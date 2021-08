“LA DE ESPINOZA ES UNA GESTIÓN QUE ESTÁ ACABADA Y QUE, PERSISTE, EN LA NECEDAD DE NO ESCUCHAR”

Entrevistamos a Daniel Bracamonte, pre candidato a Concejal por la lista 3 “Dar el Paso” que encabeza el Dr. Facundo Manes, como pre candidato a Diputado nacional.

Bracamonte sostuvo que “La emergencia en seguridad en La Matanza está vigente desde el 2018, y la inseguridad no para de aumentar, y no se ve una política pública de atacar el problema de la inseguridad”

QP: Bracamonte ¿cómo se siente y a que se debe su paso de la militancia social a la política?

DB.: “Es una consecuencia lógica de un camino que se viene haciendo desde hace 9 años, donde se creó el grupo ‘Vecinos en Alerta’ desde un hecho muy lamentable de un vecino de Ramos que perdió la vida, y otros sucesos más, de ahí vinieron otros grupos de ‘vecinos en Alerta’ en toda La Matanza, en todas las localidades, entonces nos dimos cuenta que falta un espacio para los vecinos donde pudieran manifestarse, donde pudieran contar sus vivencias sus problemáticas, ir tomando las problemáticas de cada barrio y llevarlas al municipio y al HCD, para que se gestione, lamentablemente, no hemos tenido respuesta nunca, tanto del oficialismo como de la oposición, y luego conformamos con otro referente el ‘Observatorio de Seguridad’, justamente tomando los reclamos de los vecinos y las propuestas mismas de los vecinos que tienen en cada localidad, intentamos seguir el camino a través del observatorio de generar políticas públicas de seguridad, pedimos audiencias, presentamos proyectos, en su momento la encargada de hacer la gestión con los funcionarios era la fiscal general en ese entonces que participó cuando lanzamos el Observatorio de Seguridad, y aceptó la invitación para hacer de nexo coordinador con las autoridades, eso lamentablemente no sucedió, el observatorio sigue funcionando y sigue trabajando con los referentes vecinales de diferentes localidades como Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Ciudad Evita, Virrey del Pino, mucha gente trabajadora que trabaja por sus barrios, esto es una consecuencia lógica, por una situación de que estamos viviendo situaciones muy críticas, tanto a nivel nacional como a nivel local, a nivel local estamos viviendo temas muy grandes y que no se resuelven, ni infraestructura y tenemos una endemia local que es la inseguridad.”

QP: ¿El estado, en este caso municipal y provincial, no escuchan los reclamos de los vecinos, o está lejos de la problemática del vecino de a pie? ¿Ud. decidió dar el paso a la política para llevar los problemas de la gente al seno del estado?

DB.: “Es tal cual, exactamente, vos sabes bien que fui muchas veces a golpear las puertas del HCD, que llene de expedientes el HCD, y no obtuvimos respuestas, desde el SAME, problemas de infraestructura problemas de inseguridad y nunca hubo respuestas, lo último fue para que se decrete la emergencia en seguridad en La Matanza pero no se trato, se respondió que estaba vigente desde el 2018. La emergencia en seguridad en La Matanza está vigente desde el 2018, y la inseguridad no para de aumentar, y no se ve una política pública de atacar el problema de la inseguridad, que es una endemia que tiene La Matanza, que no escapa a la realidad del conurbano, como intentan los medios masivos de instalar, porque viven de la pauta, los medios locales que son los que nos acompañan siempre, y nos han dado el espacio para poder hablar, se dan cuenta que tenemos un problema que nos diferencia del común del conurbano estamos muy mal en materia de inseguridad”

QP: ¿Por qué Manes?

DB.: “Mi militancia siempre fue vecinal, es y va a seguir siendo estar al lado del vecino por una cuestión muy sencilla, yo no puedo estar bien, si mi entorno no está bien. La idea es esa cambiar y mejorar el entorno en el que uno vive, es simple, ¿por qué Manes?, porque es un medico muy reconocido, no viene tampoco de la política, y ante la necesidad de reconstruir un país que claramente está en una decadencia y en una disgregación social inminente, tenemos que sumarnos todas las personas de bien, desde el partido que venga, que tenga la voluntad de cambiar el entorno en el que vive. Manes no tiene ninguna necesidad de bajar a la política, no es ninguna estrategia política de ponerlo a Manes como candidato o como político, el tiene su prestigio y decidió involucrarse justamente para cambiar esto, puedo coincidir con él en algunas cosas, pero es el espacio que me pareció dentro de las propuestas que había que bueno ahí es el lugar que uno puede desarrollar el trabajo que viene haciendo, y lógicamente seguir proyectándolo para poder, en algún momento, llevarlo como respuestas concretas, permanentes y efectivas a los vecinos y poner en la agenda del gobierno el tema de la inseguridad en el distrito.

Ojala sé de qué podamos acceder a una banca en el HCD donde los vecinos podamos tener verdaderamente voz, las puertas del despacho va a estar siempre abierta, vamos a continuar yendo a los barrios, escuchando la problemática de cada lugar y buscar una solución, porque no es simplemente como quiere instalar un candidato que es escuchar a los vecinos, nuestra realidad no basta con escucharlos, hay que escucharlos por supuesto, pero hay que buscar también las soluciones, que están atrasadas 38 años, estamos anclados en un pasado que no hay ningún tipo de modificación, esto se puede ver en calles sin asfaltar, en faltas de luminarias, en falta de agua, en colegios con problemas, instituciones de salud que no tienen los insumos que tienen que tener. Realmente somos un municipio más poblado del país, somos la quinta provincia, y no podemos estar bajo ningún punto de vista en las condiciones en las que estamos, muchísimo menos en el tema seguridad, si bien el tema depende de la provincia, depende del gobernador y su ministro, el municipio tiene que tener una parte de injerencia, no solamente porque le corresponde como ejecutivo municipal, en función de representar a los habitantes de su municipio, sino también porque es el intendente de La Matanza tiene que tener un peso propio y tiene que tener la injerencia para poder defender a sus habitantes, y la verdad que la política de seguridad no se basa en colgar pasacalles de publicidad, con que tenemos 250 nuevos patrulleros o que tenemos 2000 cámaras, que se paso esas cámaras son de foto multa, no son de monitoreo y prevención ciudadana, estoy convencido de que las soluciones están”

QP: Compite directamente con el intendente, ya que es candidato testimonial de la lista del oficialismo, ¿qué tiene para decir y cómo ve su candidatura a Concejal?

DB.: “En principio, al intendente le he pedido en varias ocasiones tener una entrevista con él, nunca nos ha respondido; en cuanto a su candidatura testimonial, hay dos visiones, una como ciudadano tiene derecho a participar, y lo lamentable que es lo que muestra que como intendente tenga que ponerse el mismo en la lista de concejales, quiere decir que el no ha armado cuadros políticos como la gente para que trabajen por el vecino y puedan estar participando y representando su espacio en una lista. Lamentablemente la de Espinoza es una gestión que está acabada, y que persiste en la necedad de no escuchar, y en parte eso muestra un poco de responsabilidad de parte del intendente, no escuchar a las fuerzas vivas, no escuchar lo que los vecinos le están reclamando. El vecino decidirá en septiembre quién quiere que de esa batalla, si quiere un candidato que no estamos viendo recorriendo La Matanza, o un candidato con la fuerza y las ganas que trae hace casi 9 años, para poder llevar estos problemas y generar las soluciones, provocar los cambios necesarios y poner estos problemas sobre la mesa. Las soluciones están, hay otra Matanza posible, es inclusiva, porque hay referentes de distintos espacios políticos, no solo en la lista, sino por fuera de la lista, venimos construyendo un espacio donde realmente tienen muchas ganas de trabajar por su gente, hay otra realidad, otra posibilidad, soy un vecino mas, no soy el candidato del marketing, y en este caso tengo fe en mis vecinos que no solamente van a reconocer, sino que van a entender que esta posibilidad es una posibilidad también de ellos, de que por fin sus pedidos van a ser escuchados y van a tener una respuesta permanente”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DB.: “Que participen, que se involucren, que vayan a votar indistintamente de a quién voten, que los entiendo cuando descreen de la política. En realidad el problema de la política son los políticos, la política es la única herramienta que tenemos para transformar la realidad de la gente, la realidad del vecino, lamentablemente los políticos acá nos han defraudado mucho, pero con gente que se involucra, que se compromete con lo que nos pasa a diario a todos, y tiene esa voluntad de llevar y cambiar esas cosas, esta la posibilidad de tener otro espacio en donde vivir, en consecuencia hace falta el voto de la gente, hace falta el voto convencido del vecino, que el vecino tiene esta vez alguien que votar a quien conoce, no va a votar una lista sabana que se desconoce quién va, les pido que vayan a votar lo que sus conciencias y sus convicciones le indiquen, pero es necesario que vayan a votar y sigan creyendo que hay que recuperar este país y esta Matanza”