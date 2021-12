BELIERA: UN EX FUNCIONARIO INFLUYENTE, DESQUICIADO, DESHONESTO Y, POTENCIALMENTE, PELIGRO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Desquiciado: adjetivo · Persona que está alterado y fuera de sí o ha perdido la tranquilidad o la paciencia.

Deshonestidad: Falta de honestidad en las palabras o los actos. Dicho o hecho deshonesto.

El Ing. Norberto Lorenzo Beliera, Presidente del consejo superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, vecino matancero que vive en Rosales al 400, Ramos Mejía, está dejando, él y su esposa, a más de uno con la boca abierta.

El pasado 4 de noviembre publicamos la nota: “LA PARIENTA”, EL PUENTE, EL TÚNEL, LA ALEGRÍA DE DON ANTONIO Y LOS CLAROS Y OSCUROS DE UN FUNCIONARIO POTENCIALMENTE PELIGROSO (https://semanarioquintopoder.com/la-parienta-el-puente-el-tunel-la-alegria-de-don-antonio-y-los-claros-y-oscuros-de-un-funcionario-potencialmente-peligroso/) en la cual, entre otros temas informamos sobre las actitudes “patoteriles” del Ing. Norberto Lorenzo Beliera en contra de una institución que se dedica al enseñanza del arte en sus diferentes variantes.

Según pudimos establecer el Ing. Norberto Lorenzo Beliera “montó en cólera” por el único y último ensayo que realizó el ballet folclórico del espacio de arte, en el patio trasero de la institución (que linda, tangencialmente, con el balcón trasero del domicilio de Beliera), para participar del festival pre Cosquín que realizó en Municipio de La Matanza; dicho sea de paso, el mencionado ballet ganó el concurso (https://semanarioquintopoder.com/pre-cosquin-2022-la-matanza-ya-tiene-representacion-en-el-certamen-mas-importante-de-latinoamerica/).

El reconocido profesional y ex funcionario municipal matancero denunció, ante sus ex colegas, socios y amigos de la Municipalidad de La Matanza al instituto de arte “por ruidos molestos”. Hasta ahí puede ser que sea discutible y, hasta cierto punto, tenga algo de razón, pero lo llamativo del caso es que las autoridades matanceras, comandadas por el “tristemente célebre: José Lino Dattoli, Coord. General de Arquitectura (leg. 22473, jefe indiscutido de la “Municipalidad paralela” y denunciado ampliamente en nuestro medios varias veces – https://semanarioquintopoder.com/un-chorro-en-apuros/) actuó casi de inmediato clausurando, inspeccionando, invadiendo propiedad privada, multando, dejando apercibimientos, etc.

Obviamente lo hecho por los funcionarios municipales enviados por Ruth Nancy Torres (leg. 22150), “¿fiel?” colaboradora de José Lino Dattoli (Joselino), no cumple con las normativas vigentes porque primero de apercibe y luego se le da al vecino la posibilidad de descargo para, posteriormente, ser multado o no. En este caso se hizo todo rápido para demostrar “poder e influencia”.

El Ing. Norberto Lorenzo Beliera, Presidente del consejo superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires quiso demostrar que “con él no se juega y se hace lo que él dice”. A este cambalache se le sumó su Señora esposa, Celia Marta Casanova con “gritos pelados, amenazas varias y acciones altamente censurables”.

DESQUICIADOS E INFLUYENTES

En el título de la presente nota señalamos a Beliera como desquiciado y, realmente, parece que sea así por todo lo hecho hasta el momento dado que las autoridades municipales han visitado en instituto de arte en más de 6 oportunidades y, a pesar de tener todos los papeles en orden y sin una constancia fehaciente de que se “producen ruidos molestos” (no realizaron ningún tipo de medición al respecto), la institución fue multada por más de ¡!!600 mil pesos¡¡¡. Una suma grotesca, si las hay, por algo que el municipio no pudo constatar y se aferró a la palabra de Beliera como prueba irrefutable de la denuncia dejando sin derecho a defensa o descargo al mencionado instituto de arte, violando claramente derechos constitucionales, tanto nacionales como provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades (hecho habitual que realiza “Joselino y su banda”).

También podemos sostener que la actitud de la Sra. Celia Marta Casanova, esposa de Beliera, lindan con lo desquiciada porque fue ella quien más alboroto armó dado que en medio del ensayo (que se realizó una sola vez) “arrojó agua caliente a los bailarines, amenazo a los gritos de que iba a practicar tiro al blanco con ellos y una serie de gansadas más”.

Antes de continuar quiero señalar un par de cosas: el mencionado ensayo se realizó en horas de la tarde, entre las 17 Hs. y las 19 Hs. La utilización del fondo de la propiedad del instituto de arte no es un capricho de las autoridades de la institución sino que es una seria recomendación, de las mismas autoridades municipales que la multaron, por la pandemia de Covid que estamos padeciendo.

El Ing. Norberto Lorenzo Beliera realizó otras dos denuncias más por ruidos molestos y, cosa increíble, las autoridades municipales, comandadas por José Lino Dattoli (“Joselino”), Coord. General de Arquitectura (leg. 22473, jefe indiscutido de la “Municipalidad paralela”), le dieron la razón y ambas denuncias fueron hechas por cuestiones insignificantes como una clase de yoga (¿qué ruido puede producir una clase de yoga al aire libre cuando la misma tiende a la relajación corporal, etc.?). Beliera, cuando comenzó la clase de yoga (que tuvo que ser suspendida por la reacción del insigne ingeniero), no tuvo mejor idea que “poner a todo volumen canciones de chámame, convirtiéndose él en el generador de los ruidos molestos”. La tercera denuncia por ruidos molestos de Beliera fue hecha porque los integrantes del espacio de arte realizaron un festejo de fin de año que duró desde las 19 Hs. hasta las 23 Hs. donde no hubo baile ni fiesta ruidosa.

Como señalamos en el título de la nota, por lo expuesto, podemos señalar que el Ing. Norberto Lorenzo Beliera, Presidente del consejo superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y su Sra. esposa, Celia Marta Casanova, manifiestan algunos signos de desquiciados, también quedó demostrado que “es un hombre influyente en las áreas más relacionadas (y denunciadas) con la corrupción matancera”.

DESHONESTO Y, POTENCIALMENTE, PELIGROSO

También estamos en condiciones de señalar la deshonestidad del Ing. Norberto Lorenzo Beliera, Presidente del consejo superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires tanto en cuestiones ligadas a su conducta, ética e idoneidad profesional como en lo personal. En cuanto a la “corrupción”, que suele ser la primera palabra que se nos viene a la cabeza apenas mencionamos la deshonestidad, también hay bastantes informaciones que sugiera eso.

Cuando el Ing. Norberto Lorenzo Beliera era empelado municipal estableció relación y amistad con otro Ingeniero que haría fortuna y prestigio, nos referimos a Antonio Pécora, hombre influyente y poderoso, dueños de varias empresas ligadas a la obra pública de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires, a quien, desde hace rato están tratando de encontrarle algunos puntos flacos pero, su influencia es tal, que suele zafar de toda investigación.

Al Ing. Antonio Pécora le hemos dedicado bastantes notas como, la que titulamos: LOS CUADERNOS SIN GLORIA – https://semanarioquintopoder.com/los-cuadernos-sin-gloria/ – y también encontramos referencia hacia sus empresas y personas en otros medios de la provincia, como la nota de La Nueva Voz. Com, de Bahía Blanca, (https://www.lanueva.com/nota/2018-8-2-10-48-0-coimas-en-la-obra-publica-uno-de-los-empresarios-vinculados-construye-una-megaobra-vital-para-bahia-y-el-puerto) que hablan de la investigación sobre la obra pública.

Desde lo personal parece que “el Ing. Norberto Lorenzo Beliera es un desastre de persona. Agresivo y maltratador serial de aquellos que padecieron trabajar bajo su dirección. No hay muy buena opinión de él”, nos aseguró una persona que suele frecuentarlo por cuestiones personales. Asimismo nos comentó que “Su mujer es la que manda, lo tiene a muy mal traer y suele meterlo en terribles apuros, será por eso que se descarga contra todo aquel que se le cruce”.

En la nota que envió al Intendente Fernando Espinoza, a nodo de denuncia para iniciar el expediente correspondiente, Beliera señala que “le solicitamos ordene la intimación a los propietarios de dicho establecimiento para que cesen de causar ruidos molestos al vecindario, tales como zapateo sobre tarimas de madera efectuado por una importante cantidad de jóvenes simultáneamente, así como fuertes gritos de los mismos. Dichos zapateos, y gritos son efectuados en un patio al aire libre, estando el mencionado patio rodeado de varias viviendas vecinas, y de dos edificios con gran cantidad de departamentos, muchos de los cuales sus ventanas dan al mencionado patio” pero no menciona que dicha actividad se realizó solamente una vez y que, la misma, fue suspendida frente a las acciones realizadas por él y su Sra. esposa que comentamos anteriormente.

En otra parte de la nota sostiene que “Realizamos la presente denuncia, luego de haber agotado todos los intentos de diálogo con el personal que regentea el establecimiento en cuestión, habiendo obtenido como respuesta solo incomprensión y burlas por parte de dichas personas”.

En este párrafo en particular miente y lo hace a conciencia dado que, a través de una persona relacionada con ambas partes, se coordinó una reunión en la casa del Ing. Norberto Lorenzo Beliera y mientras dialogaban y trataban de llegar a un acuerdo amistoso, cosa que sucedió; el Ing. Beliera había realizado otra denuncia y mientras se desarrollaba dicha reunión, personal municipal, enviados por su amigo y ¿socio?, José Lino Dattoli (“Joselino”, Coord. General de Arquitectura – leg. 22473, jefe indiscutido de la “Municipalidad paralela”), estaban inspeccionando el espacio de arte.

Es decir, mintió en la nota enviada al Sr. Intendente y engañó a los responsables del instituto de arte para que, mientras hablaban, les inspeccionaran las instalaciones del mismo. Esto significa “deshonestidad manifiesta y no tiene ni decoro, ni respeto, ni siquiera, los códigos de un pibe de barrio”.

Pese a esto hubo una comunicación telefónica entre las partes y la misma se dio por indicación de la Vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quién le había solicitado a José Lino Dattoli que “el tema se resuelva en una semana y que dejen de molestar” por Beliera y compañía.

En la mencionada charla Beliera admite el llamado de Magario pero asume una posición de fuerza (cosa que Magario nunca lo apoyo, es más, ni sabía de la existencia de él) y le manifiesta cínicamente, a las autoridades del instituto de arte, que “El patiecito quiero que solo lo usen para tomar mate”. Con esta frase demuestra su deshonestidad, su falta de decoro y, a su vez, su ignorancia porque no puede disponer de propiedad ajena según su criterio.

Obviamente esto deja muy mal parada a Verónica Magario dado que, según el resultado, tiene menos ascendencia sobre “Joselino” que cuando era Intendenta.

Hay mucha más tela para cortar sobre el pasado y el presente del Ing. Norberto Lorenzo Beliera, Presidente del consejo superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires pero, la nota, se alargó mucho y ya se torna aburrido seguir hablando de este nefasto personaje.

Eso sí, creo que hay material para seguir investigando y profundizando sobre sus relaciones personales y comerciales con Pécora y Dattolli porque, siempre se encuentran papeles y hay uno dando vuelta donde el Ing. Beliera junto a Pécora realizan “negocios con el municipio cuando ambos eran empleados municipales en la época de Carlos Cozzi como Intendente municipal”.