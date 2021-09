“TODOS SABEN DE LA CONNIVENCIA DEL TOTO DELGADO CON EL OFICIALISMO. NO SERÍA COHERENTE DE MI PARTE COMPARTIR UN ARMADO POLÍTICO QUE ÉL MANEJE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo “Tato” Maglio presidente de la Agrup. “Nos Une La Matanza”, quien participó en las últimas PASO encabezando una de las tres listas de precandidatos a concejales dentro del espacio de Florencio Randazzo en el distrito. Maglio analizó las elecciones, cómo las vivió, nos habló de robo de boletas y travesuras electorales, y de cómo sigue su actividad en la vida política de La Matanza. Esto nos decía:

QP: Maglio ¿cómo transcurrieron las PASO en el distrito?

GM.: “Fue una elección muy difícil, para la cual trabajamos incansablemente. Lamentablemente ocurrieron muchas cosas a las que ya nos tienen acostumbrado en el distrito, el oficialismo de La Matanza y sus socios políticos, en este caso referente a una lista que competía en nuestro espacio, son las travesuras de siempre de viejos socios del oficialismo matancero, que hacen que todo siga igual y nada cambie para beneficio de ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde hace años a pulmón, con la esperanza intacta de cambiar el destino de La Matanza, porque nos merecemos vivir mejor en este momento estamos pensando y debatiendo con los compañeros si participar de esta lista que ganó nuestra interna, es una decisión que tiene algunas condiciones, hay límites que no estamos dispuestos a cruzar, y uno de ellos es no fallarle a la gente”

QP: ¿Está pensando no participar en noviembre junto a la lista ganadora de la interna?

GM.: “Lo estamos evaluando seriamente con los compañeros, como dije antes, seria una incoherencia estar en una lista donde hay socios del oficialismo matancero, para participar tendrían que alinearse algunas cuestiones; en esta interna nos jugaron sucio, nos han robado boletas, han aparecido boletas en Haedo, han entregado circuitos, gente que me dijo que se hacían cargo, y no sacaron votos en ninguna mesa, fueron e muy visibles las travesuras, es muy triste que en esta época se sigan manejando así en La Matanza, hoy somos una realidad con más de 8 mil votos de vecinos que vamos a defender, a pesar de todas las cosas que hicieron en nuestra contra para que no nos voten”

QP: ¿Uno de los limites que menciona es que no este, o que no participe “Toto” Delgado?, el casi mentor de esa lista que encabeza Costieri

GM.: “Si ese es el principal limite, todos saben de la connivencia del Toto Delgado con el oficialismo, con el Fernandismo, espinosismo o como quieran llamarlo, no seria coherente de mi parte, compartir un armado político que él maneje”

QP: En su barrio, en su circuito ¿cómo se dieron las cosas?

GM.: “En Tapiales ganamos, en algunos salimos segundos, y otros los perdimos por falta de compromiso, por confiar en que todos jugaban con la misma impronta pero vemos que no es así, hubo candidatos que dijeron que iban a cuidar los votos, y ni boletas ni fiscales presentaron en las escuelas estoy dolido no por mí, sino por un montón de compañeros y vecinos que creyeron en esta gente y que confiaron nuestro destino en manos que no supieron o no quisieron cuidar nuestros votos”

QP: ¿Ha podido hablar con la conducción a nivel nacional, con quienes manejan la campaña?

GM.: “No todavía no he podido, pero el mensaje es el mismo, tengo que ser coherente y cuidar el voto de mis vecinos”

QP: ¿Cómo analiza las elecciones, en general, en el distrito?

GM.: “Sorpresivas por los números que arrojaron, el oficialismo perdió más de 200 mil votos pero sigue ganando, tenemos una oposición que no es muy fuerte, Juntos es más de lo mismo, lamentablemente tendremos que seguir soportando esta desidia los matanceros por otros 20 años, si seguimos votando lo mismo, estoy convencido que mucha gente vota con miedo a que le saquen algún beneficio social, hay que perder el miedo, y elegir libremente”

QP: ¿Qué saca de positivo en esta participación como candidato?

GM.: “Saco que como vecinos tenemos que animarnos a ir por fuera de las grandes estructuras, que tenemos que participar más si queremos cambiar la realidad de nuestro barrio, y que la política es la herramienta, sorprendido con el amor de la gente, de mis vecinos de todo el distrito, por los cuales y con los cuales voy a seguir luchando, mi compromiso con ellos y con La Matanza no se termina en una elección, más allá del resultado, esto nos impulsa a seguir porque sabemos que hay muchos vecinos que quieren un cambio verdadero y que quieren ser escuchados y quieren vivir mejor porque se lo merecen, una Matanza para todos y que sea inclusiva de verdad, el vecino no quiere mas ser rehén de un aparato político”

QP: ¿Cómo se continúa después de esto?

GM.: “Trabajando, con más fuerza que antes, nos tomaremos unos días para acomodarnos un poco, y continuaremos como lo venimos haciendo desde hace años, por eso el vecino que nos voto sabe que no tiro su voto, porque mi agrupación Nos Une La Matanza son todos ellos, y hoy renovamos las fuerzas y las ganas de cambiar La Matanza por un distrito mejor, que sea digno de ser vivido, mis compañeros mis vecinos son los que me dan esa esperanza”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GM.: “Si quiero agradecer a cada militante, a cada vecino a cada compañero, que en esta campaña no solo nos abrieron las puertas de sus casa, sino que también defendieron nuestros votos como fiscales en las urnas, a los que coparon las calles de sus barrios con nuestras consignas y mi cara y nombre, a todos ellos que creyeron en mi, le estoy muy agradecido, de todo corazón y que saben que esto recién comienza, que la esperanza está intacta, y que pueden contar conmigo y que se preparen porque vamos a seguir trabajando, acá no se rinde nadie, cada uno de ellos es parte de Nos Une La Matanza, y que no tengo más que agradecimiento para todos, gracias, gracias, gracias a todos”