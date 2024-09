GUERRA NARCO EN LA MATANZA (y los soldaditos siguen cayendo…)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El municipio matancero emitió el siguiente comunicado de prensa:

“MÁS DERRUMBES DE BÚNKERS NARCOS EN LA MATANZA

En La Matanza y toda la provincia de Buenos Aires, se realizan a diario múltiples allanamientos, producto de las fuertes investigaciones en materia de tráfico de drogas.

Las fuerzas policiales de la provincia, en un trabajo conjunto con la Guardia Urbana del Municipio de La Matanza y la Justicia, llevaron adelante un importante despliegue anti narco que resultó en el derribo de dos búnkeres de drogas.

En esta oportunidad, se desarrollaron dos operativos en la localidad de González Catán, con un saldo de cinco personas detenidas y una importante cantidad de drogas secuestradas, junto a dispositivos de telefonía celular y dinero en efectivo.

Recientemente, se pudo detectar que los delincuentes aprovechan los barrios con nuevas viviendas en construcción para poder montar estos sitios, desde donde manejan la venta y el tráfico de estupefacientes.

La coordinación entre el Municipio de La Matanza, la Justicia y las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires es fundamental para llevar a cabo estos operativos exitosos que desarticulan día a día puntos de venta de drogas ilegales, impiden el avance narco y protegen a la comunidad”

Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró que “La Matanza es un campo de batalla en la guerra narco que se ha desatado cuando se entregó a la Policía Federal Nicolás Nahuel Guimil, alias Chaki Chan”

Si bien no parece muy importante hay una enorme diferencia. Hace unos años, según un personaje de Gregorio de Laferrere que conoce muy bien cómo viene el tema, me comentó que “Chaki Chan era buche de la Bonaerense (no confundirse con la Policía de la provincia de Buenos Aires, parecen lo mismo, pero son diferentes) y con su respaldo organizó los sectores donde tenían sus cocinas las distintas bandas narcos que trabajaban en La Matanza” y me explicó que “En ese momento el negocio estaba fuera de control y Chaki Chan con el respaldo de la Bonaerense logró organizar un poco la cuestión.

El respaldo vino directamente de las más altas autoridades policiales y, actúo como nexo, el Crio. Gral. Matías López (secretario de Daniel Alberto García alias ‘el fino García’)

quién, desde su humilde casita en un country de Cañuelas, le fue pasando data y consejos al Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, quién está mostrando algunos progresos cómo para demostrar que de algo sirve (más allá de saber mucho de cómo montar ‘negocios personales en la estructura del estado’. Leer la nota publicada por nuestro medio: https://semanarioquintopoder.com/carlos-el-pulpo-negro-greco-jefe-del-hyra-matancer/)”

“Todo andaba más o menos bien” continúo explicando nuestra fuente laferrense y agregó que “Chaki Chan tenía su territorio para cocinar falopa y vender, los bolivianos, paraguayos, peruanos tenían delimitados también sus territorios; hasta que, por vaya uno a saber el porqué, el Crio. Gral. Matías López (secretario de Daniel Alberto García alias ‘el Fino García’) lo mandó a Chaki Chan a copar (fuese como fuese) la Villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Fue tal el bolonqui que se armó que parece que ahí se enteraron todos que había bandas narcos en La Matanza. Chaki Chan se convirtió, de la noche a la mañana, en el capo mafia más importante de La Matanza, de Buenos Aires y del país”

“Ante este panorama, Chaki Chan, la Bonaerense, lo comenzó a buscar por cielo y tierra, con la consigna de hacerlo boleta. Dicha indicación parece que fue dada por el inefable Matías López y como Chaki Chan no tiene un pelo de gil, se fugó rumbo al sur de Brasil donde algún contacto tenía. Pasó un tiempo prudencial, se asesoró bien y regresó al país. Antes que la bonaerense lo agarrara y lo pasase a mejor vida, Chaki Chan negoció con la Federal y se entregó como un corderito en sus manos” nos relató nuestra fuente muy bien informada del tema y añadió que “Obviamente el arreglo con los federales era soltar data y el susodicho comenzó a hacerlo, dando certezas sobre el esquema narco en el distrito. Con esta información la Policía Federal comenzó a investigar y a desarticular varias bandas que, a su vez, aportando datos sobre el tema fueron ampliaron la investigación federal”

Desde hace unos meses a esta parte bandas de distinto calibre se han mudado a La Matanza y están actuando con enorme violencia para quedarse con los territorios de los que van cayendo en las redes de la Policía Federal.

Tiroteos en los barrios y villas del distrito, asalto utilizando una enorme e innecesaria violencia, soldaditos muertos aparecen todos los días en diferentes puntos del distrito y la policía bonaerense anda en otra cosa porque anda buscando a sus tranzas para protegerlos y cerrarles la boca, no vaya a ser que digan algo.

“Matías López tiene mucho que ver con lo que está pasando” nos comenta una alta fuente policial y señala que “La cuestión es que el tema se le está yendo de las manos, perdió un poco el rumbo y quiere apretar a todos para calmar la bronca; hasta llegó a retener, sin orden judicial ni nada parecido, al Presidente del Club Laferrere y Concejal del distrito que no tiene nada que ver.

También comentan que anda detrás de varias amenazas y atentados varios. Esta situación nunca la vivimos”.

Continuará…