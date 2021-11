“CREO QUE EL INTENDENTE ESPINOZA ES LA VERGÜENZA POLÍTICA DEL PERONISMO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo “Lalo” Creus, Concejal de Juntos por La Matanza, quien hizo un análisis profundo del resultado de las elecciones a nivel distrital, con duras críticas a la gestión del Intendente Fernando Espinoza, y cómo ve el futuro de la política matancera, esto nos decía:

QP: Concejal ¿qué análisis hace después de estas elecciones comparadas con las PASO?

LC.: “Creo que es el fin de una época, y el principio de una nueva, creo que en el 2019 CFK logró montar una farsa detrás de la candidatura presidencial de Alberto Fernández, ocultando su verdadero proyecto que era el de ella, la continuidad de lo que fue su gobierno hasta el 2015. La pandemia y las decisiones brutales que se tomaron tanto en la salud, como la economía, como en la educación, y el estilo de gobernar que da por momentos vergüenza, por momentos asco, por momentos indignación hicieron que la gente se dé cuenta que detrás de la cortina, la que tenía el poder era Cristina eso, la gente, no lo quiso más en el 2015 y en esta ocasión volvió a dar ese mensaje ni bien tuvo la primer oportunidad, la primer elección, y lo ratifico en esta elección, como en las PASO con un cachetazo fenomenal, como dijo su candidata ‘Tolosa Paz’, y creo que en esta elección fue aún mayor, aunque hay discusiones sobre el repunte en la provincia de Buenos Aires. No queda duda de que el mensaje es rotundo, a nivel nacional, en las provincias e, incluso, en la provincia de Bs. As. Los números finales son un retroceso enorme con respecto a la elección de 2019, y el crecimiento del voto opositor en diferentes expresiones, desde el voto en blanco, o a la izquierda o Milei y Espert, o el voto a nosotros, que también creció con respecto al 2019. El mensaje es claro, ese estilo de gobierno populista que no plantea un proyecto de desarrollo, que nos limita, que nos aísla y que, al mismo tiempo, consiste en impunidad y privilegios para unos pocos con poder, la gente no lo soporta más, de la misma manera que no soporta más esas decisiones que s e toman en la economía, al igual que en salud y en educación”

QP: En lo distrital ¿cómo ve, o cómo analiza la situación?

LC.: “En lo distrital veo una relación totalmente directa, Espinoza perdió 200 mil votos con relación a su elección del 2019, ‘Espinoza perdió un 40% de lo que tuvo y ha recibido un rechazo muy fuerte de la gente’, lo votan 300 mil vecinos sobre 1.100.000 que votan, hoy la gente le dio a la izquierda la posibilidad de tener un concejal con el 10% de los votos, también le dio un buen caudal de votos a la propuesta liberal de Espert, y volvió a darnos a nosotros un respaldo, como principal fuerza opositora”

QP: ¿Cómo ve al intendente y su reacción con respecto a la última marcha realizada en el distrito pidiendo seguridad?

LC.: “Espinoza demostró, en las últimas semanas, lo lejos que esta de la gente y sus problemas, tan lejos que se vio obligado desde su temor a la movilización y el reclamo popular a vallar medio San Justo, tan lejos que se vio a militarizar San Justo sobre una marcha pacífica, en silencio y con velas, algo nunca visto y dicho por gente del peronismo que promueve la participación popular, la expresión de la gente en las calles, que promueve la libertad de reclamo, evidentemente este intendente o dejó de ser peronista, o el peronismo se tiene que replantearse que es, pero la verdad que en La Matanza hay un intendente cada vez más aislado, que primero proscribió su oposición interna eliminando las tres listas opositoras en las PASO, luego negó el reclamo de la gente que es nada más y nada menos que por la vida, la gente está reclamando vivir, que no los mate la delincuencia, poder andar por las calles en libertad, sin tener que andar con el corazón en la boca por nuestros hijos, padres, hermanos cada vez que salen a la calle, son reclamos básicos y elementales que el intendente, no solo no escucha, sino que niega desde el punto que destina los recursos y las partidas presupuestarias que son para esas áreas a los plazos fijos”

QP: Se hablo mucho de esa marcha, y de su organización, desde muchos sectores apuntaban hacia Ud. ¿tuvo algo que ver con la organización de la misma?

LC.: “No en lo absoluto, participe de las dos marchas, la que tuvo que ver con el asesinato del vecino quiosquero de Ramos Mejía, y la que se hizo en la plaza de San Justo, pero fui como papá, como abuelo, como hermano, entre la gente, en silencio y con mi banderita argentina, no fui organizador de ninguna de esas marchas aunque algunos crean que sí, yo solamente acompañe con muchas familias conocidas de vecinos que estuvieron participando”

QP: ¿Hubo intentos desde el oficialismo de impedir esta marcha?

LC.: “Si totalmente, la movilización del día que fuimos a la plaza y nos encontramos con todas esas vallas, fue un triunfo por varias razones, primero: ‘la gente le grito detrás de esas vallas una verdad que él no quiere escuchar que es que no se soporta más el nivel de inseguridad’, y esto fue un triunfo porque el esfuerzo que hizo el oficialismo a través de sus punteros y, a través de mucha gente que evidentemente depende económicamente de él, de distintas instituciones de la comunidad haciendo esfuerzo para instalar el miedo, el desorden, el posible caos, tratando de dividir, de confundir, de desinformar, de atemorizar para que la gente no se movilice, todo eso fracaso, la gente se movilizo pacíficamente en una cantidad muy grande, y la movilización, a pesar de todo lo que hicieron, fue un éxito y tuvo un costo para un intendente que le tiene miedo al reclamo que se vio a nivel nacional, yo creo que el intendente Espinoza es la vergüenza política del peronismo, o al menos eso deben pensar muchos que no se animan a hablar en voz alta, pero que entre cuatro paredes o en secreto confiesan”

QP: En el HCD matancero se votaron varias emergencias como la sanitaria y la de seguridad también ¿qué pasa con esos temas?

LC.: “En este momento tenemos, en La Matanza, votadas 7 emergencias distintas vigentes: emergencia en seguridad, emergencia social, emergencia en salud, emergencia en educación. Tenemos muchas decisiones ya tomadas reconociendo formalmente el problema, pero resulta que esas emergencias han servido solamente para que el intendente contrate, en forma directa, lo que debería licitar. La emergencia le permite al intendente no llamar a licitación, pero no ha servido para que invierta la plata que tiene que invertir o para que desarrolle lo que es su responsabilidad, si le sirvió para hacer spots publicitario anunciando las mejoras en cada materia, para Espinoza primero está la publicidad, de sus supuestas mejoras, con mucha publicidad en los principales medios nacionales, mientras nosotros tenemos un drama enorme que no se ejecutó el presupuesto 16 mil millones de pesos destinados a seguridad que vinieron de nación y de la provincia, y también salieron de la cuota que pagan los vecinos en las tasas municipales, mientras el intendente el 60% de esa plata la tienen en el plazo fijo del Banco Provincia”

QP: Hay carteles y demás publicidad anunciando cantidades de cámaras, y patrulleros, ¿están, dónde, se sabe?

LC.: “Veo muchas cámaras y lo que no me han respondido todavía es donde está la central de monitoreo de esas cámaras. Consultando a especialistas sobre estas cámaras, dicen que parecen ser cámaras de foto multas, que dan la sensación de que no son cámaras de monitoreo, hay cantidad de alarmas que se instalaron en el final de la campaña y a la gente no le dieron ni el pulsador, parece todo un montaje, da la sensación de que todo lo que se hace es una pantomima para las cámaras de los publicistas, es tragicómico, el intendente Espinoza, en su afán de mostrar, inauguró un lector de patentes en el municipio de Morón, ¿no conoce los limites de nuestro municipio? O en el afán de mostrar gestión (que no hay) hace estos papelones, el único lector de patentes que inauguró Espinoza es un lector de patentes del municipio de Morón, de esta manera está gestionada la seguridad. Recuerdo al Sec. de Protección Ciudadana, en una interpelación que le hicimos, manifestó que él no sabía que a los vecinos se les cobraba una cuota en sus impuesto por la seguridad, o sea ese señor está firmando actos que no sabe siquiera de donde se originan. Seguimos reclamando la inmediata renuncia del Sec. de Protección Ciudadana, necesitamos que el intendente explique qué es lo que pasa, ‘en La Matanza hay zonas cartelizadas, copadas por los narcos, como el fondo de Catán donde asesinaron al vecino René Mendoza’, un vecino que reunió a sus vecinos para reclamar y hablar de seguridad, y a las pocas horas fueron 2 sicarios y le metieron 14 tiros y le dijeron al hijo que era por la reunión que había hecho el padre, ‘La Matanza tiene sectores con niveles de pobreza que parece el impenetrable chaqueño, y otras zonas con un nivel de droga y delitos que parece Rosario’, ya no somos solamente la capital nacional del asentamiento, ya somos el Rosario del conurbano, ya somos el impenetrable del conurbano, estamos en franca decadencia, es hora que el intendente reaccione y deje de perseguir esos proyectos personales de ser gobernador y se acuerde de que es intendente de todos los matanceros. Espinoza gestiona para él y no hace nada con la agenda de los vecinos, y si no quiere escuchar a los vecinos se va a tener que acostumbrar a las vallas porque va a recibir permanentemente reclamos de los vecinos de La Matanza”

QP: Creus se vienen novedades dentro del espacio que Ud. lidera con la creación o la puesta en marcha de un nuevo partido político

LC.: “Si, en Juntos existen varios partidos políticos, yo no integro ninguno de ellos, la mayoría de la gente que se identifica con nuestro espacio no integra ninguno de estos partidos, y vemos que es muy importante aportar una agenda mucho más cercana a los vecinos. La Matanza es muy grande parece una provincia, tiene adentro 16 localidades que parecen 16 municipios, todos muy diferentes entre sí, muy heterogéneos, y hace falta que esos problemas estén en la agenda política de nuestro espacio, por eso vamos a construir un partido político, estamos lanzando el proyecto y vamos a convocar a todos los vecinos que están hartos de sentirse rehenes de Espinoza y su aparato, están hartos de no tener derecho a soñar una vida distinta, que están convencidos que no nacimos para vivir del asistencialismo en época electoral, o de inundaciones, que no nacimos para vivir en la precariedad, que tenemos derecho a soñar igual que cualquier otro municipio, y que quieran construir un futuro mejor para todos los vecinos, por eso los vamos a invitar a formar parte y sumarse a nuestro partido vecinal que vamos a estar lanzando en el corto tiempo, con nuestra gente estamos decididos a aportar una representación vecinal, vamos a construir, en La Matanza, el partido de la gente”