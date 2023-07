“LA MATANZA SIGUE SIENDO UN BASTIÓN DEL PERONISMO Y EL PERONISMO ES EL QUE GARANTIZA LOS DERECHOS A LA COMUNIDAD”

Entrevistamos a Daniel Jouan, pre candidato a Consejero Escolar en las próximas elecciones.

Jouan señaló que se está trabajando mucho para la recuperación del empleo genuino en el distrito articulando con los centros de formación profesional. También defendió la figura del Intendente Fernando Espinoza ante los ataques de los candidatos opositores como que “esos ataques me parece que son parte del folklore de la politiquería.”

QP: Daniel Jouan ¿Te sorprendió le candidatura a Consejero Escolar?

DJ: “La verdad que sí, siempre es un orgullo poder estar dentro de una lista, sobre todo una lista tan compleja como la que pudo armar Fernando, convocando a todos los sectores que militan y son parte de esta estructura del distrito, como los gremios, algunos otros espacios que comparten ideológicamente lo que nosotros defendemos. La verdad que sí, me sorprendió, obviamente gratamente, y es un lugar donde me siento cómodo porque he trabajado mucho con el tema de escuelas, fui secretario de juventud y ahora desde mi lugar de la oficina de empleo, articulamos muchísimo con escuelas técnicas, con centros de formación y el tema educativo me parece que es central para poder colaborar en algo importante que es reconstruir los tejidos sociales de la comunidad de La Matanza.”

QP: Ustedes, desde la oficina de empleo, están haciendo un trabajo muy interesante con respecto a la capacitación de los jóvenes para su primer empleo.

DJ: “Sí, nosotros a través de la oficina de empleo, que es un puente al empleo obviamente, entre la gente que necesita y también las empresas, las pymes que necesitan, porque quizás a veces se ve de un solo lugar que es la persona que necesita trabajo, que obviamente es nuestra prioridad. Por eso desde ahí tenemos articulaciones con centros de formación, con algunos espacios privados que nos dan becas para formar a la gente, programas nacionales como el Fomentar, donde tenemos más de 45.000 personas de Matanza inscriptas, que por capacitarse se les paga una beca de 25 mil pesos por mes durante los meses de capacitación, quedan también dentro de esa base de Fomentar, donde las empresas directamente pueden buscar los perfiles que les interesa o nosotros buscamos y aportamos a las empresas. Eso desde un sector, como te decía, de una parte. La otra parte es que las empresas, las pymes, que la verdad uno a veces piensa que las pymes toman gente, echan gente, es muy difícil que, si la pyme consiga una persona que le cumple, la hecha, también es muy difícil que las pymes consigan los perfiles necesarios y hay una reactivación interesante.”

QP: Le quería preguntar también eso, si bien estamos en un cuadro de crisis económica con una inflación muy alta y demás, se está creando nuevo empleo. ¿Hay mucho empleo? ¿Ustedes han notado eso?

DJ: “La verdad que sí. Nosotros desde la Secretaría de Producción, a través de la intervención de la secretaria Débora Giorgi, hemos logrado o ha logrado que la empresa Peabody se instale en La Matanza, ellos están en Hurlinghan y se van a instalar en La Matanza. Nosotros ya estamos mandando algunos perfiles de los que nos están pidiendo y ya ha ingresado alguna persona a trabajar, todavía no se instaló, va a ser después de diciembre, pero bueno, hoy de hecho le hemos mandado 10 perfiles, 10 personas, según los perfiles que nos piden, y el lunes vamos a mandarle 15 más, no van a entrar ni los 10 ni los 15 sino que de ahí van a elegir dos o tres porque recién están acondicionando los galpones, pero bueno, es una empresa que tiene más de 250 empleados. Y después bueno, empresas de plástico se ha movido mucho el mercado, las textiles, el calzado. Nosotros con el calzado del año pasado hemos articulado con la provincia de Buenos Aires y en el centro de formación 414 hemos logrado que la provincia nos financie cuatro profesores para poder formar a 30 aparadores que era lo que el sector estaba necesitando. Eso lo llegamos a través de reuniones y articulaciones con el gremio del calzado y con la cámara del calzado.”

QP: ¿Ustedes han notado que está faltando gente con oficio como Carpinteros, plomeros, electricistas, etc.?

DJ: “Sí, eso es lo que nos piden las empresas, el tema de perfiles con personas con esas capacitaciones de oficio, por eso también estamos interviniendo y colaborando en los distintos centros de formación profesional, La Matanza tiene 25 centros de formación profesional, por eso como te decía con el tema de aparado, el centro 414 tenía calzado, pero lo que no tenía era desarrollado puntualmente aparado, por eso conseguimos un financiamiento aparte y capacitamos 30 en articulación con la cámara y el gremio y la idea es empezar a trabajar tanto con las cámaras y los gremios de los distintos sectores para que en articulación con los diferentes centros de formación se empiece a formar personas con las necesidades que las pymes están necesitando. Por eso hay que hacer un fuerte trabajo de reconversión de algunos centros de formación. Hay muchos que trabajan bien y hay otros que hay que darle una mano para que se puedan adaptar a las necesidades del mercado.”

QP: Ahora volviendo un poco al plano político, se da la característica de que vos sos funcionario y a la vez sos candidato y estamos escuchando a los candidatos de las listas opositoras, tanto dentro del oficialismo como fuera, que plantean que la gestión del intendente Espinoza está agotada, que no tiene ideas, que está parada. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo ven ustedes?

DJ: “Nosotros lo vemos como un ataque sin mucho fundamento, obviamente dentro de una coyuntura electoral. Nosotros venimos de un proyecto Matanza que creó nuestro conductor y guía de lo que es la política, que fue Alberto Balestrini, que pensó un proyecto para La Matanza y nosotros estamos continuando eso. Obviamente hubo altibajos, hubo cuestiones a nivel nacional o a nivel internacional que afectaron esa continuidad. Nosotros cuando arrancamos en el año ‘99 se proyectó una Matanza, un desarrollo de Matanza con sus vías, por ejemplo, el ensanche de Ruta 3, el Camino de Cintura, obras hidráulicas fundamentales para el desarrollo de pavimentos, como fue la obra complementaria Camino de Cintura, distintas obras que se hicieron en Laferrere o en Manzanares que nos permitió también tener un desarrollo de pavimentos. Nosotros teníamos una Matanza con más de 14.000 cuadras sin pavimentar y a través de un programa que creó en ese momento Alberto y Fernando se desarrollaron lo que fueron los pavimentos comunitarios y se han asfaltado, no tengo ahora el número, pero muchísimas cuadras en articulación con vecinos. Eso nos permitió no solamente pavimentar donde el municipio pagaba el 50% y el vecino el otro 50% sino también empezar a reconstruir los tejidos sociales entre vecinos que se tenían que integrar y presentar la documentación necesaria en un 70% por cuadra para poder pavimentar porque si no el municipio no podía impulsivamente hacerlo y también nos permitió darle una mano a los vecinos para regularizar su situación dominial de sus viviendas porque si no tenés los papeles en regla no podías firmar el contrato. Entonces también hemos colaborado en eso y todo eso viene desde 1999. Obviamente como te decía tuvimos altibajos, tuvimos cuestiones coyunturales a nivel nacional e internacional, la pandemia, guerras y demás, y que todo eso afecta. La Matanza está dentro de la provincia, dentro del país, dentro de un continente, dentro del mundo, todo afecta al todo, sobre todo en un mundo globalizado, pero yo estoy convencido que la gestión de Fernando es trascendental a nivel innovador, a nivel tecnológico, en lo que hace a la obra pública, vos transitas por diferentes barrios de la Matanza y se han transformado. ¿Falta? Falta, seguro, pero se han transformado. Cuando uno transita por calles de otros distritos se da cuenta de que los asfaltos de La Matanza, por ejemplo, están bien y en otros distritos no. Eso con lo que tiene que ver con obra pública. En salud se invierte, en seguridad se invierte, falta segura, la responsabilidad de seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero si nosotros colaboramos con el combustible de los patrulleros, arreglo de comisarías, alarmas vecinales, cámaras, hay distintas herramientas que pone el Estado municipal para colaborar con la seguridad. No es responsabilidad del municipio de la seguridad y así en un montón de sectores, pero es como todo tenemos más de 2 millones y medio de habitantes y un municipio que venía menos 10 cuando lo tomamos por distintas cuestiones y que se van haciendo desarrollos y esos desarrollos hay que sostenerlos, más lo que no pudiste desarrollar y lo tenés que hacer, más lo que va sucediendo en el distrito. Por eso, esos ataques me parece que son parte del folklore de la politiquería.”

QP: Es una reconversión del proyecto político en forma constante, porque todos los años hay que hacerlo.

DJ: “Yo creo que eso que está muy bien va en dos líneas. Primero, después de la reforma constitucional del ‘94, creo que fue, los municipios pasaron a tener mayor injerencia en un montón de temas que antes no teníamos. Como dijiste, antes era ABL y hoy son tasas por servicios generales donde el municipio aborda un montón de temáticas. Después la política también ha ido mutando, las sociedades han ido cambiando y hoy cada vecino tiene micro causas, micro problemas y desde la política institucional, desde los desarrollos políticos hay que abordar esas micro causas. Como vos decías, la Secretaría de Género es fundamental porque, más allá que el gobierno nacional o provincial pueda tener espacios de género, los municipios son los que están en el día a día con el vecino y es el que tiene que accionar primariamente. Lo que me decías recién de la oficina de empleo, digo el municipio, más allá que haya un ministerio de trabajo, tanto nacional o provincial, y políticas de empleo, de las cuales nosotras a través de la oficina de empleo podemos llegar más puntualmente al vecino. Te nombro una, el Ministerio del Trabajo tiene un programa que se llama PIL, que es Programa de Inserción Laboral, donde el Ministerio le subsidia las cargas sociales a las empresas que tomen personas y le da determinado monto de dinero por cada persona que tome, que ese monto complementa el salario que obviamente tiene que terminar de abonar la empresa. Y esas son políticas nacionales, pero la oficina de empleo al estar más cerca del vecino puede puntualizar en la necesidad más local. Por eso digo, el mundo ha cambiado, la sociedad ha ido cambiando y los municipios han tenido que adaptarse a esos cambios y obviamente nosotros tenemos un presupuesto muy, muy chico y con ese presupuesto intentamos sanear la mayor cantidad de necesidades. Como decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Nosotros tratamos de complementar esos derechos que tiene la gente. Obviamente a veces va variando de un lado hacia el otro las acciones porque el recurso es escaso.”

QP: Supongo que en plena campaña andamos recorriendo los distintos barrios, localidades del distrito y hablando con los vecinos. ¿Qué reciben ustedes del vecino? ¿Qué mensaje me reciben? ¿Cómo reciben la figura de Fernando?

DJ: “Esto te lo puedo dividir en tres partes. Yo por el espacio en el que estoy ocupando eventualmente que es la oficina de empleo, yo recorro muchísimas pymes, una articulación con ellos, por eso hemos detectado que hay una inserción laboral grande y hemos trabajado, y la recepción es buena, la recepción de la gestión municipal es buena, obviamente también recepcionamos reclamos que nosotros trasladamos a los lugares que son dependientes de esa necesidad, de ese reclamo, delegaciones municipales y demás. Escuelas hemos también articulado, como te decía, escuelas técnicas, centros de formación y demás. La recepción es buena y en lo que hace a mi trabajo militante, a mi labor militante que yo hago todos los días, no ahora porque estemos en campaña, sino que lo hacemos todos los días porque la cuestión con el vecino en recepcionar la necesidad y tratar de llevarle una solución es cotidiana, a mí me toca hacerlo en Ramos Mejía, obviamente es un barrio que no es tan afín.”

QP: Es una localidad bastante refractaria al peronismo.

DJ: “Mira, nosotros tenemos una buena relación porque trabajamos durante todo el año con lo que tiene que ver, por ejemplo, con reciclado, todo lo que tiene que ver con trabajo medio ambiental, con los vecinos individualmente, casa por casa, con los vecinos de La Matanza, de Ramos Mejía. Y después también recepcionamos las problemáticas y tratamos de ir solucionando. Después ideológicamente cada uno tiene su idea, pero lo que no pueden decir es que no estamos ahí para solucionarlo o para intentar solucionarlo. Por eso digo, particularmente a mí no me hace algo distinto porque la recepción es buena.”

QP: Estamos en una elección atípica, como es siempre en Argentina. ¿El vecino entiende que el municipio hace política orientada a eso o directamente se cierra en que el municipio sea responsable?

DJ: “Tenés varias formas de que lo tomen los vecinos. Obviamente el vecino sabe que la responsabilidad no está en el municipio, pero nosotros no podemos negar que son corresponsables en todo lo que pase, porque somos parte del Estado. La problemática es grande, sí, sí, obvio, pero como te decía el municipio desde su lugar y desde lo que puede, colabora con distintas herramientas como cámaras, alarmas vecinales, que se trabajan a través de los foros de seguridad, a través de los distintos vecinos comprometidos que se van acercando a las delegaciones municipales y al área de seguridad y proponen la instalación de estas alarmas en distintos lugares, contamos con los rondines de la policía municipal y después la articulación que podemos tener con la policía bonaerense. Ahí ya es otro tema. Nosotros en Ramos sí tenemos problemáticas de seguridad, obviamente como en todos lados, y desde ahí desde la militancia nosotros estamos al lado de los vecinos intentando canalizar distintas soluciones. El tema de la inflación es un tema complejo, yo no soy economista,”

QP: Aparte el municipio no tiene mucha incidencia.

DJ: “No tiene incidencia, pero es como te digo, uno no puede correrse de la problemática. O sea, yo puedo ser responsable en algunas cosas, pero corresponsable en otras. No podemos corrernos. ¿Por qué? Porque primero somos parte del Estado y después el gobierno nacional, provincial y municipal tienen el mismo color ideológico. Yo creo que lo que viene se va a poder hacer frente a este flagelo que es la inflación, porque acordate que nosotros tuvimos dos años de pandemia, tuvimos que dedicarnos a reestructurar un sistema sanitario, tuvimos que dedicarnos a un sistema social de asistencia a distintas personas que quizás tenían un buen pasar. A mí me pasó en Ramos Mejía. Personas que tienen un buen pasar, pero eran comerciantes y por ende no pudieron seguir con sus comercios abiertos y había que asistirles. Yo personalmente, con un equipo, asistíamos a distintos vecinos llevando bolsas de mercadería, lavandina, distintas cuestiones que hacían a ese momento.”

QP: Tuvieron que salir de su función específica y enfocarse en el tema de la pandemia.

DJ: “Tal cual, tal cual. Entonces después hubo que recuperarse de todo eso. Y bueno, digo, la inflación no es una cuestión que atañe solamente a este gobierno, fue al gobierno anterior, anterior. Me parece que es un problema profundo que tiene la Argentina que me parece que hay que solucionarlo con todos los sectores. Me parece que hay muchos sectores que tienen que empezar a tener responsabilidad cívica ciudadana y empezar a trabajar en pos de un país que se pueda desarrollar. Después con las distintas miradas ideológicas y particulares que cada espacio pueda tener, pero nosotros tenemos que trabajar en 5 o 10 puntos que sean inamovibles para todos los espacios políticos, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Me parece que nosotros como peronismo tenemos una plataforma de qué es el peronismo, qué quiere el peronismo y cómo vemos nosotros la Argentina, lo que viene. Desde ese lugar tenemos que sentarnos a trabajar con todos y a planificar qué país queremos. Y después cada uno llegaremos a ese objetivo por distintos lugares que proponga a la sociedad, pero el objetivo tiene que ser uno, que es el crecimiento de la Argentina. Nosotros tenemos sectores que juegan en contra.”

QP: ¿Cómo lo ve a Fernando Espinoza en esta campaña política?

DJ: “Yo lo veo muy firme a Fernando, muy seguro. Yo de hecho tuve la oportunidad ayer de estar en una entrega de tablets que se hizo en González Catán, para vecinos de La Matanza. Y la verdad lo que Fernando plantea es una visión positiva de lo que viene, un municipio pujante, un municipio desarrollado, con todas las obras que están planificadas. Lo veo muy bien, obviamente cuando en el caso de que cuando fue Verónica intendenta y Fernando siguió siendo obviamente el conductor de La Matanza, desde La Matanza se dio una batalla muy fuerte contra el gobierno de ese momento de Vidal en la provincia y obviamente con el de Macri en la nación, se sostuvieron las banderas del peronismo arriba y eso la verdad te lo quieren cobrar en algún momento. La Matanza sigue siendo un bastión del peronismo y el peronismo es lo que garantiza los derechos a la comunidad y esta gente viene por esos derechos, entonces el lugar donde hay que pegar es a La Matanza y a la persona que ellos le quieren pegar es a Fernando porque es el que representa todas esas tres banderas del peronismo que es la soberanía política, la justicia social y la economía libre que es lo que nosotros como peronistas entendemos que hay que defender y lograr.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DJ: “Va a ser una elección compleja pero que el vecino tiene muy claro las cosas. A veces se subestima a las personas. Yo creo que el pueblo siempre tiene razón. Hasta cuando pensamos que se equivoca. En este caso, La Matanza sabe el desarrollo que tuvo, si vos te parás en lo que era el ‘99 y lo que es ahora en 2023, ves una transformación importante con un montón de cosas que faltan, pero el vecino sabe qué es lo que más le conviene para seguir desarrollando su vida cotidiana en sus barrios”