MENTIME QUE ME GUSTA: ¿SE VIENE UNA INTERNA SANGRIENTA?

Por Prof. Joaquín Gabriel Puebla

“Los árabes dicen que los libros, los caminos y los días dan al hombre sabiduría…” – “El Libro de los Tormentos” – Yosef Kobinski

Las listas están oficializadas y se largó, formalmente, la carrera hacia las elecciones PASO del próximo 23 de agosto. La interna que despierta más pasión es, obviamente, la del oficialismo. Si bien las dos listas están enmarcadas dentro de nuevo sello “Unión por la Patria”, eso no implica que ambas listas sean peronistas.

A simple vista la lista que encabeza (valga la redundancia) el Intendente, Fernando Espinoza, tiene una larga trayectoria en el peronismo matancero; cosa que no se puede decir lo misma de la lista de la Diputada prov. y esposa de Emilio Pérsico (Líder piquetero de Movimiento “Evita” y funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la nación), Patricia “La Colo” Cubría, donde se nota mucho Movimiento “Evita” y poco peronismo (salvo algunas excepciones).

Los medios locales que conocemos muy bien el terreno que pisamos, dado que venimos cubriendo innumerables elecciones en el distrito, vemos con estupor el análisis muy poco profesional de famosos periodistas que hablan sin saber y dicen cosas que nunca “chequearon” (investigar la validez de la noticia que se da).

Nicolás Wiñazki quien se desempeña en el multimedio Clarín, la viene pifiando bastante seguido y, según parece, no es casual las inexactitudes que expresa en sus notas y en los comentarios políticos en la TV (https://www.clarin.com/politica/pj-guerra-k-secretos-interna-cruenta-matanza_0_Nj6NZ0ByKb.html).

En sus comentarios y notas señala “el temor” que tendría Espinoza de competir en las elecciones PASO contra la lista de Patricia “La Colo” Cubría. Espinoza es un experimentado político con mil batallas en el lomo; desde el 2005 viene compitiendo en internas, elecciones PASO y elecciones generales: en todas ellas resultó ganador (por más o menos votos, pero no perdió ninguna elección en el distrito).

Para “La Colo” Cubría esta sería su primera experiencia electoral en La Matanza, hasta ahora “nunca le han contado las costillas” (término que se utiliza mucho en la jerga política del peronismo), es decir, nadie sabe cuántos votos tiene o el piso desde dónde arrancaría su elección.

Otra “¿equivocación?” de Nicolás Wiñazki se da cuando señala que nunca hubo internas en el peronismo matancero, eso da la pauta de la enorme falta de información (por no decir ignorancia) que tiene sobre la política del distrito. Todo aquel que se precie de político o dirigentes política del distrito, sea del partido que sea, sabe de las grandes internas que se vivieron en La Matanza.

Elecciones internas que cambiaron el mapa político del distrito como las de los años ’90 donde Federico Russo perdió su hegemonía política en La Matanza o las del ’99 dónde Alberto Pierri, de la mano de Héctor Cozzi, perdió ante Alberto Balestrini. Sin ir más lejos en el 2015, cuando Verónica Magario se postulaba a la intendencia matancero, perdió la minoría en las elecciones PASO contra el frente que encabezaba Cayuqueo.

No se puede opinar tan ligeramente al analizar la política porque no se apunta a informar sino, más bien, a formar opinión.

No suelo extenderme mucho sobre errores (voluntarios e involuntarios) de colegas, pero me da mala espina que, algunos, por varios “cientos de billetes” mienten y se burlan de la gente. Como muy bien cantaba Cafrune: Porque no me llenan con cuatro mentiras / Los maracanases que vienen del pueblo / A elogiar divisas ya desmerecidas / Y hacernos promesas que nunca cumplieron.

Otro medio que anda desvariando un poco, es un portal de noticias de La Plata, muy predispuesto a realizar “operativos de prensa” de muy mala leche y, encima, de mala calidad.

El medio al que me refiero publicó (https://www.lapoliticaonline.com/conurbano/la-iglesia-y-la-universidad-de-la-matanza-se-vuelcan-por-cubria-y-complican-a-espinoza/) una nota que hace referencia al armado de la Diputada prov. y esposa de Emilio Pérsico (Líder piquetero de Movimiento “Evita” y funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la nación), Patricia “La Colo” Cubría. En dicha nota señala que “Vanesa Falbi, secretaria histórica del rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez. Falbi va segunda en la lista de concejales” y es verdad el dato, pero el análisis político del mismo no se corrobora con la actitud del Rector de la UNLaM, Daniel Martínez que, días antes del cierre de listas, había estado reunido con Fernando Espinoza; es más la UNLaM tiene a Gabriel BLANCO como Secretario de Planificación Estratégica.

Por si esto fuera poco hagamos un poco de historia: cada vez que hay elecciones Rector de la UNLaM, Daniel Martínez, siempre aparece como candidato, pero nunca se postula; eso sí, siempre “pone huevos en diferentes canastas por si las moscas” como diría mi abuela. En definitiva, Martínez juega con todos y, a su vez, no juega con nadie.

La UNLaM es una institución que enorgullece a los matanceros, pero si algunos de sus integrantes deciden postularse a un cargo electivo eso no implica que los 80 mil estudiantes de dicha casa de altos estudios acompañen con su voto al mismo. Según esta lógica se debería decir que “Algunos integrantes de la UNLaM jugarían, políticamente hablando, con Cubría”.

Siguiendo con el análisis de la mencionada nota, en la misma se hace referencia a que la Iglesia matancera estaría apoyando a “La Colo” Cubría, pero si repasamos algunos medios, no hace mucho el Obispo García se reunió con Fernando Espinoza. A partir de esto ¿podemos sostener qué García apoya a Espinoza?, no creo que sea así, pero, posiblemente lo sea. Un colaborador de Obispo García es candidato en la lista de Cubría, ¿eso implica que toda la iglesia católica matancera va a apoyar a Cubría con su voto?, sinceramente me parece que no.

Los votos los tiene el vecino, las instituciones no tienen ni pueden manipular esos votos. Los que integran o dirigen esas instituciones pueden tener muy buena imagen, pero eso no implica que esos altos porcentuales de imagen positiva se transformes en urnas llenas de votos.

Al fin y al cabo, todo esto no resuelve nada ni da una idea de cómo viene la campaña electoral. Son especulaciones sin mucho sentido. La realidad política está en la calle y al hablar con los vecinos uno se da cuenta de cómo viene la mano.

Todo lo analizado hasta ahora no implica que apoye a Fernando Espinoza ni que le pegue a “La Colo” Cubría. El análisis apunta a subir un poco el nivel de la política.

Antes de una elección debería haber un debate profundo sobre las problemáticas de nuestro distrito (que son muchas, son urgentes y son graves) para acercarse a alguna solución para las mismas, pero solo nos encontramos con “chicanas” que no aportan nada.

Si la Diputada prov. y esposa de Emilio Pérsico (Líder piquetero de Movimiento “Evita” y funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la nación), Patricia “La Colo” Cubría, quiere ser intendenta de La Matanza debería caminar más el distrito, hablar con los vecinos, consustanciarse con sus problemáticas y elaborar políticas públicas tendientes a resolver esos graves y acuciantes problemas sino es todo verso.

Pegarle al Intendente Fernando Espinoza es fácil (desde Semanario “Quinto Poder” lo venimos haciendo hace 10 años), pero proponer soluciones concretas a problemas concretos implica un enorme trabajo militante y, me parece, que viene por ahí la mano. Es más fácil burlarse y pegarle a Espinoza que enfrentarlo con ideas y proyectos.

Parece que Patricia “La Colo” Cubría decidió ridiculizar a Espinoza y enfrentarlo desde ese terreno (https://youtu.be/_P64rYD1wnA). El humor juega un papel muy importante en una campaña política; si se lo utiliza bien puede ser un arma eficaz en una campaña política, pero si la campaña se reduce solamente a eso, la misma se puede ir al garete y el vecino decida que no es seria la candidata y que tendrá respuestas concretas a las problemáticas matanceras.

INTRÍNGULIS OFICIALISTA

Intríngulis: dificultad o complicación que tiene una cosa.

Máximo Kirchner vino a La Matanza y se reunió con Fernando Espinoza y Verónica Magario (https://www.letrap.com.ar/sociedad/espinoza-recibio-maximo-kirchner-la-matanza-n5401494); ante esto es inevitable preguntarse ¿a qué vino?. ¿Habrá venido a pedir disculpas por haber dejado a La Matanza (no a Fernando Espinoza) sin representación parlamentaria en los recintos del congreso nacional y provincial?

Este es algo grave, hasta me atrevería decir que es muy grave, porque nuestro distrito tiene un déficit representativo enorme.

La Constitución Nacional establece que el gobierno es republicano, representativo y federal (Artículo 1°– La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa

republicana federal, según la establece la presente Constitución). En La Matanza hoy viven más de 2 millones y medio de personas y solo tenemos 24 Concejales para representarlos y gobernar a través de ese mandato popular.

Desde el vamos está situación es inconstitucional porque el vecino matancero no está representado proporcionalmente; es decir: tenemos 24 Concejales más el Intendente, o sea, 25 funcionarios que son elegidos democráticamente para gobernar en nombre de 2.5 millones de personas; es decir, cada uno de estos funcionarios electos estaría representando a casi 105 mil vecinos del distrito y el Intendente, directamente, a 2.5 millones de vecinos. ¿No es medio loco?

Gracias Máximo Kirchner, una vez más demostraste que no tenes mucha pasta de político sino, más bien, de politiquero barato de un barrio carenciado. Me da la sensación que no aprendiste nada de mamá y papá (ambos fueron Presidentes de la nación).

La política no se construye absorbiendo poder de todos lados, en algún momento se debe pensar en la gente y lo que menos se hizo, en el polémico cierre de listas de Unión por la Patria, fue pensar en los vecinos. Solo primo el criterio de acumular poder político para condicionar al próximo gobierno sea del signo político que sea.

Como nota de color trascendió que David Adrián Martínez, (mejor conocido como El Dipy), candidato a Intendente municipal por el espacio que encabeza Javier “Peluca” Milei a nivel nacional, andaría con ganas de bajarse de dicha candidatura.

En la red social Twitter, apareció el siguiente Tweet: “El Dipy quiere bajarse porque no le dan un peso y además descubrió que los dos concejales que van primeros y entran por su lista son radicales: La mujer y el mejor amigo del coordinador de La Libertad Avanza La Matanza y puntero de Pareja, Luis Ontiveros. Armaron para ellos”

En esta editorial trate de sembrar no de dar una noticia; exprese mi opinión porque estamos por ir a las urnas para elegir quién ha de gobernarnos por los próximos 4 años y es una elección difícil y muy complicada porque el país está con enormes y complejos problemas. La gente, nosotros, no estamos bien y la mayoría piensa que esto va a empeorar antes que mejorar; por eso insisto en pensar bien el voto porque, sin querer dramatizar mucho la situación, este puede ser tu primer voto, puede ser tu último voto o puede ser tu único voto.