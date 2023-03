UN MERECIDO RECONOCIMIENTO A LA CAPACIDAD Y A LA MILITANCIA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace casi 28 años que comencé a trabajar de periodista en La Matanza. Mi primer reportaje fue a Miguel Narváez que, en esos años, era Director de Asuntos Comunitarios del municipio. Lo he entrevistado varias veces por las distintas funciones que desempeño en el ejecutivo municipal y siempre fue el mismo: un tipo jovial, comprometido, laburador y solidario.

Hace unos días el Intendente Fernando Espinoza lo designo (formalmente) como Subsecretario de Culto; era una tarea que venía cumpliendo hace bastante tiempo dado que su titular falleció. Narváez, sin hacer mucho ruido, empezó a trabajar con los distintos cultos que hay en La Matanza y tuvo importantes logros.

A título personal me parece muy correcta la elección de Espinoza porque Narváez demostró capacidad, compromiso y responsabilidad.

QP: Antes que nada, lo felicito Miguel Narváez por su designación como Subsecretario de Culto para La Matanza y la primera pregunta es obvia, ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo toma usted?

MN: “Y la verdad que siento mucha no sé si la palabra es alegría, orgullo, agradecimiento, bueno todo. Por empezar lo vengo repitiendo a Fernando que realmente confía en mí y me dijo Miguel ponete a trabajar con todos los cultos. Lo que vengo haciendo desde hace tiempo colaborando con la subsecretaría y bueno ahora a partir del día martes, soy el subsecretario y estoy trabajando como siempre y con más ganas por la energía que me dio todo el apoyo de todos los cultos y la mesa interreligiosa, los mismos dirigentes políticos, compañeros, la verdad que fue una algo muy importante esto.”

QP: Hay que destacar que usted no es un improvisado, lleva muchos años trabajando en el municipio y también trabajando políticamente.

MN: “Sí, me hace recordar algunos temas que fui director, durante 8 años, después como coordinador en la prevención de adicciones y ahí habíamos armado algo con los pastores evangélicos, estoy hablando del año 2002, 2003, donde se hizo un trabajo para que ellos pudieran escuchar a la gente y derivar a nuestras oficinas de salud pública que serían los Centros de Orientación Social, donde ellos se capacitaban y donde abrió todo ese curso que se hizo en ese momento con el Doctor Balestrini, nuestro intendente de ese momento.”

QP: Usted ya hace rato estaba en la gestión de esta subsecretaría desde el fallecimiento de quien era el titular y estaba sin nombramiento. ¿Cómo fue trabajar eso desde atrás? Sin chapa sería.

MN: “Si, sin chapa, pero con mucho esfuerzo. Mira esto fue así, cuando comienza la pandemia en el año 2020 para febrero o marzo, bueno ahí empezamos a trabajar y empezamos a trabajar con Daniel Barrera, desde la vice jefatura de gabinete. Búscanos lugares donde podrían funcionar los centros de aislamiento. Ahí con los contactos que yo tenía, con los distintos cultos y así, después se conformaron los distintos centros de aislamiento en las iglesias evangélicas, en las casas del retiro del colegio Don Bosco de Ramos Mejía, el del padre Mario, en varios lugares donde funcionaban cultos nos dieron una mano y a partir de ahí quedó una excelente relación. Después con el fallecimiento de Zulia (anterior Subsecretario de Culto), Daniel Barrera me pidió que le diera una mano en lo que es la subsecretaría y a partir de ahí empezamos a trabajar y es uno de los temas que tocamos fue por qué no firmar un convenio con la secretaría de culto de nación para que los cultos no tengan que viajar más a capital y pueden hacer directamente el trámite en nuestra subsecretaría. El intendente Fernando Espinoza lo firmó en noviembre del 2021 y a partir de ahí seguimos trabajando.”

QP: No es un hecho menor lo que usted plantea. Porque antes inscribir un culto era una cantidad de viajes y papeles y demás.

MN: “Si, ese tema te comento también que estamos trabajando en la edición de cultos de provincia también para ver de qué manera, en el ámbito del congreso de la nación, podemos modificar una ley para que todas las iglesias de La Matanza se pueden inscribir. Porque hay cosas que no les permite, esta ley fue creada durante la dictadura militar y hay cuestiones que hay que mejorar, partes que hay que cambiar. Si la iglesia está en un barrio no regularizado, la ley no les permite inscribirse. Entonces lo estamos viendo también.”

QP: ¿Cómo es esto de trabajar con las iglesias de distintos signos o distintas visiones de la vida y demás? ¿Se llegan a acuerdos importantes, se puede colaborar, ponerse de acuerdo?

MN: “Si, vos sabes que hay una hermandad muy fuerte; cuando no estaba trabajando en este ámbito no creía que era así y hoy estando adentro, participando de la mesa interreligiosa veo que se ayudan entre ellos, hay una buena relación entre los distintos cultos, hay una cuestión de qué estás necesitando, qué, cómo, y a partir de ahí se armó esta mesa interreligiosa y eso te da energía, te da fuerza para trabajar mirando lo que hacen ellos todos los días. Porque vos vas a un barrio y vas a encontrar un templo, una iglesia, una casa religiosa que donde funcionan comedores, donde funcionan merenderos, un colegio y entonces bueno, estar ahí al lado de ellos te da mucha energía.”

QP: Esto es curiosidad, que se lo he planteado fuera de micrófono en otras oportunidades. Los judíos no están representados en la Matanza, y no sé el islam. ¿Hay iglesias del islam acá?

MN: “Si, la mesa interreligiosa es abierta. Nosotros estamos llamando a todos los cultos, algunos no están participando todavía de la mesa, pero creo que en algún momento de este año van a empezar a participar, vamos a empezar a visitar a los que no están para invitarlos a que participen.”

QP: ¿Qué le dijo el intendente con respecto a la gestión de esta subsecretaría?

MN: “El intendente me dijo: Miguel, trabaja con todos los cultos, ponete a disposición. El ejecutivo municipal está a disposición tenés todo el apoyo. E eso es lo que me dijo Fernando Espinoza.”

QP: Usted después de tantos años de militancia, tantos años de trabajar en la municipalidad en distintos lugares, ser funcionario de carrera del municipio, no es que entró ayer a trabajar, entró hace mucho. ¿Cómo vive este reconocimiento a su militancia? ¿Es ponerle el hombro al ejecutivo en un momento complicado?

MN: “Y lo vivo desde el punto de vista de que, si bien el intendente le está dando muchas posibilidades de la juventud que está muy bien, también le da posibilidades a los sub 60 que somos militantes y que realmente esto es un camino abierto para todo lo que tenga un militante que trabajan todos los días y me siento parte de toda esa militancia y quienes nos respalda el día a día para seguir trabajando.”

QP: Usted aparte de la gestión municipal, tiene otra pasión que es el fútbol, es el club Liniers. ¿Cómo andan las cosas en el club? Hace poco que renovaron las autoridades.

MN: “Si, esto fue el sábado, esta semana fue muy movilizante para mí. El club Liniers donde yo soy el vicepresidente y voy a seguir siéndolo por un mandato de 2 años más, estaba pasando por momentos conflictivo, pero realmente la asamblea nos dio respaldo, ganamos por más del 83%. Si bien se presentó una sola lista porque la oposición no presentó lista, realmente fue muy emotivo por el respaldo. Tener un 83% de respaldo te da fuerza para seguir trabajando.”

QP: Estamos hablando de un club de fútbol que no es de primera, que subsiste con gran esfuerzo de la comisión directiva, de los jugadores, de los vecinos.

MN: “Si, subsiste por toda la función social si bien es un club de fútbol tiene una función social importante, fíjate que hay algo que tengo que agradecer el apoyo que tengo desde el municipio. Desde la secretaría de desarrollo social nosotros tenemos un merendero para los chicos que trabajan, después bueno todos los es cultura también, desde el servicio público, siempre que necesitamos algo siempre están. También se conformó una comisión de clubes de la Matanza donde participan todos los clubes del distrito y se los está ayudando, estamos teniendo la colaboración, no solamente en lo deportivo, sino también en lo legal. Sentimos el apoyo de todas esas instituciones”