“LLEGÓ EL MOMENTO DE QUE RECONOZCAN A ESPINOZA COMO FIGURA A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL”

Dialogamos con Horacio Acuña, referente del peronismo ramense que, junto a otros dirigentes de la localidad, lograron dar vuelta la elección en Ramos Mejía que siempre ha sido muy refractario al peronismo.

Acuña sostiene que “Si cumplen con todo lo que dicen que iban a hacer, seguramente va a ver un enorme conflicto social y sindical” y señala que “si no pueden ganar, van a intentar dividir La Matanza, no por favorecer a la gente, sino simplemente por un apetito electoral que no logran interpretar. Como no interpretan el peronismo, no interpretan lo que pasa en La Matanza”

QP: Horacio Acuña, venimos de un proceso electoral largo e intenso, ¿Cómo lo han vivido ustedes, políticamente hablando?

HA: “Veníamos con muchísima ilusión de poder generar los cambios que necesitamos, profundizando lo que, en definitiva, como peronistas pretendemos para nuestra nación, y se frustró indudablemente con la derrota de Sergio Massa. Creemos que, de acuerdo a todos los analistas, el año próximo es un año importante en la medida en que todo aquello que genera riqueza está planteado, ¿no? Me refiero a Vaca Muerta, me refiero al litio, y lo que ya venimos con el agro, pero ahora el desafío es muy fuerte porque, a ver, toda esa riqueza que puede producir el país, la diferencia que ha tenido el peronismo con respecto a gobiernos que no lo son, es cómo se reparte esa riqueza. Y cuando escuchamos a un presidente electo que plantea como modelo, principios del siglo XX, donde el 83% de la población estaba afuera, realmente es que estamos preocupados. Estamos muy preocupados porque podíamos despegar, teníamos claro que estos cuatro años no habían sido buenos para la gente, pero también teníamos claro que, como está planteado desde la plataforma o el proyecto que quiere Presidente electo, esto va a perjudicar a la gran mayoría de la gente, y eso es gobernar para los sectores concentrados económicamente, para una minoría, o gobernar para la mayoría. Esa es la diferencia.”

QP: ¿Usted prevé conflictividad social y gremial fuerte con el futuro gobierno?

HA: “Si cumplen con todo lo que dicen que iban a hacer, seguramente va a ver un enorme conflicto social y sindical. Seguimos apuntando a que los ajustes no son para los que menos tienen, entonces claro que va a haber conflictividad, porque no se solucionan los problemas del país reformando la ley de contratos de trabajo, no se soluciona apuntando a disolver las economías regionales, porque este país, como decía, en los últimos cuatro no pudimos tener el despegue que pretendíamos, pero mucha gente seguía subsistiendo a través de lo que era un salario, que no era bueno, pero a través también de lo que llamamos nosotros el salario indirecto, con los subsidios, los transportes, los servicios, con distintas medidas que en definitiva engrosan el bolsillo del pueblo trabajador y de sectores más bajos. Si hoy generan el cambio que pretenden en cuanto a frenar la obra pública, empezar nuevamente a privatizar empresas que hoy están bajo la órbita del Estado, que no está confirmado o que queden tantas pérdidas. El tema es que vos planteas un Estado donde esté al servicio de la economía, como se ha dicho muchas veces, o al revés, o a la inversa, y ese es el gran desafío, entonces cada vez que ataquen indudablemente a los sectores, porque podemos discutir sin dudas lo que significan los planes sociales, los programas, pero ahí no está la fuga del dinero más importante, la fuga del dinero está en la timba financiera, y lo hacen de una manera, como siempre me decían cuando era chico de robar con guante blanco, que la gente ni se da cuenta, cada vez que hay una corrida, cada vez que generan estos distintos mecanismos que tienen. Yo hoy lo veo a Caputo nuevamente, que es el responsable de gran parte de la situación que estamos viviendo en la actualidad, me refiero a lo que es lo financiero, lo veo nuevamente volviendo, y bueno, esto augura una alta conflictividad, porque todos vamos a defender nuestros derechos, y que no pasa por ahí, pero bueno, lamentablemente me gustaría tener esperanzas, expectativas, pero si cumplen con todo lo que plantearon, esto genera indudablemente una colisión entre aquellos que defendemos los intereses de la mayoría, y aquellos que defienden los intereses de minorías.”

QP: Acuña, volviendo un poco a la política local, el escenario de Matanza, primero Fernando ganó ampliamente su renovación como Intendente, y después La Matanza fue uno de los lugares que más aportó en la elección para Kicillof y Massa, más allá de que haya perdido, ¿cómo han vivido todos esos procesos ustedes?

HA: “Y Matanza tiene un microclima, a ver, nosotros tenemos mucho orgullo, mucha satisfacción de ver los resultados, ya no queda ninguna clase de duda después de todo lo que se dijo, y todo lo que se hizo, todas las operaciones con los medios nacionales, todo lo que ha ocurrido, de que claramente el pueblo de la Matanza tiene identificado por dónde pasa. Y Fernando, como lo dije antes de las elecciones del balotaje, ha logrado crecimiento en muchos aspectos, en materia de obra pública, sobre todo, y que esto ha significado, incluso en los lugares de mayor resistencia, tener muy buena performance.”

QP: A eso iba deber sentirse un poco, más allá de la alegría del triunfo de Fernando, un poco orgulloso por los resultados en Ramos Mejía, hace 20 años que no se obtenían esos resultados, ganaron un circuito y casi empataron el otro, pues se perdieron por 500 votos nomás, ¿cómo se vive eso?

HA: “Y con satisfacción, lo importante ahora, el desafío es cómo continuar, ya finalizaron las elecciones, ir en la búsqueda de cómo se logró, pero profundizando cuál es la idiosincrasia de cada una de las zonas, de un municipio tan grande, y particularmente en el primer cordón, sobre todo Ramos Mejía. Ir en la búsqueda y escuchar al vecino qué es lo que plantea, y que eso va a significar, va a seguir redundando en buenos resultados.”

QP: Yo puse en una nota, no hace mucho, que este triunfo de Fernando los ponía en un brete, había dos posibilidades, o ser la cabeza de la resistencia del peronismo desde la provincia de Buenos Aires, o ser la víctima de todo el ajuste que Milei va a querer aplicar en la administración pública. ¿Cómo lo ven ustedes?

HA: “Vivimos una situación tal vez que sea parecida o similar en el 2015, donde se intentó, y creo que se va a intentar incluso, algún tipo de medida secesionista con respecto a nuestro municipio, o sea que, si no pueden ganar, van a intentar dividir La Matanza, no por favorecer a la gente, sino simplemente por un apetito electoral que no logran interpretar. Como no interpretan el peronismo, no interpretan lo que pasa en La Matanza. Pero Matanza viene siendo postergada hace mucho tiempo. Hoy nuevamente tenemos una vicegobernadora, pero creo que Matanza, sobre todo lo que ha sido el reparto de los espacios legislativos, hemos quedado atrás. No se ha realmente reconocido este caudal de votos que implica, yo diría, no tengo el número exacto, pero creo que estamos entre las dos o tres provincias que más votos obtuvo Unión por la Patria, y debe haber un reconocimiento, y a través de la conducción de Fernando, hacia él también. Creo que ha llegado, está más que claro, ha habido distintos ensayos que no han salido bien, y ahora llegó el momento de que reconozcan a Espinoza como figura a nivel provincial y nacional. Tal vez no tengamos un espacio en el Gobierno Nacional, sin ninguna clase de duda, pero creo que ha llegado un momento de generar el peronismo, tiene la capacidad de volver a regenerarse, como el ave Fénix, pero con más figuras. Para Fernando ha llegado el momento de que empiece a tener reconocimiento, realmente el respaldo electoral lo tiene, lo ha venido repitiendo una y otra vez a lo largo de los últimos 20 años, entonces llegó el momento de que nos preparemos para ese reconocimiento a nivel provincial y posteriormente nacional.”

QP: ¿Deseas agregar algo más?

HA: “Solamente eso, espero que rápidamente nos curemos las heridas y que nos preparemos. El peronismo es resistencia, el peronismo no es un eslogan, el peronismo no es una moda, el peronismo viene del año 1945, el 17 de octubre para ser más preciso, y ha sufrido embates de toda clase, a nivel persecución, proscripción, y anunciaron la muerte del peronismo tantas veces que ya es como la cigarra, volvimos a salir de abajo la tierra y estamos dispuestos nuevamente a estar a la altura, porque se vienen momentos difíciles, y estar a la altura para prepararnos, para confrontar a aquellos que afectan nuestros intereses o los intereses del pueblo, y a preparar a los hombres y mujeres para volver.”