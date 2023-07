Por Prof. Joaquín G. Puebla

En la nota que publicamos: MENTIME QUE ME GUSTA: ¿SE VIENE UNA INTERNA SANGRIENTA? (https://semanarioquintopoder.com/mentime-que-me-gusta-se-viene-una-interna-sangrienta/), en la cual planteamos la estratégica mala jugada de Máximo Kirchner al dejar sin representación parlamentaria a los vecinos matanceros. Esa nota tuvo un eco bastante contundente y nos llegó una Carta de Lectores de Cjal. (m/c) Javier Rodríguez; la misiva va dirigida al Diputado nacional Máximo Kirchner.

La opinión del ex edil la reproducimos en su totalidad a continuación:

CON LA VERDAD NO OFENDO NI TEMO

“Molesto vuestra atención para expresarle mi desagrado por su decisión de excluir al Distrito de La Matanza de las próximas listas para renovar candidato a Diputado Nacional y Senador Bonaerense.

Como es de público conocimiento todos están comiéndose las uñas esperando los resultados electorales en nuestro distrito para poder acceder a los cargos nacionales y provinciales que se disputan.

Soy uno de los nadies, una voz que clama en el desierto y que avalo esta comunicación con usted en el grabado del facón del Chacho Peñaloza, que naides es mas que naides. La Matanza es la mayor trinchera del peronismo del mundo. Acá se transpira y se respira en el recuerdo permanente del General Perón y su doctrina. Hoy constituye la vanguardia mas importante de Cristina Fernández de Kirchner que representa la fe de todos.

Es probable que no le interese mi opinión, pero tome debida cuenta que he militado en el Movimiento Peronista desde niño y como usted me siento heredero de la lucha de mis padres y pretendo honrarla permanentemente. Privarnos de poder expresar nuestros pensamientos y poder defender nuestros derechos en los ámbitos que, por derecho propio, nos pertenecen.

Lo considero, por lo menos, un error. En estos pagos la Resistencia Peronista ha combatido contra todas las dictaduras para lograr el retorno del General Perón a la Patria y al poder. También somos la avanzada resistiendo a la oligarquía y a sus alcahuetes vernáculos. Bueno, disculpe la molestia, pero tenía que decírselo: Los indios estamos cabreros.

Un fuerte abrazo peronista sobre el corazón”

AGRUPACIÓN PERONISTA 17 DE OCTUBRE