“EN VILLA PALITO SE DEMOSTRÓ QUE EL ÉXITO SE DEBE A UNA DECISIÓN POLÍTICA Y A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD”

Dialogamos con Juan Enríquez referente territorial de Villa Palito y que, más allá de ser funcionario municipal, anda recorriendo las villas, los asentamientos y los barrios matanceros.

Enríquez manifestó que “Como decía el padre ‘Bachi’ ‘los hombres y los dirigentes pasan, las instituciones y las comunidades quedan’”

QP: Hemos pasado un 2020 muy complicado con la cuestión de la pandemia del Covid-19, ¿cómo arrancan Uds. el año, teniendo en cuenta el trabajo que tenían planificado para Palito, Puerta de Hierro y demás?

JE.: “Primero te agradezco que vengas a hacernos una nota, porque es uno de los pocos medios donde podemos contar las cosas que van pasando y, segundo, el tema de la pandemia hizo que se frene todo, todos saben eso. El lunes tuve la alegría de que vacunen a mi vieja que tiene 82 años, y para mi es otra motivación porque uno no se quita de la cabeza el tema de la vieja, más que uno anda laburando para todos lados, con el miedo del contagio. Estuve meses sin visitarla por este tema, yo pase esa etapa horrible de verla por la ventana como se veía en la tele, no poder darle un beso un abrazo, y ahora gracias a Dios y a este presidente junto con Cristina que pudieron gestionar la vacuna. La vacunaron el lunes como a muchos vecinos y eso nos da una tranquilidad a todos, también vacunaron a vecinos de la Palito como Sofía Acosta, que es una vecina que colabora mucho en la iglesia con el padre ‘Charly’, con el que estamos trabajando muy bien y tiene una fuerza terrible, así que lo que es la pandemia y la vacuna hoy te puedo decir que estoy más tranquilo. Con el tema de proyectos de urbanización (como te contaba en los otros reportajes), con el tema del ministerio de habitad, creo que La Matanza va a tener una nueva oportunidad que no puede perder, arrancando de la provincia de Buenos Aires el gobernador Kiciloff, anunció 190 millones para invertir en los próximos 3 años en toda la provincia de Bs. As. Ahora vamos a ver cuánto le toca a La Matanza, pero para hacer lotes con servicios, conexiones de agua, cloacas, veredas e, inclusive, para comprar tierras, para poder avanzar con la urbanización. Eso en toda la provincia, otra cosa también es la gestión que está haciendo Nación, provincia y municipio, un crédito de 30 millones de dólares para poder invertir en Puerta de Hierro, San Pete y 17 que también es algo que se viene trabajando hace más de 10 años, otro actor fundamental es el padre ‘Tano’; eso también se viene ahora, son 30 millones de dólares que se están gestionando y espero que este año se pueda arrancar”

QP: Son muchas las expectativas, la asunción de Ferraresi en ese ministerio, es como que ha sido clave para que se abran las puertas de nación para invertir en los asentamientos, villas y barrios populares

JE.: “Cuando se abre el ministerio antes que esté Ferraresi, ya estaba la estrategia de poder invertir, por eso se arma el ministerio de hábitat, la asunción de Ferraresi lo que trae es la experiencia que él tuvo en Avellaneda con el tema de viviendas, lo que hizo Ferraresi en un terreno libre construir viviendas nuevas para hacer el traslado de la villa de Quilmes, donde hoy está Mayra Mendoza, trasladó y armó un barrio nuevo, quedo la mitad de la villa para urbanizar que es la parte de Quilmes, en la parte de Avellaneda hizo un barrio nuevo y traslado a la gente que más necesitaba, y ahora lo que está haciendo es impulsar nuevamente esa mejora de hábitat que había, desde ese lugar la última vez que vino a La Matanza se comprometió con 2500 viviendas, para el procrear, que a mi área que son las villas no les toca, pero si 2500 viviendas para urbanización de villas y asentamientos, desde el lado del ministro es una obra que viene a La Matanza, dentro del ministerio hay un área que esta Fernanda Miño, que está en la CETEP con Juan Grabois, en mejoramientos de barrios populares, ahora ella está en el ministerio de desarrollo social, con Arroyo, y desde ese lugar tienen la intención de gestionar 300 millones más para invertir en asentamientos de La Matanza; desde el ministro se va a activar las viviendas de la Villa de las Antenas que quedaron paradas en Av. San Martín, y las viviendas de Santos Vega, que quedaron paradas, estas son de las cosas muy positivas que se vienen si Dios quiere, y como repito siempre esto tiene que ver con la gestión que Fernando Espinoza realiza con nación, con esta ayuda que se viene esto pasa a otra escala, no es solamente urbanizar las villas, sino que hay posibilidad de urbanizar La Matanza”

QP: A partir de la urbanización de Villa Palito ¿Ud. este verano, anduvo recorriendo otras provincias y contando cómo fue la experiencia de Palito?

JE.: “Si, aunque hay un montón de cosas por corregir, le está faltando un 10%. En Villa Palito se demostró que, el éxito se debe, a una decisión política y organización de la comunidad y se encuentra el resultado, trabajar en conjunto el municipio, nación y provincia. En el caso de Palito fue con el banco mundial, y hoy se vuelve a repetir en el caso de Puerta de Hierro, San Pete y 17. Hoy es el momento ideal, lo mismo que se dio en Villa Palito se está dando en estos lugares, lo único que puede trabar que no se realice es la decisión política, que haya mezquindades como decía el padre ‘Bachi’, que piensen en cosas individuales y no en cosas colectivas. Hoy el padre ‘Tano’ está trabajando muy fuerte con la comunidad, y se está metiendo en la gestión, como hacia el padre ‘Bachi’, hoy el padre ‘Tano’ está yendo a todos los lugares a gestionar. Les agradezco mucho a los que se conectan con el ‘Movimiento Villero de Villa Palito’, y somos convocados a diferentes lugares del país, porque Palito tiene todo el condimento de la problemática social y lo político, y como desatar esos inconvenientes, más allá del Covid-19, me invitaron y anduve por muchos lugares, desde Bariloche hasta Santiago del Estero, por muchas provincias y pueblos, pueblos originarios; en el último que fui es el instituto de la vivienda de Neuquén, quién me llamó personalmente Oscar Parrilli, para decirme que le interesaba que recorra los asentamientos que en Neuquén (crecieron mucho más de 40 asentamientos), aprovechando las políticas nacionales que vienen para intervenir en esos lugares, como pasó acá, también recuerdo cuando estuve en Ushuaia en el 2015, también hicimos reuniones con la gente que viva en las terrazas, y hoy veía que le daban más de 300 millones para invertir, y está bueno porque son lugares donde se necesita, igual como se necesita en Neuquén, y el compañero Parrilli me presentó su la hija Lorena Parrilli, con ella recorrimos estos lugares, conocí al padre ‘chicho’ que trabajo en Quilmes, logramos una reunión entre Lorena y el instituto de vivienda de Neuquén para que puedan trabajar juntos con los asentamientos porque es algo que hay que resolver, y se armaron muy lindas reuniones con los barrios y muchos funcionarios, fueron 4 días intensos de recorridos mañana, mediodía y tarde, pero para mí estar con la gente y hablar con la gente es lo más lindo que nos puede pasar, fue un recorrido muy importante. Parrilli me llamó y creo que fue muy importante que yo haya ido, y seguramente vamos a tener que volver a ir, ahora me están llamando de Córdoba, de la universidad, porque en la provincia armaron un ministerio de hábitat, me invitaron simplemente para hablar de la experiencia de Villa Palito en La Matanza, cuando me preguntan después de Villa Palito ¿qué sigue?, contesto: bueno ahora hay que urbanizar La Matanza, porque La Matanza tiene las mismas necesidades que tiene Villa Palito, o menos. Cuando vino Alberto descubrió un montón de cosas, pero con la oleada de cosas que se viene ahora creo que Fernando Espinoza estará pensando en una planificación para intervenir en todos los asentamientos en La Matanza”

QP: Este es un año especial, porque es un año político también, ¿qué expectativa tienen?

JE.: “Cuando me comentaron que Máximo se iba a postular a presidente del PJ me dio una satisfacción enorme, lo he recibido en Palito dos veces, una en 2016 pleno macrismo, en el aniversario de la muerte de Néstor, ese día en que se comprometió a hacer el techo del club, y otra vez en 2018 en el aniversario de Néstor, e inaugurar el techo, por eso se escucha en muchos lugares que ‘Villa Palito’ es un ‘proyecto kirchnerista’, yo creo que el tema de que Máximo pueda agarrar el mando del PJ genera mucha expectativa, hay una nueva generación, y aparte tiene el apoyo de Fernando Espinoza, cosa que me da tranquilidad, y ahora hay que esperar que definiciones trae todo esto”

QP: ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el intendente para planificar lo que se viene en materia de urbanización?

JE.: “La verdad que hace muchos años que no hablo con Fernando, él sabrá porque, él sabrá el momento que me llamará para hablar o para decirme si voy a cumplir un rol o no, en todos estos proyectos que se vienen para La Matanza, más allá si estoy o no, lo más importante es que vienen 30 millones de dólares para urbanizar Puerta de Hierro, San pete, y 17, como decía el padre ‘Bachi’ ‘los hombres y los dirigentes pasan, las instituciones y las comunidades quedan’. Nosotros vamos a pasar y van a quedar las obras, creo que era el orgullo que tenía Bachi, que tenía Alberto Balestrini, inclusive Néstor, donde ellos fueron artífices del trabajo colectivo que se hizo en Palito”

QP: Seguir haciendo cosas con la comunidad de Villa Palito en honor al padre Bachi

JE.: “Si, en un momento decía que la pérdida del padre Bachi era lo más parecido a perder ‘al Viejo’, ese fue el sentido de la comunidad, el de perder a su padre, que era el que te aconsejaba, te retaba, te acompañaba, eso todavía lo sentimos, y la forma de agradecerle, es terminando la misión que el tenia, como terminar Villa Palito que nos falta un 10%, y no solo Palito, sino que no nos teníamos que conformar, y salir a predicar que todas las villa que podían ser protagonistas de su transformación, por eso a cada lugar que voy de la Argentina me recibe un cura salesiano, y yo llevo la imagen del padre Bachi y la voy dejando en cada punto que visito y me reciben, en todos dejo la imagen del padre Bachi como un cura que dio la vida por la gente y que siempre estuvo del lado de la gente”

QP: ¿Cómo está el movimiento Villero que han armado Uds., ha crecido, se ha fortalecido?

JE.: “El ‘Movimiento Villero Alberto Balestrini’ es un movimiento que mandó a armar Alberto Balestrini, todavía le falta reconocimiento, no tiene reconocimiento, por ahí no hace tanto ruido, por ahí lo que tiene el movimiento es una idea fija y concreta, que es transformar la vida de la gente, generar transformación en las villas y asentamientos, formar dirigentes y que la gente sea protagonista de la transformación. Nosotros, como movimiento villero, no queremos ser ni el Papá, ni el dueño de nadie, lo que hacemos es juntarnos y generar dirigentes que peleen por sus necesidades, por ahí eso no se refleja mucho en cantidad, porque todavía no tuvimos oportunidad de hablar con mucha gente de La Matanza”