto a nuestras familias en los barrios, me pueden investigar, sigo viviendo en el mismo lugar de siempre, no ando en nada raro y siempre estoy a disposición, por todo lo que se habla, sé muy bien que esto es política, que van a salir a pegar sin fundamentos, también debo decir que sufrí varias amenazas a mi casa, 2 y media de la mañana una camioneta de EDENOR con una escalera, autos que pasaban y filmaban nuestro lugar, pero no nos van a quebrar porque estamos más fuerte que nunca convencidos de lo que estamos promoviendo, que es la renovación que La Matanza necesita, siempre con dignidad y sin entrar en estas cosas sucias de campaña”

QP: El 9 de Julio fue el aniversario de la fundación del Deportivo Laferrere ¿un día especial para el hincha y para la ciudad?

GA.: “Si festejamos donde hicimos un festival con bandas, donde estuvieron los socios e hinchas como invitados, y a las 00 l que hacemos tradicionalmente que es tirar fuegos artificiales para bancar un nuevo año de la institución, que como bien decimos que es grande por su gente que siempre apoyan al club, y hoy más que nunca en lo futbolístico que no venimos con los resultados que queremos, pero convencidos de que vamos a cambiar esta racha y conseguir los objetivos, para eso estamos trabajando”