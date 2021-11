“TODOS JUNTOS Y A LAS PIÑAS”: TODO LO QUE NO QUEREMOS

Por Gustavo Bustamante

La campaña está caliente y, en Gregorio de Laferrere, los ánimos están caldeados, ‘este fin de semana las redes explotaron con acusaciones cruzadas’, entre ‘Juntos por el Cambio’ y el ‘Frente de Todos’.

El escenario de la batalla: la Plaza ‘Ejercito de los Andes’, día sábado con la feria itinerante de las colectividades o regiones de nuestro país, donde se ofrecen comidas típicas de todo el territorio argentino y de algunos países, este es un evento muy concurrido por el pueblo de Lafe, en particular a mí me gustan las empanadas salteñas que allí venden pero, mientras en una punta de la plaza se vendían empanadas salteñas, en la otra punta de la plaza se repartían ‘roscazos, piñas y patadas’.

Piñas van, piñas vienen entre militantes de estas dos fuerzas políticas del distrito, del lado del Frente de Todos se pudo identificar, en videos y fotos, a la Coordinadora de la delegación de Laferrere Graciela Rodríguez (según dicen fue quién habría comenzado la rencilla) y que, por otra parte, ¡fue la que más cobro!; del otro lado algunas militantes y militantes de Juntos por el Cambio que, según un importante dirigente del espacio de Juntos (Enzo Gioia), mencionó que “los muchachos bancaron bien la parada”.

Horas más tarde se ve un grupo de personas, que vandalizan el local de Juntos por el Cambio de Laferrere, dicen que habría denuncias cruzadas en la justicia, el referente del espacio de ‘Juntos’ Alejandro Finochiaro; se expresó en un comunicado de prensa que dice:

“MILITANTES DE JUNTOS AGREDIDOS EN LA MATANZA Y EL LOCAL PARTIDARIO FUE VANDALIZADO”

Militantes y candidatos de Juntos fueron agredidos en la Plaza Ejército de Los Andes de Gregorio de Laferrere, La Matanza.

Personas identificadas con el Frente de Todos intentaron impedir que montaran el stand partidario y repartieran volantes en un punto característico de la localidad. Ante la negativa, derribaron la estructura y todos sus elementos gráficos.



Pero sin dudas, lo más grave fueron las agresiones verbales y físicas. “La plaza es nuestra, ustedes no pueden estar acá”, gritaban mientras a una de las militantes le arrancaron un mechón de pelo y una candidata a concejal recibió patadas en las piernas. La persona agresora fue identificada como Graciela Rodríguez, caracterizada militante del Frente de Todos. Un miembro de la Juventud fue tomado del cuello por un hombre que descendió de una camioneta, quien luego también golpeó a otras personas.

“Es lamentable aunque no infrecuente que algunos individuos que se definen como del Frente de Todos, en una actitud profundamente autoritaria, piensen que personas de la oposición ni siquiera tengan el derecho de expresar sus ideas y difundirlas en determinados lugares. Las denuncias son repetidas ante la indiferencia de las autoridades políticas y policiales. Así concibe la democracia Fernando Espinoza, que tolera este accionar lumpen sin condenarlo”, dijo Alejandro Finocchiaro, referente de la Mesa Política local y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Agradezco a todos nuestros militantes. A todos, los del PRO, los del radicalismo, los de Toty Flores, el carácter y el compromiso. Como digo a veces: nunca debemos considerar obvia a la libertad. En algunos territorios, como La Matanza, tiene precio. Y hoy, en este tipo de acciones, vemos qué alto es donde el populismo está tan desarrollado. Lo que sucedió es gravísimo. Y no hay que confundirse, no es una amenaza para Juntos; estas cosas nos dañan como sistema y ponen en riesgo al país entero. Se ve gente muy nerviosa. Es imprescindible ratificar el mensaje de las PASO en las urnas el 14 de noviembre. No hay futuro si no cambiamos la cultura política”, concluyó.



De regreso, cuando los militantes agredidos volvieron al local partidario, verificaron que el frente había sido vandalizado. Le arrancaron carteles y otro stand fue destruido y arrojado a la calle.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Sur Primera de Gregorio de Laferrere, La Matanza,

De parte del Frente de Todos matancero, se hicieron eco en las redes sociales, y se solidarizaron con la coordinadora de la delegación de Laferrere, Graciela Rodríguez, que se habría llevado la peor parte de la violencia desatada ese mediodía, ‘Matanzagrupo’ en Instagram realizó un duro posteo en defensa y solidaridad con la referente golpeada que decía:

MATANZAGRUPO

En el día de la fecha la compañera Graciela Rodríguez, docente, militante peronista y vecina de Laferrere mientras desarrollaba tareas de difusión del #Frentedetodos fue agredida brutalmente por una patota de juntos por el cambio que no repararon en su condición de mujer para proponerle una feroz paliza y desfigurar le el rostro.

Esto demuestra que la derecha, hija de la dictadura genocida, no abandona las prácticas violentas y misóginas propias de la matriz fascista que le da el carácter a todas sus acciones. Prueba de la premeditación con que actúan, es que en ocasión de encontrarse la víctima en la comisaría de Laferrere aparecieron el dirigente @TotyFlores @diegosantilliok y otros dirigentes de primer nivel de #Cambiemos con unos 50 barrabravas y las cámaras de televisión al servicio de sus mentiras mediáticas. Los peronistas sabemos de persecuciones y violencia sufrida por hombres y mujeres de nuestro movimiento y eso nos hace más fuertes y a la vez más sabios para no caer en las provocaciones de quienes quieren forzar el regreso de @mauriciomacri y participar con el saqueo final al pueblo argentino .

@rodrinoe77 NO estás sola💜

Elegí el tono de humor para redactar esto, porque si tenemos que ponerle el tono que lleva, seria de tristeza y vergüenza ajena, de un lado y del otro, si bien somos una ‘Democracia Joven’, llevamos más de 30 años de democracia y unas cuantas elecciones en nuestras espaldas, y parece ser que no aprendimos nada.

Los políticos y militantes en vez de dar muestras de respetos al rival, lo único que hacen es agredirse mutuamente, en el medio ‘La gente’ que los mira asombrados y vota, por uno o por otro, o por ninguno, es la única herramienta de poder que tiene el ciudadano común, el llamado ‘paisano de a pie’, sinceramente dan lastima muchachos, que en el 2021 sigan pasando estas cosas, que aunque las tomemos con gracia, no son graciosas en lo absoluto, no voy a tomar parte por ninguno de los dos bandos, simplemente quiero decirles que recapaciten y piensen que ese no es el camino de la democracia, ni la forma de tratar al adversario político, y ‘terminen de echarle la culpa al pueblo que cuando Uds. ganan el pueblo es sabio y cuando Uds., pierden el pueblo es desagradecido y no sabe votar’ (aplica a ambos bandos).

El pueblo es un mero espectador y un número más, porque lo único que les importa a Uds. es cada dos años obtener su voto, que después agradecen en las paredes, y a los siguientes dos años vuelven al ruedo con las mismas promesas incumplidas. La gente no es estúpida, media pila, y que algún día la política sea usada con el fin de ¡cambiar la realidad del pueblo y no la realidad de los políticos!

‘Esto no es dar el Paso Juntos ni La Matanza que Todos Queremos’

¡!!Ahora si esto va a ser así todas las campañas, propongo un ring en cada plaza matancera, así los de afuera compramos pochoclo y vemos un espectáculo pugilístico, respetando las categorías!!!