SIN CANDIDATOS, PERO LA CAMPAÑA A FULL

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Orejano: Dicho de una cabeza de ganado, que no tiene marca de propiedad. … Dicho de una persona, de temperamento rebelde o belicoso.

Hace algunos años, en plena madrugada, mi amigo Walter “El Pelado” Fresco me mandó para que escuchara “El Orejano” de Jorge Cafrune y me quede prendido de la canción (https://www.youtube.com/watch?v=2zOFLG3tmtI) y es por eso que suelo escucharla seguido.

La canción es algo bien político y tiene frases que te hacen pensar o que, ponen en relieve la actualidad política. No hay desperdicio cuando señala que “Yo sé que, en el pago, me tienen idea/ Porque a los que mandan, no les cabresteo” o cuando sostiene que “Porque al copetudo de riñón cubierto / Pa’ quien no usa leyes ningún comisario / Lo trato lo mismo que el que solo tiene / Chiripa de bolsa pa’ taparse el rabo / Porque no me llenan con cuatro mentiras / Los maracanases que vienen del pueblo / A elogiar divisas ya desmerecidas / Y hacernos promesas que nunca cumplieron”.

Estos versos dan que pensar y vienen como anillo al dedo si tratamos de analizar la actualidad política Argentina, bonaerense y matancera.

SIN CANDIDATOS EN NACIÓN NI EN LA PROVINCIA

Algunos espacios políticos ya han definido sus candidatos que representaran a los mismos en las próximas elecciones PASO, pero seguimos en la misma, hablamos de espacios políticos no de partidos políticos. Esto no es una muletilla incomoda, sino que algo muy claro: la clase política Argentina sigue presentando como opciones figuras o personajes, no proyectos políticos serios.

Sorpresivamente los espacios políticos que han definido sus candidatos presidenciales son los liberales y la izquierda; es decir, los extremos del espectro políticos.

Juntos o Juntos por el Cambio o como se denominen en las próximas elecciones más o menos han ordenado la grilla presidencial (esto es hasta ahora, por ahí mañana hay novedades) con dos candidatos presidenciales: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Si Mauricio Macri no hubiera metido las de andar el espacio estaría más o menos encolumnado detrás Horacio Rodríguez Larreta y, éste, se encaminaría hacia un triunfo electoral (eso marcaban las encuestas previas antes del desaguisado que armó Don Mauricio), pero de la mano de “Mauri” apareció “La Piba” Patricia Bullrich.

Según encuestas muy recientes Bullrich estaría sacándole una clara ventaja a Larreta en la intención de voto y ya hay algunos sectores que le están clamando a Larreta que se baje de su candidatura presidencial en pos de la unidad y competitividad electoral del espacio. Hace un año estaban al tope de las encuestas y hoy no se sabe a ciencia cierta si van a entrar en el ballotage. Porque apareció Javier Millei que le está afanando intención de voto de manera escandalosa.

¿Cómo puede ser que tanto Bullrich como Millei estén al tope en la intención de voto?, ante está pregunta retórica un avezado analista político matancero señaló que “Estos dos hablan de temas que están a la cabeza de los problemas de la gente: la economía y la inseguridad. Millei habla de dolarización, pero no explica cómo hacerla y a la gente no le importa mucho cómo la haga, sino que quieren un respiro de la inflación” y agregó que “La Piba habla de inseguridad y promete seguridad, en medio de una ola delictiva que engloba a casi todo el país”.

Por su lado, el oficialismo, no solo no tiene candidato (más allá que hay varios postulantes) sino que tampoco se ponen de acuerdo para definir la forma de cómo se elegirá al mismo. Todos están esperando el “dedazo” de Cristina, pero algunos postulantes adelantaron que irán a las elecciones PASO pese a al criterio de Cristina Fernández de Kirchner, como sería el caso de Daniel Scioli, ex gobernador bonaerense, ex candidato presidencial y actual embajador en Brasil.

Estamos a nada del cierre de listas y todavía andamos en veremos.

El panorama bonaerense anda un poco peor (según cómo se lo mire) porque el oficialismo ya tiene definido su candidato que es el actual Gobernador, Axel Kicillof acompañado en la fórmula por la matancera Verónica Magario, pero aunque parezca tirado de los pelos, puede ser que Axel vaya como candidato a presidente si no se ponen de acuerdo arriba o ninguno de los postulantes sea competitivo electoralmente hablando.

Al correlimaradapañero Axel le salió una contrincante de la mano de Scioli, la actual Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que con una simple frase sintetizó la actualidad política del oficialismo al sostener que “Es increíble que el Frente de Todos quiera pasar a ser un frente de pocos” (https://www.perfil.com/noticias/politica/victoria-tolosa-paz-es-increible-que-el-frente-de-todos-quiera-pasar-a-ser-un-frente-de-pocos.phtml)

Diego Santilli y Néstor Grindeti son los principales candidatos en la puja bonaerense del PRO o Juntos o Juntos por el Cambio. Las encuestas señalan a Santilli como el único que podría vencer en las elecciones a Kicillof, el delfín kirchnerista.

LA BATALLA MATANCERA

Si las elecciones fueran hoy, Fernando Espinoza ganaría cómodamente su reelección como Intendente del distrito, pero parece que la cosa se va complicando de a poco. Hasta hace un par de meses atrás Espinoza venía creciendo en las encuestas en forma sostenida, pero algunos hechos de inseguridad han parado ese crecimiento. Si bien Espinoza no sigue creciendo tampoco baja en la intención de voto; es decir, está estancado y esa no es una cómoda posición para enfrentar una elección.

El actual Intendente no logra recuperar la iniciativa política ni la dinámica de campaña que venía sosteniendo hasta ahora. Parece que alguien lo ha llamado y le pidió que “se quede en La Matanza porque hay que asegurar el triunfo”, cerrándole las puertas a algunas aspiraciones políticas que tenía Don Fernando.

A la Diputada prov. y esposa de Emilio Pérsico, Patricia “La Colo” Cubría parece que, tanto Máximo como Cristina Kirchner le prometieron la posibilidad de que participe en las PASO con boleta propia y enfrentando a Espinoza.

Según hemos podido observar en algunas encuestas locales la intención de voto que tiene es muy poca (estaría cuarta y bastante lejos del tercero), pero la estructura del Movimiento Evita le estarían garantizando (según especulaciones no muy confiables) 100 mil votos en las PASO contra unos 300 mil votos que estaría arañando Fernando Espinoza (según algunas encuestas en mano).

La intención de la conducción (Máximo y Cristina Kirchner) es que Cubría juegue para sumar 400 mil votos hacia arriba y, de paso, instalarse a futuro.

Los Juntos o Rejuntados locales andan medio a la deriva, son muchos candidatos tanto radicales como del PRO o del PRO peronismo o de donde vengan que están más atados a los acuerdos de las cúpulas provinciales y nacionales que del trabajo territorial en el distrito.

Hasta ahora el único que resaltaba y aparecía en las encuestas era el Concejal Eduardo “Lalo” Creus, pero según fuentes bien informadas de la interna del espacio, “La Piba” Bullrich habría dejado en manos de Cristian Ritondo la elección entre el Diputado Alejandro Finocchiaro y el Concejal “Lalo” Creus.

Por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli ya dan como número puesto al Concejal “Toty” Flores con candidato a Intendente.

Los números de las encuestas son muy volátiles, en el marco de la crisis que estamos viviendo, hecho que puede provocar sorpresas desagradables a más de uno.

Un reputado encuestólogo (certificado) sostuvo que “El panorama se ve muy mal para el gobierno” y señaló que “Si bien todavía no es vox populi (La voz del pueblo) el gobierno va a tener que prepararse para ponerle el pecho a una avalancha de votos en contra” y remarcó que “Todavía no se ha podido medir correctamente hacia qué lado se irían esos votos si a Millei, Larreta o Bullrich”.

Pero las malas nuevas no terminan ahí, porque según el encuestólogo consultado comentó que “Esta avalancha de votos en contra seguramente impactará en forma negativa en los gobernadores e intendentes que lleven el sello oficialista”.

Respecto a La Matanza explicó que “Fernando Espinoza, por ahora, es uno de los pocos intendentes del conurbano que no necesita de que Cristina este en la sábana para ganar” y agregó que “Espinoza tiene dominado el tablero electoral en el distrito, pero hay cuestiones internas y externas (ej.: inseguridad, corrupción, falta de atención a las demandas vecinales y varios etc. más) que le pueden embarrar la cancha y provocarle un resbalón o un grave tropiezo más que inesperado”

Como he señalado en otras editoriales: Cristina está dispuesta a perder el gobierno, pero no el poder; y ojo al piojo porque en base a esto se está trazando los lineamientos estratégicos para la campaña que se avecina.