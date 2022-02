Por Prof. Joaquín G. Puebla

En las últimas semanas “radio pasillo ha transmitido en forma directa y a todo color” una serie de rumores que “Hablan de importantes cambios en el gabinete municipal”. Obviamente son solo rumores pero si se analiza bien el tema, esos rumores tienen un fuerte asidero dado que, por la propia organización del municipio, hay muchas secretarias sin cubrir y varios funcionarios han migrados hacia otros escenarios.

En primer lugar estaría el caso de Daniel Barrera, otrora Vicejefe del gabinete municipal y, recientemente, designado como integrante del Directorio del Banco Provincia de Buenos Aires. Según algunos comentarios ya estaría definido el nombre del reemplazante de Barrera pero, otros, sostienen que Barrera seguiría (obviamente no en forma oficial) “manejando los hilos del área”.

También el Intendente Fernando Espinoza debería definir la situación y/o estatus del Prof. / Dr. Eduardo Barcat, y ver si es Secretario o Subsecretario de Protección Ciudadana.

Está vacante también la titularidad de la Subsecretaría de Culto La Matanza, creada hace tres años por la Intendenta Verónica Magario.

Un área de importante relevancia y que no figura en el organigrama municipal, es la de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; área que no tiene presupuesto ni titular luego de la renuncia, por diferentes escándalos protagonizados por la ex funcionaria Karina Gabriela Rocca y su pareja, Hugo “Poronga” Galván, hecho informado por nuestro medio en la nota: ¿PORONGA O MACHO MENOS? (https://semanarioquintopoder.com/poronga-macho-menos/). No es menor el dato dado que el municipio matancero está encarando importantes obras de infraestructura y es necesario que el área de medio ambiente evalué el avance de las mismas en lo referente al movimiento de suelos e impacto ambiental.

Entre los cambios que se avecinarían (dicen que estaría definido a fines del mes de febrero) hay dos que están levantando bastante polvareda y es en el área de las Subsecretarias de Servicios Públicos zona sur y zona norte, a cargo de Gustavo Adolfo Marticorena y de Rubén Irineo Santillán, respectivamente. Para su reemplazo suenan el nombre de dos delegados municipales que si bien fueron oportunamente sondeados pero, el Intendente Espinoza todavía no se habría manifestado al respecto.

La danza de nombres que se van y otros que vienen es importante pero, conociendo a Espinoza, puede que los cambios se den sin que nadie se entere o que, no sería la primera vez, todo quede como siempre.