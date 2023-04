LA POLÍTICA TURULECA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

TURULECA: Referido a persona, débil, enfermiza

La política y, los políticos, están enfermos y débiles, porque están muy lejos de los reclamos y necesidades de la gente.

Ellos priorizan sus internas y la posibilidad de agenciarse algún carguito para seguir viviendo de la teta del estado, pero ninguno – según parece – se ha sentado a pensar en un plan de gobierno o gestión a mediano y largo plazo.

La política es un negocio que sale caro y aquel que llega a ocupar un cargo (no todos, hablo de la mayoría) lo primero que hace es ver la oficina, pintarla, cambiar los muebles, averigua si va a tener un vehículo (con todos los gastos pagados por el estado) y ver el presupuesto que maneja. A partir de ahí ve que “negociados se pueden hacer” para beneficio propio.

Son muy pocos los políticos que, una vez que dejan su función, vuelven al llano a su laburo de toda la vida; la mayoría se convierte en ñoqui o encara hacia el lado del “lobby” (Se refiere a una organización de personas que, aparte de buscar incidir en las decisiones políticas – como lo hace un grupo de interés -, busca el logro de sus intereses, intentando influir por los medios posibles en la opinión pública y su toma de decisiones) para ganar unos mangos con esta actividad semi legal.

LOS RENUNCIAMIENTOS INNECESARIOS Y UNA INTERNA DESATADA

El renunciamiento del Ing. Mauricio Macri era innecesario porque su candidatura no había cuajado en la opinión pública; es decir: su candidatura no existía, políticamente hablando.

La vuelta de Macri al escenario político la propició Cristina Fernández de Kirchner porque ella tiene bien en claro que, ante el alto nivel de rechazo que genera su figura política (es de justicia mencionar que tiene también altos niveles de aceptación, hoy por hoy es la política con mayor intención de voto en forma individual), en lugar de lamentarse lo utiliza para hacer subir o bajar a un político en la estimación pública. Esto lo hizo con Mauricio Macri cuando Juntos, hacia mediados del 2022, se creía que ya tenía ganada las elecciones de este año.

“Lo de Cristina fue una jugada muy hábil” me explicaba un analista político y sostenía que “Larreta y Santilli ya se creían que habían ganado las elecciones un año antes de que se realicen las mismas y, ante esto, Cristina comenzó a criticar ácida y sostenidamente a Macri. Eso lo hizo crecer en las encuestas y le dio aire para querer postularse como líder unificador de la oposición. Obviamente no lo logró, solo empiojó la interna de su espacio político y al dedicarse al internismo bajaron ostensiblemente en las encuestas. Lo de Macri no fue un renunciamiento porque renunció a algo que no existía”

A pocos meses de las elecciones tanto el oficialismo como la oposición están muy desordenados. No hay un liderazgo claro en ninguno de los sectores políticos que ordene, políticamente hablando, la interna. Todos quieren ser candidatos y algunos quieren el famoso “dedazo” y otros quieren ir a las urnas. Vaya uno a saber cómo se resuelve esto.

LA INTERNA MATANCERA

Por el lado de Fernando Espinoza está todo ordenado, es muy simple el asunto: el arma y desarma, según su criterio, y todos acatan.

La oposición, dentro del peronismo, es más bien minoritaria y no han sumado muchos adeptos como para lograr una masa crítica que pueda expandir el mensaje opositor a las bases.

En este sentido, la que más ha crecido es la Diputada provincia Patricia “La Colo” Cubría, eso es innegable, pero no lo hizo desde la militancia; es decir, su crecimiento no se debió a caminar los barrios matanceros y hablar con los vecinos. No voy a negar que hizo algunas caminatas y habló con vecinos, pero fueron muy escasas y nada significativas.

“La Colo” Cubría arrancó, desde el vamos, con algunos votos bajo el brazo; apostando fuertemente que los beneficiarios de los planes sociales, que maneja su sector, le alcanzaban para plantarle cara a Espinoza. Pero parece que no es tan así porque una cosa es obligarlo a asistir a una movilización bajo la presión de sacarle los planes y, otra muy distintas, es hacer que la voten en el “cuarto oscuro”.

“La Colo” Cubría y su “compañero de vida” Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y titular de la Secretaría de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de nación, que controla un millón de planes sociales, hicieron pie en La Matanza a través de una “abultada billetera” (todos dineros públicos según informamos en la nota: “LO QUE CUBRE LA CUBRÍA” (https://semanarioquintopoder.com/lo-que-cubre-la-cubria/).

Hasta ahora han invertido mucha plata, a modo de ejemplo podemos señalar que el edificio donde funciona su “comando de campaña” no sale barato el alquiler (hablamos de cientos de pesos por no hablar del millón para arriba) y para la puesta a punto del mismo, se realizó una enorme (pero enorme en serio) inversión dado que dicho edificio había sido tomado por “okupas” y vandalizado seriamente.

Pensaron que con eso alcanzaba para ponerle “nafta a la ambulancia” (para recoger a todos los peronistas disidentes) y salir a disputarle el liderazgo a Espinoza, pero La Matanza es enorme (tanto en distancias, como en población y necesidades) y no les alcanzó, hasta ahora, para posicionarse como opositores con chances reales para vencer o, aunque más no sea, para inquietar a Fernando Espinoza.

Sin que se le mueva un pelo de su entrecana, desordenada y, hasta podríamos decir, augusta barba (Que produce o merece respeto y admiración por su excelencia o solemnidad. También se refiere a Payaso, especialmente el que va vestido de modo estrafalario, que forma pareja con otro, llamado clown, y hace el papel del tonto) ratificó la candidatura a intendenta de “La Colo” Cubría, y amenazó que “Si no le dan la interna va a ser peor”. ¿Harán un acampe en la Plaza de San Justo para reclamar ir a internas? (https://www.lapoliticaonline.com/politica/persico-amenaza-con-ir-por-afuera-del-fdt-si-no-le-dan-la-interna-contra-espinoza/).

Pero la interna matancera va de la mano de la interna nacional del oficialismo y Gustavo Bordet (Gobernador de entre Ríos) sostuvo, no sin razón, que “El peronismo no puede prescindir de nadie”, dentro de ese contexto es que aún tiene aire la postulación de Cubría.

El espacio de Juntos (o cómo se denominen en la futura elección) sigue empantanado en su interna, tal como lo señalamos en la nota: POLICRISIS: UNA CAMPAÑA A TODO O NADA (https://semanarioquintopoder.com/policrisis-una-campana-a-todo-o-nada/), donde parece que hay más candidatos que votantes.