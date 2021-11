RUTA 3 AUTOMOTORES S.A.: LA ESTAFA DEL ROMBO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hay cuestiones incomprensibles y, para mí, una de ellas es el gran problema que se genera cuando se quiere comprar un auto 0KM. Mil vueltas, mil papeles a firmar, tiempo yendo de un lugar a otro, se deposita el dinero y dos meses después, por ahí, te entregan el vehículo. Mil obstáculos y nadie tiene la posibilidad de esperar respuestas a este mal trato que recibe por parte de las agencias de autos.

Con pandemia de por medio el problema se agudizó y, siempre, hay un vivo más vivo que otro. En este caso en particular es la empresa RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. cuyos dueños son Christian Hernán Giovanelli, Diego Adrián Griglio y Gastón Mariano Giovanelli (según consta en el edicto correspondiente – https://www.dateas.com/es/bora/2017/12/19/ruta-3-automotores-sa-1107531).

Como señale anteriormente hay un grave problema en la entrega de los autos nuevos y miles de (https://www.infobae.com/economia/2021/09/04/los-autos-0km-muy-complicados-crecen-las-demoras-en-las-entregas-por-falta-de-dolares-y-trabas-a-las-importaciones/) explicaciones para que así sea pero, Christian Hernán Giovanelli, Diego Adrián Griglio y Gastón Mariano Giovanelli dueños de RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. se fueron de mambo, como se dice en el barrio.

A los problemas existentes le agregaron vericuetos totalmente ilegales que, si pudieran tipificarse en un delito, deberían estar en cana.

Tanto Christian Hernán Giovanelli como Diego Adrián Griglio y Gastón Mariano Giovanelli han armado un entramado de cuestiones que ponen a sus empleados en la senda de encubridores de una estafa, porque no hay otra palabra que definan lo que están haciendo.

Dos meses, ese es el compromiso que sus empleados sostienen cuando uno acude a una de las dos sucursales de la firma en La Matanza (Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 3794, San Justo y Av. Rivadavia 13162, Ramos Mejía) para recibir el ansiado vehículo cero kilómetro pero, en más de una caso, ese plazo ni siquiera es referencial porque, como mínimo, la entrega se demora 6 meses o más y, mientras tanto, uno debe ir pagando cuota a cuota todos los meses más allá de haber depositado la suma total del valor del vehículo en las cuentas bancarias de la firma.

Son muchos las denuncias que han llegado a nuestra redacción y, en esta primer nota, reflejaremos el contexto de la estafa y, en una segunda etapa, describiremos el proceso (paso a paso) de la misma.

ENVOLVIENDO EL PAQUETE

El pasado 1° de Julio de 2019, la empresa RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. presentaba, a través del suplemento de autos del diario Clarín, la nueva sucursal de la empresa en San Justo (https://www.pressreader.com/argentina/clarin-clasificados/20190701/281479277962346).

En la mencionada nota Diego Griglio (entonces Director de la firma) sostenía que la empresa tiene más de 50 años de existencia y 30 años representando a Renault pero no mencionaba la causa del cierre de su antigua y más conocida sucursal que estaba en Ruta 3 y Gral. Paz. Dicha sucursal debieron cerrarla “por la incesante cantidad de gente que iba a reclamar sus vehículo que habían pagado y no lo habían recibido”.

No solo no entregaban los autos pagados sino que tampoco devolvían el auto usado entregado como parte de pago y que, en algunos casos, ellos ya habían revendido los mismos. En pocas palabras el cliente se quedaba sin el pan y sin la torta.

Hoy sucede lo mismo pero con un desparpajo que asombra porque si uno va a la sucursal central de la empresa, ubicada en Av. Rivadavia 13162, Ramos Mejía; de movida te recibe una empleada que, antes de sentarte a hablar, te aclara que “el cliente no tiene razón” y van sacando papeles que bajo ninguna forma son “legales” porque son formularios de usos interno.

Para estirar la entrega del vehículo y hacer lo que se les antoja con el dinero pagado, se esconden detrás de un formulario denominado: “Control de Calidad – Scoring” (En el lenguaje bancario el scoring es un sistema de evaluación bancaria que permite predecir la posibilidad de impago de un préstamo analizando de forma automática la solvencia del cliente. Esto permite al banco tomar decisiones sobre el riesgo de los clientes de manera objetiva). Amparándose en esta planilla, que no tiene ningún sello ni firma alguna de la empresa o de Renault, el empleado que te atiende dice que es “algo interno y que te van a llamar para evaluar el desempeño del vendedor”, también señalan que “A partir del llamado, en dos meses te entregan el vehículo”. Cosa que, obviamente, no sucede porque la trampa esta en esa planilla que no tiene validez legal alguna. A partir de eso, si uno va a reclamar a la agencia en cuestión te van haciendo nuevas planillas y sin darte cuenta el precio pactado creció, de la noche a la mañana, en un 30% del valor pactado inicialmente.

Si el cliente decide deshacer la operación, aclaran que “no hay ningún problema pero el dinero se lo van a devolver cuando termine las cuotas del Plan Rombo (que son 84 cuotas), menos los gastos administrativos”; en resumen, entregas dos millones de pesos en efectivo y te devuelven, después de 7 años, dos mangos con cincuenta y, encima, hay que darles las gracias.

CLIENTE INDIGNADOS

Reclamar en RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. es, virtualmente, al pedo porque nadie te escucha solo quieren estirar las cosas para sacarte plata. Si uno va a la página web de Renault Argentina (https://www.renault.com.ar/) te ofrecen una serie de números telefónicos que nadie contesta nunca (SERVICIO RELACIÓN CLIENTE – 0800-333-7362 – Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 hs. a 19:00 hs. Si el motivo es referido a: Plan Rombo: contacte al 5077-2800 de lunes a viernes de 09 a 17hs. Renault Credit: llame al 0810-333-2733 de lunes a viernes de 09 a 18hs. Renault Protección: llame al 0810-444-2687 de lunes a viernes de 09 a 18hs.)

y, además, te dan opciones para reclamar pero las direcciones web que te ofrecen y, todas son del Ministerio de la Producción a la sección Defensa del Consumidor y en la misma te ofrecen información sobre los derechos de los (https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/conoce-tus-derechos) consumidores y si, uno quiere hacer un reclamo, te ofrecen, directamente el Formulario de denuncias Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.

En una palabra Renault Argentina se abre de gambas y no se hace cargo ni respalda el accionar fraudulento de sus concesionarias. Renault Argentina no solo fabrica autos sino que también los vende y debe hacerse cargo del accionar de sus concesionarias porque, con esta actitud, es cómplice absoluto de la estafa.

Investigando un poco encontré un muro de Facebook donde algunos clientes indignados hacen público (https://www.facebook.com/PLANACIONAL2012/reviews) el accionar fraudulento de la empresa RUTA 3 AUTOMOTORES S.A., cuyos dueños son Christian Hernán Giovanelli, Diego Adrián Griglio y Gastón Mariano Giovanelli (encontramos los nombres pero todavía no hay rostros pero en la próxima nota trataremos de mostrarlos).

Son muchos los testimonios pero elegimos solamente algunos, al azar, porque para muestra solo hace falta un botón.

“Me suscribí a Plan Rombo por la concesionaria Ruta 3 automotores, un desastre todo, estoy pidiendo dar de baja el plan, me mintieron en todo, ahora no solo no me contestan sino que el asesor (leandro alvarez) (1166427862) me bloqueo por Whatsapp y nadie lo conoce ahora, me pasaron el número de la supervisora (011)1564934908, llamó y no contesta le mando whatsapp los lee pero no responde. Nadie me da bollila acá, espero tener alguna respuesta por acá”.

“Incumplimiento de la oferta o promoción – En Junio de 2019 la concesionaria Ruta 3 hacía promoción de la entrega de vehículos Renault Kwid en en Parque Brown en CABA con la entrega de $60.000 a partir de la 2da cuota, más el valor de las primeras 2 cuotas y gastos de suscripción, hasta esa 2da cuota y la entrega de los 60 mil nos llamaban muy seguido, incluso se hablaba del color del vehículo y la posibilidad de cambiar a un vehículo más grande, pero luego del depósito prácticamente ya no pude comunicarme con ellos, fui a la central y ahí me dijeron que esto tardaba unos meses más que no me preocupara, volví meses después xq no obtenía respuesta por teléfono. Me dijeron que a la cuota 12 me iban asignar un vehículo para que me quedara tranquilo, pero tampoco pasó, en ese ínterin no me devolvieron los 60 mil hasta denunciarlos x redes sociales, por supuesto sin ningún adicional por la inflación me lo devolvieron en Agosto del 2020 con una devaluación de las del %1000, al comunicarme con Renault de Argentina ellos me dicen que van a pasar el reclamo al sector correspondiente que alguien se comunicara con nosotros, pero que Renault no se hace cargo de las promociones de sus agencias oficiales y por supuesto nadie se ha comunicado con nosotros. La concesionaria Ruta 3 sigue haciendo este tipo de promociones a pesar de las denuncias que tiene”.

No sé ustedes pero algo huele muy mal en la empresa RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. y, ese accionar, está siendo avalado (según mi entender) por Renault Argentina, es hora que algún funcionario tomé cartas en el asunto y que, por lo menos una vez, proteja y ayude a los damnificados de está estafa.