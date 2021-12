“EL INTENDENTE ESTÁ EN OTRA SINTONÍA, CREO QUE LLEGO A LA ESTRATOSFERA, Y NO DIALOGA CON LOS QUE VIVIMOS EL DÍA A DÍA DE LA REALIDAD MATANCERA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de Juntos por el Cambio matancero, Eduardo “Lalo” Creus, quien nos contó cómo está terminando el año legislativo, también nos habló sobre las controversias que presenta el presupuesto 2022, y se explayó sobre la gestión municipal del intendente Fernando Espinoza y el no dialogo con la oposición política del distrito, esto nos decía:

QP: Creus ¿cómo viene el cierre de año con las últimas sesiones en el HCD?

LC.: “Estamos como siempre a último momento enterándonos de las cuentas que prevé el intendente para el año que viene, tenemos 7 días para estudiar 600 hojas del presupuesto, y por otro lado recién acabamos de recibir las propuestas de cuáles van a ser las tarifas municipales, las tasas, lo que prevé un aumento bastante grande, y separarlo que hasta ahora eran bimestrales hacerlas mensuales, como si eso fuera a crear psicológicamente la idea de que se está pagando menos, otra vez tenemos números dibujados inflados, que no contemplan los montos que quedan en el plazo fijo bancario, y otra vez un aumento de tarifas a pesar de tener las arcas municipales con recursos importantes depositados en entidades financieras”

QP: Ud. Habla de números dibujados, ¿en qué área se pude apreciar esa anormalidad?

LC.: “Se puede apreciar en el presupuesto en general, el presupuesto se ha implementado entre el 2021 y 2022, ha pasado de 19 mil millones a 29 mil millones, pero lo que eso oculta es que el presupuesto del año que está terminando es realmente de 46 mil millones de pesos, durante este año el municipio contó con esta suma, de los cuales 23 mil millones no se ejecutaron, pero están en un plazo fijo, y terminan presentando un presupuesto de 29 mil millones, de mínima tendrían que presentar el presupuesto de este año que fue de 46 mil millones, están reduciendo las partidas presupuestarias contra la inflación de todas las aéreas municipales, es muy complejo el tema, pero en criollo es básicamente esto”

QP: ¿Está confirmado esto que Ud. dice, que no se ejecutó y que está en un plazo fijo, o no tiene registro alguno?

LC.: “Si está confirmado porque eso se informa en la página web del municipio, donde se encuentran los informes contables que emite la secretaría de hacienda, ahí están las inversiones financieras, los plazos fijos, en bonos y en dólares y también los intereses, otro dato del presupuesto es que en la partida destinada a salarios del año 2021, y la que piensan destinar a salarios en 2022, hay un incremento nada más que del 19%, así que creo que estas son malas noticias para los empleados municipales, esto con una inflación promedio del 50% le están anticipando a los municipales que van a perder unos 30 puntos contra la inflación, porque ellos no están contemplando el aumento que los municipales merecen y que la inflación justifica”

QP: Hoy con el número de concejales de la oposición en La Matanza, ¿cambia el juego en el HCD?

LC.: “Absolutamente, nosotros tenemos 7 concejales, y la izquierda tiene 2 concejales más, o sea somos 9 desde la oposición y estamos en condiciones, por el reglamento del HCD, tenemos el poder de convocar a sesiones para tratar temas de nuestra propia agenda política, los números nos dan positivo, hoy tenemos una mayor presencia política y aportamos mucha experiencia como el caso de Toty Flores, que viene de ser diputado nacional. Esperamos que el oficialismo lea esta situación que es novedoso para ellos, que no están acostumbrados a respetar las fuerzas opositoras, pero ellos ya perdieron sus dos tercios que es algo que no les ha pasado nunca, y en perspectiva de acá a dos años, aun ganando ellos, van a terminar compartiendo la mitad de las bancas con la oposición. Deberían empezar a corregir el autoritarismo, la falta de diálogo, la falta de respeto hacia los que representamos otras voces, eso hasta el momento no sucede, nos entregaron el presupuesto muy tarde, y todavía falta la tarifaria que la tendremos en 8 días, siguen jugando con la información pública, cosa que no se ve como buena señal de un cambio de actitud”

QP: ¿Están previendo implementar desde el lado de la oposición, en su conjunto, este derecho a pedir sesiones para tratar su agenda política?

LC.: “Estamos dialogando dentro del bloque, tenemos un bloque unitario, y también estamos dialogando con los concejales de la izquierda no necesariamente por este tema, sino para construir posturas en común sobre distinto temas y marcar una agenda y una iniciativa distinta a lo que marca el oficialismo, queremos que el vecino sea protagonista y parte de esta agenda política que abarque todas las problemáticas del vecino de La Matanza”

QP: ¿Cómo está el bloque de juntos, sobre todo porque se habla de fracturas en el PRO más precisamente?

LC.: “Lo que veo es lo que todos ven a nivel nacional y provincial, dentro del PRO hay distintos proyectos para el 2023, y eso muchas veces tiene su correlato a nivel distrital, acá es visible que hay actores militantes y dirigentes del PRO que están con una línea o con otra, y creo que es algo que van a tener que resolver, para que no afecte el funcionamiento del HCD, porque la gente nos voto para que trabajemos en conjunto bien plantados ante un oficialismo que ha intentado corromper, comprar y dividir a la oposición, yo voy a comprometerme sin ser de ese partido, con todo el respeto del mundo me comprometo a colaborar para que cualquier diferencia se transite sin que la sangre llegue al rio”

QP: ¿Cree que todos están pensando en el 2023 y no en el 2022 que es lo que viene a nivel municipal más que nada?

LC.: “No sé si todos están pensando en eso, pero a veces se ven esas actitudes, que son simples debilidades que el ser humano tiene, más que nada problemas de egoísmo o egos, espero que no lleguen este tipo de contradicciones, porque del lado del oficialismo tienen mucho oficio y muchas mañas para buscar las fisuras y debilitar cualquier fuerza opositora que se le para enfrente, hasta acá estamos todos juntos, tenemos un solo bloque, por supuesto que hay diferencias porque somos un bloque de fuerzas políticas distintas que no son un problema, porque las diferencias bien tratadas dan fortaleza, tenemos que lograr que haya un cambio en nuestro funcionamiento, y que las diferencias no se vieran como un riesgo, sino como una oportunidad y lograr darle protagonismo a todos”

QP: ¿Cómo avizora este tema en el 2023, terminan todos juntos o van camino a una interna?

LC.: “Sería ideal que vayamos proyectando tener PASO, no por los que estamos sino porque tenemos que sumar a muchos más, tenemos que sumar a mucha gente más, y en ese sentido las listas son limitadas, está comprobado que las PASO nos hicieron crecer, estaría muy bueno tener PASO para poder lograr sumar más actores importantes a nuestro espacio, y que cada proyecto definido dentro del espacio tenga la oportunidad de competir, eso es súper positivo y democrático, siempre y cuando esos proyectos no nos saquen de la cancha en donde nos puso la gente, manteniendo el rol de oposición al este oficialismo que se viene llevando por delante la institucionalidad, la calidad de vida y los sueños de los vecinos de La Matanza”

QP: ¿Van a votar el presupuesto?

LC.: “Es algo que nos queda por discutir en el bloque, todavía no hemos podido estudiar hace muy poco disponemos del mismo, tal vez hagamos propuestas, para ver si nos escuchan, nuestra actitud no es sabotear el funcionamiento del gobierno municipal, nuestra actitud es aportar ideas y miradas distintas, por las cuales estamos parados en espacios distintos y la gente esta apoyándonos con el voto, ojala incorporen alguna idea o consejo nuestro, hasta ahora no ocurrió nunca, pero es temprano todavía, tenemos una reunión mas con el equipo contable, y el 29 es la sesión del tratamiento del presupuesto junto con las tarifas, así que esta todo materia de estudio en estos días”

QP: ¿Tuvo este año la oportunidad de dialogar con el intendente Espinoza?

LC.: “No en lo absoluto, no he podido hablar con el intendente, la única vez fue esa vez que estaba filmando un spot publicitario en la plaza y me cole como un vecino mas entre los actores que simulaban ser vecinos, ‘el intendente está en otra sintonía, creo que llego a la estratosfera, y no dialoga con los que vivimos el día a día y la realidad del distrito’, ni siquiera dialoga con sus propios funcionarios, así que no tengo expectativas de que el intendente dialogue conmigo o con la oposición, seguramente no estamos a la altura que él cree tener”

QP: Hagamos de cuenta que tiene ese encuentro con Fernando Espinoza, ¿qué le diría o pediría como concejal de la oposición?

LC.: “Lo que le diría es que tenemos una situación de un desorden generalizado, que tenemos zonas copadas por los narcos, que hay un nivel alto de inseguridad en los barrios y en las ciudades, que se tendrían que tomar medidas de las que se anunciaron pero no se realizaron, como incrementar las centrales de monitoreo, los recursos tecnológicos, en todo el distrito, lo segundo que le diría es que hay varias iniciativas que podemos tomar a nivel municipal para generación de empleos, incorporando los miles de titulares de planes sociales al mundo del trabajo con partidas municipales que no son tan cuantiosas y que podrían crear un impacto en nuestros barrios de desarrollo humano y calidad de vida para los vecinos, lo tercero es que debe generar mecanismos para escuchar mucho mas lo que está pasando en La Matanza, que evidentemente su gestión está por alguna razón alejada de la realidad de la gente”

QP: ¿Desea agregar algo más?

LC.: “Solamente desear a todos los vecinos de La Matanza unas felices fiestas, y agradecer a quienes han confiado en nosotros en estas últimas elecciones y nos han dado su voto de confianza, y que día a día nos cuentan de sus problemáticas que no son atendidas por la gestión municipal en cada barrio del distrito, y que desde nuestro lugar que nos han dado con su voto, vamos a hacer lo imposible para llevar la voz de cada vecino al HCD matancero y tratar de imponer ante este oficialismo sordo al reclamo genuino del vecino, una agenda que contenga cada problemática de cada barrio”