Dialogamos con Josemaría Caruso, referente peronista de Villa Madero y Tapiales quien, antes de las elecciones PASO había señalado la fortaleza de Espinoza para esas elecciones, en manifiesta contradicción con varios dirigentes del oficialismo que ponían en duda eso.

QP: Josemaría Caruso, usted fue uno de los primeros que planteó públicamente la debilidad política de Cubría y que ella no le ganaría al Intendente Espinoza, y lo que sucedió. ¿Qué análisis hace de las elecciones PASO?

JC: “Sucedió lo que todos militantes veíamos en la calle, que era que el vecino seguía respondiendo a la gestión del Intendente y que se había creado todo un falso microclima de que Cubría tenía alguna posibilidad de hacerle un poquito de sombra a la gestión municipal y no pasó. Los que estamos en la calle y que hablamos con la gente y con los compañeros sabíamos que no iba a ser así, pero bueno, lo que hablamos en otras oportunidades de su llegada a grupos periodísticos importantes, a la plata que usan de la gente con los planes sociales, se ve que eso le dio el poder como para instalar una idea que no sucedió.”

QP: Y ahora pasó la elección, y la norma peronista es: el que gana conduce, el que pierde acompaña; y nos encontramos con la novedad de que Cubría no va a acompañar al Intendente, no va a militar la boleta al Intendente.

JC: “Bueno, seguramente es porque Cubría no es peronista, porque creo que del peronismo solamente tiene el nombre del movimiento del que forma parte. Pero yo quiero pensar que, dentro del espacio, porque más allá de creer que no es peronista, está dentro del espacio de Unión por la Patria, y uno en buena fe quiere pensar que van a rever esa situación y que se van a poner la camiseta de La Matanza para poder ganar estas elecciones que sabemos que a nivel nacional son complicadas.”

QP: El Dipy, candidato de Milei salió segundo en las elecciones. ¿Cómo lo ven a eso ustedes?

JC: “Sin duda, el Dipy, el candidato a intendente de Milei, bueno, por el tema del arrastre de la boleta quedó posicionado en el segundo lugar, por encima de fuerzas como Juntos por el Cambio que vienen trabajando, mal o bien, en el distrito hace mucho tiempo. Y es verdad, sin poner un solo fiscal, porque en ningún colegio había fiscales, sin hacer campaña prácticamente, simplemente por el tema del arrastre de la boleta hoy se posiciona en el segundo lugar, pero creo a mi entender hoy que es un lugar ficticio, que no es lo que va a suceder en octubre.”

QP: ¿Usted cree que fue un voto bronco el de la gente y ahora va a reflexionar en octubre?

JC: “Yo no creo en el voto bronca porque, a mis 45 años de edad, escuché en todas las elecciones, desde que era chico hasta hoy, que la gente siempre vota al menos malo, que vota con bronca. No creo que haya sido un voto bronco, sí quizás buscar una opción en la que la gente no conoce tanto y buscar una opción alternativa a lo que viene votando desde los últimos años. Porque entre el peronismo y el macrismo la gente buscó otra opción y creo que en muchos casos fue una opción descarte que después se convirtió, cuando empezamos a contar las boletas en las escuelas, después se convirtió en una realidad. Pero creo que la gente a partir de ahora, en las elecciones de octubre, que analiza un poco más el voto que en una interna partidaria, creo que se va a rever este voto, no creo que vuelva a sacar la misma cantidad.”

QP: Supongo que también habrán caminado esta semana, hablado con la gente y demás. ¿Cuál es el espíritu de la gente con respecto al Intendente?

JC: “Sinceramente después de las elecciones PASO, vimos al intendente con los votos que sacó, que como yo te había dicho, quizás en otras oportunidades la gente iba a volver a ratificar esta gestión. En mi barrio, que es por lo que yo hablo siempre, el Intendente volvió a sacar una cantidad de votos enorme, siendo que es el primer cordón. Y por supuesto se le reconoce. Nosotros, siempre lo digo, podemos defender con mucho orgullo esta gestión porque la cantidad de obras que se hicieron en estos últimos años, por ejemplo, hace poquito hubo una lluvia muy grande en la provincia de Buenos Aires y puntos del barrio y en toda la Matanza, que históricamente se inundaban, no pasó, así que eso nos da mucho orgullo, la gestión en sí.”

QP: Ha sido una elección en la cual el Intendente sacó más votos que el candidato a gobernador y el candidato a presidente.

JC: “Sí. Mucha gente, no todo el mundo, porque mucha gente quizás decide su voto dentro del cuarto oscuro, pero una gran cantidad de vecinos analiza el voto y con esto queda demostrado que mostró una conformidad grande con la gestión municipal y quizás le deja un poquito de cuestionamientos al gobierno nacional.”

QP: ¿Usted que otros tramos de la sábana le restaron votos al Intendente?

JC: “Sí, yo creo que esta vez, a diferencia de otras elecciones, la boleta a nivel nacional le restó un poco en ese porcentaje, bueno, que quizás como te decía, que decide el voto un poquito más a la ligera, creo que en este caso sí, restó un poquito a nivel nacional los votos al Intendente.”

QP: Usted en uno de los primeros reportajes que le hicimos en esta etapa electoral, había planteado esa posibilidad de que la tracción sería al revés, el Intendente traccionaría más votos que el encabezado de la lista nacional.

JC: “Sí, tal cual, eso sí lo habíamos hablado y era la sensación que teníamos cuando en diferentes circunstancias, actividades, hablábamos con el vecino en el que nos mostraba, nos reconocía la gestión municipal y nos cuestionaba la gestión a nivel nacional, obviamente con el tema de siempre, que es el tema de la inflación y de la inseguridad.”

QP: Sí, son dos temas que siguen siendo preocupantes para la gente.

JC: “Sí, son temas que esperemos, Dios quiera, ilumine al próximo presidente de poder solucionar el tema sobre todo de la inflación, que eso creo que conlleva a que la gente viva un poco más tranquila y contribuye un poco más a la paz social y al bienestar de la gente.”

QP: ¿Ahora vamos a redoblar esfuerzos para las elecciones generales de Octubre?

JC: “Por supuesto, por supuesto que esto ya no solo es una cuestión política ni una cuestión de militancia, sino ya es un deber como argentino, que es defender los derechos que obtuvimos hasta ahora, defender la soberanía, defender lo que somos como argentino y no permitir, militando todos los días, no permitir que vuelva la ultraderecha a este país y poder continuar con un gobierno peronista que en base a nuestra creencia e ideología es lo mejor que puede tener el país.”