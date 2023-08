“NO SOMOS MÁS DE LO MISMO. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE PUEDE HABER UN CAMBIO Y ESE CAMBIO LO HACEMOS EN PAZ”

Entrevistamos a Javier Pecollo, pre candidato a Concejal en la lista que encabeza la Dip. Prov., Patricia “La Colo” Cubría, para la intendencia matancera.

Pecollo es un reconocido militante del peronismo local, con más de mil batallas en el lomo y, en su momento, causo sorpresa o asombro cuando se incorporó al equipo político de Cubria

QP: Javier Pecollo, muchos años de militancia en el peronismo y hoy, de repente, tiene la posibilidad de ser candidato (en un lugar significativo o no), pero es como un reconocimiento a su militancia, ¿cómo lo toma a esto? ¿Cómo lo vive?

JP: “Bueno Joaquín, gracias por esta nota. Para mí es todo un honor, todo un honor después de tantos años, casi 40 años de militancia, tener el honor de ser parte de esta lista, de creer en este cambio que podemos llevar a cabo y me siento muy halagado, muy halagado y creo y sé que tengo la fuerza, llegado el momento, si tuviera que asumir, de estar a la altura de las circunstancias.”

QP: Está enfrentando al oficialismo matanceros desde un espacio en el cual no se lo ve tan peronista como es el de Movimiento Evita. ¿Cómo ve esa situación?

JP: “No, mirá, el análisis es que somos peronistas, en el espacio donde estamos, convergen varios sectores, sí, es una amplitud que hay de criterios, pero todos aunados bajo un solo reloj. Nuestro objetivo es renovar no solo La Matanza, sino también renovar el peronismo, así como se ha renovado en los años ochenta y pico, en los noventa, se ha renovado el peronismo, se ha dado una renovación dirigencial y, como decía el General Perón, de un trasvasamiento generacional.”

QP: ¿Cómo la ve a Patricia Cubria?

JP: “Sorprendido, gratamente, un cuadro muy formado, muy solidaria, compenetrada con los problemas reales de La Matanza, con una energía incansable todos los días, desde que se levanta hasta que termina el día, trabajando, escuchando a todos, y gratamente sorprendido. Yo hace dos años que me incorporé, en su momento que la lista no pudo llevarse a cabo, pedí la libertad de seguir apoyando a la lista peronista, por supuesto que tuve todo el aval de ella, y me siento muy bien en el espacio, muy respetado.”

QP: Usted tiene otra historia dentro del peronismo, ¿Ha tenido problemas por haber estado con Cubría? ¿Lo han señalado feo? Le han dicho: ¡uh, mirá dónde está este ¡

JP: “Sí, sí. Esto lo hablaba con el conductor de la agrupación En Marcha, Raúl Albornoz. A veces hay que pagar el precio de los precursores. El trasladarme al Movimiento Evita como aliado, me han señalado algunos compañeros, los menos, los menos que me han tratado de traidor, pero la mayoría, la gran mayoría me han felicitado por este crecimiento en este nuevo espacio.”

QP: ¿Cómo ve la gestión del intendente Espinoza?

JP: “Bueno, indudablemente desde hace 4 años, la última gestión de Fernando, yo conociéndolo, habiendo trabajado en la gestión, en las primeras gestiones, y habiendo renunciado con planta permanente, que pocos lo hacen, en el 2013, 2012, vi una gestión ausente. Una gestión en la cual no sólo el vecino, sino el compañero que va con una necesidad, como decía la compañera Eva, donde hay una necesidad hay un derecho, no son atendidos, sus necesidades no son atendidas. Y bueno, entre los problemas puntuales, Fernando y su equipo no han dado la respuesta y no han estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que este es un momento histórico, hay un quiebre, esto puede ser una bisagra, así como lo fue en el ‘91, de poder llegar con otros aires, con otros cambios, darle otra impronta a la municipalidad.”

QP: ¿Cómo recibe la gente el mensaje de Cubría?

JP: “La verdad yo estoy trabajando muy fuerte en lo que es primer cordón, San Justo, Ramos Mejía principalmente y muy bien. Muy bien, aparte en plenarios, que para sorpresa de muchos, los plenarios son abiertos y en los plenarios puede llegar a venir gente que es mandada o que viene con otros intereses pero Patricia les contesta de una manera, la verdad, no sorprendido ya, es un cuadro en todo sentido, y aquellos que dicen que habla generalidades cuando habla de particularidades también, tiene claro todo el proyecto de poder llegar a cambiar La Matanza, no solo de gestión municipal, sino también la gestión política, que es atender al compañero y una gestión de cara al vecino. Ella nos dijo en una reunión: Si yo atiendo el teléfono, todos tenemos que atender el teléfono. Así que compañeros, a trabajar.”

QP: No trascendieron mucho los planes del gobierno de ella, sino la reducción drástica del departamento ejecutivo a 5 o 6 secretarías. ¿Qué opina de eso?

JP: “No, claro, está bien. A ver, cuando se habla de la reducción a 5, 6 o 7 secretarías, no se habla de echar gente, sino de centralizar todo. Y toda esa gente repartir a las áreas donde en realidad se necesita, porque está mal repartido. Hay lugares donde hay mucha gente, donde no alcanzan los escritorios o compañeros que no van a trabajar y cobran su sueldo y otros lugares donde sí tenemos que abrir. Esto, como vos decís, La Matanza es la quinta provincia. Nosotros también hablamos de una descentralización puntual. Esa descentralización se está llevando a cabo, el gobierno actual la está llevando a cabo, pero es una cáscara. Nosotros pretendemos darle vida a todo eso, a lo que es Ramón Mejía, a lo que es la descentralizada de Catán, a todos los espacios que se han abierto y si hay que abrir más, lo abriremos. Pero siempre de cara a la gente y darle vida. Tenemos el material humano para eso.”

QP: Hasta ahora en la campaña ha habido pocos incidentes. ¿Son más que nada roces habituales de una campaña o realmente hay un clima de enfrentamiento importante? ¿Cómo lo ve?

JP: “En un primer momento estaba preocupado. Inclusive somos compañeros, nos conocemos todos en La Matanza, pero son mínimos los roces que ha habido, ha habido algunos casos primarios de compañeras, porque el movimiento Evita se caracteriza más que nada por muchas, hay muchas compañeras, muchas mujeres, muchas mujeres solas o separadas, y bueno, yo lo veo tranquilo dentro de todo. A las internas que eran en el ‘80 y pico, que yo era muy joven, las del ‘90, inclusive las del 2000 y pico también, está tranquilo. Queremos que siga así esto.”

QP: ¿Qué expectativas tienen ustedes?

JP: “Amplias, amplias y muy positivas. Nosotros cuando entregamos la boleta y la publicidad de Patricia, y damos el mensaje, somos muy bien recibidos, muy bien recepcionados. Y la compañera tiene una impronta distinta. Es joven, no digo que Fernando no lo sea, porque también es joven, pero viene con otra impronta, a darle un nuevo aire a La Matanza que lo necesita. Te podés imaginar, ya te digo que yo estoy trabajando en el primer cordón Ramos Mejía, que es una zona ajena al peronismo y tiene muy buena recepción.”

QP: ¿Quisiera agregar algo más?

JP: “Sí, quisiera resaltar, primero, a nuestra pequeña pero prestigiosa agrupación En Marcha, que conduce el compañero Raúl Albornoz. Freddy Menese, compañero que es una incorporación de lujo. Carlos Coronel, Sasha Gómez, Estela Almada y Daniel Parietta. Y bueno, como dice nuestro eslogan, estamos más en marcha que nunca. Quiero darle un mensaje de esperanza a la gente. No somos más de lo mismo. Estamos convencidos de que puede haber un cambio y ese cambio lo hacemos en paz. Quiero dar un mensaje de paz a todos los compañeros, que esta interna sea lo más tranquila posible y que al otro día quién gane quien pierda estemos juntos para que el peronismo siga manejando los destinos de La Matanza. Muchas gracias.”