“NOSOTROS PRIORIZAMOS LA SALUD DE LOS COMPAÑEROS”

Entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM) sobre el cierre de las paritarias del 2022 y del inicio, de las mismas, para el 2023. También le preguntamos sobre el pase a planta, las corridas administrativas y el tema de las jubilaciones y el impacto, en la obra social, del proceso inflacionario que se está viviendo el país.

QP: Daniel Troncoso, ¿cómo ha resultado el cierre del año 2022 con respecto al tema salarial?

DT: “Bueno, primero un año bastante agitado porque en el transcurso del año salarial, marzo a marzo, tuvimos aproximadamente 5 paritarias, y cada una de esas paritarias primero hubo que lograr crear esa mesa de negociación. Luego fueron varias reuniones hasta el cierre de cada uno. Y bueno, cada una fue dando un resultado y llegamos a enero y febrero de este año teniendo la última reunión ya pasado los mediados del mes de febrero con un 95% de aumento para todos los trabajadores municipales. Y firmando en la misma acta de acuerdo ya la reapertura para marzo. O sea que terminamos cuando faltados 15 días para terminar el mes de febrero y ya teníamos firmado que comenzábamos nuevamente las paritarias.”

QP: En la última nota que hicimos, todavía faltaba cerrar el aumento de enero y de febrero, ¿cómo cerraron esa etapa?

DT: “Nosotros teníamos un 83% hasta el mes de diciembre. En ese mes se entregó el bono por única vez de 60 mil pesos y después acordamos enero y febrero el 6% que lo dieron retroactivo como lo estaban pagando ya con el sueldo de febrero y 6% de febrero. Lo que hace un 12%, sumado al 83% que teníamos en diciembre, hace un 95% del total.”

QP: ¿Han podido trasladar este aumento a los jubilados municipales?

DT: “Si, si, nosotros automáticamente hacemos los trámites. Inclusive te cuento, en la época que estábamos en pandemia lo hacíamos online. Y primero tenemos que esperar que sesione el concejo deliberante o que hagan un acta de acuerdo de partes de cada uno de los representantes del concejo que mayormente lo hacemos de esa forma. Esto se traslada al ejecutivo municipal, y de ahí lo agilizamos para que llegue al IPS. Ahora, también es cierto que a veces el IPS ha detectado alguna falla en el trámite que antes no sucedían de encontrar ese tipo de fallas, lo cual no se si tendrá que ver con una cuestión económica también de frenar un poquito el tema de los aumentos. Pero nosotros automáticamente cuando logramos un aumento de sueldo, que también hay que destacar que las bonificaciones que cobramos los municipales de Matanza son todas con aportes, por ende, sirve también a la jubilación y cada vez que logramos eso automáticamente lo primero que hacemos es tramitarlo urgentemente para que los compañeros jubilados lo cobren.”

QP: ¿Qué expectativas tienen para este año, que ahora en marzo se juntan para iniciar las paritarias del 2023?

DT: “No, creo que esta semana ya nos estamos reuniendo. Porque hablamos la semana próximo-pasada y bueno, por distintos compromisos, uno de ellos fue la reapertura de las sesiones del concejo deliberante, también se demoró porque eran muchas actividades, y tenemos pensado ya que esta semana empezar a tener algún tipo de reunión, diálogo, alguna mesa de trabajo. Y las expectativas tienen que ver con lo que vaya pasando en el país. Digo, el año pasado obtuvimos varias reuniones e íbamos viendo qué iba pasando con el tema de la inflación. Este año ojalá tengan la suerte quiénes dirigen el país de encontrar la forma y la vuelta para poder frenar esta carrera inflacionaria, porque sino se va a hacer muy difícil por más que los trabajadores y sindicatos vayan cerrando distintas paritarias, si la inflación sigue, es una carrera bastante desigual.”

QP: Generalmente, el ejecutivo municipal Matancero sigue la pauta que marca la provincia con respecto al aumento a los docentes y los trabajadores estatales. Este año creo que ha sido un 40%. ¿Ustedes estarían de acuerdo en eso o estarían pidiendo algo más?

DT: “Depende de las condiciones, porque uno puede hablar de un 40% pero es cuando se habla un porcentaje no se habla de un porcentaje al bolsillo en este momento. Se habla de un porcentaje en cuatro meses, en 3 meses, en 6 meses. Entonces hay que ver también qué es lo que conviene en el momento, porque hoy como están dadas las condiciones convenga un aumento corto bimestral o trimestral para ver cómo sigue evolucionando la economía del país. Porque si nosotros hacemos un acuerdo que parecería bueno y lo hacemos a 6 meses y resulta que la cuestión no mejora y de acá 3 meses ya perdimos lo que tuvimos de aumento, es negativo. Entonces a veces cuando están estas condiciones, capaz que conviene acordar ciertas cifras y en ciertos tiempos. También tenemos que ir viendo cómo evoluciona el día a día estas cuestiones.”

QP: ¿El tema inflacionario como está impactando en la obra social?

DT: “Terriblemente mal, porque acá se habla de una inflación del 6 del 7% mensual o de lo que se pueda hablar, pero hay realmente cuestiones que salen a esa realidad. Muchas veces vemos un tipo de alimento, algún tipo vestimenta vinculado a la medicina y es la que más tiene un aumento diferenciado a lo que se maneja, por los insumos, por la falta de insumos, por los insumos importados e inclusive bueno no solamente en el valor sino la falta de estos. Y bueno aparte el tema de que hoy me imagino sostener una clínica, una droguería, etcétera, es aumentarlo todos los días y eso esos aumentos nos llegan todos los días, cuando nosotros tenemos un porcentaje de aumento que va más o menos de acuerdo a lo que van avisando o lo que dicen del INDEC y nosotros ese aumento de sueldo que vamos viendo mes a mes tratamos de defenderlo, de pelearlo y si podemos ganarle en algún punto le ganamos en algunos puntos, pero la medicina realmente se fue mucho más arriba.”

QP: ¿Cómo han manejado durante este verano el tema de las vacaciones, los hoteles, etc.?

DT: “Bueno nosotros tuvimos los hoteles cerrados durante la pandemia y eso está causando también un deterioro en los hoteles. Lo que hicimos fue firmar un acuerdo con los compañeros de la UOM, con Cabello que es un gran compañero que siempre ha tenido una excelente relación con nuestro sindicato municipal de la época del Ruso, de Sluga, de Melo. Ahora con Cabello tenemos una relación excelente y bueno eso la servía utilizar nuestros hoteles, hicieron una inversión, nosotros con esa inversión logramos poner televisores, colchones nuevos, logramos hacer algunas reformas en algunos de los hoteles y pudimos salir adelante con el tema de la temporada esta. Hoy un compañero municipal está pagando 2000 pesos por persona por día, cosa que es una cantidad de dinero que puede parecer mucho, que puede parecer poco con respecto al salario, pero ese dinero aplicado al mantenimiento de un hotel es absolutamente nada. Hoy una instalación eléctrica, comprar una caja de led o comprar la pintura para pintar o arreglar un aire acondicionado, ese dinero desaparece en un segundo.”

QP: Aparte la tarifa, no es por defender ni nada, pero la tarifa en un hotel por día está de 14 mil, 15 mil pesos para arriba y ustedes están cobrando 2mil, es una diferencia importantísima.

DT: “Sí, sí, lo que vos decís con respecto a las tarifas es correcto. Nosotros ahora estamos 2000 pesos, seguramente a medida que vayamos también con las cuestiones salariales viendo la inflación anual, tenemos también que ajustar y volver a ajustar y volver a reajustar el tema de los valores, porque es una irresponsabilidad sostener los hoteles y sostener las vacaciones a ese valor y poner en riesgo las inversiones que se hacen con lo que tiene las ver con salud. Porque uno puede decir que uno es bueno y que esta tarifa la va a mantener aunque la inflación sea alta pero uno no lo puede sostener porque sabe que va a estar afectando a otra parte de la casa, a otra parte de la institución y esa parte es la que nosotros priorizamos la salud y el bienestar de los compañeros y que hoy realmente sostener la compra de una prótesis, hoy sostener internaciones, hoy sostener terapias intensivas, hoy sostener el contacto y el trabajo que estamos realizando con varios, que son muchas clínicas que hay en Matanza para que todos los compañeros tengan una clínica cerca, son valores altísimos.”

QP: ¿El tema de los pases a planta y corridas administrativas?

DT: “Forman parte de las paritarias. Cada vez que nosotros tenemos reuniones paritarias, son temas que los que tocamos. Si son temas que siempre destaco, habría que dejar de tocarlos ya porque si los intendentes de la provincia de Buenos Aires harían lo que tienen que hacer, que es hacer caso a una ley es una ley la 14656, que los compañeros municipales después de 1 año de estar contratados automáticamente tendrían que estar en planta. Desgraciadamente esto no ocurre en la provincia de Buenos Aires y Matanza no es la excepción, tendríamos que firmar ese convenio para que los compañeros ya al año pasen automáticamente. Y mientras tanto vamos peleando para que vayan pasando. El último pase a planta fue antes de fin de año, fueron aproximadamente 100 compañeros, y ahora estamos de nuevo ya abriendo esta semana la paritaria por el tema salarial y por el tema de los pases a planta y por el tema de las corridas de categoría.”

QP: De diciembre a esta parte se han dado muchos casos de jubilaciones, por una decisión tomada por el ejecutivo. ¿Ustedes han podido ver el tema, de por qué se da eso? Porque es una cantidad muy importante de trabajadores municipales que han pasado a jubilarse.

DT: “Hay dos temas, uno que es como decís, porque la verdad hay que compañeros que hubiesen podido seguir prestando sus servicios en lugares estratégicos y con una experiencia realmente excelente. Hay algunos casos que se han tenido en cuenta y se frenaron, hay otros casos que no y te repito como el caso que tocamos lo anteriormente es una cuestión que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Parecería que hay una política que se implementa no sé si a través de la FAM o de dónde, pero está habiendo una gran cantidad de jubilaciones y a cambio de las jubilaciones toman compañeros cooperativistas lo cual está, repito una vez, más totalmente prohibido que trabajen en lugares municipales, compañeros monotributistas, cooperativistas y algunos tipos de contratos con lo cual no se renueva la planta municipal y eso pone en riesgo la carrera municipal, por ende pone en riesgo al sindicato, a la obra social, la salud de los municipales y también los servicios que se presta a la comunidad matancera.”