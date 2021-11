Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Jorge Lampa, candidato a Concejal de “Juntos” quién, en una amplia entrevista, nos comentó que “hoy el vecino está cansado de la falta de gestión y, eso, a Fernando hoy le está jugando fuertemente en contra” y señaló que “creo que hoy estamos muy por arriba de los 30 puntos. Vamos a hacer una gran elección en La Matanza, en la provincia y en todo el país”

QP: Jorge Lampa, ¿Qué cambió en la campaña después de las elecciones PASO? ¿Cómo notaron el clima de esta nueva campaña para noviembre?

JL: “Bueno, cambiar no cambió nada. Seguimos con el mismo trabajo de comunicación, de cercanía con el vecino. Lo profundizamos en los barrios más vulnerables, localidades con distintas problemáticas como Virrey del Pino, Catán, Rafael Castillo, Gregorio de Laferrere. Ahí profundizamos el proyecto que venimos sosteniendo desde que perdimos las elecciones del 2019”

QP: Supongo que la gente tiene otro ánimo para hablar con ustedes, dialogar con ustedes ¿Cómo reciben las propuestas que ustedes le llevan?

JL: “Sí claro, a ver, se dan varios componentes. Nosotros hablábamos de una problemática que tenía La Matanza no de estos últimos dos años, sino de hace 30 años. Esta es una gestión agotada donde se dice que Matanza avanza, pero lo único que avanza es el narcotráfico y la falta de seguridad, el índice de inseguridad de La Matanza es tremendo. Ya no podés comer una pizza en la vereda en centro de Ramos Mejía o San Justo porque bajan con robo piraña y te llevan hasta el celular, la pizza y la cerveza. A eso súmale la falta de infraestructura, de obras públicas, un sistema de salud totalmente colapsado. Yo creo que ahí la gente dijo basta. Esos componentes se ven reflejados cuando uno muestra un modelo de gestión especialmente en la pandemia. Cuando en la ciudad de Buenos Aires como ser hoy nosotros podemos caminar con Diego y Horacio hablándoles de que se puede cambiar el sistema de salud si administramos bien los recursos. Ciudad de Buenos Aires vacuna que llegaba, se aplicaba. Acá tenías que ir a un local partidario del oficialismo para que te vacunen o a un centro de jubilados con pertenencia a tal sector político, cuando en Ciudad de Buenos Aires lo haces en un ambiente, en un espacio de salud pública.”

QP: ¿Han notado un cambio en la gente? Ustedes están caminando los sectores fuertes del peronismo local ¿Han tenido algún rechazo, han logrado captar la atención de los vecinos con sus propuestas?

JL: “Casualmente el fin de semana pasado estuvimos con Horacio (por Larreta) recorriendo el domingo la feria de Oro Verde. Ahí tuvimos una gran recepción con los vecinos donde a Horacio le plantearon las distintas problemáticas que tienen. Estuvimos hablando con los vecinos que iban a comprar como el puestero, el feriante que vende pescados, el verdulero, el que tiene la venta de ropa y ahí le explicaban las distintas problemáticas. Como ser la sala de salud de Oro Verde del doctor Roca, la falta de insumos totales, la falta de atención del sector pediátrico y ellos le explicaban que tenían que recurrir a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para una pronta atención porque acá no solo hay insumos sino hay falta de turnos, te dan un turno acá a 6 meses”

QP: Usted habló de Oro Verde, ahí se produjo, se puede decir, una disputa donde se ve que la gente de la zona salió a decir que lo echaron a Larreta ¿Es tan así o no?

JL: “No, no es tan así. Las imágenes muestran totalmente lo contrario. Horacio tenía una bajada de 40 minutos y se alargó a 60 minutos, una hora, porque fue un gran recibimiento. Lo que hubo si fue, operado por algún sector, que vinieron dos mujeres a reclamarle a Horacio su mirada política que no era la misma, no lo hicieron de forma educada, pero fue un hecho menor. La verdad que fueron los mismos feriantes y vecinos que estaban ahí con Horacio, fueron los que le pidieron que se retiraran del lugar porque ni siquiera eran de Oro Verde como dijo el hombre del puesto que vende pescados. Les dijo: Pero mamá, si vos no sos de acá y Dejá que el señor hable porque nosotros queremos escucharlo y escuchar su propuesta; y bueno la mujer se retiró. Fue algo menor, no es la mejor manera, yo no comparto esa forma de expresarse. Pero bueno, son cosas que pasan, a todos los sectores políticos, por ahí el mismo oficialismo baja algún barrio y se encuentra con que tampoco lo reciben de la mejor manera. No es lo ideal, no lo comparto, pero bueno, hay que entender que la sociedad con el sector político tiene hoy la relación rota por los malos políticos. Pero bueno, es cuestión de seguir caminando para adelante y no quedarse en eso. Nos llevamos un gran recibimiento. De hecho de ahí nos fuimos al barrio Nicole, que está a 20 cuadras, y tuvimos una reunión con la fundación Ciudadanos del Mundo, con mamás, con los jóvenes, con jóvenes de esa fundación y también era una actividad que se alargó porque Horacio se sintió muy cómodo. Y los vecinos que no estaban invitados, cuando se enteraron que estaba Horacio pedían permiso para entrar a la fundación y participar y la pasamos muy lindo y Horacio se fue muy contento”

QP: Tiene un desafío importante, más allá de la diferencia que sacó Espinoza acá que fue amplia, Espinoza sacó muy pocos votos, sacó alrededor del 25% del padrón de votos o, sea hay un 75% que no votó, o votó en contra, pero tiene el margen para crecer ¿Se tienen fe en noviembre para aumentar el número de votos?

JL: “Sí totalmente. Yo creo que hoy estamos muy por arriba de los 30 puntos. Vamos a hacer una gran elección en La Matanza, en la provincia y en todo el país. Ese segmento de votantes que no se acercó a votar, no es que van a venir todos a votarnos a nosotros, pero un gran porcentaje sí lo va a hacer porque la sociedad entiende que cuando te da un voto de confianza no es un ticket en blanco. Es decir, bueno en este te acompaño, demostrarme en estos dos años que vienen en lo legislativo que todo lo que vos me propusiste en la oferta electoral lo vas a cumplir. Entonces nosotros somos respetuosos de eso, sabemos que hay un segmento de gente que no vino a votar, que define en muchos lugares, no solo en Concejo Deliberante, sino también en la tercera sección electoral.”

QP: Estamos con un intendente fuerte, políticamente hablando, se podría decir, que llega a todo el distrito, que tiene presencia, la gente lo conoce, pero se ve una gestión parada ¿Cómo ven la gestión municipal del intendente Espinoza?

JL: “Yo creo que a Fernando la falta de recambio en distintos sectores de gestión municipal. Eso le ha jugado una mala pasada. Recambio de actores, de miradas, de cómo evolucionar. La Matanza tiene los problemas estructurales de hace 30 años. Cuando uno habla de que hay barrios que tienen dos canillas para darle agua del pozo a un barrio con 400 personas sacándola en bidones, estamos hablando de problemas estructurales muy básicos que se pueden solucionar invirtiendo y teniendo una mirada moderna de lo que es la situación. Acá vos tenés localidades como Virrey del Pino que en kilómetros cuadrados supera a dos distritos como Lanús y Avellaneda juntos en la extensión geográfica .Y vos no podés tener Virrey del Pino con una comisaría sola en esa inmensidad, 3 patrulleros y 8 policías. Estructuralmente, el tema de la seguridad ya es inviable manejarlo en una localidad así, de esa manera. Y así tenés miles de ejemplos, te estoy hablando de Virrey del Pino, pero nos venimos más para acá y podés hablar de lo mismo de Rafael Castillo, Casanova. Te vuelvo a decir, hoy el vecino está cansado de la falta de gestión y, eso, a Fernando hoy le está jugando fuertemente en contra con la opinión del matancero”

QP: Se anuncian grandes, terribles obras, pero la gente llega a la casa y se inunda, tiene barro, tiene la zanja. Las grandes obras sirven, pero también está lo cotidiano que es donde el municipio debería estar

JL: “Sí, yo creo que volvemos a lo mismo. La falta de recambio en ciertos sectores de gestión municipal le va a jugar en contra, no solo en esta elección, sino en los dos años que le vienen. Porque esto es como un plantel de fútbol cuando vos no tenés recambios en el banco de suplentes que te mejoren la calidad de gestión y es probable que el campeonato no te sea bueno. Hoy Fernando está sufriendo eso. Le falta gol, le falta un buen arquero, le falta una buena defensa -haciendo la metáfora en lo futbolístico- hoy le pasa eso.”

QP: Usted es candidato a Concejal. En caso de acceder a su banca, nos encontramos con que la gente no sabe qué pasa el concejo, es más, no tienen idea para qué sirven los concejales en muchos casos ¿Cómo se va a enfrentar a esa situación?

JL: “Muy simple. Estando en el barrio, en forma directa con el vecino, trasladándoles, informándoles. Porque lo que vos decís es cierto, la falta de comunicación entre lo que es el Concejo Deliberante, la gestión legislativa, con las distintas localidades, con sus distintos problemas, hace que el vecino no solo no este informado, sino que vea al Concejo Deliberante como algo abstracto, como algo que no funciona, que no tiene sentido ser. Y nosotros, si es que tengo la oportunidad de ser parte del Concejo, lo que vamos a hacer es visibilizar toda esa problemática y que el vecino sea partícipe, haciéndolos partícipes de la misma gestión legislativa en los barrios.”

QP: Veo en esta campaña que, algún sector del peronismo, quiere llevar la discusión de la misma hacia lo ideológico. Pero en realidad lo que la gente está reclamando es otra cosa, ¿Esta es una elección en la que se discute lo ideológico o es una cuestión de plantear otra praxis de trabajo del Estado para con la gente?

JL: “No, es muy simple, la seguridad no tiene ideología, la salud no tiene ideología, la obra pública, el tipo que se inunda o que no tiene agua potable o no tiene cloaca, no tiene ideología. Esa visión de querer llevarlo a lo ideológico, es lo que lleva a retrasar al distrito. En todo término estructurales, de salud, retrasan. Ese tipo de impronta que hay que darle a la campaña atrasa y yo entiendo que la gente ya está cansada del biri biri de que bueno, me vienen a vender una mirada política cuando mi problema es la falta de luz. Acá me puede arreglar la luz de mercurio y me la puedes arreglar uno de izquierda o derecha, uno de centro. El problema es que me arreglen la luz.”

QP: ¿La gente está cansada del biri biri y quiere cosas concretas?

JL: “Si, la gente ya se dio cuenta ya se dio cuenta. Mirá yo te voy a decir algo, el otro día -y esto me gustaría que lo pongas- un sector de mi espacio cuestionó que lo había llevado a Horacio Rodríguez Larreta sin blindaje a Virrey del Pino, a Oro Verde, a Catán, al barrio Talita y a Puerta de Hierro. Y yo en política voy a ser disruptivo como lo fui siempre. No solo no voy a armar un acting con cuarenta aplaudidores llevándolo a Horacio sino que no lo voy a hacer, los que me conocen saben que no lo voy a hacer. El error es de aquellos que piensan que la política es aparatear. Llevar a un candidato o un dirigente del relieve de Horacio o de Diego y llevarlo con 40 aplaudidores alrededor. No lo voy a hacer. Ellos se van a vincular como me vinculo yo. Yo de acá me voy al barrio Don Juan, a La Palangana, me voy a Ramos Mejía, Ciudad Evita y voy solo. Voy con un asistente que me ayuda a tomar nota cuando los vecinos me vienen con sus reclamos. Con ellos lo mismo, los que me conocen saben que como jefe de campaña no voy a hacer un acting para ensalzar un dirigente así sea Larreta, Diego o quién fuere. Va a venir, va a bajar, y va a escuchar que piense igual o al que no lo piense. Obviamente que por ahí está el que viene insulta y no es la mejor manera de expresarse, pero bueno le ha pasado a Fernando lo mismo. Ha ido a barrios que por ahí lo insultaron, que lamentablemente uno no lo comparte, pero estas cosas pasan.”

QP: No podemos dejar de subrayar lo que sucedió después de las PASO, la pelea en el gobierno nacional, la provincia, los cambios funcionarios, en el cual uno se daba cuenta que no era el tema de funcionarios, sino de política, como que la política le falló a la gente. ¿Ustedes coinciden en eso?

JL: “Yo creo que lo que le pasó al gobierno fue que ese tipo de unidad sirve para ganar elecciones, pero que no iban a servir para gobernar porque hay distintos intereses, hay distintos componentes, le pasó a Felipe Solá, que desde el minuto cero no pudo compartir una mirada de gestión porque ideológicamente tenemos una vicepresidenta y un sector que no opina igual. Entonces era imposible, inviable tener un canciller del perfil de Felipe Solá en un esquema tan atomizado de gobierno. ¿Sirven para ganar elecciones? Sí ¿Sirven para gobernar? Imposible. Ni gobernar, ni gestionar obviamente.”

QP: En el caso de que se repitan los resultados de las PASO, ¿ustedes creen que va a haber un reordenamiento muy fuerte en el gobierno nacional?

JL: “Yo no sé cómo van a reaccionar ellos en el reordenamiento estructural como gobierno, lo que sí van a encontrar en nosotros en estos dos años que siguen, que no tengo dudas que vamos a ganar, pero vamos a hacer una oposición constructiva. Desde el concejo, desde el senado, vamos a ser una oposición positiva que vamos a acompañar lo que esté bien y lo que no esté bien no. No solo no lo vamos a acompañar, si no que vamos a presentar un proyecto que sea superador a lo que ellos presentan.”

QP: ¿Cómo lo ve a Espinoza?¿Piensa que es un fin de ciclo de un político que ha gobernado La Matanza estos años?

JL:”Yo, en lo personal, no lo juzgaría como fin de ciclo político. Si el fin de una gestión, eso sí. En lo político no, porque él tiene una carrera importante y puede seguir obviamente. Pero en término de gestión está agotada. Te vuelvo a decir, está agotada por temas estructurales simples que se pueden solucionar con una mirada moderna de escuchar al vecino. La agenda de trabajo de la gestión te la marca el vecino. Porque si vos vas a un barrio y te dicen: Mirá, tengo este problema y este problema de salud y de seguridad. Y si vos en 30 y pico de años no le das esas soluciones y siguen los mismos problemas y no solo siguen los mismos problemas sino siguen más graves aún, empeoraron. El otro día vino Jorge Macri a Villa Celina y una vecina le decía, le comentaba el problema que tenía en el barrio Vicente López de Villa Celina y dice: Ese problema me lo cortaban cuando venía en el 2005, cuando empezamos Compromiso por el Cambio ¿Todavía lo tienen? Si, todavía la tenemos. Ese es el problema. Estamos hablando de que pasaron 16 años y no le dimos solución a un problema tan puntual como tiene Vicente López con el tema de las inundaciones, que se inunda Villa Celina y te lo dice un tipo que en ese momento era militante como Jorge Macri que hoy llegó a intendente en Vicente López.”

QP: ¿Qué perspectiva tienen para las elecciones generales en el distrito y en la provincia sobre todo?

JL: “Vamos a ganar ampliamente en el país, porque uno estuvo viendo los resultados en provincias que antes eran inviables y hoy han dado un vuelco impresionante. En Santa Fe vamos a ganar de forma contundente, más allá de lo que le pasó a Perotti. Creo que la sociedad está harta del verso, del biri biri y en la provincia Diego (por Santilli) va a hacer una de las mejores elecciones que ha hecho Juntos por el Cambio en la provincia. Te voy a decir algo puntual, Diego cuando cruzó la General Paz para cambiar la realidad de la provincia de Buenos Aires, lo hizo y llevó su mensaje transparente y claro y mostrando gestión. Diego cruzó la General Paz y ganó la interna de forma contundente y no tengo dudas que el 14 va a ganar con autoridad, que va a ser un triunfo amplio, pero amplio en el sentido de votos, pero también amplio en el sentido de aquellos que después del 14 quieran participar en este espacio, van a tener una oportunidad de participar.”

QP: ¿En el distrito se tienen fe?

JL: “Muchísima. Estamos con la confianza que nos da la gente. La gente nos da mucha confianza. Hace 20 meses atrás era inviable haber tenido esta performance, de haber recuperado del primer cordón localidades que hemos recuperado y no tengo dudas de que el 14 vamos a recuperar, vamos a ganar en más localidades que las que habíamos ganado en el 2015 y en el 2017.”

QP: Este proceso de ser candidato y de repente convertirse en jefe de campaña a nivel distrital, desde lo personal, ¿Cómo lo vive?

JL: “Lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando mucho porque era lo que quería, lo que busque y gracias a Diego y Horacio que me dieron la oportunidad, tanto como a todos los chicos y dirigentes de mi espacio. En Matanza que es los que me apuntalan en esto, porque sin ese apoyo yo no podría llevar a cabo esta patriada, pero lo estoy disfrutando mucho. Lo estoy disfrutando. El otro día, el lunes, Diego estuvo en La Matanza, todo el día estuvimos en Villa Madero, Gregorio de Laferrere, hicimos el centro y después hicimos el lado sur, caminamos mucho y nos fuimos hasta donde desemboca en el río Matanza. Vimos la pobreza estructural que tiene el vecino. Y caminar con Diego, que él tenía la posibilidad de tener 2 años más en Ciudad de Buenos Aires como vicejefe porteño y venir y cargarse esta campaña con la convicción de cambiar ésta realidad de la provincia de Buenos Aires y de los Matanceros, a nosotros nos da mucha energía.”

QP: Hablando un poco a la interna, al asumir este rol como jefe de campaña ¿Ha sido acompañado, bien recibido por sus compañeros de campaña o le han cascoteado el rancho?

JL: No, no, por ahí hay cuestionamiento, como fue esto que me dijeron de Horacio, que por qué no lo blindé, pero son formas de trabajar. Yo creo que a la política hay que cambiarla y hay que ser genuino. Y me han acompañado, en todo sentido me han acompañado. De hecho todos están fiscalizando, todos los sectores que aún aquellos que no tienen candidato en la lista y están en el espacio, están fiscalizando, lo están haciendo muy bien, están en las mesitas, reparten las boletas, hacen el bajo puerta, hablan con el vecino, todos acompañan. Yo creo que también eso es mérito de todos tenemos un norte, que es ganar La Matanza”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Quiero agradecerle a todos los militantes de La Matanza que están todos los días poniéndole el pecho. Y a Diego y a Horacio por la confianza que me han dado, y a Grindetti, ante semejante responsabilidad.”