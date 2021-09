“ESTE MODELO TOTALITARIO DE ESPINOZA ESTÁ AGOTADO Y VIENE EN DECADENCIA. ESPINOZA ESTA CADA VEZ MÁS SOLO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus, concejal de Juntos por La Matanza, quién analizó las elecciones PASO, habló sobre el fin de la era Espinoza, y como ve las elecciones de noviembre, esto nos decía:

QP: Creus ¿qué análisis hace de las elecciones PASO, a nivel nacional, provincial y distrital, cómo ve el panorama?

LC.: “Estamos tan sorprendidos como orgullosos de que la gente haya decidido darle ese ‘cachetazo’, palabra con la que Tolosa Paz reconoció los resultados, nos parece que este tiempo ha sido desastroso, vemos que se ha agravado todo, la gente lo esta sufriendo mucho, algunas cosas fueron a nivel pandémico, pero otras fueron decisiones políticas que han destruido mucho más la economía, la salud, la educación, el empleo, la moral, la dignidad, la manera en la que se ha descuidado, y perjudicado a las clases medias, a los sectores que generan economía local, empleos en pequeña escala pero sumados es una gran cantidad, y se ha fortalecido la dependencia del estado, la asistencia crónica, que tampoco resuelve la necesidad de la gente, que los mantiene en una situación de limitaciones y dependencia permanente. Ha sido una cosa muy dañina, todo este tiempo sin clases ha sido una medida que afectó mucho a los chicos. A las familias, y al futuro del país, y después toda esta inmoralidad que vimos, como manejaron los recursos públicos, incluso ver que hasta el propio Presidente no respetaba el aislamiento estricto al que nos sometieron a todos, el vacunatorio VIP, una de las tantas cosas que en poco tiempo dieron motivo suficiente para que la gente los pueda castigar con su voto de muchas maneras al oficialismo, creo que la gente en el 2015 había decidido que no quería más ‘kirchnerismo’. Cristina, con un gran truco de magia, se camuflo con su núcleo duro detrás de la figura de Alberto, ilusionó a una cantidad de gente importante de que Alberto no era ‘Kirchnerismo’, y les permitió volver al gobierno. En este tiempo Alberto demostró ser lo mismo y la gente, en la primera oportunidad que tuvo, volvió a darle a Cristina el mensaje que le había dado en el 2015, la gente no quiere más esas políticas tan ideologizadas que nos aíslan del mundo, y que discriminan a un sector productivo a mano de otro sector que confronta tanto entre los propios argentinos, y que mantiene un discurso populista pero con medidas antipoulares permanentemente”

QP: En el distrito, ¿qué lectura hace?

LC.: “En el distrito está pasando exactamente lo mismo, el intendente Espinoza viene con un rechazo de la población altísimo, con una imagen negativa que supera el 80%. En esta elección la gente lo castigo, perdió casi 240 mil votos, es el intendente que más voto les resto, entre esta elección y la anterior, en el conurbano a su espacio, tengo la sensación de que esto recién empieza. El intendente dio de baja a sus tres listas opositoras en una interna, con una muestra de soberbia, totalitarismo y antidemocracia fenomenal, y eso se paga, y lo está pagando con el corte de boleta, ha tenido un corte de boleta muy alto, casi 20 mil votos, y después la gente lo castigó haciendo crecer diferentes opciones, ha crecido el porcentaje de votos de la izquierda, han crecido los votos en blanco y los nulos, incluso el 40% de la gente no ha ido a votar, hubo muchas formas de rechazar, no solo lo que pasa con el país y la provincia, sino también, la gente rechaza lo que está haciendo el intendente en La Matanza”

QP: Sin embargo el intendente Espinoza le ganó, en La Matanza, a Juntos, con una diferencia de 20 puntos y, esto, es visto como una gran victoria dentro de la provincia de Buenos Aires

LC.: “Me parece bien que desde el oficialismo encuentren un buen argumento para tapar el sol con un dedo, pero la realidad es que en González Catan o en Virrey del Pino donde han alcanzado hasta un 90% de votos, estén hoy arañando el 50% es un retroceso, lamentablemente todavía no alcanza para que podamos dar vuelta políticamente la cuestión, y podamos tener como oposición una paridad en el HCD, incluso ser gobiernos en el 2023, lo que no pueden negar es el retroceso muy importante que han tenido, han perdido en alrededor de 8, o 9 circuitos donde en la elección anterior de 2019 habían ganado, han perdido 240 mil votos, incluso estamos revisando los números porque a nosotros no nos da la diferencia de porcentaje entre los votos de Espinoza, y los votos de Juntos, creemos que la diferencia que ha sacó es mucho menor de lo que esta declarando”

QP: Esta cuestión del porcentaje ¿de dónde la sacan, o de dónde surge?

LC.: “Estamos revisando el escrutinio desde las páginas oficiales, son datos oficiales, nos da la sensación de que hay una equivocación a su favor, pero todavía no queremos hablar de porcentajes porque estamos revisando las cuentas”

QP: ¿Cree que la gente voto con la heladera y el bolsillo antes que con la vacuna?, que fue a lo que aposto el gobierno, una vacuna un voto

LC.: “Acá en Matanza, la gente lo que no creyó, es que lo hayan cuidado, el intendente pintó todas las paredes como que nos estaba cuidando, la inseguridad en La Matanza es tremenda, la gente se da cuenta que, más allá, de algunos anuncios o puestas en escena, el flagelo de la inseguridad esta igual o peor que hasta hace menos de dos años, que con mejoras muy básicas estarían dando mejor calidad de vida a la gente, sentirse seguro de salir a la calle es más importante que un montón de otras necesidades que la gente tiene. La gente ve que no está siendo cuidada, con el tema de la vacuna ve la gestión, la demora, y otras cosas que se vieron, fueron más fuerte que cualquier otra valoración que estén haciendo ellos. Si el presidente todavía está preguntando porque la gente los castigo, me da la sensación que el intendente está en la misma situación, está muy alejado de su propia gente, yo charlo con referentes del oficialismo que te cuentan que no saben dónde está el intendente, creo que tiene un gabinete que no funciona desde hace mucho tiempo, ya debería haber hecho cambios, ya debería haber cambiado al secretario de seguridad, debería haber hecho varias modificaciones. La Matanza tiene un flagelo muy grande que son las tomas de terrenos, que tiene dos caras muy injustas, por un lado la gente que va a vivir en esos barrios y va a ser rehén eterno del poder político local, en un contexto de extrema necesidad y dependencia, y por otro lado la cara de aquellos que buscan como generar por sus propios medios la posibilidad de tener su terreno y su vivienda, y ven que otros terminan viviendo sin el mismo esfuerzo accediendo a un pedazo de tierra sin pagar nada, me parece que eso amerita que La Matanza tenga un secretario de Tierra y Vivienda, que haga su trabajo, en La Matanza no tiene una propuesta para resolver las tomas de terrenos, ni para resolver la propuesta de la vivienda, tenemos un montón de flagelos que demuestra que el intendente y su equipo están lejos de la gente, y la gente los está castigando, esto recién empieza, ‘estamos frente al principio del fin de la era de Espinoza’, yo creo que en Noviembre va a aumentar el voto de rechazo al intendente, y en el 2023 vamos a estar en condiciones de tener un cambio en el gobierno municipal”

QP: Cree que en la legislativa de noviembre, ¿la oposición va a crecer con respecto a las PASO?

LC.: “Totalmente, va a crecer nuestro voto, y el de todas las expresiones de rechazo a este gobierno municipal van a crecer, tenemos que como oposición darle a la gente motivos de esperanza, y optimismo, para lograr ese voto de confianza que nos permita ser gobierno, es un desafío que todavía la oposición de La Matanza necesitamos resolver, nos debemos una construcción política más madura, más diversa, que tenga arraigo, que esté insertase cerca de la gente y sus problemas en cada rincón del municipio, en eso nos falta un poco, pero estamos creciendo, estamos unidos, nuestro espacio no se rompió, como ha pasado otras veces con la oposición local. Creo que estamos en el camino correcto, necesitamos acercarnos aún más, a la problemática de la gente, más allá de que no los podamos resolver porque no tenemos los recursos pero estar al lado de la gente en tiempos de tanto abandono es un paso y una base para construirnos como oposición”

QP: A pesar de la elección pobre del oficialismo, La Matanza está atravesada por muchas obras a lo largo y a lo ancho, esto también era una carta importante de este gobierno municipal, ¿qué cree que paso con el vecino?

LC.: “Creo que en esta elección lo que se está evaluando es la emergencia cotidiana que los vecinos tienen, la salud, la vida, la inseguridad tiene muchas expresiones, mucha gente falleció en este tiempo desde que se agravaron sus condiciones de salud, desde que no podían asistir y no tenían acceso a tratamientos o médicos, porque todo estaba limitado a la pandemia, porque se consideró que el único problema de salud era el covid, se descuidaron un montón de patologías, muchos no pueden acceder a su medicación, muchos sufren inseguridad vinculada a la salud, que no es solo el covid, por otro lado tenes la inseguridad del delito que está creciendo de forma fenomenal, no entiendo como el intendente no reacciona invirtiendo los fondos que recibió, que todavía no los invirtió porque el delincuente no te pregunta a quien votaste. La gente no está pensando en el mediano o largo plazo, está pensando en lo inmediato, tomando decisiones sobre quién agravó la calidad de vida de hoy, esas obras en el distrito son muy valiosas pero, al mismo tiempo, no impactan en lo cotidiano de los vecinos que se siguen inundando, que siguen en el barro, que están metidos en los asentamientos, o aquellos que pagando impuestos y tasas cada vez más altas, ven que no le dan ningún servicio. No funciona ni el alumbrado, ni el barrido, ni la limpieza; no funciona la recolección, no funciona la salud, ni la seguridad, mi pregunta sería al revés, ¿Cuál es el mérito del intendente para que reciba votos?, porque estas obras de las que todos hablan son obras que está haciendo el estado nacional, la asistencia en pandemia con el tema covid, fue con fondos nacionales y provinciales, el intendente sigue teniendo miles de millones de pesos en su plazo fijo, ¿Qué es lo que hizo el intendente por lo que debería merecer un voto?, no tenemos el SAME, ha contratado una empresa de ambulancias que, hasta el día de hoy, no nos dicen quiénes son los dueños, y qué servicio brindan y en qué zona. El servicio de recolección de residuos es muy deficiente, hay zonas donde no se hace o se hace muy mal, el espacio público es escaso y de mala calidad, zonas enteras metidas en el barro o inundadas, con calles intransitables, donde no entran patrulleros, ni remises, ni ambulancias. Salas de salud cerradas desde hace más de un año, salas que no tienen personal de salud, y cierran al mediodía, ¿de qué salud hablan cuando hablan de salud?, el transporte en el distrito es un desastre ha dejado de circular en lugares donde creció al transporte trucho, ¿cuál es la iniciativa del intendente y su equipo en estas cuestiones?, con spots publicitarios no se engaña a la gente, los vecinos no son tontos”

QP: Según Ud. ¿Esta gestión municipal está agotada y llegando a su fin?

LC.: “Veo un intendente que viene relegando a su propia gente, rodeado de un pequeño círculo, que no funciona con su propio gabinete, y lo mismo vi en la gestión de la intendente Magario, donde siendo ella la intendente no pudo nombrar un funcionario, veo un totalitarismo absoluto de Espinoza, lo vi en la asunción a Daniel Barrera primer concejal tener que pedir licencia para ir a un cargo totalmente secundario en la gestión municipal, cuando todos sabían que podía ser el presidente del HCD, e incluso el sucesor del intendente. Veo una construcción política en la que se elimina y limita cualquier tipo de disidencia u oposición adentro del oficialismo, y eso quedó claro en estas PASO cuando se bajaron las listas opositoras del mismo espacio, es muy loco, porque ellos son todos y resulta que no son todos, hay uno solo que es Fernando Espinoza, y a los demás no los dejan competir, y nosotros que nos acusan de ser antipopular, antidemocráticos fuimos tres listas a competir en las PASO, es muy contradictorio, este modelo totalitario de Espinoza, está agotado y viene en decadencia, Espinoza está cada vez más solo”

QP: Concejal ¿cree que en el espacio de Juntos esta vez van a ir juntos?, como el viejo apotegma del peronismo, ‘el que gana conduce, y el que pierde acompaña’ ¿cree que se cumplirá?

LC.: “Creo que sí, me parece que se demostró después de las PASO, que este no es un frente electoral, esto habla de la madurez que se está logrando en el espacio, que nació y se consolidó como un frente político, no un frente electoral como el que está gobernando, que cuando pierden una elección se dicen las cosas por Twiter o por carta como adolescentes, que no saben a quién echarle la culpa, ese es un frente electoral, este es un frente político, se unió para una elección, se mantuvo unido durante el gobierno, se mantienen unido después de haber perdido el gobierno, y hoy después de las PASO e internas, porque en Juntos hubo internas, seguimos unidos, por primera vez en Argentina se ha consolidado un frente político, que hoy se llama Juntos, ayer fue Cambiemos, que crece y tiene diferentes expresiones políticas, estamos creciendo y aprendiendo a cada paso, digo aprendiendo porque se ha aprendido de errores pasados sin llegar al quiebre del espacio, que está en pleno crecimiento elección tras elección, y nuestro sostén es la gente como lo demostró en estas PASO, la gente nos quiere unidos, y eso es lo que se trata de hacer en el espacio y lo estamos logrando, tanto a nivel nacional, provincial y local también, en eso estamos trabajando”