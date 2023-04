VOCACIÓN DE SERVICIO: EL PADRE Y EL HIJO

Entrevistamos a Daniel Marini, Veterano de la Guerra de Malvinas y, lo hicimos, porque su hijo, Nicolás Marini, oficial de la Policía Federal de la rama de bomberos, viajó a Turquía para prestar asistencia a los damnificados del terremoto que sufrió ese país hace poco tiempo.

QP: Daniel Marini, si bien le hemos hecho de varias notas y sabemos que es Veterano de Guerra, su hijo participó de una misión como rescatistas en el terremoto de Turquía y Siria. ¿Cómo vivió esa experiencia?

DM: “Y mira, si bien son cuestiones diferentes, como padre la viví de este lado del mostrador como quien diría. Me removió muchas cuestiones, ahora como padre, viví lo que años atrás estarían pasando o viviendo mis padres cuando se enteraron de que fui a Malvinas con la diferencia de que a nosotros nos mandaron a una guerra con casi poca o nula preparación al caso de Nicolás que él se preparó para todo esto. Y como dije también con la cercanía del mundial, él se preparó para esto y fue seleccionado para jugar este mundial que no se da tan frecuentemente y la experiencia como para el personal fue buenísima.”

QP: ¿Su hijo es bombero?

DM: “Mi hijo es bombero y oficial de la Policía Federal en la rama de bomberos. Él es oficial de la federal de la parte de bomberos y a la vez, ni bien se recibió, continuó con distintos cursos de preparaciones: rescatista en alta mar, en catástrofes, rescatistas también en ripios, la verdad hoy bien no lo tengo presente, pero son 5 o 6 cursos que preparan para este tipo de ocasiones.”

QP: ¿Cómo fue la vivencia en la familia?

DM: “Mira, la preocupación no deja de estar si bien yo estaba feliz en el sentido de que sabía que él estaba realizando algo que a él le gusta, que tiene vocación. Yo creo que todo lo que es policía bomberos y demás depende mucho del tema de la vocación de servicio, se habla mucho de la vocación de servicio. Yo creo que un policía si está por el sueldo nada más, para mí fracasa. Ahora si el policía tiene vocación de servicio, de querer ser policía, por supuesto dejemos de lado de lo que es la honestidad y eso que es la preparación de la persona, pero la vocación de servicio en ese tipo de trabajos y más en bomberos, es fundamental. Y la verdad Nico, yo puedo hablar porque es mi hijo y porque lo viví con él, y él un domingo al mediodía estamos comiendo en familia y por ahí mientras que nosotros estábamos en la picadita él estaba trepando a un techo con sus sogas, con esto, con lo otro. Nico tiene una vocación de servicio tremenda. Lo demostró un montón de veces. El intentó ingresar a la policía, en el primer intento fracasó, en el segundo intento no se le dio, hasta que en el tercer intento terminó con los mejores promedios, o sea si eso no marca una vocación de servicio… Y él terminó estando de oficial de la federal en la rama de bomberos y siendo personal voluntario acá en Matanza, en Ramos Mejía, que hace muy poquito también en una labor destacada, no porque le digo yo, sino porque le dicen sus propios compañeros, rescataron en un edificio en un piso 11 una persona que intentó suicidarse. Ellos tuvieron la suerte de haber sido ellos los partícipes de poder salvar esa vida, esto que afecta mucho a los veteranos e incluso yo casi cometo esa torpeza. Yo en particular y muchos de nosotros nos consideramos veteranos, no excombatientes. Porque ex es que se terminó, y la verdad que el veterano de guerra hasta que tengamos el último respiro nosotros vamos a seguir combatiendo de la forma que sea para lograr que Malvinas esté de nuevo incorporado en nuestro continente, por eso resalto eso de veteranos y excombatientes.”

QP: ¿Cómo vive este nuevo el 2 de abril? El 2 de abril se ha convertido no en un feriado, en una fecha más, es como que hoy a una gran parte de la sociedad le moviliza mucho el tema de Malvinas y eso gracias a ustedes, que desde el primer día que volvieron, estuvieron machacando y machacando, abriendo los ojos, “Malvinizando”.

DM: “Tiene que ver con lo que acabo de decir, tiene que ver con que nosotros vamos a seguir peleando como por Malvinas con la forma que sea, no con las armas, pero de la forma que sea, pero la vamos a seguir peleando y tiene que ver con eso de no dejar caer nuestra bandera, en todo sentido digamos, personal y en el contexto no nos podemos olvidar que tenemos 632 héroes en esas tierras, tanto en tierra como en el mar y la verdad no tan solo lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos más por ellos que hoy son los que hoy no tienen voz y que este legado le quede, gracias a Dios también lo estamos logrando, a nuestros hijos para que la causa de Malvinas nunca decaiga.”

QP: ¿Usted cree que sus hijos levantarán la bandera de esta militancia?

DM: “Si, ya en Matanza y muchos distritos ya está el legado Malvinas, es una asociación civil, hay muchos hijos de veteranos que están llevando la causa adelante. Nosotros tenemos una fecha de vencimiento, los que fuimos soldados ya estamos en los 61 y hay otros que no eran soldados que tienen muchos más y lamentablemente es una cuestión de vida, la lógica es que esto tiene una fecha de vencimiento, pero nuestros hijos van a llevar la causa adelante y tiene que ver también con el principio de la charla, de decir nosotros fuimos provocando esta cuestión, nosotros, en los primeros años, prácticamente no se hablaba nada de Malvinas, y hoy como vos dijiste la sociedad fue tomando conciencia, por nosotros, por lo que nosotros mismos que comentamos y mostramos. Somos una historia viviente y eso nos permite hoy estar charlando acá con vos y poderte contar anécdotas y cuestiones de lo que fue. Yo en lo laboral, en el inicio de mi carrera de municipal tuve muchos conflictos porque la gente no tenía conciencia por ahí te cargaban, te chicaneaban. Imagínate haber vivido lo que vivió uno, la juventud, y el impulso que tenía uno, encontrarte con alguien que se burlaba de la causa cuando uno lleva muy presente, yo en particular llevo muy presente a mis 6 compañeros caídos de Malvinas. Hasta en mi vehículo particular llevé el nombre de los 6 caídos. Como yo los llevo ellos podría haber sido al revés. Yo podría haber estado en las mismas circunstancias o sea haber sido alguno de los que se quedaron custodiando las islas.”

QP: Yo creo que es algo que he notado, cuando termina la guerra, los Veteranos de Guerra al volver al continente tuvieron que pasar varios años para poder enfocarse en sí mismos también, recuperar lo que habían perdido y lo que noto es que la mayoría han vuelto a juntarse, a armar grupos, asociaciones y demás y se le ve una gran vocación de servicio, una gran capacidad solidaria, siempre colaborando con esto, con aquello, siempre están. Como que la guerra cambió esos pibes, como que volvieron como hombres solidarios con una gran vocación de servicio.

DM: “Yo creo que lo que te lleva a haber vivido lo que viviste es esa hermandad que te hermana con el otro, de eso se trata estar en una guerra. Por ahí al principio uno no era tan así por el conflicto que vos decías, había muchos muchachos que la pasaron muy mal al inicio de la reinserción con el civil como decíamos nosotros. No porque nos creíamos militares, la mayoría de los soldados nunca nos creímos militares, pero haber pasado por eso te lleva a que después pasen estas cosas como vos decís, como paso durante la pandemia, hace poquito estábamos hablando, cualquiera de Matanza podríamos haber estado escondidos o recluidos dentro de nuestros domicilio sin embargo la propia vocación de servicio nuestra te lleva a colaborar porque es una forma de devolver a la sociedad lo que la gente nos da ahora por ejemplo que se acerca una fecha de Malvinas, que la gente nos da el reconocimiento, nosotros sentimos que tenemos que hacer algo por la gente. Lo que hicimos por la gente en su momento lo que hicimos por la soberanía devolverlo a la gente, que reconoce realmente nuestro sacrificio.”

QP: ¿Hoy siente que la gente está más identificada con ustedes, con la causa de Malvinas?

DM: “Si, depende, tiene que ver mucho con lo que venís hablando vos, con que nosotros venimos trabajando eso, porque la gente por ahí no tenía conciencia de lo que vivimos en ese corto tiempo.”

QP: Eran “los loquitos de la guerra” y a veteranos de guerra, es un salto enorme

DM: “Tiene que ver también con lo que te dije hace un rato, yo tuve la suerte de haber sido de los pocos que consiguió trabajo rápidamente, yo en noviembre ya estaba trabajando, muchos tardaron años en conseguirlo, pero qué pasó, ahí viene el tema del famoso loquito de la guerra, también se metió en la conversación. Imagínate que entro a trabajar con 20 años, entro a trabajar en un sector determinado y la municipalidad me encontré con gente que te cargaba, que te provocaba, que te tiraba chistes burdos y vuelvo sobre la marcha lo que te dije, 20 años, juventud, haber pasado por una guerra, tener que soportar esto, haber perdido compañeros como los que perdí, cercanos a mí, verlos prácticamente caer en combate y tenía uno carga y uno reaccionaba de una forma que eso provocaba que venga el término loquito de Malvinas. El problema de loquitos de Malvinas es que traía que el que estaba trabajando, a mí ya me habían encasillado como loquito de Malvinas y si algún empresario o algo tenía que tomar un veterano de guerra, directamente te esquivan, porque claro, el loquito de la guerra que te podría traer conflictos en cualquier momento. Yo tengo una anécdota personal con un compañero mío también de la misma unidad del escuadrón, años después me lo encuentro en una clínica, era el famoso valija, un visitador médico, lo veo, lo identifico, estaba convencido de que él era, me le acerco, lo saludo, yo también estaba trabajando ahí, yo estaba como coordinador de la obra social del sindicato municipal. Me le acerco, le pregunto sí era quién era y me lo negó delante de tres valijas más, de 3 compañeros. Me voy para la confitería y esta persona viene atrás mío y me dice, ¿vos sos Marini? Si, le digo. Le vuelvo a preguntar si era mi compañero y me dice que sí. Le pregunto por qué se negó y su respuesta fue que tenía miedo a perder el laburo y nadie sabía de los que trabajaban con el en el laboratorio. Nadie sabía que era un veterano de Malvinas. Eso es lo que provocaba el mal dicho, el famoso dicho loquito de la guerra. Muchos veteranos, el que tuvo la suerte de conseguir un trabajo, en el trabajo no sabían que era un veterano de la guerra, porque tenía miedo de perder el laburo, si no, no te tomaba.”

QP: ¿Cómo vive hoy el respeto de la gente hacia los veteranos?

DM: “Con mucho agrado, y creo que el respeto también lo hemos ganado. Porque la verdad a un montón de conflictos que hoy tenemos como sociedad, yo como digo a veces, mechándole un poquito con la política, vos me conoces de hace años y sabes que estoy metido en eso. Yo a veces le digo a los propios veteranos, a mis propios compañeros cada veterano de Malvina en su localidad, en su ciudad, en lo que sea, somos muchos más potentes que hasta una unidad básica que ya prácticamente van desapareciendo, en el sentido al respecto que nos fuimos ganando, porque, la verdad, son contados los casos que podés llegar a escuchar de un veterano que se haya desvirtuado en el sentido de que haya terminado mal. Si en los inicios porque tiene que ver con lo que dijimos. El que no conseguía trabajo al poco tiempo de terminada Malvinas, hubo muchachos que inclusive terminaron el suicidio, de un tiempo a esta parte vamos perdiendo por una cuestión de edad, genética y demás vamos perdiendo de uno a dos veteranos por día que van falleciendo, pero hubo un tiempo que uno o dos eran suicidios. Gente que no soportaba, que se sentía al revés de lo que estamos viviendo hoy que nos sentimos gratificados o nos sentimos reconocidos por la gente, antes era al revés, se sentía que era como una mancha de la sociedad y eso hacía que muchos pibes al no tener laburo, esto o lo otro, terminaban tomando la drástica decisión de suicidarse. Yo tengo tuve 2 hechos, no te lo puedo decir que intenté hacerlo, pero bueno pasaron, la sufrí.”

QP: Marini, usted volvió a Malvinas. ¿Qué fue a buscar? ¿Encontró lo que buscaba?

DM: “Encontré lo que fui a buscar. En realidad, lo que fui a buscar tiene que ver con todo lo que venimos hablando del reconocimiento, en particular a mis excompañeros y al resto, es decir, teníamos que hacer algo y no fue programado, armado, pero salió y para mí salió bien. O sea, no es que estratégicamente dijimos vamos a hacer esto, vamos a poner la bandera, no, nadie fue con esa intención, pero la idea era decir: muchachos hagamos algo diferente. Ramón Robles en su momento, siempre fue militante de la causa a través de las redes nos habíamos propuesto que el 2 de abril a las 12:00 del mediodía nosotros íbamos a estar entonando el himno nacional en el cementerio mirando al continente y del continente se iban a juntar nuestros compañeros en las distintas localidades mirando hacia el sur y volvemos a lo mismo, era en reconocimiento a los 632 caídos que perdimos en el conflicto. El hecho era ese, cerrar una parte de nuestra historia diciendo bueno acá estoy, ante mis compañeros rindiendo homenaje que siempre lo hicimos desde el continente. Bueno algo había que hacer estando ahí en el lugar, en el cementerio con lo que teníamos ahí a mano. Previo a eso habíamos tomado el primero de abril para ir hacer lo mismo, no con banderas, no con nada, en el cementerio británico. Primero fuimos al cementerio británico y después el 2 de abril fuimos al otro.”

QP: ¿Cómo vivieron este acuerdo entre el gobierno argentino y británico del trabajo que se hizo para identificar a los restos de los veteranos caídos en Malvinas? Las cruces, en su mayoría, ya tienen nombres y apellidos.

DM: “Y mirá, eso fue para nosotros lo mejor que se pudo haber hecho, es más nosotros en esa fecha quedó que vamos a decir del 25, nosotros estuvimos indagando, buscando la forma y vuelvo a lo mismo gracias a la comisión de familiares, también a Ramón Robles con el tema de la militancia nuestra, tuvimos mucho que ver con el tema este porque era algo que nosotros queríamos hacer. Queríamos que cada uno de los restos estuviese reconocido. Yo en lo particular había llevado 6 placas una para cada compañero, yo es en ese momento sólo tenía 2 de los 6 compañeros míos reconocidos e identificados, los cuatro no. Hoy gracias a Dios ya tenemos los 6. Lo que nosotros por ahí no estamos tan de acuerdo, al menos yo en particular es en repatriar esos restos, hasta yo como estoy cometiendo prejuicio. Repatriar no, están en nuestras tierras.”

QP: Están donde tienen que estar.

DM: “Están donde tienen que estar, por lo que ellos pelearon. Yo creo que sacarlos de ahí es reconocer lo que no debemos reconocer, que eso no son tierras nuestras. El familiar tiene derecho a lo que quiera, el familiar es el familiar y tiene derecho. Hubo un solo caso según lo tengo entendido hasta ahora, tiene derecho, pero yo creo que tiene que estar en el lugar donde tiene que estar y yo creo que va a ser una cuestión que va a pasar. A ver yo me traigo un familiar, lo entierro en el cementerio acá cercano para ponerle una flor, lo cremo, lo tiro en algún lugar que le gustara, ya está, terminó ahí, cosa que si están ahí para nosotros va a seguir por ahí.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DM: “Solo quiero agradecerte porque tiene que ver esta nota con lo que dijimos en el medio de la nota, es parte de mantener la llama viva de la causa y como también dijimos los agradecidos somos nosotros que hay gente que se interesa por saber y mantener la causa de Malvinas presente, no solamente el 2 de abril.”