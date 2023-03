“UN GOBIERNO MUNICIPAL LO PRIMERO TIENE SER, ES SER CREÍBLE”

Entrevistamos a Antonio “Tony” Argento que, si bien no está de lleno en la actividad política, siempre la ha picado el bichito de la misma. Fue Presidente del Club Almirante Brown y participó de varios armados políticos. En esta oportunidad está trabajando en el armado matancero para la candidatura de Javier Milei para que sea Presidente.

En una parte de la entrevista Argento señaló que “Soy enemigo de las personas que quieren perpetuarse en el poder” en referencia a los años que lleva Fernando Espinoza como Intendente municipal.

QP: Hace más de un año hicimos una nota hablando de la política matancera ¿Cómo ve la situación hoy?

AA: “La situación que veo es el tema de la inflación y cuando hay inflación perjudica a todos los trabajadores y a todo el centro comercial porque si bien hay un gran movimiento de dinero, a veces no se cubren los costos y ese es el problema de la inflación y no es de ahora sino de toda la vida del país y de cualquier nación. Eso se debe a excesivos gastos que tienen los municipios y los gobiernos porque tratan de ayudar a todos sin medir las consecuencias lamentablemente. La única manera que la gente puede solucionar el problema es teniendo un buen trabajo y no que le regalen cosas. Porque al regalar alguien las paga. Yo pienso que lo que debe priorizar un gobierno es ser creíble para que no se produzcan los efectos como las inflaciones y las corridas bancarias, todo eso es un producto de no tener una seguridad y no ser creíble. Por eso digo que un gobierno municipal lo primero tiene que ser, es ser creíble.”

QP: A eso iba, ¿cómo ve la gestión municipal de Espinosa?

AA: “Yo lo conozco hace 25 años y me parece que es demasiado. Soy enemigo de las personas que quieren perpetuarse en el poder porque no creo que todo dependa de una persona, si no que todos tenemos que obedecer un proyecto. Nosotros tenemos que creer en el proyecto y no en la persona porque la persona hoy está y mañana no. El proyecto tiene que ser el bienestar general sin perjudicar a los demás. No podés ayudar a alguien para perjudicar a otros.”

QP: Siempre que se habla de esto y se acercan las elecciones se arman las agrupaciones políticas para presentar listas y demás y de lo único que hablan son de candidaturas, pocas veces hablan del proyecto no sé si coincide en esa apreciación.

AA: “Sí, en este momento estoy trabajando en unos proyectos en hacer una mesa para que Milei sea presidente y hacer una mesa de trabajo y de qué es lo que necesita la Matanza y la provincia de Buenos Aires para que el país progrese, porque lo importante es gente que quiere trabajar para el bienestar general y vea todo lo que se hizo mal en todos estos años y ver en que podemos apuntar. Si bien nuestro proyecto radica en el origen que va a ser la política económica como política de Estado de Javier Milei con todo su equipo técnico, económico, trabajar en los distritos. Por eso me interesa este proyecto, para que cualesquiera que sean los candidatos a gobernador e intendente haga el proyecto de autonomía municipal.”

QP: Argento, ¿Usted está hablando de la provincialización de La Matanza?

AA: “Y, no sería mala idea, porque nosotros tenemos según el censo 2 millones y medio de habitantes. Y fíjate que para ser concejal necesitas un promedio de 60 a 70 mil personas y en otro distrito podés ser tranquilamente legislador o intendente. Lo que yo veo es que la Matanza necesita por la cantidad de importe de personas que tiene y la cantidad de movimientos económicos que se genera en el distrito puede llegar a ser tranquilamente una provincia.”

QP: Yo siempre he planteado que hay una crisis de representación para el habitante matancero. Tenemos 24 concejales que representan a 2 millones y medio de personas. Entonces si la constitución plantea que el gobierno es federal y representativo, que el pueblo gobierna a través de sus representantes, no tenemos capacidad de gobierno.

AA: “Y aparte tenemos pocos hospitales con la cantidad de gente que somos, porque hay municipios que tienen 2 o 3 hospitales y nosotros tenemos 5 hospitales y que no podemos cubrir los 2 millones y medio de personas, de los cuales 3 son municipales y necesitamos mayor presupuesto. Si bien hubo inconvenientes con el censo y con la mentira de hace 10 años, pero bueno no lo empleamos para progresar, porque si hubiésemos progresado y hubiésemos tenido mayor eficiencia en los servicios no habría problemas. El tema es que vos necesitas mayores recursos para poner en condiciones muchos colegios. Acá tenemos 354 colegios donde se utilizan para las elecciones y que vos a veces vas a alguno y no tienen mantenimiento.”

QP: ¿Y cómo conseguimos el tema de los recursos?

AA: “Tiene que haber un plan y el problema es que hay que ser muy consciente y celoso de los recursos. Una vez que los conseguiste tenés que administrarlo bien, es poco creíble, pero hay gente que lo hace. Las pocas veces que me tocó manejar dinero público trate de ser mucho más celoso que con mis recursos propios. Quizás eso me trajo algunas dificultades, pero eso me da la garantía y la celeridad de caminar libremente por la Matanza porque fui muy riguroso en los gastos. Pienso que en el proyecto que se viene con el liberalismo, eso va a tardar, pero con el tiempo se va a generar el trabajo y yo tengo una idea distinta a todos los demás. Todo lo que se genere se puede hacer sin emisión. Es decir, todo con compromiso como si fuera la tarjeta de débito. Para mí todos necesitan tener dos mangos en la espalda para que te den el empujón para que puedan agarrarse y eso es productos de la ayuda social y eso antes no lo teníamos. Empezábamos con trabajo, lo hacíamos con esfuerzo, nos arreglábamos con unas zapatillas, con dos pantalones y hoy quizás necesitan esa ayuda para que empiecen a procrear trabajo. Yo haría una sola ayuda social para que todos los que no tengan trabajo, lo tengan y darle la mayor cantidad de ayuda de educación. Necesitamos que la gente tenga conocimiento, no puede ser que haya chicos de 14, 15 años que no sepan leer y comprender un texto. No terminan la secundaria, y si la terminan la terminan mal que no pueden entrar a ningún trabajo. Eso es fundamental, pero el municipio debe tener la capacidad de dar trabajo a 20 mil personas para que el distrito no tenga inconvenientes sociales. Eso está en el proyecto que vamos a emplear aquí en Matanza si somos gobierno. Es difícil, pero hay que hacerlo.”

QP: Usted me comentó antes que estaba participando del espacio de Milei y estaba tratando de darse una orgánica ¿Lograron armar una mesa de trabajo?

AA: “Por ahora estamos en el armado a pesar de que falta poco tiempo para las elecciones, pero hasta el 24 de marzo no va a haber decisiones políticas. Acá lo que estamos hablando es de proyectos y no de cargos. Porque de proyecto lo tiene que hacer cualquiera que esté en el lugar que se decida. Los concejales van a cumplir sus funciones y el que sea candidato a intendente que el único que va a poner hoy la cara porque según la estadística no gana ninguno que sea oposición al peronismo, pero hay que hacer el sacrificio de que sea elegido de llevar la mayor cantidad de votos para que se pueda conseguir la mayor cantidad de concejales y ahí empezar el proyecto para que el futuro gobierno municipal, provincial y nacional se le vaya incorporando las ideas liberales que más de uno ya le está prestando atención.”

QP: Milei es muy polémico en algunas cuestiones y hay muchas opiniones divididas. Ustedes que caminan con el mensaje de él, hablan con los vecinos y demás, ¿cómo van las respuestas del vecino ante el mensaje de Javier Milei?

AA: “Algunos lo ven un poco impulsivo, que a veces tiene destrato con algunas personas, pero bueno es el ser de él, cada uno tenemos defectos y virtudes. Él sabe mucho de economía y es como el doctor en un quirófano, saber qué hay que hacer, te lo está diciendo y hay muchos a los que no les gusta la verdad. Eliminar la corrupción. Tanto en la oposición como en el oficialismo hay corrupción lamentablemente. Él dice eliminar los presupuestos super agrandados como el presupuesto matancero que lo votó Juntos por el Cambio y después denuncian que se ejecutó la mitad del presupuesto. Claro, si está inflado más del doble los presupuestos municipales es lógico que después cuando lo ejecuten, el ejecutivo municipal va a gastar la mitad porque estaba inflado. Lo dijo varias veces Toti Flores en los medios. Y hoy se preguntan dónde está la plata. Yo he leído los balances municipales que la plata estaba en los depósitos bancarios. Después si Fernando Espinoza en la televisión haya mentido y haya dicho que está en el en un plazo fijo es aparte.”

QP: Esa información aparte está en la página del municipio.

AA: “Y ahora todas las obras que está haciendo en el distrito de Gregorio de Laferrere, que bien merecido lo tienen y hace años que lo tendrían que haber hecho y las refacciones que está haciendo es por propio compromiso de toda la vida que tiene en las épocas electorales. Esas obras se tendrían que haber hecho hace muchos años porque siempre existió ese dinero, fue decisión política. Además, yo he visto distritos que han trabajado continuamente a pesar de que hubo otros gobiernos provinciales o nacionales. No dejaron de hacer obras para los vecinos y aquí se tomó la decisión de no hacer obras porque estaba otro gobierno, se retrasó 4 años de bienestar porque era otro gobierno lamentablemente.”

QP: ¿Qué perspectiva tienen ustedes con respecto a las elecciones? Más allá de los candidaturas municipales y provinciales estamos hablando del arrastre de Milei a nivel nacional.

AA: “Como me dicen todos, no yo, como me dicen todos los oficialistas, como varios peronistas, que me han dicho que les parece increíble que tenga un 20% de votos en Laferrere, en González Catán, en Virrey del Pino la verdad que me sorprende. Yo me acuerdo en la elección que tuvo Macri, que tuvo Pinky en esa zona no sacaban ni el 5% de los votos. El tema es que hay que conseguir 7000 voluntarios para hacer la fiscalización, porque nosotros no tenemos los recursos con los que cuenta el oficialismo ni la oposición. Necesitamos voluntarios, sin voluntarios no llegamos a nada. Porque gana el que cuenta los votos y no el que es votado lamentablemente.”