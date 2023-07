Gacetilla de Prensa

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este miércoles en el partido bonaerense de La Matanza donde compartió una agenda intensa con el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Durante las primeras actividades estuvo también el precandidato a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto.

“Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más las promesas que no se cumplen”, aseguró Rodríguez Larreta durante el recorrido.

El precandidato presidencial dijo que “los matanceros quieren un cambio” y que “no aguantan más de vivir con inseguridad, con una educación pública destrozada, sin un servicio de salud digno cerca de sus casas”. “No aguantan más la falta de agua y promesas y promesas que no pasan y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar”, sostuvo. “Nuestra convicción es que podemos vivir mejor en La Matanza”, enfatizó.

Consultado por cómo ganarle a un peronismo instaurado en ese territorio desde el año ‘83, respondió: “Hablando con la gente y mostrándole que ese peronismo, hoy kirchnerismo, ha generado la inseguridad. Que el kirchnerismo que gobierna es el que generó la situación que hoy vive La Matanza. Hablando de frente. Mostrando los problemas, pero sobre todo, mostrando que se puede cambiar. No tenemos que contarles cuáles son los problemas porque ellos los sufren”. Y añadió: “Con un equipo diverso, con experiencia, trabajo. Los matanceros los ven, somos gente de palabra”.

En la misma línea, Santilli agregó: “La Argentina empezó un proceso de cambio muy importante. Te lo muestra San Luis, después de 40 años. Te lo muestra haberle ganado en Ituzaingó a Descalzo, después de 28 años. Haber ganado Tigre, que nunca había sucedido. Haber perdido por la menor distancia en el 2021. Achicamos la distancia en La Matanza, en Avellaneda. ¡Ojo que hay un proceso silencioso en la sociedad que quiere vivir tranquila, que quiere tener oportunidades, que quiere tener laburo! Yo lo veo en cada recorrida y camino.”

El precandidato a gobernador bonaerense detalló los principales planteos de los vecinos durante las recorridas: “Piden seguridad, trabajo, futuro para sus hijos, que es la educación. Que puedan tener los 180 días de clases en la provincia. Eso significa que haya luz, que haya gas en las escuelas, estufas en invierno y ventiladores en verano”. “La sociedad no aguanta más vivir de esta manera. Tiene miedo a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Es hora de cambiar esto”, expresó.

Sobre el plan de seguridad, puntualizó: “Primero, tener la decisión política de enfrentar al delincuente, al delito, al narcotráfico, en dos dimensiones. Una es la del narcotráfico y ahí hay que ir con los cuerpos de élite de la fuerza de seguridad más la justicia. Y después, con el narcomenudeo, que es el que avanza en tu barrio, hay que poner a toda la Policía en la calle y respaldarla”.

“Hay que bancar a la fuerza que es parte del cambio, luchar contra el delito y usar la tecnología: anillo digital, cámaras de reconocimiento facial, cámaras que busquen autos con pedido de secuestro”, afirmó.

Los dirigentes arrancaron la jornada en la provincia con un café en la vía pública, con una caminata por el centro de Ramos Mejía y otra desde la Plaza Ejército de los Andes hasta la avenida Rojo, para tomar contacto con los vecinos.

Luego, Rodríguez Larreta y Santilli recorrieron el barrio en los 050, los autos que llevan a los vecinos de Laferrere a las zonas donde los servicios de transporte público no llegan. Además, almorzaron con los choferes en el barrio Luján y recorrieron el Centro de Trasbordo Metrobus La Matanza, que se encuentra en estado de abandono. Durante estas actividades estuvo también el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Por la tarde encabezarán un encuentro con colectiveros y visitarán el Barrio Vernazza, donde la línea 620 no entra. La empresa de transporte discontinuó su servicio luego del asesinato de Daniel Barrientos, baleado por tres delincuentes el pasado 3 de abril a la madrugada, mientras realizaba su recorrido por la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Desde entonces, los vecinos deben ir a pie hasta la Ruta 3.