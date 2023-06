LA MARY: ENGATUSANDO A LOS PASTORCITOS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Engatusando: verbo transitivo – Ganarse la voluntad o el favor de una persona adulándola o aparentando tener ciertas cualidades que en realidad no se tienen. Ej.: “el vendedor consiguió engatusarlo para que se quedara con el televisor”

En plena noche te suena el celular y es un mensaje vía WhatsApp (esto lo pongo así para darle algo de suspenso). Se abre la aplicación y hay mensaje de audio de una Pastora conocida que te dice: “Paz del Señor. Buenas tardes. Esto es para apoyar a Victoria Tolosa Paz y a María Laura Ramírez (que es la Directora de Desarrollo Social), para que puedan seguir dando más alimentos a las Iglesias que ya lo han solicitado. El tema de la ayuda que está dando la Directora de Desarrollo Social María Laura no es de palabra, sino que hay que presentar un proyecto. Hay que presentar una carpeta con número de ONG o de Fundación o de Asociación Civil en la Secretaría de la Cámara, y nosotros se la enviamos a María Laura.

Hace un par de miércoles atrás se hizo una reunión en La Matanza, en San Justo, en la Iglesia del pastor David Barrios donde estuvo ella y su grupo de trabajo. Por eso necesitamos juntar firmas para apoyar a Victoria Tolosa Paz (que es la Ministra de Desarrollo) y a María Laura (que es la Directora de Desarrollo Social, es la que envía los alimentos). Las planillas que se tienen que firmar es para mayores de 16 años. Hay que llenarlas con apellido y nombre, número de documento, la firma y la fotocopia del documento. Acuérdense que hay una planilla que dice nacional que es sólo para que firmen los argentinos, y otra que dice provincial que puede ser firmada por extranjeros o nacionalizados. Después estas planillas hay que llevarlas, hasta el día domingo porque el lunes hay que entregarlas, a la Iglesia de la pastora Graciela Chávez en González Catán. Hay muchas iglesias a las que se las está ayudando. No reparten los alimentos iglesia por iglesia, sino que llevan los alimentos a una sola iglesia y después los pastores o los presidentes de cada institución tienen que retirarlos de ese lugar. Bueno, mis hermanos. Cualquier duda acá estamos para ayudar. Bendiciones.”

No es nada del otro mundo ni es ilegal, se ha hecho antes y se seguirá haciendo, pero no deja a oler a “chamusquina” eso de andar juntando voluntades en ámbitos donde la política no solía tener injerencia. Esto denota una falta de ética o tiene ruido de desesperación; es decir: vamos a cualquier lado a juntar avales para la elección.

A la noche siguiente pasa lo mismo, en plena noche te suena el celular y es un mensaje vía WhatsApp (esto lo pongo así para darle algo de suspenso). Se abre la aplicación y hay mensaje de audio de una Pastora conocida que te dice: “Paz del Señor. Mis hermanos, buenas tardes a todos, quería invitarlos a apoyar a Victoria Tolosa Paz y a María Laura Ramírez (actual Directora de Desarrollo Social). Queríamos invitarlos a que junten firmas para dar el aval, como les dije, a Victoria Tolosa Paz y a María Laura Ramírez. En esas planillas que se están enviando vamos a necesitar las firmas de las personas de La Matanza.

Esta convocatoria es para todos los pastores líderes, afiliados a la Cámara de Ministros Evangélicos y Capellanes. Toda la descripción está en el flyer. Necesitamos que las hagan llegar a la Iglesia de la pastora Graciela en González Catán, La Matanza. En el flyer está la dirección y el teléfono también de la postora para que le hagan llegar las planillas a ella. Recuerden que tienen que sacar copia: cinco copias de una y tres copias de otra. Bueno, mis hermanos, les pido encarecidamente que a más tardar para el día domingo estén todas las planillas entregadas en la Iglesia de la pastora Graciela Chávez, de la pastora Graciela. Bueno, mis hermanos, bendiciones a todos y que el Señor los siga bendiciendo como hasta ahora. Y que el Señor nos siga bendiciendo a través de María Laura Ramírez con toda la ayuda a las Iglesias y a los pastores. Un abrazo en Cristo, bendiciones.”

LA MARY: LA FUNCIONARIA – PASTORA QUE TE BENDICE

María Laura Ramírez ex Diputada prov., ex Concejal, ex funcionaria municipal de La Matanza y, actualmente, Directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde colabora con la ministra Victoria Tolosa Paz, candidata a Gobernadora bonaerense de la mano de Daniel Scioli.

Para que Scioli y Victoria Tolosa Paz puedan presentarse en las próximas elecciones PASO deben presentar avales ante la justicia electoral y a la funcionaria – pastora que te bendice, María Laura Ramírez, no se le ocurrió mejor idea que ir a las iglesias evangélicas a solicitar que firmen las planillas de los avales a cambio “de colaborar desde el ministerio con algunos proyectos que presenten los pastores”.

Si bien hemos publicado una parva de notas sobre cómo se maneja (solo a modo de ejemplo: https://semanarioquintopoder.com/la-mary-ramirez-la-pesada-herencia/) María Laura Ramírez, pero no habíamos tenido en cuenta su profunda fe religiosa.

“La Mary” (así suelen llamarla en privado) se reunió con la Cámara de Ministros Evangélicos para solicitar su apoyo a la candidatura de la ministra Victoria Tolosa Paz y, a su vez, ofrecerles ayuda ministerial a los requerimientos de las iglesias que ayuden con las planillas.

En dicha reunión, “La Mary” repartió un instructivo, las mencionadas planillas para que firmen los benditos avales y bastantes promesas y bendiciones.

Al hacerse público el video mencionado antes, la Municipalidad de La Matanza emitió un comunicado de prensa a través de la Subsecretaría de Culto.

Un video (de más de 1 hora de duración – https://youtu.be/zoo9hdJIaMs) muestra parte de la reunión y se ve claramente como la funcionaria del ministerio de Desarrollo Social explica y promete diversas ayudas.

María Laura Ramírez comienza diciendo “Creo que el único que conduce es Dios. Mi pastora dice siempre: el hombre no puede modificar lo que Dios tiene para todos nosotros. Para los que no nos conocemos, mi nombre es María Laura Ramírez. Hoy estoy a cargo de la Dirección de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y acompaño en este gran desafío a la ministra Victoria Tolosa Paz que nos pide que nos organicemos con los referentes territoriales”.

“Victoria tiene una decisión política de poder profundizar y poder llegar a cada rincón. Somos más de dos millones de habitantes, conozco bastante, y nada alcanza para La Matanza. Pero creo que, con la organización que somos nosotros los cristianos, podemos profundizar; y vamos a poder llegar con los recursos a cada distrito (pero especialmente para mí, a La Matanza)” arranca diciendo, fuerte y claro “La Mary” y señala que “Lo que plantea Victoria es la necesidad de un cambio profundo en la política, donde todos nos tenemos que sentir parte. Creo que lo mejor que nos puede pasar, seamos militantes políticos o no, es sentirnos parte de un proyecto. Esto es lo que quiere ella. La orden es ir a buscar a todos aquellos que no se sienten parte de este proyecto; y dentro de Camino a la Victoria (así se llama nuestra organización) no sólo puedan acercar las necesidades, sino que también se sientan parte de una proyección a 4, 8, 10 y 20 años. A mí esto me lo enseñó Balestrini, desde muy chica, que La Matanza podía cambiar en 20 años. Se hicieron muchos cambios y seguro que se podrían haber hecho muchos más, pero esto muchas veces depende del hombre”.

La funcionaria sostiene que “Hoy sabemos, desde nuestro espacio político, que Cristina tiene la decisión de no ser candidata; y el presidente dice que sean todos los hermanos que quieran ser porque lo mejor que hay es la elección. El voto popular y la democracia que venimos ejerciendo hace 40 años siempre se cierra en uno (puesto a dedo muchas veces) y no podemos elegir como ciudadanos. El día de los comicios es el día donde todos valemos lo mismo y nos podemos hacer escuchar. Entonces, creo que desde ahí es una construcción que tenemos que hacer y también nos tenemos que comprometer como Iglesia. Esto yo lo hablo mucho con mi pastora, yo le digo que me da vergüenza hablar de política en la Iglesia. Pero ella me dice que todos tenemos que hablar; que, así como hay hermanos de otras profesiones que hablan, está bueno que yo informe para que se esté al tanto de las cosas que pasan y de las cosas que se pueden hacer porque después aparecen los vivos”

“Tenemos que empezar a hablar de lo que nosotros queremos; y aprovechar que hoy una funcionaria nacional como Victoria (una compañera que va a poner el cuerpo de acá a 4, 8,10 y 20 años) nos pide que estemos en nuestros barrios, en nuestros lugares” continúa explayándose “La Mary” y agrega que “Donde nos cierren las puertas yo creo que Dios las abre. Desde acá y todo con fe démosle para adelante porque hay mucho para hacer en La Matanza. Utilícenme. Creo que tenemos que organizarnos, canalizar los teléfonos y empezar a predicar para que la gente vuelva a tener fe y esperanza. También el Estado tiene que estar presente para acompañarnos. Ese es el desafío nuestro”.

Todo lo escrito párrafos arriba es solo un resumen o las partes más interesantes de la exposición de María Laura Ramírez y si quieren ver todo el video pusimos el link al comienzo de la nota.

Y así está la cosa, amigos lectores, que hasta en la iglesia nos persiguen los políticos tratando de vender humo.