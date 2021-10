“SABEMOS QUE CADA VOTO ES NECESARIO PARA DAR VUELTA ESTA ELECCIÓN EN LA PROVINCIA, Y DESDE LA MATANZA ESTAMOS COMPROMETIDOS PARA LOGRARLO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal del Frente de Todos matancero Ricardo “Chopper” Valdez, quién nos contó como están trabajado en la localidad de Laferrere, la que define como una ciudad netamente peronista, también nos relató lo que reciben de los vecinos, las obras en la localidad y el distrito, y como avizora las próximas elecciones de noviembre, esto nos decía:

QP: Valdez ¿con mucha actividad en el territorio después de las PASO?

RV.: “Si estamos trabajando fuertemente en el sub comando sur 2 de Laferrere, donde somos 5 agrupaciones, de la localidad, Eva Duarte de la compañera Marisa Guerín, Matanza Peronista la cual presido. La 12 de Junio del compañero Luciano Ledesma, La Casa del Pueblo del compañero Gastón Catropi, y la Ramón Carrillo con Silvia Guanca, todos los compañeros y compañeras estamos y trabajamos mancomunadamente, si bien en el territorio sacamos buena diferencia de votos sabemos que hay vecinos que no fueron a votar y quieren hacerlo en estas generales de noviembre, a eso estamos abocados con los compañeros y compañeras”

QP: ¿Cuáles son los barrios que comprenden este sector de Laferrere?

RV.: “Barrio La Loma, Barrio Don Juan, Barrio Lujan, La Palangana, estamos trabajando con los vecinos con cercanía a sus problemáticas y demandas, como nos pidió nuestro Intendente Fernando Espinoza, estar cerca del vecino y poder colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida en los barrios”

QP: ¿Cree que esta elección PASO fue mala en el distrito?

RV.: “En el distrito no podemos decir que tuvimos una elección mala, acá se ganó y se ganó bien, y sobre todo en Laferrere, todos sabemos que el peronismo de Laferrere está unido y que el pueblo de Laferrere a la hora de votar vota al peronismo, estamos trabajando para que esta diferencia sea más grande en noviembre y tenemos confianza que la elección en la provincia se va a dar vuelta. Hoy nuestra vice gobernadora está trabajando muy duro para que esto sea posible, y nos lo ha transmitido cuando nos visitó en el territorio. Desde La Matanza, estamos trabajando para la victoria en toda la provincia, sabemos que tenemos un caudal de votos que en las próximas elecciones van a hacer la diferencia en las urnas, es lo que nos transmiten nuestros vecinos que no fueron a votar, y que ahora si lo van a hacer”

QP: ¿Cómo fueron las elecciones PASO en Laferrere?

RV.: “Fueron tranquilas, trabajamos muy bien, se ganó bien, aunque el caudal de votantes fue bastante menor a otras elecciones. Laferrere es orgullosamente peronista y lo demuestra en las urnas, y esa diferencia de votos va a crecer en noviembre, porque estamos hablando con cada vecino, y coincidimos en que no queremos volver a los 4 años de pandemia amarilla que fue el macrismo, hoy todos nuestros candidatos están recorriendo el territorio escuchando al vecino, con nuestro intendente a la cabeza, nuestra vice gobernadora que nos visita cada vez que su agenda se lo permite, nunca se olvido de los matanceros, nuestra candidata a diputada nacional Brenda Vargas y cada uno de los candidatos matanceros, están caminando el territorio con la campaña al hombro, porque ‘sabemos que cada voto es necesario para dar vuelta esta elección en la provincia, y desde La Matanza estamos comprometidos para lograrlo’ trabajando muy fuertemente con los compañeros y compañeras”

QP: ¿Hubo mucho corte de boletas donde trabajaron Uds.?

RV.: “No, eso es más una psicosis que se quiso instalar, acá en el distrito y más en Laferrere se vota lista completa, hubo algunos cortes no voy a decir que no, pero eso la verdad no mueve el amperímetro, el intendente a la cabeza fracciona votos, ‘la gente cree en Fernando, porque sabe que vamos por el buen camino, las obras en el distrito lo dicen todo, la oposición critica, y critica obras dan risa, mientras ellos critican nosotros hacemos”

QP: ¿Qué resultados o conclusiones sacan de los rastrillajes, cómo los recibe el vecino de estos barrios en Laferrere?

RV.: “La conclusión es muy buena, los vecinos nos abren la puerta de sus casas y nos comentan muy preocupados que no fueron a votar y que en noviembre van a ir, muchos nos dicen: ‘pero acá ganamos, por eso no creíamos que era necesario ir a votar, en la próxima vamos, no queremos a los macristas en el gobierno’, así que con estos comentarios tenemos esperanza y la certeza de que vamos a tener una muy buena elección estirando la diferencia con Juntos Por el Cambio y las demás fuerzas opositoras, y confiamos fuertemente que vamos a ganar en la provincia también”

QP: Valdez ¿qué le dicen los vecinos con respecto a la vacuna, sobre el plan de vacunación?

RV.: “El vecino de Laferrere es muy agradecido, están y estamos todos muy contentos de como se trato el tema de la vacuna en el distrito, hoy prácticamente no hay casos, se empezaron a vacunar a los más chicos, y los jóvenes que tienen la primer dosis pueden ir a vacunarse con la segunda dosis, creo que en La Matanza hemos alcanzado la inmunidad de rebaño gracias al trabajo en conjunto de nación provincia y nuestro intendente, que aunque muchos dicen que no está presente. Fernando siempre estuvo velando por la salud y el bienestar de todos los matanceros, al igual que nuestra vice Gobernadora Verónica Magario, porque la vacuna no tiene ni tuvo color político, la vacuna es de todos y para todos, por eso hoy podemos gozar de la apertura de un montón de actividades que van a poner en marcha la economía del país, para muestra este último fin de semana largo, donde se reactivaron un montón de actividades generando ganancias para las economías de distintos lugares del país, ‘los vecinos saben que hicimos lo que teníamos que hacer, nuestro presidente priorizo la salud de todos, y hoy estamos vacunados casi todos y gratuitamente, eso la gente lo sabe y a la hora de votar va a tener memoria de dónde venimos, venimos de 4 años de Macri nadie se puede olvidar de eso’”

QP: Hace un año atrás se anunciaban obras espectaculares que la gente no creía, hoy esas obras están en marcha y avanzadas ¿qué le dice el vecino?

RV.: “La gente ve las obras, y vio abrir un hospital en plena pandemia, los centros de atención en plena pandemia cuando el mundo explotaba de covid, abrir una universidad en los kilómetros para nuestros pibes que son el futuro del distrito, avanzar con la autopista del km38, y sin embargo muchos dicen que no se hace nada, esto ya no es un sueño, es una realidad, como todas las obras que se están haciendo en Laferrere y en todo lo largo y ancho del distrito, hoy es una realidad la peatonal, de Lafe, la av. Comodoro Py, la ampliación de la ruta 21, los paso bajo nivel que van a evitar accidentes, hoy la gente cree en este gobierno que nunca los abandono, porque el peronismo siempre esta, y en las más difíciles y malas, el peronismo y la militancia peronista siempre esta, y hoy estamos más unidos que nunca, respaldando a nuestro presidente y vice presidenta, a nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora, y a nuestro intendente en La Matanza, la unidad es el camino”

QP: Valdez ¿hoy sigue bajo el ala de Felipe Solá, o está en otro espacio político?

RV.: “Yo estoy en el Frente de Todos, y con mis compañeros y compañeras estamos trabajando para el triunfo del Frente de Todos a nivel nacional, provincial y distrital, mi compromiso como peronista es con este gobierno a nivel nacional, provincial y en La Matanza también, lo demás son temas menores”