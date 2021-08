“CON LA MILITANCIA EN EL TERRITORIO Y LA GESTIÓN MUNICIPAL, A PESAR DE TODO LO QUE FALTA, CON FERNANDO VAMOS POR EL BUEN CAMINO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Adolfo Vázquez, Presidente de la Agrup. “Oeste Unido”, quien nos contó desde cuándo y qué tareas están realizando en el distrito que conduce el Intendente Fernando Espinoza, esto nos decía el presidente de la agrupación y referente barrial:

QP: Vázquez, ¿cuál es el nombre de su agrupación?

AV.: “Nuestra agrupación tiene por nombre Oeste Unido”.

QP: ¿Hace cuanto vienen trabajando para el proyecto de La Matanza que lleva Fernando Espinoza como intendente y Verónica Magario como vice gobernadora?

AV.: “Venimos trabajando para el proyecto mucho antes de 2013, en ese momento con tareas de rastrillaje en el territorio, en ese entonces estábamos militando en la agrupación 26 de Julio, y por diferencias políticas con el dirigente de esa agrupación, nos llevó a armar nuestra propia agrupación, que es Oeste Unido”

QP: ¿Cómo está conformada la agrupación?

AV.: “En este momento contamos con 6 unidades básicas, en diferentes puntos del distrito, como en San Justo, San Alberto, Catán, en el Barrio Los Ceibos, San Pedro, y en San Javier”

QP: En la actualidad ¿qué tareas están realizando con sus compañeros de agrupación?

AV.: “Hoy estamos colaborando en con el sub secretario de espacios públicos Gabriel Miranda, también estamos trabajando en el pañol de San Javier, esto gracias al intendente que reconoció nuestro trabajo y nos facilito los medios para trabajar en el pañol, esto debo dar gracias también a los compañeros Claudio Guerri y Sergio Landin que hicieron visible nuestro desempeño y nos brindan su apoyo con el cual estamos muy contentos y agradecidos”

QP: ¿Cuáles son las tares que se encarga el pañol?

AV.: “Son varias, en si es el mantenimiento del barrio, que son 63 manzanas más 2 asentamientos, en los cuales se realizan corte de pasto, mantenimiento de las plazoletas, limpieza de cordones, hoy estamos gestionando para estos espacios verdes juegos y bancos, que es lo que requieren los vecinos en estos lugares, siempre trabajando con la comunidad escuchando al vecino, atendiendo su opinión y tratando de cumplir con la demanda de los mismos”

QP: ¿Qué demandan los vecinos y cuáles son las inquietudes o problemáticas?

AV.: “Los vecinos hablan mucho con nosotros, nos plantean diferentes problemas que vamos dándole solución a medida que tomamos contacto con la problemática del territorio, sin dudas no podemos con todo, siempre falta algo, hoy la seguridad es casi prioridad en todos lados, no solo en La Matanza, por nuestra parte en el barrio ya hablamos con el comisario al respecto y prometió reforzar este tema. Nosotros estamos para sumar a la gestión y al bienestar del barrio, estamos atentos a los reclamos del vecino porque somos parte de ellos. Estamos pendiente de las luminarias haciendo un relevamiento con los compañeros y los vecinos para saber donde hay que arreglar, cambiar o poner más luces, haciendo el pedido y articulando con los compañeros de las áreas correspondientes, como Gustavo Marticorena, que siempre tiene muy buena disposición, solo que a veces no hay suministros o no alcanzan para tanta demanda, el vecino sabe que no está solo y es escuchado y acompañado por todos los compañeros”

QP: ¿Cómo ve el vecino este trabajo que realizan en el barrio?

AV.: “Los vecinos son muy agradecidos, y se muestran contentos con el trabajo que realizan los compañeros y compañeras, nos dicen que ven las mejoras, que están contentos con las tareas realizadas, y de a poco toman confianza, se acercan al pañol con ideas, con ganas de colaborar, a preguntar sobre las elecciones, se ofrecen para fiscalizar, y eso es muy gratificante porque marca que vamos por el buen camino, algo que cambio mucho es que los mismos vecinos cuidan mucho el tirar basura en las calles, porque ven a nuestros compañeros trabajando con ese tema y concientizando al barrio, que lo tenemos que cuidar entre todos, porque es nuestra casa queremos que San Javier sea un barrio mejor de lo que es, y vamos por ese camino que nos marca la gestión de nuestro intendente”

QP: Sabemos que este es un año político, ¿están realizando alguna tarea para las elecciones con los compañeros de su agrupación?

AV.: “Si, a pedido de la conducción estamos con tareas de rastrillaje, de las 63 manzanas más los dos asentamientos, luego esas planillas se llevan al subcomando donde el encargado es el compañero Claudio Guerri”

QP: Venimos de más de un año de pandemia por Covid, ¿dónde desempeñaron tareas con sus compañeros y compañeras de agrupación?

AV.: “Con los compañeros estuvimos desde el principio en diferentes tareas, donde se nos requería, trabajamos desde un primer momento con el ejercito ayudando con la cocina, cortando verduras, trabajamos en prevención, en desinfección, trabajamos en los bancos, en las patrullas, en los detectar, en la vacunación, y siempre en el territorio, y donde un compañero o compañera nos necesite, trabajamos en Virrey de Pino, en Casanova, San Justo, en Catan, desde el momento cero que arrancó la pandemia, la agrupación trabajo de lunes a lunes, como hasta el día de hoy, si tengo que decir algo, digo que estoy orgullosos de los compañeros y compañeras que pertenecen a esta agrupación, porque estuvieron y están a la altura de la circunstancia, dejando bien alto el sentido de lo que es la militancia peronista del distrito”

QP: ¿Desea agregar algo más?

AV.: “Solo que estamos contentos de tener el reconocimiento de nuestro intendente Fernando Espinoza, y saber que no estamos solos, sabemos que son tiempos difíciles, y que tenemos por delante la reconstrucción del país, porque venimos de 4 años de macrismo, más casi 2 años de pandemia, sabemos que de la pandemia vamos a salir pronto gracias a un gobierno que piensa en el pueblo y trajo las vacunas con un plan de vacunación que es tremendamente exitoso, donde ya casi toda la población esta vacunada, sabemos que nuestro gobierno priorizo la vida de todos nosotros, y sabemos que se hizo y se hace todo lo posible para terminar con esta pandemia, y que luego viene la reconstrucción para la cual tenemos que estar preparados.

Con nuestros compañeros y compañeras estamos más que preparados y esperanzados que vamos a salir adelante, eso se demuestra con la militancia en el territorio y la gestión municipal, a pesar de todo lo que falta con Fernando vamos por el buen camino”