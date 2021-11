“LA GESTIÓN DEBE BASARSE EN EL HACER, NO SOLAMENTE EN EL DECIR Y EL ESCUCHAR, FERNANDO ESTÁ EN ESE CAMINO, SI HAY ALGO QUE LO DISTINGUE ES EL HACER”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal Hugo Soraire del FdT matancero, quien analizó la última elección en el distrito, tras el rotundo triunfo del oficialismo matancero. Soraire se expresó, y esto nos decía:

QP: Concejal ¿qué análisis hace de las últimas elecciones?

HS.: “Veo que es una reafirmación de La Matanza, de su gente, del liderazgo de Fernando Espinoza, una vez más ratificando en las urnas lo que venimos sosteniendo desde siempre, el conductor del peronismo de La Matanza y el conductor de la gestión municipal una vez más refrendo en esta ocasión, poniendo el cuerpo encabezando la lista, por si alguno tenía dudas de su liderazgo, y de lo que él representa para La Matanza, quedo ratificado en esta última elección con una diferencia de más de 20 puntos a la primera fuerza opositora”

QP: Fue una campaña donde el intendente recorrió cada barrio y cada obra que se están realizando en el distrito

HS.: “Si, en realidad es algo que el intendente hace permanentemente, y esto lo vamos a verificar el año que viene donde es un año para que no hay elecciones, vamos a ver como el intendente está recorriendo distintas zonas, recibiendo las inquietudes, pero sobre todo con obras, ‘una gestión a mi entender debe basarse mucho en el hacer, no solamente en el decir y el escuchar, y Fernando está en ese camino, si hay algo que lo distingue es el hacer’, como en una de las máximas del peronismo; ‘mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar’, y en este caso nuestro compañero intendente es el mejor ejemplo, en el hacer diario, con todo lo que está pendiente, recordemos que el año que viene recién vamos a estar saliendo de dos años de agobio por la cuarentena que duro hasta no hace mucho, con los peligros que esto conlleva todavía estamos viendo los cierres que se producen en otros lugares del mundo con el covid, creo que aquí se pudo realizar una campaña de vacunación enorme y exitosa, por ahí no reconocida en todos los ámbitos pero que nos da la tranquilidad de estar hoy saliendo al quehacer diario, y el intendente al frente de todo eso”

QP: ¿Cree que el plan de vacunación y las obras en el distrito influyeron en el vecino a la hora de votar?

HS.: “Creo que hay que hacer una separación, no lo creo y no creía antes que una vacuna era un voto, y que alguien haya decidido votar al oficialismo por el plan de vacunación, creo que los que decían un vacuna un voto se equivoco, y el que lo decía a modo de critica también se equivoco, creo que la situación del covid fue algo que hubo que salir a sobrellevar, accionar ponerle el cuerpo como muchos compañeros que lo hemos hecho desde el lugar que ocupamos, desde nuestro lugar militante, pero no creo que eso haya tenido una recompensa electoral, el que vota busca en el candidato otro tipo de respuesta más amplia que la vacuna y la situación puntual del covid, sí creo en las obras en el accionar de la gestión, en el hacer diario, en cosas concretas cotidianas, en todo lo que se hizo y se proyecta, y que vamos a ver reflejado en un futuro cercano, todo lo que está pendiente, y por hacer junto con lo que ya comenzó en el tema obras en todo el distrito, podemos reconocer que algunas cuestiones están demoradas, y que deben resolverse en lo inmediato para satisfacer los reclamos y demandas de los vecinos, que son a quienes debemos atender desde la gestión municipal en este caso”

QP: Si bien se ganó en el distrito por más de 20 puntos la oposición le marca al oficialismo que perdió más de 200 mil votos, ¿cómo lo ve usted?

HS.: “Yo les diría a la oposición que se fijen cómo hacer para ganar 2 votos más, porque hasta ahora le ha fracasado todo intento de desprestigio, difamación, de situaciones lamentables que ha realizado la oposición en La Matanza, tienen una costumbre, el PRO, el MACRISMO, ya hace años usufructúa la muerte de personas en modo trágico, porque tal vez no fue la excepción, buscaron llevar 2 votos más con situaciones límites desgraciadamente digo esto porque tuvimos dos sucesos lamentables, en uno ‘Macri salió a la luz en suceso lamentable como lo fue cromañón’, ‘siempre los Amarillos estuvieron ligados a situaciones nefastas ligada a la vida humana, y han lucrado con eso políticamente’, esta no fue la excepción, buscaron hacer lo mismo en el distrito, tuvieron como aliados fundamentales a los medios de comunicación masivos, monopólicos, que están a su disposición y que juegan en tándem, y no les funcionó, habrá que avisarles que no les funciono para que no vuelvan intentarlo en el futuro y que busquen otros argumentos un poco mas valederos y sólidos, sugiero que si quieren ganar un voto mas no sea con la muerte de ningún vecino que por cierto nosotros también lamentamos, y que no saquen tantas cuentas de cuanto votos perdimos o ganamos, porque la realidad es que ganamos por más de 20 puntos de diferencia, y eso significa algo, significa que el vecino cree y tiene esperanza en esta gestión”

QP: Fue muy criticado el festejo del presidente, por el día del militante peronista, ¿qué opinión tienen al respecto?

HS.: “Cada uno tiene sus motivaciones, ‘el 17 de noviembre fue el día del militante peronista y como tal, nosotros lo vivimos’, luego, en el distrito ha quedado claro por el triunfo que fue rotundo y contundente, y más rotundo y contundente en González Catan, los números lo demuestran, que es donde yo habito, milito, y estoy todos los días, para nosotros es normal y natural festejar nuestro día, y en esta ocasión festejar también el triunfo que los vecinos nos otorgaron en las urnas con sus votos que es lo mejor que nos puede pasar, por eso en estos días estuvimos desarrollando una actividad que tiene que ver con eso reconociendo al militante, nosotros en González Catan reunimos a la militancia que estuvo activa el domingo 14 de noviembre colaborando y trabajando en todo lo que tenía que ver con la elección, que son los mismos compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo desde el comienzo de la pandemia en diferentes ámbitos, para los cuales solo tengo palabras de agradecimiento y orgullos de compartir la militancia en el territorio con esta gloriosa militancia peronista, por eso el domingo pasado nos dimos un momento para agasajarnos, y para hablar de lo que pasó, de lo que vendrá, programando la actividad que tenemos hasta fin de año y lo que vendrá, el próximo año”

QP: ¿Cómo se está trabajando en el HCD, ya con el cierre de año?

HS.: “Con mucho actividad, con reuniones de comisiones, una próxima sesión para la otra semana, también vamos a tener la despedida de los compañeros concejales que terminan su mandato, la asunción de lo que resultaron electos en esta elección, mas los temas de todo fin de año, como el presupuesto que se va a estar tratando, tenemos un fin de año con un arduo trabajo en esa área”