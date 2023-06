“EL INTENDENTE SE OLVIDO DE SUS VECINOS Y SU GESTIÓN NOS DEMUESTRA QUE NO LES IMPORTAMOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gabriel “Lalo” Aranda presidente del Deportivo Laferrere, y Coordinador nacional de la Federación de clubes de barrios. Aranda nos cuenta como es esto de acompañar a la diputada provincial Patricia Cubría en su carrera hacia las elecciones PASO para ser candidata a intendenta del distrito más grande y populoso del país ‘La Matanza’. En su relato nos contó sobre la campaña, la afinidad que tiene la candidata con los vecinos y vecinas.

También hizo hincapié en los reclamos que reciben sobre la gestión del intendente Fernando Espinoza, y les dice a nuestros lectores y vecinos del distrito porque deben votar a ‘La Colo’, y por qué deben decirle basta a la gestión del intendente Espinoza; esto nos decía:

QP: Aranda, ¿cómo viene el Deportivo Laferrere?

GA.: “Lafe viene bien, ayer ganamos un partido importante, la verdad que estamos sumando bien, el objetivo que tenemos es salir de esta categoría para lo que estamos trabajando arduamente con los jugadores y cuerpo técnico, después pudimos terminar la pileta en Marzo que fue algo histórico para la gente de Lafe, en estos momentos estamos trabajando en un merendero para los chicos en el polideportivo, en el cual los pibes y pibas que vienen a hacer sus actividades y como sabemos que esta la situación económica muy dura y muchas veces vienen sin desayunar, o no tienen para la merienda, hoy con la colaboración de algunos padres, el club y algunos amigos vamos a poder brindarle a los chicos este servicio para que puedan tener un refrigerio totalmente gratuito, porque consideramos que todos tenemos que tener las mismas oportunidades y ayudarnos entre nosotros, para seguir construyendo esta enorme familia que es el Deportivo Laferrere, nuestro club”

QP: Y en otras de sus actividades ¿trabajando mucho con la federación de clubes de barrios?

GA.: “Si trabajando mucho, sin descanso, pero muy contento ya armamos en Salta, en Santiago del Estero, en Necochea, también tenemos armado Jujuy, Tucumán, Tierra del Fuego y Corrientes, y me estaba olvidando el armado de Burzaco, que lo está coordinado el presidente de San Martín de Burzaco”

QP: ¿Esta actividad también se amalgama con el trabajo de ni un pibe menos por la droga?

GA.: “Se podría decir que sí, pero este armado es más de la Federación de Clubes, por ejemplo, en Salta también apoyamos en política a Emiliano Duran, que ganó la intendencia a Betina Romero, le ayudamos a hacer la campaña con el compañero Federico Apasa, y tenemos muchas posibilidades de estar en la secretaría de deportes, también fundamos un club que se llama República del campo Castañares, el cual participa en la liga salteña”

QP: Y en La Matanza ¿acompañando en cada paso a la Diputada Provincial Patricia ‘Colo’ Cabria?

GA.: “Si, la verdad que estamos trabajando y acompañando a la Colo, militando la candidatura o todavía pre candidatura a intendenta de La Matanza, los otros días estuvimos en el club La Plaga donde hicimos entrega de kits deportivos, el viernes pasado hicimos un plenario nacional donde participaron diferentes referentes de la Federación a nivel nacional, y representantes de más de 30 clubes del distrito de La Matanza, que son clubes de barrio en donde venimos trabajando desde hace mucho tiempo y acompañándolos durante todo el año, estos clubes son representativos de cada barrio, y que a la vez quieren un cambio en La Matanza, por eso acompañan y apoyan la candidatura de Cubría”

QP: ¿Cómo la reciben a La Colo Cubría cuando van a los barrios y a estos clubes?

GA.: “Primero debo destacar que la gente la recibe muy bien, la llenan de demandas que es natural después de años de no ser escuchados y de una gestión municipal casi nula en algunos barrios de los fondos del distrito. Hoy golpea muy fuerte el tema de la inseguridad, reclamos por la salud, las luminarias, las calles, las cloacas, los asfaltos, muchas veces son calles intransitables, los clubes se sienten olvidados por la secretaría de deportes del municipio que no le acerca ninguna solución o ayuda. Los vecinos resaltan de la Colo que ella no tiene drama en caminar estas calles y meterse en barrios que realmente los funcionarios no saben que existen y que son nuestros vecinos, nuestros clubes y nuestros pibes, uno de los comentarios más comunes que dicen los vecinos y vecinas es: el intendente nunca vino para estos lados, nunca vino a preguntarnos qué necesitamos o simplemente a escucharnos, nosotros somos la cara contraria a eso, nosotros no estamos solo en época de elección, nosotros venimos acompañando y ayudando en su crecimiento a estos clubes de barrio durante todo el año y desde hace mucho tiempo, estamos los 365 días del año con los vecinos y vecinas, cosa que la gente en los barrios lo reconoce, tanto en la Colo Cubría como en mi persona y eso nos llena de orgullo, porque somos parte de estos barrios y somos como estos vecinos que se sienten identificados como un par”

QP: Aranda hoy ya no es parte de la CCC que conduce el Dip. Nac. Alderete, ¿ha formado su propio movimiento político?

GA.: “Así es, mi organización es la Federación Nacional, Popular y Comunitaria de los Clubes de Barrio, donde tenemos un armado político en La Matanza con más de mil vecinos y vecinas del distrito, donde confluyen clubes, jardines, y un centro de rehabilitación en Moreno que ayudamos y que esta con la Federación, y con esas herramientas estamos laburando día a día para que los vecinos y los clubes tengan un poco de dignidad y calidad de vida en los barrios, trabajamos mucho en la construcción de clubes, como por ejemplo en el club Villa Mosquito vamos a inaugurar la cancha de baby fútbol, que es un sueño de ellos de más de 10 años, y hoy a través de la gestión de la Federación y acompañamiento y generosidad de La Colo Cubría, es posible inaugurarla, fue un trabajo desde cero, para que ellos puedan disfrutar del baby, y ver que las cosas se pueden hacer si trabajamos todos juntos, en el 9 de Julio ayudamos con la construcción de la sede, vestuarios para los pibes, y así venimos laburando en muchos lugares del territorio”

QP: ¿Qué le dicen los vecinos a Ud. y a Cubría sobre el intendente?

GA.: “Los vecinos reclaman más seguridad, más patrulleros, más salud, asfaltos, agua corriente, cloacas, luminarias, esto habla de una gestión inexistente o dormida, los vecinos no reconocen la voz al intendente, porque nunca hablaron con el, un claro ejemplo de gestión lo podemos ver todos, los otros días llovieron un par de horas y hubo barrios inundados, donde los vecinos pierden lo poco que tiene, en plena ciudad de Laferrere el arroyo Dupuy rebalsó , también en el 22 de enero sufrieron el tema de la lluvia, ni hablar la gente que queda aislada por el barro o las calles intransitables, esto es una clara muestra de que faltan muchas obras importantes. Yo creo que la política tiene que ser una herramienta para mejorara la calidad de vida de los vecinos más allá de su color político, y para eso estamos laburando, para cambiar la forma de llevar adelante políticas que hagan más fácil la vida de los vecinos, y no preguntar si me vas a votar, o no para saber si te hago el asfalto, la cloaca o pongo un caño, la gestión tiene que facilitar la vida del vecino, de todos los vecinos, hay que descentralizar el municipio de verdad, no como ahora que es una mentira, los compañeros municipales que reclaman un sueldo digno tienen que ser escuchados, el personal de salud, el estado de los hospitales municipales o salas de salud, están como si hubiésemos vivido una guerra; las escuelas están en un estado deplorable más de una que si no fuera por las organizaciones populares ni el pasto le cortarían, hay mucho trabajo por hacer en el distrito, por eso el slogan del intendente es una mentira, el slogan tendría que ser Matanza No Avanza, no puede ser que la política no tenga herramientas para mejorar estas cosas como lo fue en algún tiempo lejano, donde el maestro o la maestra eran importantes, donde ser empleado municipal era destacado y prestigioso, hoy los médicos y enfermeros se van a buscar trabajo a otro municipio porque acá no se los valora, ¿pueden decir cuántos jardines maternales y guarderías municipales crearon?, son cosas fundamentales y básicas de la gestión que hacen más digna la vida del vecino en una sociedad. Creo que el intendente se olvido de sus vecinos hace rato, y su no gestión demuestra que no les importamos. La gente se canso de que solo vengan en campaña, o cuando se inundan que le traen un colchón y una frazada, la gente se cansó de la foto, los vecinos están cansados de que solo lo usen para sacarle el voto, yo entiendo de eso porque vivo en un barrio, soy vecino de la Liga y tengo las mismas necesidades que cualquier vecina o vecino matancero, sigo viviendo acá, y sigo siendo el mismo, creo que eso me diferencia de algunos, yo vivo en mi barrio y conozco la necesidad de nuestro pueblo, y vamos a laburar en contra de esto para que los vecinos estén mejor, La Matanza tiene plata, hay que invertir más en seguridad, en salud, en deporte, no puede ser que a estas alturas haya barrios donde no puede entrar una ambulancia o un remis, es indigno vivir así, por eso acompañamos a La Colo , porque estamos convencidos de que con ella podemos hacer un mejor municipio para nuestros vecinos y vecinas”

QP: Aranda, ¿va a integrar la lista?

GA.: “Todavía no tenemos nada hablado con respecto a ese tema, lo seguro es que estoy acompañando a la Colo, donde ella me necesite voy a estar, lo primordial es pasar las PASO y que la Colo sea nuestra intendenta para darle dignidad a los vecinos y vecinas de La Matanza”

QP: ¿Por qué el vecino tiene que elegir o votar a Cubría?

GA.: “Porque la Colo es una compañera y una vecina más como nosotros, tiene la misma sensibilidad que tenemos nosotros, y porque padecemos los mismos problemas que tienen nuestros vecinos. Patricia Cubría tiene lo que hay que tener para cambiar La Matanza, tiene la empatía y la capacidad de trabajo que se necesita para modificar esta realidad por una mejor, para todos y todas de verdad, y eso el vecino lo expresa en cada barrio acercándose a charlar con ella, con nosotros, y para sumarse a colaborar en la campaña, porque ven en ella cosas que no ven en otros políticos”

QP: Aranda, ¿Por qué basta a la gestión de Espinoza?

GA.: “Porque entiendo que es una gestión agotada, casi nula por todo lo que mencionamos antes en el área de salud, seguridad, educación, el salario de los compañeros municipales, etc. Te puedo hablar del tema de los clubes y la inexistente política sobre deportes que no existe en el municipio, y eso yo no me lo cuenta nadie, lo veo, o mejor dicho no veo al municipio en los clubes, jardines comunitarios y guarderías, ¿vos los viste? No, yo tampoco, las escuelas están que se caen a pedazos, la seguridad que es un tema muy complicado porque se lleva puesta la vida de muchos vecinos en los distintos barrios, lo vemos a diario, y vemos la inacción del intendente que solo hace spots publicitarios, esas son algunas de las cosas por la cual tenemos que decirle basta a esta gestión que lleva años de estancamiento”