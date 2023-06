“EL TRABAJADOR MUNICIPAL ESTÁ DEVALUADO COMPLETAMENTE”

Dialogamos con Miguel Feniello, Sec. Adjunto del SITEMaLAM (Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal) que se inaugurará mañana.

Feniello explicó que “La idea del surgimiento de este nuevo sindicato tuvo que ver, justamente, con la enorme cantidad de demandas incumplidas, la falta de un proyecto de parte del viejo sindicato para ver cómo encarábamos una lucha tendiente a recuperar todo el terreno perdido”

QP: Se viene la inauguración del nuevo sindicato de trabajadores municipales

MF: “Nosotros intentamos no llamarlo paralelo porque parecería ser que fuese el espejo de un sindicato del cual no fuimos porque no nos sentimos representados. Pretendemos ser algo nuevo. Por eso hablamos de un nuevo sindicato. La idea del surgimiento de este nuevo sindicato tuvo que ver, justamente, con la enorme cantidad de demandas incumplidas, la falta de un proyecto de parte del viejo sindicato para ver cómo encarábamos una lucha tendiente a recuperar todo el terreno perdido. A eso fuimos los primeros días de agosto del 2022, pensando que nos iban a llamar previamente. Pero no lo hicieron. Fuimos, pero por los despidos de unos compañeros; y, a su vez, a proponer un plan de lucha, o por los menos la integración de todos los sectores de la oposición alrededor del sindicato para ver cómo se empoderaba el sindicato y llevábamos adelante nuestras demandas y nuestros reclamos. No se dio, y en una asamblea a posteriori decidimos conformar este nuevo sindicato. Este nuevo sindicato tiene como objetivo comenzar a devolver la confianza perdida de los trabajadores, comenzar a discutir las temáticas que hacen al mejoramiento de la vida del trabajador municipal (sueldos, estabilidad laboral, condiciones dignas de laburo, carrera municipal, nombramiento del personal). Y en eso estamos.”

QP: ¿Qué balance hacen de lo que han hecho hasta ahora?

MF: “En todo este tiempo nosotros vimos el apoyo y la expectativa que se ha generado con respecto a esta nueva organización sindical, traducido en casi 500 afiliados.”

QP: ¿Ustedes sólo trabajan en la parte gremial?

MF: “Sí, nosotros trabajamos solamente en el sistema gremial, pero estamos procurando ver de qué forma podemos brindar un servicio de salud. Por ahora estamos analizando algunas ofertas importantes. Pero también hay que ser realista, porque los bajos sueldos que tienen los trabajadores municipales de La Matanza hacen que sea un poco difícil la contratación de algún servicio de salud. Día a día vemos cómo se va degradando no sólo la salud del municipal sino la salud pública en general. Hoy hay una asamblea en el Hospital de Niños, hay una conflictividad en el área de salud por la emigración de médicos y de personal de salud en general. Esto sin hablar de la realidad de los corralones, de la incertidumbre que se vive en las áreas administrativas. Es decir; hoy el Estado municipal de La Matanza está, por decirlo de laguna manera, en terapia intensiva.”

QP: ¿Cómo se han parado en este año tan crítico para los trabajadores en general y en particular para los municipales con respecto a las paritarias con el Departamento Ejecutivo? ¿Cómo han visto esto? ¿Pudieron dialogar con el Departamento Ejecutivo?

MF: “Por el momento, nosotros no tenemos posibilidades de representar legalmente a los trabajadores municipales porque no tenemos la inscripción gremial. Sí estamos instalados como nueva organización sindical y estimamos que en poco tiempo va a salir la inscripción gremial, que nos va a permitir no sólo la afiliación de los compañeros sino también la posibilidad de discutir todas estas temáticas pendientes. En cuanto a lo conseguido creo que es extremadamente magro. Publicamos algo con respecto a esto que lo llamamos Ficciones 2023 porque se ha vuelto a construir una ficción alrededor de ese porcentaje que se da del 70 % y una suma fija de 20.000 pesos durante unos meses (que no sabemos hasta cuándo), el porcentaje de aumento que se da de acá a julio. Si esa fue la discusión que tuvo el sindicato (que nosotros creemos íntimamente que no hubo ninguna discusión) me parece que le erraron porque creemos que no podemos discutir porcentajes con un básico de 20.000 pesos. Si yo te discuto 200% de aumento sobre el básico paso a 60.000 pesos, que es casi un cuarto de lo que se necesita para no ser pobre. Por eso pienso que hay que dar otro tipo de discusión, que hay que hablar de un reescalafonamiento, hay que hablar de la incorporación de todos esos ítems bonificables al básico, hay que hablar de un nuevo Estado municipal.”

QP: Yo lo entiendo, pero también está (y no es por defender o acusar a nadie) que hay que contar con la buena voluntad del Departamento Ejecutivo para llevar adelante esto; y cuando no existe la voluntad del Ejecutivo podés estar en conflicto 30 años que no vas a poder torcerle el brazo a nadie. ¿Ustedes creen que es una incapacidad del sindicato o es una cuestión de voluntad del Departamento Ejecutivo municipal?

MF: “El que representa los intereses de los trabajadores es el sindicato municipal, no es el Ejecutivo. El Ejecutivo representará los intereses de la comunidad en general; pero específicamente el sindicato deberá velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, el aumento de sueldo. Yo veo que hay un déficit que ya lleva unos cuantos años. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Hay una pérdida real del salario en estos últimos cuatro años que llega casi a un 90 %. Por eso a mí me parece, más allá de la buena voluntad o no que tenga el Ejecutivo, que no se planteó ningún plan de lucha, no se planteó qué pasa con nuestra ley que no está instalada, qué pasa con la gente que está en planta transitoria, qué pasa con las corridas, qué pasa con la incorporación de personal, qué pasa con las medallas de los compañeros que han cumplido 25 años de servicio que hace muchísimos años que no se da. Es decir: ¿puede ser que el Ejecutivo se haga el tonto? Seguro; ¿puede ser que el Ejecutivo haya visto un sindicato debilitado? Seguro. Pero no he visto de parte del viejo sindicato la más mínima intención de que el conjunto de la oposición vaya junto en un reclamo y fortalecerse.”

QP: El viernes inauguran el nuevo sindicato.

MF: “El viernes inauguramos el sindicato con la presencia seguramente de muchos compañeros de distintas organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires, de todas las autoridades de la Federación, y me están diciendo que van a venir algunos funcionarios del Ejecutivo provincial. Me parece que, además de la alegría que representa esta enorme responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, también se abre una discusión central sobre un nuevo Estado. Este Estado está camino a la disolución con servicios tercializados, con personal no municipal trabajando en estado de precariedad, con una carrera municipal totalmente paralizada, con el colapso de nuestras cajas en la medida que no ingresa personal municipal a trabajar. Creo que esto amerita seriamente una discusión de la formulación de un proyecto para construir un nuevo Estado, y también observar los nuevos desafíos del mundo del trabajo moderno. La dirigencia sindical tiene que ir adelante de estas transformaciones que se ven en el mundo del trabajo (y hasta en el teletrabajo), de la cantidad de servicios que no está prestando la Municipalidad, de las nuevas demandas, de la capacitación del personal. Es decir; este Estado, cuyas bases son de la década del ’70, está camino a la disolución; y me parece que esa es la principal prioridad. Tenemos que defender el trabajo, pero también inyectarle estas nuevas demandas del mundo del trabajo y de la sociedad, porque la sociedad pide de los municipales lo máximo y no estamos brindando nada. También esto tiene que ver con que nos quieren acostumbrar a que el municipal todos los días tiene que estar un poquito peor. Es decir, nos están generando la idea (casi pretenden que la naturalicemos) de que el trabajador municipal no puede vivir de su trabajo, que necesita casi trabajar en otro lugar, que los sueldos son magros porque toda la vida fueron magros. Nos vamos acostumbrando a la decadencia cuando el primer eslabón del Estado para con la comunidad fue el trabajador municipal: la salud, la limpieza, la vacunación, alguna tramitación que tenga que ver con alguna actividad que se quiere desarrollar, y hasta el cementerio público. Para mí el trabajador municipal está devaluado completamente. Nos han acostumbrado a pensar que es así, y lo más triste es cuando este planteo no lo hace el vecino de enfrente ni la política, lo hace el que tiene la obligación de defender los derechos de los trabajadores. Por eso queremos romper con esa trampa de la naturalización de la decadencia y llevar adelante una tarea desde nuestra organización gremial que lleve a recuperar la dignidad perdida.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MF: “Sólo quiero agradecerle la oportunidad de poder transmitir estas ideas. Y el día 2 de junio, a partir de las 17 Hs., los espero para que juntos construyamos este gremio que seguramente va a ser para el bien de los y las trabajadoras.”