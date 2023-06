“PATRICIA TIENE LOS OVARIOS Y, TAMBIÉN TIENE LOS HUEVOS, PARA PODER SACAR A LA ARGENTINA DE DONDE ESTÁ”

Entrevistamos al Concejal (m/c) Gustavo Ferragut quién está integrando el equipo de campaña de Patricia Bullrich en su carrera a la presidencia.

QP: Ferragut. ¿Cómo ve la campaña de Patricia Bullrich?

GF: “Bueno. Hace varios años venimos trabajando en un posicionamiento desde que salimos de la gestión en 2019, del Ministerio de Seguridad, con una propuesta y una idea de llevar a Patricia Bullrich candidata a presidente, no solamente por una cuestión personal, sino porque se había empezado a construir una idea que después fue creciendo del rumbo que tiene que tomar la Argentina, en lo que está pasando hoy en estos días. Veíamos que el rumbo que iba a llevar el gobierno que asumía, no era el que necesitaba la mayoría de los ciudadanos. Entonces, empezamos a construir una idea, un proyecto, un candidato, que es ella en este caso, y pudimos confluir esas tres cosas. Idea, proyecto y candidato, que fue transitando estos cuatro años difíciles con pandemia, con todos los problemas económicos que ha habido, los problemas sociales, problemas de la inseguridad, y Patricia ha sabido visualizar y hacerse cargo en este tiempo de muchos esos problemas. Por eso hoy es quien puede estar liderando todas estas necesidades y reclamos que tiene la sociedad argentina, y convertirla en una candidata a presidente con mucha chance.”

QP: Hace un año solo Bullrich creía en su candidatura y hoy está encabezando las encuestas. ¿Eso fue una sorpresa para ustedes o es algo que lo esperaban?

GF: “La sorpresa de estar también. Siempre supimos que ella es una candidata con firmeza de idea. Lo demostró cuando estuvo en los lugares que estuvo de gestión, marcó un rumbo, más que un liderazgo personal, y ahí la gente se sintió identificada, y por ese rumbo que fue marcando, fuimos creciendo con su imagen y su propuesta, y hoy también marca un rumbo para donde tiene que ir a Argentina, y la gente se siente representada, nadie te regala la representación si no lo significas. Yo creo que ella ha sabido construir sobre ese lugar, y ha hecho casi como un pacto con la sociedad, la sociedad la reconoce como líder, ella siente liderar estos problemas, y hoy está al tope de las encuestas.”

QP: Patricia Bullrich como a Milei tienen el discurso que hace hincapié sobre las principales preocupaciones de la mayoría de la gente, que es la seguridad y de la situación económica y, parece que ha dado resultado

GF: “Bueno, Patricia ha sabido demostrar en acción lo que significa marcar un rumbo en la seguridad. Que hay que defender a los vecinos y defender también a los que nos cuidan, porque si no defendemos a quienes nos cuidan, es muy difícil que actúen, porque hoy la doctrina y el pensamiento del gobierno actual es que, si el policía que cuida, actúa va a preso, y si no actúa también. Entonces, trata de no involucrarse en ningún problema porque sufre las consecuencias. Y en la parte económica nosotros estamos marcando un rumbo muy firme que lo vamos explicando a través del tiempo que pase, cuando tengamos la consolidación de que Patricia es la candidata de Junto por el Cambio después de las PASO, vamos a poder salir y explicar mucho mejor lo que es el rumbo económico que ya se viene trabajado, que ya viene estando consolidado en los equipos técnicos económicos, y también conversado con los distintos actores de la vida económica de la Argentina, con empresarios, con inversores, con los que generan puestos de trabajo, y también esto lo queremos llevar a que la política económica se discuta con los sindicatos, porque que también el área sindical tiene que aggiornarse a los tiempos que se viven hoy. Hoy tenemos un sindicalismo que está anclado en el año cuarenta y cinco, y deben modernizarse. Muchos se resisten, porque seguramente desacomodará mucho de los privilegios, pero nosotros queremos sindicatos que representen a los trabajadores.”

QP: A nivel personal, ¿cómo está usted? ¿Vamos candidato algo o esperamos?

GF: “Muy bien, trabajando, por suerte, con la oportunidad de aportar en las ideas y en el trabajo constante de todos estos días, de estos años para Patricia, y que logremos que Patricia sea la elegida en las PASO para ser candidato a presidente. Y por supuesto, con intereses personales que nos gustaría ocupar, pero ocuparemos el rol que nuestra candidata a presidente necesite.”

QP: Juntos para el Cambio tenía como más ordenada la interna y después se desmadró, y hoy van a una elección PASO “a cara de perro”, se podría decir. ¿Cómo lo viven ustedes, cómo ven eso, hace bien al espacio?

GF: “Te reitero, no es un tema de personas. No es un tema de Patricia Bullrich. El tema es la discusión y el debate tiene que ser por el rumbo que hay que seguir del país. Pero, por supuesto, esa discusión está liderada por personas. Entonces nosotros creemos que esto no debe ser resuelto en una mesa política, sino que la sociedad participe en resolver el rumbo y los líderes que van a llevar adelante ese rumbo del país que se viene. Porque no es un tema menor esta elección. Creo que es un punto muy bisagra de la Argentina. O la Argentina cambia, o la Argentina va a seguir siendo lo que es ahora o peor.”

QP: ¿Se tiene fe en La Matanza?, ¿cómo creen que va a impactar Bullrich en Matanza?

GF: “Por supuesto que La Matanza es un distrito importantísimo, al cual pertenezco, a la cual fui protagonista muchas veces, a la cual creí en la única oportunidad que tuvimos de competir de igual a igual, por lo cual, creo sé en cómo construir el liderazgo en la Matanza. Yo creo que la sociedad va a ser protagonista en esta oportunidad. La Matanza peor de lo que está es muy difícil que pueda estar. Está muy mal, estamos muy mal. No podés salir a la calle. Si tenés que ir a trabajar de noche o a estudiar de noche, todo es un riesgo mortal, no es un riesgo bueno, me van a robar o alguna cosa, son riesgo de vida, vemos muertos todos los días La Matanza por los hechos de inseguridad. Vemos que el narcotráfico se está instalando en La Matanza sin poner colorado al poder político, no queremos que La Matanza sea Rosario. Es algo que nos preocupa muchísimo, y creo que es la oportunidad de dar esta pelea. Hay que ordenar quiénes van a representar este debate de las ideas y de modelo, y bueno, hay que competir y que la sociedad vea quiénes son los candidatos, quiénes nos van a representar, y está en la mano de la sociedad decidir seguir estando en esta postración que creo que nadie quiere estar o salir adelante.”

QP: En La Matanza hay un montón de candidatos de Junto por el Cambio y de los Radicales, que teóricamente van a ir a las PASO. Según la última cuenta, tenemos 15 candidatos entre Radicales y gente de Juntos. ¿Usted cree que en caso del que gane la interna, todos se van a encolumnar detrás del proyecto para ganar la Matanza? ¿Está ese ánimo cómo el que existió el año pasado, la elección pasada entre Manes y Santilli, que ganó Santilli, pero todos se encolumnaron detrás de Santilli?

GF: “Yo creo que hay dirigentes que quieran ser candidato, me parece muy bien. Pero lo que me parece que esos dirigentes, tienen que mostrarle a la gente qué quieren hacer. No es que sean quince dirigentes para que alguien lo resuelva en una mesa y lo digite con un dedo. Yo creo que hay que caminar, representar a los vecinos, en los barrios, en sus problemas, sentir y vivir lo que viven los vecinos, y después eso se va encolumnar. Digo, lo de Santilli y Manes se ordenó en una elección y eso es lo que te da legitimidad. Fuimos a elección, se compitió, se dijeron cosas, propuestas, después se terminó y se culminó todo.”

QP: La elección PASO los potenció.

GF: “Potenció el espacio, y lo que sí sabemos que esto va a pasar igual. Si Patricia gana, Larreta va a acompañar, y si Larreta gana también Patricia, va a acompañar. Ya lo dijo el otro día: yo me debo a una Argentina, no me debo a los dirigentes, me debo a lo que yo planteé como un pacto con la sociedad, donde se juegan emocionalidades que se dan por la representación. La gente ve en Patricia un representante de sus problemas, que no lo ve en otros. Entonces, el que gane, como se dice siempre, conducirá y el que pierde acompañará. No nos podemos dar el lujo, esto es lo que estimo yo, nadie se puede dar el lujo de decir, no voy a participar, ni tampoco nadie que gane puede darse el lujo de no considerar importante a todos.”

QP: ¿Cómo ve que recibe la gente el mensaje de Patricia Bullrich?

GF: “Yo creo que la sociedad en este momento necesita esperanza y confianza. Necesita de dirigentes que tengan el valor y el coraje de hacer cambios profundos. La gente ve en Patricia esto. Ve que no le va a temblar la pera para cuando tenga que tomar decisiones importantes de fondo y que en los temas que donde hay que decir basta lo va a decir. Entonces, esto es lo que yo veo que siente gente. Veo en la calle, veo en cada abrazo que le dan, veo en la gente que se acerca muy emocionada con lágrimas en los ojos diciendo, por favor, sáquennos de este lugar. Queremos poder ir y venir a trabajar, estudiar, pasear sin que nos pase nada. Es muy duro lo que uno ve en la cuando la gente te habla a mano a mano. Ves realidades totalmente que te desesperan. Y bueno esto redobla yo que veo en los actos, me pongo o las recorridas me pongo más distanciado de al lado de donde está el candidato para escuchar lo que dice la gente de alrededor. Una vez que pasa a escuchar el que quedó en la puerta del comercio, el qué dice, y la verdad que esto nos alienta cada vez más, que Patricia es la dirigente de la Argentina, que tiene los ovarios, y muchos le dicen que también tiene los huevos para poder sacar a la Argentina de donde está y enfrentar estos problemas sectoriales que nos deja generar un cambio de crecimiento.”

QP: Todo el mundo dice que Fernando Espinoza va a arrasar en La Matanza nuevamente o va a conservar los votos que tiene, que ganaría cómodamente la elección como el intendente. ¿Cómo lo ven ustedes eso?

GF: “Yo primero creo que la gestión de la Matanza está totalmente agotada. Es un elefante que para rascarse la cola tarda tres días en darse vuelta para resolver un problema. No hay forma que pueda resolver el tema de la inseguridad sin una clara decisión política. Hoy tenemos los hospitales totalmente desarticulados por falta de médicos, por malos pago de sueldo, por falta de insumos.”

QP: Y la plata está.

GF: “La plata está, la plata está para resolverlo, son temas de prioridades, de miradas políticas. Entonces La Matanza tiene que cambiar por eso, no por porque si Fernando es mejor o peor, tiene que cambiar porque ya no hay más que pueda dar este sistema que conduce la administración de La Matanza para mejorar esto. Tiene que haber un cambio para mejorar, tener prioridades. Yo siempre doy el ejemplo de la media. ¿Viste? Vos te sacas una media, siempre te la sacas al revés. Entonces, vos metes la mano, agarras la puntada y la das vuelta. Y yo creo que la prioridad presupuestaria de La Matanza tiene que usar ese ejemplo, hay que darlo vuelta como una media, hay que volver a hacer una reingeniería presupuestaria para que los destinos de los dineros que aportan los vecinos, la prioridad sea los vecinos. Citaría a un filósofo político del mismo palo que ellos: hay que dejar en chorear por dos años. Y La Matanza es, yo siempre digo, y por lo que la posibilidad que a mí me ha dado recorrer toda la provincia de Buenos Aires y poco el interior del país. Es un municipio rico donde lo que tenemos es una mala administración, una mala construcción de la mirada política y de las prioridades de los vecinos. No puede ser que un vecino tiene una parada como el Metrobús, que tiene que estar seguro y hoy no tiene luz, está todo roto, los semáforos no andan, oscuridad plena. La verdad, no lo puedo comprender. Y los vecinos, creo que en esta oportunidad va a ser una bisagra en las decisiones que van a tomar.”

QP: ¿Qué expectativa tienen ustedes?

GF: “Nosotros queremos que vamos a ganar la Matanza. Para eso hay que hacer las cosas bien. Hay que ir a una contienda interna electoral para decidir quiénes representan a los vecinos de la Matanza, eso tiene que generar una esperanza, ponerse en acción con las decisiones de cambio de país, y que cuando la ciudadanía decide quién va a ser el nuevo presidente, la Matanza esté incluida en esas decisiones, que la Matanza tiene que ser considerada una provincia más en lo que es el desarrollo obra pública, el desarrollo de puestos de trabajo, de educación. La Matanza es uno de los distintos, donde la tiene que llegar más rápidamente y mejor, porque es imposible hoy alcanzar puestos de trabajo sin formación, sin educación, así que creemos que la Matanza va a ser protagonista como fue muchas veces.”

QP: ¿Ustedes tienen candidato en Matanza o están todavía decidiendo?

GF: “Hoy nosotros estamos trabajando, nosotros hace muy pocos días resolvimos entre tres candidatos muy buenos, como Joaquín de la Torre, Javier Iguacel, Néstor Grindetti, y también se había, el último tiempo se había sumado Cristian Ritondo, se ha resuelto quién era el candidato que va a acompañar el proyecto, que fue Néstor Grindetti. Ahora resuelto eso, estamos trabajando como resolver todos nuestros candidatos en los distintos municipios, inclusive en La Matanza, donde se está dando un lindo debate y yo creo que hay desde nuestro lado del sector de Patricia Bullrich, va a tener una buena conformación primero de equipo político y después seguramente tendrá el mejor representante para llevar adelante esas ideas.”

QP: ¿Podemos hablar de Ferragut intendente?

GF: “No podemos hablar ni descartar, digamos. Lo que yo digo es que primero tenemos que tener muchos encolumnados detrás de una idea de cómo transformar la mirada política de la Matanza, y que primero y principal tiene que estar alineada a lo que representa nuestra máxima expresión en la contienda política, que es Patricia Bullrich, candidata a presidente de la Nación.”

QP: ¿Desea agregar además?

GF: “Es un momento importantísimo, creo que los dirigentes que tengan que estar en la discusión de este tema de la designación de candidatos deben estar a la altura de la circunstancia, la sociedad espera que aunque al que no le toque ser representante siga con toda la fuerza y con todo el empuje teniendo esta idea de que hay que transformar La Matanza si no, no tenemos destino. Así que yo creo que, en pocos días, no más tardar de diez días, esto va a estar resuelto y estaremos todos trabajando en una misma idea, porque lo que hay que cambiar es la Argentina. Y si la Argentina no tiene el rumbo que la sociedad espera es muy difícil que pueda cambiar La Matanza.”