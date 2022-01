RUTA 3 AUTOMOTORES: ROMBO ESTAFA, EL PEOR CAMINO PARA TU 0 KM

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hay empresas que se aprovechan de la confianza y, lo peor de todo, de los sueños de la gente. Te prometen cosas que, ellos saben, no van a cumplir y, a pesar de eso, siguen ilusionando a la gente que se acerca a preguntar si pueden acceder a ese sueño.

Automotores Ruta 3 S.A. es un caso paradigmático de esto porque sabe que aquel que se acerca a averiguar si pude acceder a un 0 KM no les tiembla el pulso al decirle que sí y los embarcan en una pesadilla impagable. También embarcan en una pesadilla a aquellos que si pueden hacerlo.

El pasado 26 de noviembre de 2021 publicamos la primera parte de la historia de esta estafa, en la nota: “RUTA 3 AUTOMOTORES S.A.: LA ESTAFA DEL ROMBO” (https://semanarioquintopoder.com/ruta-3-automotores-s-a-la-estafa-del-rombo/) y, la mencionada nota, tuvo mucha repercusión y bastantes lectores se comunicaron con nosotros para relatarnos su historia. Hoy publicamos uno de los tantos testimonios obtenidos y, me gustaría aclarar, que intentamos comunicarnos con la empresa pero no contestaron a nuestra requisitoria.

Eso sí, un empleado de la firma, Maxi Sánchez, envió un descargo al muro de “Vecinos en Alerta” de Ramos Mejía, amenazando con iniciar acciones legales hacia los responsables del mismo cuando, según es costumbre, debería haberse comunicado con nuestro medio que publico los manejos inescrupulosos de la empresa en la cual trabaja.

Maxi Sánchez no es empleado jerárquico, ni trabaja en la parte de legales de Automotores Ruta 3 S.A.; simplemente es un empleado más y su amenaza carece de seriedad y fundamento; parece que Sánchez piensa que haciendo el ridículo ayuda a la empresa pero, según mi visión, es todo lo contrario.

LA ESTAFA CONTADA EN PRIMERA PERSONA

IP (no ponemos su nombre completo para evitar incidentes legales) durante muchos años estuvo ahorrando para cambiar su auto modelo 2008. Intentó comprar, pagando una parte en efectivo y entregando su auto usado, en la empresa Toyota. Realizó la entrega del dinero y cuando fue a cerrar la operación se encontró que, literalmente, de un día para otro, el valor del vehículo había aumentado el mismo casi un 20% su valor. Decidió no realizar la operación y la concesionaria le devolvió el dinero en forma inmediata y sin perder un peso.

Ante esto, en junio, IP acudió a Ruta 3 Automotores S.A. donde, anteriormente, había comprado tres autos 0 KM. En la sucursal de San Justo la atendió Félix Talia, quién desbordante amabilidad, la ingresó en el sistema y al ver que era cliente (por haber comprado anteriormente tres 0 KM) le comenzó a realizar una serie de descuentos que, a IP la lleno de alegría.

IP nos relató, en primera persona el calvario que está padeciendo con estos “vendedores de estafas”: “El 25 de junio de este año fui a la concesionaria Ruta 3 Automotores S.A. (San Justo) de Renault con el fin de comprar un 0 Km dando mi auto usado y pagando el resto en efectivo. Coincidimos con la empresa en los términos de la transacción en cuanto al valor del nuevo auto, la forma de pago y la cotización del usado (75% del valor del mercado). Se firmó un documento e hice un depósito de 53.700 pesos (con débito automático de mi tarjeta de cuenta sueldo) en concepto de gastos administrativos. La empresa acordó que en un plazo de dos meses se me entregaría el 0 Km. En este tiempo una ejecutiva de la empresa se contactaría para que pague el efectivo acordado (1.196.000 pesos) a través de una transferencia bancaria y quince días antes de la entrega del 0 Km yo tenía que entregar mi auto usado”.

IP afirma que “Pasados los dos meses, como la empresa no se comunicó conmigo, me acerqué a la concesionaria de San Justo y me derivaron a la casa central de la empresa en Ramos Mejía. Allí me atendió Carla Laruccio (de adjudicaciones) u me informó que el vendedor de San Justo (Félix Talia) había cometido un error administrativo y me cambian de plan para cumplir lo originalmente acordado. En función de eso, y cumpliendo con lo acorado en cuanto al valor del vehículo, realicé con fecha 8 de septiembre la transferencia de 1.196.000 pesos; quedando para saldar el costo total de vehículo 0 Km la entrega de mi usado en la fecha que la empresa me dijera (quince días antes de la entrega del 0 Km).

Para el cambio de este plan me hacen dirigir a una escribanía por ellos designada. En septiembre me encuentro que me debitaron de mi cuenta sueldo una cuota supuestamente de Plan Rombo, al cual yo no me había adherido por haber realizado previamente el pago total de vehículo. En octubre me envían por mail el talón para pagar la cuota de Plan Rombo de ese mes” y explica que “El 6 de octubre me dirigí nuevamente a la casa central de Ruta 3 Automotores S.A. (Ramos Mejía) para averiguar por qué me estaban cobrando cuota si yo no me había adherido ningún plan de pago.

Ahí me atendió IARA LUNA (administración y a cargo de patentamiento de Ruta 3 Automotores S.A. – tel: 4469-4444 int. 1061, mail: [email protected] -) y me informó que cuando me hacen el cambio de plan me adhieren a un plan de pago en cuotas y también me informa que el valor del 0 Km se había modificado incumpliendo con el trato original de reserva de precio. Ante esta situación me ofrecen continuar con el plan de cuotas hasta mi adjudicación del 0 Km. Ante mi planteo de deshacer la operación me dicen que el dinero transferido me lo devolvían luego de la finalización del plan (84 cuotas) y lo pagado por gastos administrativos lo perdía sin más explicaciones ni opciones para resolver el conflicto armado por la empresa. Ya pagué la cuota de noviembre y en cualquier momento me llega la cuota de diciembre (cosa que sucedió y decidió pagarla)”.

IP, una vez al mes, se comunica con IARA LUNA, vía WhatsApp, preguntando ¿cuándo estaría su KM e, invariablemente, Luna le responde con el siguiente texto: “Buenos días, la unidad se encuentra pendiente de facturación. Es decir, estamos esperando que plan rombo le asigne el número de motor y número de chasis. No tenemos información de cuándo va a ser, plan rombo no nos da una fecha de facturación. Plan Rombo la información que nos da es que dentro del plazo legal puede llegar la facturación cualquier día. Tanto los primeros días o los últimos días, pero no me da fecha. SI llama a plan rombo que es quien debe facturar la unidad, le van a informar lo mismo. Ya que es la única información que hay. En cuanto nos llegue la factura se le informara al titular y ahí ya se manda a patentar el vehículo”

Obviamente IP se comunicó con Plan Rombo (cosa que le costó bastante) y le informaron exactamente lo mismo. También intentó comunicarse con Renault Argentina y la única respuesta razonable que obtuvo es que denuncia a Plan Rombo ante Defensa del Consumidor (https://www.argentina.gob.ar/noticias/sanciones-empresas-por-incumplimiento-de-los-acuerdos-con-consumidores) y hasta le facilitaron teléfono y sitio web de dicha repartición pública.

LOS DUEÑOS DE LA ESTAFA

Los dueños de la empresa RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. son Christian Hernán Giovanelli, Diego Adrián Griglio y Gastón Mariano Giovanelli y, según parece, mientras les mienten a los que van a intentar comprar un 0 Km ellos se dan la gran vida.

Según datos obtenidos de diferentes fuentes fidedignas los Giovanelli y Griglio tienen estándares de vida muy por encima de lo normal; eso sí, declaran todo en la Afip (¿o declararan solo que quieren?).

Hay informes financieros que señalan que la salud financiera no es tan solvente como aparenta dado que entre el 2020 y el 2021 (según un informe del Banco Central) han tenido más de 57 cheques rechazados por un monto total de 21.926.324,16 pesos.

Uno de los titulares de la firma, más allá de los cheques rechazados, gasta (también según un informe del Banco Central) la friolera suma de 2 millones de pesos al mes, solo en tarjetas de crédito.

Christian Hernán Giovanelli no solo es dueño/socio en RUTA 3 AUTOMOTORES S.A., sino que tiene intereses comerciales en una amplia gama de empresas, las cuales, también arrastran denuncias de incumplimiento en la venta de los productos que ofrecen (la mayoría de esas empresas son agencias de autos).

Christian Hernán Giovanelli, de 48 años, ha declarado ingresos, en la Afip, por más de 59 millones de pesos.

No hay nada personal detrás de estas notas, no hemos inventado nada, solo basta ver los comentarios que aparecen en el mismo muro de la empresa en la red social Facebook (https://www.facebook.com/RUTA-3-Automotores-SA-136606079774752/) donde miles de personas comentan la falta de seriedad de la empresa. “Chorros”, “Estafadores”, “Sinvergüenzas” son algunos de los adjetivos que utilizan sus propios clientes a modo de escrache público.

Todo lo señalado anteriormente es solo la superficie del negocio, si uno indaga un poco más a fondo surgen datos que explican la operatoria de RUTA 3 AUTOMOTORES S.A.; operatoria que les dejan grandes ganancias a la empresa pero que someten a quién fue a comprar un 0 Km a un calvario oneroso y muy complicado de sobrellevar.

Continuara…