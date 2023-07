“SI EXISTE LA VOLUNTAD POLÍTICA, ESTO SE TIENE QUE ARREGLAR SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMA”

Hace poco tiempo más de 100 trabajadores municipales matanceros se convocaron en el patio del Palacio municipal para leer un documento sobre un beneficio que el IPS (Instituto de Previsión Social) dejó de pagar que es las extensiones horarias.

Al respecto entrevistamos a Rubén Bustos quién es el que está organizando, junto a otros trabajadores, el reclamo mencionado.

QP: Rubén Bustos, ustedes se juntaron en el patio del Palacio Municipal para hacer un planteo que, a muchos, les llamó la atención que es el tema de las extensiones horarias que no se están pagando en las jubilaciones ¿Cómo descubrieron esta situación y cómo lo están encarando?

RB: “Bueno, esto se empezó a pagar aproximadamente en el año 2012 y se pagó sin ningún tipo de problema hasta el año 2018. En el año 2019, quienes se fueron jubilando oportunamente, dejaron de percibirlo. Muchos compañeros y compañeras hoy pasivos empezaron a reclamar por distintos sectores, distintos lugares vienen a la municipalidad, van al IPS. El IPS ahora hizo intervención a la fiscalía entonces, quienes todavía estamos activos empezamos a buscar la manera de organizar un reclamo en conjunto, un reclamo colectivo para que se encuentre la solución a este tema que es bastante problemático.”

QP: Estamos hablando del ítem de extensiones horarias.

RB: “Si, es un ítem bastante particular porque la palabra extensiones horarias no existe en la ley. Pero también es una realidad que aquel trabajador que hizo estas horas y que se le ha pagado una especie de bonificación, esta bonificación sí entraba en el salario. Por eso, como decía hace un ratito, los jubilados y las jubiladas que lo han hecho entre el 2012 y el 2018, lo han podido cobrar sin ningún tipo de problemas.”

QP: ¿Es un monto significativo?

RB: “Es un monto significativo, es un monto importante en la jubilación. No hay un monto determinado como algunas bonificaciones que cobramos, que es un monto fijo para todos los trabajadores por igual, porque esto tiene que ver con las horas trabajadas y los cargos y la antigüedad que tiene cada uno. Por lo tanto, son montos que se van modificando, pero sí, en el escenario tiene un valor importante.”

QP: ¿Cómo continúa este reclamo? ¿Ustedes han hablado con gente del sindicato o funcionarios municipales?

RB: “En principio hemos hecho la asamblea entre todos los trabajadores, hemos hecho un documento, ese documento lo han firmado todos, más de 100 trabajadores y trabajadoras. El sindicato el mismo día de la asamblea nos convocó, fuimos, presentamos copia de la nota, ellos asumieron la posición de hablar ante el ejecutivo y ante el IPS. Algunos funcionarios también nos han preguntado, no formalmente, porque esto claramente tiene que tener una formalidad y la formalidad seguramente la tendrá que tener quien nos represente a los trabajadores. Pero sí, no pasa desapercibido la acción que tuvimos el otro día los trabajadores cuando nos convocamos en la asamblea y cuando leímos el documento. Entonces, en definitiva, nosotros lo que buscamos es que haya una solución para todos y todas que han trabajado y que han aportado para su tranquilidad en el futuro cuando llegue el momento de jubilarse.”

QP: Porque no solo esto afecta a los jubilados, sino va a afectar a los que están por jubilarse, a los que están en activo. A todos aquellos que hacen extensión horaria y pierden el beneficio.

RB: “Claro, todos aquellos que hacen extensión horaria con la finalidad de ganar un peso más cuando se jubilen, si no logramos revertir esto, les va a pasar exactamente lo mismo.”

QP: ¿Cómo hacen después del municipio, el departamento ejecutivo, para sacar el descuento de la extensión horaria?

RB: “Obviamente que es una cantidad de horas trabajadas que llevan aportes, estos aportes van a la caja. En algún lugar o en algún punto se la quiere tomar como horas extras, no son horas extras, porque no se pagan como horas extras, por eso la caja lo absorbe como una bonificación. Y las bonificaciones se deben pagar en la jubilación. Entonces ahí está un poco como el muelle de la discusión.”

QP: ¿Han tenido una charla informal con funcionarios del ejecutivo al respecto de esto? ¿Han detectado voluntad de resolver esto?

RB: “Mi percepción es que esto lo puede arreglar sin ningún problema el poder ejecutivo, el empleador. El empleador es el que liquida el sueldo, es el que hace los aportes y es el que puede explicar de qué manera se paga y por qué se aporta de esta manera. Y por qué deben cobrar los trabajadores. Entonces, es el empleador el que tiene la herramienta para que esto se pueda clarificar.”

QP: ¿Cómo van a continuar con esto?

RB: “Vamos a seguir reclamando, porque tiene que ver con nuestro futuro. Nosotros decíamos el otro día que en Argentina hubo 2 millones de argentinos y siempre decimos que, en buena hora, que se han podido jubilar por una decisión política. El ANSES no tenía los aportes de esos trabajadores, faltaban años, o en algunos casos, amas de casa que no habían hecho aportes, y se ha votado una ley, y de alguna manera se ha financiado para que esa gente tuviera un respaldo a la hora de su vejez. Nosotros estamos lejísimos de eso, porque somos 900 trabajadores activos, 250 pasivos. Hemos hecho los aportes en un universo de casi centenares de miles de trabajadores que aportan al IPS, por lo tanto, no es un número que vaya a afectar la economía del IPS y, además, por otro lado, que esto me parece que es lo más importante, hemos hecho los aportes. Por lo tanto, si existe la voluntad política, esto se tiene que arreglar sin ningún tipo de problema.”

QP: ¿Ustedes detectaron este problema en otros municipios o solamente se dedicaron a La Matanza y no hubo repercusión?

RB: “La información que tenemos nosotros es que solamente el municipio de La Matanza tiene problemas. No sabría decirle con exactitud cómo se liquida en otro municipio, pero sí que le puedo afirmar que con esta característica no existe problema, habrá otro tipo de problema, pero de esta característica por estas horas trabajadas no hay problema en otros municipios.”

QP: No puedo evitar preguntarle cómo toman o cómo ven el aumento salarial dado por el departamento ejecutivo recientemente.

RB: “Y la verdad que para lo que ganamos los trabajadores municipales en La Matanza, los porcentajes, por más que sean importantes, porque hoy el 55% a mitad de año, abriéndose de vuelta la paritaria podría sonar importante para nuestros bolsillos. En realidad, es bastante poco. El aumento que nos den va a ser poco porque nos hemos quedado a lo largo del tiempo muy atrasados porque la inflación ha destruido el poder adquisitivo de los trabajadores.”

QP: Y no puedo evitar preguntarle de la otra crisis que están teniendo los trabajadores municipales, en el hospital de niños. ¿Cómo ven ustedes ese conflicto?

RB: “Y es con mucha tristeza, particularmente yo me solidarizo con todos los trabajadores y trabajadoras del hospital de niños, y yo no tengo ningún tipo de función gremial, yo lo hablo como un simple trabajador, no puedo dejar de solidarizarme con cada uno de ellos y con el momento que están viviendo, esperando que a la brevedad se solucione. Eso se soluciona pagando mejores salarios.”