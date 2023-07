Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Máximo “Pitu” Fernández, conocido comerciante de la zona de San Justo y pre candidato a concejal por el espacio de JUNTOS del sector que encabeza como pre candidato a intendente Héctor ‘Toty’ Flores. Fernández referente del espacio ‘Nos Une La Matanza’ que conduce el dirigente Gustavo ‘Tato’ Maglio, nos hizo referencia por qué milita en este espacio y desde cuando, también nos contó que se considera peronista desde la cuna, he hizo aclaraciones sobre una acusación que circula en redes sociales sobre su persona, esto nos decía:

QP: Fernández Ud. Integra la lista de concejales que encabeza Héctor ‘Toty’ Flores para intendente, Santilli gobernador y Larreta presidente, ¿Ud. es parte de esta lista en representación de nos une La Matanza que conduce ‘Tato’ Maglio? Preséntese quien es Ud. para que los lectores lo conozcan.

MF.: “Así es, ocupo un lugar en la lista de concejales que acompañamos a Horacio, El Colo Santilli y acá, en La Matanza, a Toty Flores. Soy Máximo Fernández más conocido como ‘Pitu’ hace 30 años estoy en San Justo, soy florista, tengo una PYME, tampoco es que soy un empresario como algunos dicen, nací en Ramos Mejía, y trabajo en San Justo, soy matancero desde la cuna, siempre viví en La Matanza, soy un hombre de familia, tengo mi señora, dos hijos y una nieta”

QP: ¿Hace cuánto milita en política?

MF.: “Empecé con Federico Russo en aquellas épocas, pero siempre acompañando, trabajando y colaborando de diferentes maneras, y hoy si hay algo que me impulsa a participar más activamente en política es porque La Matanza No Avanza, siento que estamos estancados y necesitamos un cambio y la mejor opción hoy es JUNTOS con Larreta, Santilli, y Toty en La Matanza”

QP: Me dijo que militó con Federico Russo, ¿se considera de origen peronista?

MF.: “Soy peronista de toda la vida, desde que nací, soy peronista de Perón y Evita, empecé con Federico, seguí con Pierri, con Alberto, siempre acompañando al peronismo”

QP: ¿Por qué ahora si se decidió a participar más activamente desde otro lugar ya como candidato?

MF.: “Porque creo que es el momento, me gusta mucho la propuesta de Larreta, de Diego Santilli, me gusta el grupo que armamos con ‘Tato’ Maglio ‘Nos Une La Matanza’ que, gracias a todo ese trabajo realizado, ‘Tato’ confió en mi para representarnos en este armado de listas, eso por un lado y por el otro lo más doloroso, es lo que nos está pasando en la actualidad en el distrito, todos los días matan a un vecino en algún hecho delictivo, la salud está en estado de emergencia permanente, con hospitales vacios, con hospitales en emergencia como el hospital del niño de San Justo, sin emergencias, cuando podríamos tener al SAME. Esto no es nada personal contra el intendente, pero la realidad de la gestión no miente, creo que muchos funcionarios llevan mucho tiempo en el poder, y eso produce estas cuestiones cuando se está mucho tiempo en la oficina y no se patea las calles y se habla con los vecinos y los comerciantes, por eso creo que JUNTOS es la opción que necesitamos para cambiar”

QP: ¿Cómo ve la gestión del intendente Espinoza?

MF.: “Muy dejada, abandonada, sobre todo en los barrios de los fondos, estamos en pleno siglo XXI y todavía hay calles de tierra e intransitables, ni hablar de cloacas y agua corriente y potable, se ven barrios completamente abandonados, chicos castigados por el flagelo de la droga, chicos con hambre en las calles, el poder tiene que dejar de mirarse el ombligo y velar por el bienestar del pueblo, de nuestros vecinos en este caso, y vuelvo a aclarar, esto no es nada personal contra Fernando, pero es la realidad que vemos todos los días los que caminamos el distrito”

QP: Fernández ¿desde cuándo acompaña a Tato Maglio?

MF.: “Arranqué a acompañar a ‘Tato’ en el 2021, con el cual tengo una amistad desde mucho antes, por eso agradezco la confianza que ‘Tato’ depositó en mi para ocupar este lugar en la lista”

QP: Fernández, últimamente en las redes sociales, hay comentarios donde se lo acusa de estafador y delincuente, ¿qué tiene para decir?

MF.: “Si estoy al tanto de esas acusaciones, donde ensucian mi buen nombre y honor, y quieren ensuciar a ‘Tato’ y al espacio al que pertenezco, te lo repito yo camino las calles de San Justo solo, hace más de 30 años, vivo desde que nací en La Matanza, conozco a todos y todos me conocen, saben la clase de persona que soy, obviamente que esto me produce mucho enojo, mucha bronca, porque no dan la cara ni hacen la denuncia en la justicia, en cambio yo ya tome acciones y estamos averiguando con gente que conoce del tema de informática para poder dar de donde salen estas calumnias e injurias contra mi persona y el espacio político del cual soy parte. Tenemos ya una idea de qué lado puede venir porque el que entiende de estos temas me dijo algo de las direcciones de IP, cosa que yo no entiendo mucho, soy un hombre de trabajo y muy bien no me llevo con estas nuevas tecnologías de las redes sociales, en estos momentos estamos juntando pruebas para llevar a la justicia y que ella se encargue, por mi parte estoy tranquilo y dolido a la vez, porque están manchando m nombre e involucran a gente que tiene las mejores intenciones para que La Matanza salga adelante, se ve que alguien está nervioso y ve que nuestro espacio político crece día a día, en eso estamos enfocados, trabajando con y para el vecino de La Matanza, porque como dice el nombre de nuestro espacio ‘La Matanza Nos Une’, y creemos que la única manera de salir de este estancamiento que vivimos los matanceros es todos juntos y JUNTOS es la mejor opción para hacerlo realidad”