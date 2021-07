“EL VECINO DE LA MATANZA VA RATIFICAR LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL CON SU VOTO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el nuevo Director de la Región Descentralizada Sur de La Matanza, Alejandro Arreseygor, quien se define como un militante de base. Arreseygor nos contó que le transmitió el intendente Espinoza, cómo está ‘La Región’ actualmente, cuál es el trabajo que se está realizando y cómo avizora el futuro desarrollando la actividad de su cargo. También hablamos del año electoral y las próximas elecciones transitando una pandemia que nos golpea desde hace más de un año, esto nos decía:

QP: Arreseygor, venimos de un 2020 complicado con el Covid 19, y de un trabajo muy fuerte en el territorio a raíz de esta pandemia

AA.: “a verdad que si, a partir de marzo del 2020 nos cambió la vida a todos los ciudadanos en el mundo en general, pero nosotros hacemos hincapié en La Matanza donde trabajamos y donde tenemos nuestra patria chica. Estamos constantemente en el territorio con los vecinos, fue un año muy complicado, pero tuvimos una gran respuesta del intendente, de nuestro presidente y de nuestro gobernador y vicegobernadora, para salir a contener a los vecinos que eran los que más necesitaban en ese momento porque veníamos de un periodo de 4 años de gobierno neoliberal de Macri en nación y Vidal en la provincia, que deterioraron la economía popular que afecta directamente a los barrios y por ende a nuestros vecinos. En esos 4 años pasamos de tener 80 comedores a 400, y con la pandemia a los 3 meses de asumido el gobierno de Alberto hizo que esto se multiplique y agrave la situación, y lo primero que hizo el intendente Fernando Espinoza fue reforzar este trabajo en los comedores y la salud de los matanceros, donde se trabajó con las diferentes fuerzas vivas del distrito, como ONGs, clubes de barrio Soc. de fomento, iglesias, codo a codo con el municipio y la militancia, sin olvidarnos de los vecinos en cada barrio, en este lugar donde estamos ahora y el cuál, el mismo intendente me pidió que dirija, se implementó una cocina donde cocinaba el ejército con el apoyo y la coordinación de la militancia del territorio, donde se trabajó a destajo en plena pandemia, llegando a todos los vecinos que estaban varados a causa de un virus que desconocíamos su alcance, donde los mismos compañeros arriesgaron su vida a diario, y hoy todos perdimos a algún ser querido pariente, amigo, vecino, por eso hay que tener memoria de lo que fue el 2020 donde todo era incierto, pero con el intendente a la cabeza supimos estar a la altura de la circunstancia”

QP: Hace muy poco el intendente Espinoza le pide que sea el Director de la Región Descentralizada Sur, ¿cómo encontró la situación en la Región?

AA.: “Primero fue muy importante para mí, como militante de base, que el intendente nos tome en consideración para ocupar el espacio, vamos a hacer lo mejor que podamos dando todo como estamos acostumbrados los militantes, hablo en plural, porque represento a un montón de compañeros y compañeras que están a la altura de la circunstancia y estuvieron todo este tiempo acompañando un proyecto y, hoy, son parte de este reconocimiento que nos hizo el Intendente Espinoza, eso por un lado, y por el otro la región la encontramos muy deteriorada, pero esto es a causa de haber estado un año y medio cerrada, y haberse usado en una situación de emergencia territorial, como base operativa para diferentes tareas, desde alojar al ejército, cocinar y coordinar diferentes actividades, hoy estamos trabajando para poner el edifico en condiciones como nos pidió el intendente”

QP: Hoy el edificio todavía no está en funcionamiento por razones de la pandemia, ¿qué mejoras se le vienen haciendo preparándose para la posta pandemia?

AA.: “Fernando nos pidió que el edificio vuelva a ser lo que fue en su primer momento, salir con mucha fuerza a trabajar para que el vecino pueda hacer los trámites como lo hacía antes, ir de a poco volviendo a la normalidad y mejorarle día a día, la calidad de vida al vecino del sur del distrito. Estamos trabajando en traer la secretaria de La Mujer, que es algo que impulsa nuestro intendente, innovando en el tema, y dándole a las mujeres un lugar que se merecen, traer la secretaria a la Región para atender las problemáticas de las mujeres del sur, más abrir todas las áreas que funcionaban y dejaron de funcionar por la pandemia, ARBA, ANSES, etc. El tema del registro, estamos trabajando para volver a la normalidad, y estamos agradecidos que Fernando haya confiado en nosotros como militantes de base que somos, y desde nuestra parte decirle al vecino comunicarle que estamos para servirlos, y acompañarlos en cada problemática, porque sabemos que se hace mucho día a día, pero también sabemos que falta, y que nuestros compañeros están poniendo lo mejor de sí para que esto salga adelante y vuelva a ser lo que fue, para eso estamos trabajando todos los días”

QP: Hace poquito vino el Gobernador, ¿a qué se debió la visita?

AA.: “Ese día vino el Gobernado Axel Kicillof, el ministro de seguridad Sergio Berni, y el Intendente Fernando Espinoza, la razón era la entrega de 120 patrullas nuevas de la provincia de Buenos Aires, que se suman a las 130 que se habían entregado anteriormente en el mes de marzo. Estas patrullas cuentan con alta tecnología, se está trabajando con monitoreo facial, con la seguridad, creo que en el contexto de pandemia que nos encontramos hoy nuestro intendente junto al gobernador vienen apostando muy fuerte a combatir la inseguridad en el distrito, que es uno de los males mayores que sufren nuestros vecinos”

QP: ¿Hacer el acto de entrega en el sur del distrito significa algo para la militancia del sur del distrito?

AA.: “Creo que Fernando siempre tiene presente al sur del distrito y sobre todo a la militancia de base, y como muestra si hay algo que me llena de orgullo cuando vengo a trabajar todos los días, es ver la Universidad desde mi oficina, que es una obra que empezó Fernando cuando era intendente, la continuo Verónica y no la pudimos inaugurar porque había una decisión política de la gobernadora Vidal de no hacerlo, y hoy que tenemos un Gobernador y una vice gobernadora que piensan que un pibe del sur de LA MATANZA puede terminar la Universidad, y un intendente que aposto a la educación y al tercer cordón, como motor del distrito, creo que es para sentirse orgulloso de ser matancero de Catan, de Virrey del Pino, como de cualquier otra localidad que esta universidad va a albergar pibes de nuestros barrios que serán los profesionales de mañana”

QP: ¿El tema de la universidad va a dar un empuje muy importante al sur del distrito, es muy significativo?

AA.: “Los vecinos están muy contentos, y te lo trasladan, muchos vecinos de distintos lugares pudieron ver el edificio de la universidad porque hoy funciona un vacunatorio, y muchos se quedan admirando el nivel de calidad del edificio, donde nuestros pibes van a poder venir a estudiar, esto durante el gobierno de Macri y Vidal parecía imposible, y hoy con el Gobierno actual es una realidad, esto demuestra las convicciones y la decisión política de nuestro intendente, de nuestro gobernador y vice gobernador, que esto sea una realidad efectiva que en muy poco tiempo va a estar colmada de estudiantes, pibes de nuestros barrios que son el futuro de nuestro distrito, hoy la universidad no es un sueño, es una realidad que debemos a este gobierno que cree que un hijo de un obrero puede cursar y recibirse en una universidad pública donde el estado está presente”

QP: ¿La región al día de hoy está abierta al público?

AA.: “No, la región está cerrada, la estamos poniendo en condiciones, articulando con las distintas secretarias, para volver lo antes posible cuando la pandemia nos permita con los protocolos pertinentes, se está trabajando de forma telefónica con turnos, tanto el Registro Civil como desarrollo social, esto por el momento, hasta que la pandemia nos dé lugar a abrir con normalidad”

QP: En el playón del estacionamiento vemos movimiento ¿a qué se debe?

AA.: “El movimiento que se ve es el plan detectar, un operativo que hace nación junto a la provincia y el municipio, este operativo se hace al aire libre con los protocolos indicados para tal fin, el plan detectar está disponible para todos los vecinos, se dan 150 números por día, y los vecinos se van con el resultado en el momento, con 20 min de espera, en caso de ser positivo se articula con desarrollo social, se hace un seguimiento y se asiste al vecino y su familia, en el aislamiento de 10 días”

QP: Este es un año electoral ¿cómo ve el panorama general, las elecciones PASO y las generales?

AA.: “Más allá de lo que el vecino pueda ver en la televisión o diferentes medios de comunicación, nosotros que estuvimos trabajando con la militancia y con todas las fuerzas vivas del distrito, recorriendo los barrios, estando con el vecino, anotando para las vacunas, despejando las dudas de lo que le decían a los vecinos que la vacuna era veneno, le decían que no usaran barbijo, que vayan a las marchas a quejarse en contra de las medidas del gobierno, hoy en La Matanza tenemos más de 600 mil vecinos vacunados, esto es porque el vecino entendió el mensaje de nuestro presidente y de nuestro intendente de preservar la vida, creo que esto va a ser reconocido por el pueblo de La Matanza, por el Bonaerense y por todo el país, porque vio un estado presente en todo momento al lado del pueblo, el pueblo va a reconocer a este gobierno nacional provincial y municipal como un estado presente”

QP: ¿Cree que todo este trabajo que se realizó en el momento más duro de la pandemia y se sigue realizando va a ser retribuido por el pueblo de La Matanza?

AA.: “Creo que el vecino de la Matanza vio el esfuerzo que hicimos a lo largo de todo este tiempo, y si bien sufrió las consecuencias como las sufrimos todos, porque de una pandemia no sacas nada bueno, el vecino de La Matanza va ratificar la confianza en el gobierno nacional, provincial y municipal con su voto en las próximas elecciones”

QP: Muchos hablan de una gestión paralizada ¿Ud. cómo ve la gestión municipal del intendente Espinoza?

AA.: “Creo que la gestión nunca paró, hubo en el medio algo que nos sorprendió a todos que es el Covid 19, que no hace falta que lo expliquemos, en el camino se gestionó y se sigue gestionando, de hecho se pueden ver las obras, hay 3500 cuadras de nuevos asfaltos, y 5000 más, hace unos días estuvimos con Fernando en el barrio Santa María, con 20 asfaltos nuevos y una obra hidráulica que se esperaba hace años, y pude ver el cariño y el afecto que tiene el vecino con el intendente, y el intendente está muy contento en poder realizar estas obras para mejorar la calidad de vida de los matanceros”

QP: Arreseygor ¿cómo ve al peronismo del sur del distrito y de La Matanza en general, lo ve unido detrás del liderazgo político del intendente Espinoza?

AA.: “El peronismo de La Matanza está unido y lo ha demostrado en esta pandemia, estuvimos a la altura de la circunstancia, y gestionando, sabemos que siempre falta algo, pero estamos y seguimos gestionando para el vecino, la oposición por ahí se junta y le canta el feliz cumpleaños a un pozo, a eso le contestamos con 3500 cuadras de asfalto más obras hidráulicas, más 5000 cuadras más en carpeta que ya están aprobadas, siempre hay cosas para mejorar, y con respecto al liderazgo de Fernando, creo que es indiscutible, el peronismo de La Matanza esta encolumnando detrás de él, de eso no hay duda y lo vamos a demostrar en las urnas estas próximas elecciones”