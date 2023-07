“NO PODEMOS TENER UN OFICIAL DE POLICÍA QUE GANE LO MISMO QUE UNA PERSONA QUE COBRA UN PLAN SOCIAL”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Hugo Cano dirigente de COPEBO y pre candidato a senador provincial en la lista que lleva a Walter González como pre candidato a intendente de La Matanza, y al sindicalista Ernesto “Fatiga” Ludueña como pre candidato a gobernador, todos bajo la conducción política del Gremialista Julio Rubén Ledesma. Cano nos relató cómo están trabajando en la campaña provincial, y local y en las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en La Matanza con las propuestas de Walter González, esto nos decía:

QP: Cano ¿cómo viene la campaña con COPEBO en esta oportunidad como candidato a senador provincial?

HC.: “Si voy como pre candidato a primer senador provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, estamos recorriendo mucho toda la tercera hablando con los compañeros y vecinos porque necesitamos como sociedad, justamente como dice nuestro slogan Volver a Creer”

QP: En La Matanza acompañando al Dr. Walter González

HC.: “Si, llevamos al compañero el Dr. Walter González como pre candidato a intendente, creo que tenemos una buena propuesta para la intendencia de La Matanza ya que ponemos en la balanza lo que significa el Dr. González, un hombre que despierta una nueva expresión para ser intendente contra un intendente como Espinoza que viene desgastado con una gestión que hace agua por todos lados, también podemos hacer comparaciones de candidatos, tenemos por un lado a ‘la Cubría’ que representa a determinado sector, y la gente tiene que elegir entre Espinoza, el Dipy, el Toty, la Colo, y el Dr. Walter González que viene con sus propuestas, que es un medico que trabaja en los barrios aun no siendo funcionario trabaja en los barrios asistiendo a los vecinos, con un programa que el mismo armo hace más de un año y medio que es el programa ‘Sanar Matanza’ que habla muy bien de él y lo que quiere para La Matanza, sin salud no hay nada, por eso creemos que es fundamental recuperar la salud de los matanceros , y otro punto en el que estamos trabajando fuertemente con el equipo es en la seguridad que hoy le va ganando la inseguridad por goleada”

QP: ¿La COPEBO es partido provincial?

HC.: “Sí, estamos participando en esta elección con candidato a gobernador donde acompañamos a un hombre de la CGT, un hombre del movimiento obrero que representa muy bien lo que es el pensamiento de la Corriente Peronista Bonaerense, que es la COPEBO, Ernesto Ludueña, un hombre muy representativo en toda la provincia, acompañado por muchos sindicatos que apoyan nuestra lista que es la 258A, estamos recorriendo las diferentes secciones de la provincia llevando nuestra propuesta para volver a creer”

QP: ¿Cuál es el papel de Rubén Ledesma presidente de la COPEBO?

HC.: “Julio Rubén Ledesma es la conducción política y es un poco el alma, el inspirador y ejemplo de lo que es la COPEBO hoy y de esto que llevamos como consigna que es ‘Volvé a Creer’, porque volver a creer significa volver a soñar con los hombres y mujeres que hacen política en los distintos municipios y en distintas localidades y en toda la provincia de Buenos Aires, que vuelvan a creer que es posible poder competir, y estar dentro de un proyecto político que le permita jugar una elección PASO y porque no después la general en octubre”

QP: ¿Cómo se ven para afrontar esta PASO acá en el distrito?

HC.: “Creo que en La Matanza vamos a andar muy bien, nosotros hablamos con los vecinos sin criticar a nadie, no estamos para juzgar lo que hizo mal el actual intendente, pero si marcamos cual es nuestra propuesta y también ponemos en escena quienes son los candidatos si la gente quiere votar un cambio como el Dipy, ahí lo tienen que voten al candidato de Milei, si la gente quiere votar a Juntos por el cambio que lo voten al Toty Flores o a Lalo Creus, pero si la gente quiere un hombre de gestión, un hombre que realmente entiende los problemas que tienen los vecinos, como ejemplo una sola área, la salud, le decimos a los vecinos de La Matanza, voten al Dr. Walter González, que es un hombre que entiende esa materia y que va a empezar a sanear desde la Matanza los problemas que tenemos de salud, porque si tenemos un municipio sano vamos a poder enmendar los demás problemas en las distintas áreas”

QP: ¿Cómo está la situación de la gente en Virrey del Pino?

HC.: “Si hablamos de infraestructura se está haciendo muchísimo, hay muchas obras del gobierno nacional, hay muchas obras de los distintos organismos como ACUMAR, AYSA están trabajando mucho, Virrey del Pino es una localidad pujante, en constante movimiento y en constante crecimiento, también tenemos el gran problema de la cantidad de gente que se está instalando, pero eso es parte de la localidad nuestra”

QP: ¿Cómo afecta la inseguridad actual a Virrey del Pino?

HC.: “Muy mal nosotros fuimos tapas de diarios y en todas las portadas de todos los canales de noticia, sobre todo con el arrebato de la vida del colectivero de la línea 620 en el barrio Vernazza, eso entre un montón de hechos diarios que no se conocen pero que es patrimonio de la inseguridad que hay en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, hoy tenemos los roles invertidos no puede ser que nosotros tengamos que enrejar toda la casa y no poder salir cuando los delincuentes ganan las calles, no podemos tener un oficial de policía que gane lo mismo que una persona que cobra un plan social, no podemos tener una policía mal paga y sin herramientas, esos son las cuestiones que tenemos que invertir, darlas vuelta, tampoco nadie habla de los jubilados, que están al borde del colapso, no puede ser que ganan el sueldo miserable que tienen y los recursos del estado los volquemos a otros sectores, cuando tendríamos que pediré a esos sectores que hagan el esfuerzo de trabajar y levantarse todos los días a trabajar y ganarse su sustento, y no que el estado los este sustentando”

QP: ¿Cómo ve la gestión de la delegación y subdelegaciones de la localidad en el trabajo diario?

HC.: “La delegación es la cara del intendente en la localidad que no deja de ser hoy una cascara de nuez en un mar, en una localidad pujante que demanda otras cosas, es otra realidad la que vivimos en Virrey del Pino, es muy distinta a lo que vivíamos hace 10, 20, 30, 40 años atrás es una delegación que se construyo hace 40 años para atender la demanda de 10 mil vecinos, por eso digo que carecemos de un estado municipal acorde a los tiempos que vivimos, hoy este sistema quedo obsoleto y se nota”

QP: ¿Funciona la región descentralizada sur?

HC.: “La región descentralizada quedó en un muy buen proyecto que tuvo Alberto Balestrini, que hoy se transformo en un organismo administrativo y nada más que no soluciona los problemas de la gente en concordancia con la gestión, los vecinos no encuentran soluciones a sus problemas cotidianos, creo que tenemos que volver a crear los municipios descentralizados y autónomos dentro de toda La Matanza”

QP: ¿Cómo ven el tema del parque industrial desde la COPEBO?

HC.: “Justamente el proyecto del parque industrial es un proyecto de Julio Rubén Ledesma presentado en la cámara de diputados y aprobado, se llevó a cabo la radicación de muchas industrias que hoy son golpeadas por la actual situación del país que no tiene reglas claras dentro de una economía que varia todos los días, la inflación frena mucho el crecimiento de las industrias que son las que generan el empleo para los trabajadores que ponen en funcionamiento la economía local, creo que podríamos atraer a muchas más industrias si el municipio hiciera promociones y les pondría menos trabas al comercio y la industria en toda La Matanza, y también tenemos que reverlo desde la provincia de Buenos Aires, como legislador voy a impulsar un proyecto para trabajar en toda esa situación”

QP: ¿Qué esperan desde la COPEBO en esta PASO?

HC.: “Esperamos reafirmar que hay que abrir el juego para ser representativo, para eso son las PASO, cuando no te dejan participar en un espacio y se eligen a dedo los candidatos ahí tenes un gran problema, la COPEBO es la herramienta que estamos utilizando para visibilizar la situación de los distintas dirigentes que componen el espacio en toda la provincia de Buenos Aires”

QP: ¿Después del 13 de agosto van a acompañar al ganador de la interna de Unión por la Patria, ya sea Massa o Grabois?

HC.: “Nosotros somos hombres y mujeres del peronismo, pasada la PASO seguramente la conducción política junto con todos los que componemos la COPEBO vamos a acompañar al candidato del peronismo a presidente”