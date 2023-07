“VAMOS A DEMOSTRAR QUE TENEMOS LA MEJOR PROPUESTA Y QUE SOMOS LOS QUE MÁS GANAS TIENEN DE TRABAJAR PARA EL VECINO”

Entrevistamos a Micaela Mira, joven pre candidata a Concejal en la lista que encabeza Josefina Mendoza como pre candidata a Intendente Matancera.

Mira sorprendió un poco con la madurez de algunas de sus respuestas como al señalar que “Hace falta que se escuche, en el recinto del Concejo Deliberante, la voz de los jóvenes matanceros hablando de los temas reales que le interesa a la gente”

QP: Micaela Mira, ¿cómo esta nominación a concejal en una lista radical?

MM: “Yo venía haciendo un trabajo en la militancia de a poco, más secundario digamos muchos años acompañando al partido y se presentó la oportunidad, me preguntaron si estaba interesada en poder ser candidata o precandidata a concejal y la verdad es que me pareció que era algo muy bueno para el radicalismo matancero y para el vecino. Hace falta que se escuche, en el recinto del Concejo Deliberante, la voz de los jóvenes matanceros hablando de los temas reales que le interesa a la gente.”

QP: ¿Cómo es la responsabilidad de levantar la bandera del radicalismo con La Matanza después de tantos años que está en media decaída?

MM: “Importante, muy bueno, y con muchas ganas de hacerlo, con ganas de que queden alto los valores del radicalismo.”

QP: ¿Y qué le aportaría al Concejo Deliberante?

MM: “Bueno, en realidad, yo estoy trabajando mucho para garantizar la inclusión social, el bienestar de la gente, de la población. Particularmente, conociendo o caminando los barrios me doy cuenta de que hay mucha necesidad, más allá de lo que todos conocemos, las escuelas, los chicos necesitan muchas cosas, hay muchos basurales, la infraestructura de los colegios son cada vez más precarias, así que la idea primordial es prestarles atención, escucharlos y tratar de mejorar las condiciones lo mejor que se pueda, más que nada a los chicos y, también, trabajar mucho con la gente de la tercera edad.”

QP: En el Concejo Deliberante no se ve mucho debate público. El vecino no se entera qué sucede en el Concejo Deliberante, no conoce a su representante. Tenemos en Matanza una gran deficiencia de representación política. Tenemos un padrón de un millón y medio de habitantes. Con ese padrón tenemos 24 concejales y la gente no conoce a su representante. ¿Piensa en eso?

MM: “Si, desde ya. Bueno, eso es un camino que ya emprendí, comprendí y voy a hacerlo. Yo voy dos veces por semana, como mínimo, a recorrer los distintos barrios a escuchar a la gente y tratar de llevarles la posibilidad de alguna solución y para que sepan que pueden contar con nosotros que desde el Concejo Deliberante los vamos a escuchar y puedan llevarnos sus problemáticas a nosotros”.

QP: ¿Cómo ve la interna? Porque de repente el espacio político que engloba a todos está dividido en tres listas. ¿Se tienen fe? ¿Cómo se ven?

MM: “Y esperemos que sí, nos tenemos fe y vamos a demostrar que tenemos la mejor propuesta y somos los que más ganas tienen de trabajar para el vecino. El radicalismo matancero siempre estuvo a disposición del vecino y eso lo saben todos los matanceros.”

QP: ¿Cómo es llevar a Josefina Mendoza como candidata a intendente?

MM: “Yo la verdad es que estoy muy contenta y le tengo mucha fe. Me parece muy correcto todo lo que ella hace y la visión que ella tiene acerca de mejorar La Matanza. Me parece muy bien, coincido con ella en muchas cosas.”

QP: Es inevitable preguntarle la integración de la lista. Hay peronistas y gente de espacios con ideas liberales, ¿cómo se logra aunar todo eso en una misma lista, en un mismo concepto de proyecto político?

MM: “La sociedad es heterogénea, se comparte la vida. Cuando uno trabaja lo hace con peronistas, radicales, socialistas, y nosotros vamos a representar a la sociedad.”

QP: ¿Desean agregar algo más?

MM: “Me propongo trabajar bastante para mejorar La Matanza, para recuperar La Matanza, como dice Josefina y bueno, desde mi voy a poner lo mejor para que se escuchen un poco más, representando a las mujeres, a los jóvenes, a los chicos y a las personas de la tercera edad.”