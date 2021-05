“EL TRABAJADOR METALÚRGICO TENDRÍA QUE ESTAR MUCHO MEJOR”

Dialogamos con el Sec. Gral. de la UOM – La Matanza, Hugo Melo quien nos comentó sobre el resultado final que cerró en abril pasado. Si bien la cifra porcentual del aumento es importante, la misma no se ve reflejada en el bolsillo del trabajador metalúrgico.

QP: Melo ¿han cerrado una paritaria que, porcentualmente, parece muy fuerte pero en el bolsillo de los trabajadores metalúrgicos parece que no es tanto?

HM.: “Si, se ha cerrado una paritaria este año en su totalidad, con un 35.2%, a partir del 1º de abril, que se suma al 39.6% que se consiguió en enero y que si uno lo sumara, en menos de 3 meses ha habido un porcentaje alto de acuerdo salarial, lo que no se ve reflejado en el salario de los trabajadores a partir de las malas negociaciones que se han venido haciendo durante todos estos años hacen que no repercutan para bien, igual es un aumento importante porque ante la situación que estamos pasando. Este acuerdo es mucho mejor lo que se había acordado el año pasado. El año pasado los metalúrgicos, a partir del 1º de abril que tenían que cerrar su paritaria, no tuvieron esa oportunidad, hubo una plata fija. Este año se pudo cerrar, y la puerta quedo abierta y alguna posibilidad de que esto se mejore a partir de que la inflación siga creciendo y pase ese 35% antes de diciembre, y sino el 1º de diciembre se estarían juntando las cámaras y la UOM nuevamente, porque quedo firmada una cláusula de revisión, eso habla de alguna expectativa para adelante, pero el problema más grande que seguimos teniendo es que no vamos a poder pasar la línea de pobreza en esta etapa porque vuelvo a repetir, los problemas vienen de arrastre y es muy difícil solucionarlos de un día para otro”

QP: Encima se suma la crisis que trae aparejada la pandemia

HM.: “Si, por suerte en estos momentos las empresas están funcionando prácticamente todas al 100% con el único problema que es el agravante de los contagios que hay, hay fabricas que cumplen sus protocolos bien, otras que hay que estar e inspeccionar, tenemos por suerte un compañero en el municipio de La Matanza que nos da una mano enorme, que es Darío Butera con la secretaría de trabajo, cada vez que lo llamamos y le pedimos que intervenga para hacer alguna visita a alguna fabrica lo tenemos acompañándonos, y eso nos ayuda de alguna manera a hacer que aquellas empresas que no están cumpliendo los protocolos como corresponde empiecen a hacerlo”

QP: ¿Esto mete mucha presión a la obra social?

HM.: “Y sí, todo lo que tenga que ver con el salario tiene que ver también con el tema de la obra social, si los salarios no son buenos la recaudación tampoco es buena, los salarios son bajos y la recaudación es mala, y repercute en la medicación y los salarios de los médicos crece y no alcanzan los recursos. Cada vez alcanza menos, estamos entregando medicaciones de mucho valor, el mes pasado, sin ir más lejos, nos tocó entregar una medicación para un chiquito de 6.442.000 pesos. La obra social dentro de todo responde, y al responder a ese pedido se achican otras cosas, lamentablemente la medicación y todos los costos que tengan que ver con la salud, van por el ascensor y los salarios por la escalera”

QP: El Covid ¿cómo está impactando en la obra social de Uds.?

HM.: “Está impactando mal, tenemos prácticamente la clínica llena, con muy pocas camas, estamos complicados porque somos una seccional que tiene internación y muchas veces de otras seccionales, tenemos pacientes de distintos lados y se nos complica cada vez más, pero no solo a nosotros creo que todas las seccionales están igual. El central esta parecido, la situación es compleja, hace poco falleció un secretario general de Avellaneda, un compañero que estaba como secretario adjunto de la UOM nacional, es una situación muy complicada, porque uno no sabe cómo va a terminar una vez que te agarra esto, y la cantidad de gente que se está contagiando, si fuera que los contagios se pueden manejar estando en la casa es una cosa pero cada vez que caen a la clínica hay que internarlos en terapia intensiva la situación es mucho más compleja”

QP: ¿Qué perspectiva tienen desde el sector, van a cerrar las fabricas?

HM.: “Vemos que si esto sigue así, y la perspectivas son de seguir trabajando y buscando la forma, esto puede salir adelante, si se cierran las fábricas va a ser mucho peor, si cierran la economía como se cerró el año pasado, los contagios no van a parar y la situación económica va a ser peor para todos, porque la gente tampoco se queda en la casa cuidándose, hay una resolución donde los compañeros que tenían alguna patología que le podía complicar la vida y eran trabajadores de riesgo, muchos de ellos quieren ir a trabajar igual, y hay compañeros que quieren estar en las fábricas, en las casas se sienten mal, hay muchas cosas para poner arriba de la mesa. Es muy difícil esta situación, me imagino al gobierno queriendo tomar decisiones para un lado y para el otro, siempre a alguien va a perjudicar lamentablemente no puede conformar a todos, por eso es la situación tan compleja, por esta pandemia”

QP: ¿Han perdido puestos de trabajo por la pandemia?

HM.: “No, todo lo contrario, nosotros hemos perdido puestos de trabajo con el gobierno de Macri, perdimos 120 empresas donde se perdieron más de 3000 puestos de trabajo, en esta etapa, a partir de noviembre diciembre del año pasado, se empezaron a abrir las fábricas, de enero a esta parte hemos recuperado (no lo que perdimos) 200 puestos de trabajo, hemos tenido menos salidas y más ingresos. Esto es muy importante en una situación como esta, vemos que las distintas fabricas están con mucha producción de atraso por haber estado cerrado tres meses el año pasado, se agotaron los stock, y no solo están produciendo para recuperar el stock, sino para poder cumplir con los pedidos atrasados del año pasado, y al agregarse pedidos de este año, tengan mucho atraso de producción, hay muchas fábricas produciendo al 100% con horas extras, con el mismo problema que están todas que es el Covid, porque a donde hay un compañero infectado se tiene que ir, mas todos los contactos estrechos que existan, ese es el problema que tienen en todos lados”

QP: ¿Se ha visto la mano del gobierno nacional y provincial en esta crisis ayudando a los empresarios?

HM.: “Lo hemos visto bien a partir de que el ATP ha sido una ayuda muy grande, gente que estaba muy mal se han recuperado gracias a eso, y otras que, estaban medianamente bien se han recuperado mejor gracias a eso, porque el gobierno nacional el año pasado cumplió con darle ATP a todos incluso a nuestra propia obra social, incluso a nosotros en el sindicato parte de nosotros cobrábamos con ATP porque tampoco entraba la recaudación, porque las empresas no aportaban, deudas que todavía tenemos, muchísimos inconvenientes en ese aspecto porque la plata que las empresas tenían la usaban para pagar los salarios, y lo que recaudaban de los aportes de los trabajadores también la usaban para pagar salarios, ahora recién están viniendo a hacer acuerdos y tratar de solucionar los problemas, pero a nosotros nos generó un agujero negro muy importante que nos complicó muchísimo”

QP: Más allá de la ayuda de Darío Butera como subsecretario de trabajo, ¿se vio la mano del municipio en esta etapa?

HM.: “Para nosotros sí, no podemos decir que no, porque cada vez que hemos llamado a las distintas áreas, digo Butera porque es el compañero que nos facilita llegar rápidamente, por eso lo nombro a él, también hemos tenido respuesta de la secretaria de salud, nos han acompañado los médicos para explicar bien en las fábricas la situación de esta pandemia y este virus, en cada área donde nos movimos en el municipio hemos tenido respuesta, tenemos teléfono directo con Débora Giorgi cada vez que hemos tenido que clausurar dos o tres fábricas que no querían cumplir con los requisitos, Débora tomó la decisión y se clausuraron, sin ningún inconveniente”

QP: ¿Cómo está la seccional de La Matanza?

HM.: “Estamos trabajando a pleno, tratando de solucionar los problemas, lo que más nos preocupa es el tema de salud y el tema social, estamos encima, hay muchos inconvenientes, más de lo que pensamos, pero tiene que ver con los recursos con esta situación que nos está pasando por encima a todos, después en todo sentido bien”

QP: Por el tema del Covid, ¿tuvieron que suspender elecciones?

HM.: “Hay una resolución del ministerio de trabajo de nación, donde se suspendieron las elecciones el año pasado y se suspendieron este año hasta agosto, no sé si se harán este año o al principio del otro, hay extensión del mandato, esto es una resolución nacional, para todos los cargos, hace dos años que no hay elecciones”

QP: ¿Están esperando que den la autorización para ir a elecciones?

HM.: “Si cuando venza esta resolución en agosto, vamos a tener una idea de cuándo se hacen las elecciones, a no ser que se extienda la resolución como se viene haciendo”

QP: ¿Cómo ve al trabajador metalúrgico hoy?

HM.: “El trabajador metalúrgico tendría que estar mucho mejor, lamentablemente en épocas anteriores, teníamos negociaciones distintas, en esta etapa no hemos podido tener esa posibilidad. Han habido muchísimos errores, inconvenientes, no se ha estado a la altura de la circunstancia, antes de llegar al gremio, trabajaba y escuchaba en la fábrica. El compañero Lorenzo Miguel decía: una hora de trabajo un kilo de carne y hoy, como está la situación, con una hora de trabajo no compramos un kilo de carne, eso es también que el poder adquisitivo del sueldo metalúrgico, ha ido mucho más para abajo que para arriba, esto pasa en muchas actividades, pero yo hablo de la nuestra, creo que no hemos estado a la altura de la circunstancia, creo que no se han hecho buenas negociaciones en todos estos años de paritaria”