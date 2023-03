“LA MATANZA ES ZONA LIBERADA POR DECISIÓN POLÍTICA DEL INTENDENTE FERNANDO ESPINOZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus concejal de JUNTOS en La Matanza y precandidato a Intendente, quien nos contó su visión sobre la realidad del distrito, y la gestión del intendente Espinoza, a quien trata de mentiroso tras el discurso de apertura de de sesiones ordinarias del corriente año, haciendo hincapié en los temas de seguridad y salud del distrito; esto nos decía:

QP: Creus estamos a unas semanas del inicio de sesiones ordinarias del 2023 en La Matanza, ¿qué nos puede decir de cómo comenzó el período?

LC: “Oficialmente se inicia el periodo de la peor manera posible, con un escenario, un contexto y una intención del intendente que se ha mantenido en el tiempo, pero se profundizó, que es; decir cualquier cosa, como si estuviera en un mundo paralelo, hablando de lo bien que esta La Matanza, negando los problemas de los vecinos, fue un inicio de sesiones hecho en un hospital que se anuncio la inauguración ya muchas veces, y el intendente Espinoza volvió a anunciar la misma inauguración. En su discurso anuncio los mismos 250 patrulleros, que anuncio en el discurso del año pasado y del ante año pasado, las mismas 150 motas, y las mismas 2000 cámaras, si uno busca en las notas de los medios de la época va a notar que no se esforzó, ni siquiera en cambiar las cifras. Espinoza repite un discurso mentiroso y lo viene haciendo hace años, cuando debería habernos propuesto una forma de trabajo, para ver en qué forma se va atrabajar en los temas de seguridad, salud, y demás problemáticas que aquejan a los vecinos del distrito. La seguridad es otra vez un tema, que no negó como el año pasado, pero no explico nada concreto que nos indique que le va a dar el tratamiento que merece, otro detalle que es lamentable; la gente sigue sin saber qué es lo que se discute en el HCD, el Intendente eliminó de su sitio oficial el discurso que dio, o sea los vecinos no pueden enterarse que es lo que quiere hacer el intendente, y otro detalle arbitrario, antidemocrático si se quiere, es que no dejaron que la oposición haga uso de la palabra, habló solamente él. y 6 o 7 personas, que claramente son militantes de su espacio de diferentes sexos y edades que contaban desde su experiencia lo bien que está haciendo las cosas el intendente, una puesta en escena que roza lo ridículo y que es chocante para la realidad que se vive en el distrito, fue mas una tomada de pelo, que un inicio de sesiones”

QP: Creus, ¿Dónde está la guita? ¿Tuvo respuesta?

LC: “No hay respuesta, sabemos que una parte está en el Banco Provincia en un plazo fijo, en la sucursal del Banco Provincia de Ramos Mejía, que hoy ronda los 35000 millones de pesos, sabemos que otra parte está en bonos en dólares, pero no sabemos qué cantidad de plata de los matanceros está en esos bonos, no sabemos si los compran y los venden a cuanto interés y cuanto intereses ganan, sabemos que hacia fin de año había 4000 millones de pesos en bonos en dólares, pero después no tenemos mucha más información, Espinoza pidió plata a la provincia y a la nación para educación, seguridad y para la salud, con los datos del censo estuvo recibiendo mucha plata, y después lo que pagan los vecinos de La Matanza es cada día más, porque las tasas aumentan cada día más, esa plata no sabemos dónde está, en la calle no está, en los barrios no está, y las obras que se ven en el distrito, no son las que administra el intendente, esas son obras que directamente licita, ejecuta y paga la nación, o provincia, Espinoza no puede decir que está gastando la plata de la gente, en beneficio de la gente, porque no es así”

QP: Desde la oposición, ¿se preguntan o saben dónde están esa cantidad de patrulleros que anuncia el intendente desde hace años?

LC: “En realidad no los podemos ver porque no están, hace dos años después de una interna entre la ministra de seguridad de la nación y el ministro Berni, donde también hubo una interna entre algunos intendentes y el mismo Berni, porque estos querían la plata que le iban a sacar al gobierno de la ciudad para comprar equipamiento, patrulleros y cosas para la seguridad, a La Matanza le llegaron 1600 millones de pesos, con esa plata anunciaron que iban a comprar 400 patrulleros, después anunciaron 250 patrulleros, después dijeron que compraron 80 patrulleros, pero realmente te das cuenta que en cualquier lugar de La Matanza, que el distrito es zona liberada y que hay muy pocos patrulleros, es normal que los comisarios te cuenten en voz baja que tienen uno o dos patrulleros funcionando por comisaria. La Matanza no tiene las cámaras que anunciaron, ni los patrulleros que anunciaron, ni las motos que anunciaron, ni los gendarmes que anunciaron, el distrito está desprotegido totalmente”

QP: ¿Está desbordado el tema de la inseguridad en el distrito?

LC: “Creo que supera el límite del desborde, La Matanza ya tiene varias zonas ganadas por el narcotráfico, por la droga, con un nivel del delito muy grande, con el robo automotor, homicidios en ocasión de robo, entraderas domiciliarias con muertes, que nos hace pensar que esto está desbordado y que el intendente no da solución a esta problemática, los vecinos saben donde hay zonas copadas por el narcotráfico, y si no se actúa con celeridad vamos por el mismo camino que Rosario, hay barrios enteros donde los chicos se están suicidando en cuotas con la mugre del paco, la gente, los vecinos te pueden decir quién vende en cada barrio, y también te pueden decir como es el auto que pasa todas las semanas que viene a cobrar el permiso de dejar que estas lacras sigan envenenando a los pibes, esto está vinculado a la policía, todo esto se sabe en cualquier barrio, y el intendente también lo sabe, y su falta de acción lo hace cómplice de esta situación”

QP: ¿Cómo cree que s puede revertir este tema que es tan grave para la sociedad?

LC: “Imitando a los que tomaron el toro por las astas en este tema, hay muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires, del conurbano que han revertido esta realidad, algunos son de nuestro espacio político, otros del espacio político oficialista. Creo que todo empieza por hacerse cargo, el intendente no puede seguir diciendo que la inseguridad no es una responsabilidad suya, tiene que cumplir su rol, tiene que darse cuenta que los delincuentes no se preguntan a quién votaste para robarte o para matarte, y tiene que usar los recursos que tiene, que son multimillonarios, cifras enormes, el año pasado hubo 3960 millones de pesos para invertir en seguridad, y lo tiene que hacer imitando a los que están haciendo las cosas bien en estas cosas que tienen que ver con una guardia urbana equipada, con gente ligada a las fuerzas de seguridad, que tenga portación de armas, con control territorial, con control y monitoreo de los egresos e ingresos al distrito, con control vehicular, con control de las motos, con saturación de recursos y tecnología que hacen a la prevención del delito, después le toca al ministro Berni y a la policía bonaerense reprimir el delito, pero al intendente le toca todo lo que hace a la prevención, al igual que en el área de salud, que es otro que hace a la seguridad, que tenemos que saber que si tenes alguna emergencia de salud posiblemente termines en otro municipio, porque vas a recorrer hospitales, salas, y la que no está cerrada, no tiene recursos ni materiales ni humanos, es normal que los vecinos del distrito terminan en CABA o en algún municipio vecino, hay municipios que ya se están negando a seguir atendiendo a nuestros vecinos”

QP: Lo que me está diciendo en otras palabras es que ¿la seguridad del distrito es responsabilidad política del intendente?

LC: “Totalmente, La Matanza es zona liberada por decisión política del intendente Fernando Espinoza, el intendente ha decidido que en La Matanza reine el caos, que el delito y el narco mande, que los vecinos estén cada vez con más miedo y encerrados en sus casas, y eso creo que solo es por querer ganar más intereses y especular financieramente con los fondos municipales que es en definitiva la plata de los matanceros, y en segundo lugar empiezo a sospechar que parte de su estructura política se mantiene recaudando de todo lo trucho y de todo lo ilegal que pasa en La Matanza, por eso creo que esta decretado que el distrito sea zona liberada”

QP: Y la salud en La Matanza, ¿cómo la ve?

LC: “Un verdadero desastre, he recorrido las salas municipales, y están devastadas, muchas cerradas, o atienden hasta el mediodía, sin médicos o dos tres días de atención a la semana. En el hospital municipal de Catán no hay insumos, ni recursos, cuando llueve se inunda , en el Teresa Germani de Laferrere se cerró la internación infantil, estamos hablando de un hospital materno infantil, y cuando charlas con los médicos y el personal de estos lugares, te dicen que no ven la hora de irse a trabajar a otro lado, porque los sueldos que les pagan son los más bajos de la región, por lo tanto nadie quiere venir a trabajar en estas condiciones al distrito, la salud es un drama en La Matanza y es parte de la inseguridad, somos el único municipio de la provincia que no tiene SAME ni un sistema de ambulancia propio, o al menos no se ve y a quien la pregunto desconoce si en el distrito tenemos algún sistema de emergencia municipal que te puedan asistir con una ambulancia, queremos saber si hay un servicio y a quién se le paga por este servicio, pero no contestan a quien. cuanto y porque, yo no los he visto, no veo una ambulancia municipal, nadie responde estas preguntas, ni es información pública”

QP: Hay una preocupación en los trabajadores municipales por esta cuestión de que se nota o muchos ven que la carrera municipal va camino a desaparecer y que los servicios que hoy prestan van a ser privatizados o terciarizados, ¿qué opinión tiene al respecto?

LC: “Sé que hay una preocupación muy grande de los empelados municipales, no sé si es una decisión del ejecutivo, lo que si sé es que en varias áreas ya lo están haciendo, en laboratorio, en el alumbrado público, hoy un delegado municipal tiene que pedirle a una empres para cambiar una lamparita, lo habían hecho con el estacionamiento medido y el acarreo, no sé si ese es el fin de este desmanejo de la función municipal, lo que sí puedo decir es que el empleado municipal está muy mal pago, no les respetan sus derechos, no cumplen con la ley que le da derechos al empleado municipal, la verdad no sé si esto está hecho a propósito dejar caer la estructura municipal, para luego hacer negocios privados, o si es solo incapacidad de poder resolver las tareas de la función. Me cuesta creer de alguien que dice ser peronista se resista tanto a dar le sus derechos a los trabajadores”

QP: Creus ya lanzado en la carrera para la precandidatura a intendente, ¿cómo está el espacio de JUNTOS en La Matanza?

LC: “Esta muy activo, con mucha energía, todos nuestros referentes caminando el distrito, como lo vienen haciendo desde hace tiempo, unidos, nadie de JUNTOS esta con idea de irse del espacio, ni dividirse, ni de cortarse solo, estamos discutiendo de la mejor manera, como en las grandes familias, a la expectativa de cómo se ordena nuestro espacio a nivel nacional y tratando de ponernos de acuerdo en lo que se puede hacer en La Matanza, y en la provincia, ya hay referentes que están definidos con algún proyecto nacional o provincial, otros referentes que no, y en mi caso esperando que Matanza replique el ejemplo de Córdoba, creo que la oportunidad que se vive en La Matanza, con un oficialismo en decadencia, una gestión agotada, con un espacio político con internas muy profundas, casi irreconciliables, nos da la oportunidad de que si vamos unidos con una propuesta matancera, acorde a lo que necesita el vecino, acorde a la extensión y la diversidad de este territorio más que al dedazo, si logramos darle al vecino la seguridad de dar el paso que nunca se dio acá, creo que podemos ganar el distrito, JUNTOS esta junto, muy activo buscando como definir sus liderazgos”

QP: Hay un comentario muy fuerte de que en JUNTOS en La Matanza ya estaría definida las precandidaturas, donde lo excluyen a Ud., y solo irían a las PASO ‘Toty’ Flores y el ex ministro de educación Finocchiaro, ¿qué nos puede decir al respecto?

LC: “Versiones va a haber de todo tipo (risas de por medio), de hecho nosotros nos encaminamos a disputar el poder, no vamos a solo participar, vamos a pelear por ganar en un distrito que ha estado coaptado por poderes casi mafiosos, que del lado del frente siempre tuvieron la capacidad de permear, penetrar, entonces desde dentro de nuestro propio espacio pueden brotar versiones tratando de debilitarnos, de dividirnos, desmoralizarnos, y cada vez va a ser intenso, porque cada vez crecemos más y estamos más decididos a dar esa pelea, y todo el mundo sabe en el país entero que La Matanza puede cambiar la realidad nacional, por lo tanto este es el inicio de tantas otras acusaciones y versiones que rondaran, pero la verdad es que estamos bien, soy uno de los potenciales precandidatos, solamente quiero confirmar que nuestro espacio este preparado para no solo para llevarse más votos de La Matanza, sino que esté preparado para ganar La Matanza, y no desperdiciar la oportunidad que la gente nos está dando”

QP: Cree ¿cree que esos 200 mil votos que perdió el oficialismo matancero en la elección anterior esta vez los puede capitalizar JUNTOS en La Matanza?

LC: “Creo que sí, me lo confirma la gente a cada paso, la posibilidad esta, me lo dicen funcionarios del mismo oficialismo, me lo dice gente del municipio, me lo dice vecinos que se identifican con el peronismo, pero ya no quiere votar mas al FdT, me lo dice gente en cualquier rincón del distrito y que no quiere más lo que se vive acá, la posibilidad es real, si no lo aprovechamos va a ser responsabilidad y el fracaso de la oposición”

QP: ¿Cómo ve al vecino, el humor social en los barrios?

LC: “La gente está mal, el vecino está mal, esta abatido cansado de que le mientan o que le hagan un arreglo cada dos años, el vecino está muy mal sin esperanza, en cada lugar que voy la gente necesita algo para ayer, sea el alumbrado, las veredas, el gas, las cloacas, el agua, el asfalto, la seguridad, la salud, es raro para la gente encontrarse con un representante político, la gente necesita ser escuchada, el dirigente, el funcionario de La Matanza se alejo mucho de la gente y vive en un mundo paralelo, como nuestro intendente, completamente alejado de la realidad del matancero. La gente ya no espera nada del intendente, y carga la responsabilidad en lo que damos la cara, comprobando la desesperación de la gente con sus problemáticas no resueltas, la gente necesita las respuestas ayer, y cuando obtienen una solución en casi todos los casos es porque pagaron o les cobran para solucionar alguna cuestión de la misma gestión que ya pagan con sus impuestos”

QP: ¿Porqué le tengo que creer a Lalo Creus?

LC: “Porque soy de acá, toda mi vida he tenido un compromiso con los problemas que tenemos, hace poco decidí ocupar un cargo de representación, pero no empezó ahí mi historia, he hecho mucho con la gente, con los vecinos, tenemos muchas pruebas de lo que decimos lo hacemos, porque pienso distinto, pienso que La Matanza tiene futuro no está condenada, tiene mucha riqueza en el territorio y en su gente, porque creo que la política tiene que ser distinta, tiene que ser protagonizada por la gente, creo que los vecinos cuando se hacen cargo de los problemas que debería hacerse cargo el municipio, están haciendo política, creo que esa fuerza va a cambiar La Matanza y porque estoy decidido, porque me la juego por mi familia, por mis vecinos, por mis amigos, por mi nietito. Yo no vine a llenarme de dinero con la política, porque en la actividad privada podría tener mayor tranquilidad e ingresos, pero me parece que esta es la hora, y tenemos que estar decididos a jugárnosla”