“CUANDO LA CAUSA ES NOBLE EL MATANCERO SE PREOCUPA Y PARTICIPA”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Daniel Dauria, Presidente del Centro de Comerciantes de San Justo. La charla comenzó a partir de la campaña de donación de sangre para el Htal. Posadas que realizaron hace unos días, para luego hablar de la problemática del centro comercial de San Justo y, sin querer, la misma derivo hacia otros proyectos que tiene el Centro que preside Dauria.

QP: Daniel Dauria, ¿Cómo evalúan los resultados de la campaña de donación de sangre que organizaron desde el Centro de Comerciantes de San Justo?

DD: “Muy positiva, nosotros siempre habíamos hecho en la institución nuestra del centro del comerciante, eso ya existía. No en espacio público, la gente tiene otra aceptación. La gente pasa y se acerca y dona y bueno, tal cual. Se hizo el pedido al Concejo Deliberante, y todos los bloques aprobaron la posibilidad de que usemos el espacio público con el hospital Posada. Bueno, el cupo superó lo que nosotros teníamos como expectativa. Había un cupo de 30 personas por el horario y hubo más gente. O sea, anotamos gente para la próxima campaña. Porque la gente espontáneamente pasaba, se acercaba y se anotaba. Gente que ni sabía que estaba la campaña, que casualmente pasaron y se anotaban. Esto se potencia mucho cuando vos estás en el espacio público y la gente tiene otra forma de receptar.”

QP: ¿Por qué donar sangre?

DD: “Porque salva vidas. Digamos, los componentes de la sangre se utilizan como medicamentos, se utilizan como transfusiones. Generalmente van para muchos chicos. Nosotros hemos ido a visitar a la población en el Hospital Posadas, hay muchos chicos con leucemia que necesitan permanentemente de la sangre de otro para vivir. La sangre no se fabrica, no se vende, es parte de un acto solidario y voluntario que tenemos los seres humanos, y en pandemia con el miedo a presentarse en lugares como los hospitales han bajado mucho la cantidad de donantes. Entonces están saliendo a la calle. Esta es la octava vez que hacemos la campaña con muy buena aceptación. Verdaderamente el matancero es solidario, se acerca, se preocupa. Cuando la causa es noble el matancero se preocupa y participa. Realmente es muy valorable eso.”

QP:¿Qué motiva y qué los moviliza al Centro de Comerciante de San Justo a encabezar este tipo de campaña?

DD: “Esto arrancó con la nueva comisión directiva, una de las integrantes es trasplantada de médula que justamente fue hace poquito a visitar a quién le implantó la médula, que es un alemán que le hizo todo en el INCUCAI y a partir de escuchar el testimonio de ella en la reunión de la comisión directa dijimos ¿Y por qué no podemos ayudar? Gracias a esta situación de las donaciones hoy contamos con un elemento fundamental en la comisión directiva. Se pudo salvar a partir de esto, ¿Por qué no podemos ayudar a salvar a otros? Y a partir de eso bueno, con el vínculo con ella tomamos contacto con el banco de sangre del hospital Posadas, el banco de sangre del hospital Garrahan y empezamos a trabajar. Entendemos que el Centro de Comerciantes es una institución, una entidad de bien público (reconocida por una ordenanza del Concejo Deliberante) y más allá de las cuestiones qué nos preocupa de la defensa del comercio y la defensa del comerciante también entendemos que estamos en una comunidad que tiene necesidades, a partir de esto empezamos a trabajar fuertemente en conjunto. Formamos una pequeña institución que se llama Nos da Más Vida, que es una entidad solidaria con la cual nosotros colaboramos permanentemente en la campaña, vamos incluso con el día del donante que fue este mes, que nos invitaron, y nos dieron un certificado. A nosotros nos gratifica hacer el bien, creo que es el camino. Y vamos a seguir trabajando sobre esta vertiente, no solamente sobre esta cuestión, sino también otras cuestiones. Por ejemplo en la pandemia nosotros organizamos, los días jueves, un comedor para la gente está en situación de calle en cercanía y nos sorprendió la gente que se acercaba. Arrancamos un espacio que dejamos un ropero para aquella gente que lo necesita. Nosotros caminamos permanentemente en la calle. Estamos permanentemente caminando y ya vamos teniendo presente aquellas personas que están en una situación de calle, en una situación difícil y tratamos de colaborar también con toda esa población que ha quedado a veces fuera de sistema, no quiere integrarse, tenemos un vínculo con el obispado, con todos sus hogares, con sus lugares de tránsito, con sus refugios y mucha gente no quiere ir y a esa gente nosotros queremos darle una mano porque son parte de la comunidad local”

QP: ¿Cómo está hoy la situación del comercio en San Justo tras la pandemia y las ventas que han disminuido?

DD: “Se la pasó mal, cerraron muchísimos locales no solamente la arteria principal, sino de todo el ámbito del centro comercial de San Justo. Se utilizaron mucho las ayudas que dio el Estado provincial y nacional para pagar los sueldos. Se están utilizando mucho las extensiones de impuestos que salió hace poquito, la Secretaría de Hacienda municipal, también se está usando, muchos créditos a tasa 0. Todo ese tipo de medidas que se usaron y se siguen usando permitieron sostener muchos trabajos, muchos comercios. La apertura de la pandemia y esta necesidad de consumo y esta posibilidad nuevamente de que se empiece a retomar la vida social hace que la gente empiece a requerir cosas, empiece a salir a un restaurante, empiece a salir a comprarse ropa para vestirse diferente y todo esto obviamente se ve reflejado en los números de los comercios, que muchos necesitan cancelar deuda.”

QP: ¿Siguen en rojo o están en amarillo?

DD: “No, ya no. Algunos rubros ya están arriba, están en verde. Algunos rubros ya están bien, algunos les ha costado muchísimo. Entendemos que este es un mes clave también. El mes de la fiesta es un mes de regalos, de reuniones y los comercios se están preparando en varios aspectos. Primero en aumentar la capacidad de colaboradores para poder atender este grupo de gente que va a venir, segundo en la adquisición de nuevos stock de ropa nueva, vidriera más prolija, tercero bancos, trabajamos con muy buenas campañas de descuentos. Algunos descuentos que son en combinación con el comercio otros que son 100% de los bancos. Tratamos de aprovechar las carteras de los bancos también, que tienen muchas aplicaciones y promociones para tratar de captar con ofertas interesantes. Público de otros distritos también y, por otro lado, también reforzamos el tema de la seguridad para los próximos días. Reforzar la seguridad para que el cliente que venga a pasear por San Justo tenga una experiencia de compra segura. Que se sienta cómodo y que el comerciante y sus colaboradores también.”

QP: ¿Ha bajado un poco la preocupación con la inseguridad? Hubo un momento muy crítico, de hechos importantes de inseguridad en pleno centro comercial

DD: “Lo del kiosquero pegó fuerte, la muerte del kiosquero en Ramos Mejía. Nosotros realmente veníamos trabajando muy bien con la comisaría de San Justo. Venimos trabajando muy bien con la secretaría de Protección Ciudadana, con la Guardia Urbana. Estamos trabajando en conjunto con protección durante el día, hay un contacto permanente y hay una preocupación de la fuerza de seguridad para que la cosa vaya bien. Realmente nosotros veníamos con muchos robos por la noche y ya casi son nulos. Hubo uno hace poquito pero son muy salteados. Veníamos con robos muy violentos en el comercio y hoy está bastante controlado. Hay un diálogo constante en ida y vuelta con la fuerza de seguridad y el municipio también.”

QP: ¿Ustedes valoran positivamente la peatonal?

DD: “Si, si, fue muy resistida en un principio, como todo, no se sabía pero hoy el frentista, el dueño, está muy contento. Fíjate que había locales que con la pandemia habían cerrado y ahora están nuevamente casi todo ocupado. Y los lugares donde no hay peatonal es donde no se ocupan. La peatonal hoy está casi completa. Y han venido marcas grandes, marcas que han hecho grandes inversiones y bueno uno como comerciante también sabe que detrás hay una gran inversión y nadie viene a invertir para perder. O sea que indudablemente se invierte para ganar y eso se ve. Vos caminas por la peatonal y empezás a ver locales muy, muy lindos”

QP: Me parece que habría que trabajar un poquito más la noche, la reforma de la plaza de San justo trae mucha gente a la noche y de repente a las 19 – 20 Hs. está ya todo cerrado. Falta como la iluminación de las marquesinas, que la gente pueda ver vidrieras, etc.

DD: “Nosotros presentamos dos proyectos vinculados a esto para que la nocturnidad sea activa y aparte porque la nocturnidad te da más seguridad. Vos fijate como dijiste, acá después de las 7 de la tarde ya no pasa nada.”

QP: Aparte como que están queriendo armar un polo gastronómico, hay muchas opciones para comer, tomar algo, etc.

DD: “Sí, sí. Nosotros planteamos peatonal y esa posibilidad de primero que haya cupo, que se exija un cupo al menos de un 30% de gastronomía o sea cada cuadra que haya un 30% que sea gastronomía: heladerías, restaurantes, comida al paso, rápida, que eso se permite que trabajen al menos hasta las 22:00. O sea que tenés la posibilidad de que la gente circule y la posibilidad de dar más laburo que es el que te hace el horario digamos de trabajo. Y la otra opción que planteamos nosotros más allá de lo que vos planteas, es del desarrollo urbano que permita que las locales se vean bien de noche, que también sea seguro y la gastronomía inserta en todas las calles también que haya una posibilidad de food trucks. Un rubro que no está hoy presente en San Justo centro. Tenés un montón de rubros que no están presentes hoy en día. Intercalándolos por cuadra le das la continuidad que hoy no tenemos. Si se busca la forma de que la gente camine, se puede lograr que se cubra más el tramo. Incluso se habló de la posibilidad de mezclarlo con artesanía, con ferias artesanales como Matadero que de repente la gente pueda ir a algo que le llame la atención y recorra las puntas donde están los restaurantes donde la gente pueda consumir, eso es un pendiente. Como también tenemos un pendiente de desarrollo de la parte turística de La Matanza, dentro de la cual se incluye la gastronomía local, los museos, la plaza de San Justo, las Catedrales, las iglesias, el museo de Rosas, Campanopolis. Hay un montón de lugares que no están desarrollados que también ayudarían mucho al comercial, donde vos puedas vender y que traigan gente de otras jurisdicciones. Porque por ejemplo ahora estamos en contacto con gente de Campanopolis y están trabajando en la reapertura de la post pandemia y viene mucha gente de otros lados”

QP: Hay matanceros que no saben que existe una maravilla como Campanopolis (https://campanopolis.com.ar/), hecha por un loco en el medio de la nada

DD: “Exactamente. Por eso te digo que hace falta y lo hemos pedido desde Centro de Comerciantes una Dirección de Turismo para desarrollar todos los puntos turísticos que tenemos que son un montón. Fíjate que en cada localidad tenemos centros históricos, casi un autor por barrio, por localidad, en la cual vos tenés para detectar casas antiguas, personalidades, un montón de cuestiones que hoy están dejadas de lado. Hay iniciativas muy puntuales pero que si vos decís hagamos de esto un desarrollo pensando incluso en un desarrollo económico de la zona, tenemos un montón de cosas para mostrar.”

QP: El otro día leía una encuesta hecha por un medio de otro distrito que era postular las ocho maravillas del conurbano y, cinco de esas maravillas, que salieron elegidas eran de La Matanza y el matancero por ahí no tiene idea de eso

DD: “Reconozco que ahí nos está faltando la pata del Estado, el cual genere esta unión y empecemos a desarrollar estas maravillas que tenemos, que hay un montón y como bien decías vos hay gente que pasa por el 32 y no sabe que ahí adentro tiene Campanópolis, que es un lugar espectacular y es de La Matanza y es nuestro. Lo mismo es si me vengo a San Justo, la historia, la identidad de La Matanza, la historia de la arquitectura, la historia de un montón de personalidades que han hecho de San Justo o de La Matanza lo que es hoy, están ahí abandonados.”

QP: Como el casco histórico de Tapiales, en el mercado central, la gente no sabe lo que es eso y es algo que se mantiene casi original

DD: “Pero vos te fijas en otros distritos y hay una imprenta fuerte sobre la recuperación de patrimonio cultural intangible o el patrimonio cultural que acá no tenemos. Nosotros también hicimos el pedido de turismo de una dirección de patrimonio cultural histórico en el cual se empiece a determinar cuáles son aquellos puntos históricos que tenemos, y a partir de eso protegerlos y fomentarlos. Porque aparte hay un movimiento turístico que le interesa muchísimo esta cuestión cuando vos le explicas. Hicimos una reconstrucción de una cruz que estaba tirada en el cementerio de Villegas, que se había sacado y resulta que cuando vemos la firma del autor de ese Cristo, es el autor que hizo el monumento de Dorrego en la recoleta. Y nosotros lo teníamos tirado en un lugar, que sí eso le pones en valor -que ya está puesto en valor- hablas sobre el autor y hablas sobre eso, sobre la época, es una pieza artística hoy espectacular. Sin saber ni siquiera de donde llegó, nosotros nos dimos cuenta de casualidad. Entonces cuando uno empieza a indagar sobre los lugares y espacios que hay en La Matanza es riquísimo en cultura, es riquísimo en la posibilidad de poder explicar todo esto y todo el capital que tenemos que hoy pasan como estructuras ciegas y son cosas que no se ven. Entonces me parece que es importante y te lo digo como fomento del comercio. De hecho podés tener y traer gente a visitar la plaza de San Justo, el monumento de San Martín, el empedrado que está ahí donde era la calle de Buenos Aires, el monumento Almafuerte, un poeta que ha trascendido la frontera de La Matanza.”

QP: Algo muy importante sería recuperar la casa original de Palacio.

DD: “Si, el caserón de Palacio, la iglesia misma. Adentro tenés la esfinge, la historia de Monseñor Marcón, con todo lo que ha hecho también por la producción de La Matanza con todas las fábricas que ha traído. A mí me parece que todos esos tipos de cuestiones son importantes. Incluso se hizo el planteamiento para que sea parte de la currícula de los colegios locales. Que sepan de historia local. Porque los chicos caminan por ahí y no saben. Los chicos caminan por la calle Arrieta y no saben quién es. Vos le pregunta qué es esto y te dicen una calle, y quién es Marcón, y no saben. Me parece que es importante crear esta identidad, porque cuando vos tenés una identidad enlazada con tu tierra empezar a ver la ciudad de una manera distinta. Empezás a cuidarla de una manera distinta. Entonces tenemos por ahí un fuerte desarrollo con una fuerte impronta donde nosotros vamos a seguir trabajando para fomentar lo que ya te digo, siempre con la impronta de la producción y el trabajo que es un poco el lema de nosotros, el lema de La Matanza.”