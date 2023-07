Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mario Stella, Sub Delegado centro de la localidad de Gregorio de Laferrere, quien nos contó cómo es su experiencia de participar en la lista de pre candidatos a concejales acompañando al intendente Fernando Espinoza, también nos habló de los cambios notorios que, para bien, sufrió la ciudad, y como es el trato a diario con los vecinos y vecinas de Laferrere, sin olvidar mencionar el trabajo de campaña que realiza con sus compañeros/as de agrupación, esto nos decía:

QP: Stella ¿otra vez en la lista acompañando al intendente Fernando Espinosa como pre candidato a concejal?

MS.: “Si, es así, para mí es un honor, como militante, ser parte de la lista del peronismo que encabeza Fernando Espinoza en La Matanza. Como militante es reconfortante el reconocimiento de la conducción, y para mi es un orgullo representar a los militantes y al peronismo de La Matanza”

QP: Se habló mucho del lugar que Ud. ocupa en la lista, ya que otras veces ya acompañó como candidato suplente y, esta vez, muchos esperaban que ocupe un lugar más preponderante en este armado, ¿Cómo lo tomó personalmente?

MS.: “En lo personal me siento orgulloso de acompañar esta gestión y ser parte de la lista del peronismo matancero, yo milito de corazón, no lo hago para ocupar un lugar más arriba, más abajo, si bien todos los que somos parte de la política tenemos ambiciones, el que no tiene ambiciones que se quede en la casa, y yo tengo ambiciones, pero esas ambiciones son para poder ayudar a la gente, y eso lo hago y lo voy a seguir haciendo desde el lugar que me toque ocupar, hoy el intendente me dio la posibilidad de poder ayudar al pueblo de Laferrere desde una subdelegación junto al delegado de mi querida ciudad que es Gabriel Guzmán, con quien trabajamos con un alto grado de compromiso para con el vecino de la localidad al igual que los otros sub delegados y los coordinadores Alejandro Capobianco y Néstor Signori que también ponen mucho empeño para que las cosas salgan bien y se pueda gestionar para los vecinos, que no es más ni menos de lo que nos pidió nuestro conductor que es Fernando Espinoza. Hoy ser parte de la lista es un reconocimiento a la militancia, yo estoy orgulloso de haber nacido en un hogar peronista, y hoy festejo la unidad del peronismo por el cual vamos a trabajar con mis compañeros para volver a ganar las elecciones, tanto a nivel nacional, provincial y local”

QP: Hoy en plena campaña para las PASO, ¿Cómo están trabajando en la localidad?

MS.: “Nosotros venimos trabajando en la localidad desde hace mucho, esto lo generó Fernando incluso desde antes de la pandemia, donde trabajamos mucho con el DETECTAR, en las calles, trabajamos con los bancos entregando desayunos y meriendas a los jubilados, recuerdo fue un trabajo intenso en la localidad que fue posible gracias a los compañeros y compañeras de las agrupaciones políticas de Laferrere que son parte de este proyecto nacional y popular, y luego de la pandemia nuestro intendente continuo con un plan de obras importantísimo para los laferrerenses, la peatonal, los asfaltos nuevos, los bajo niveles, la Comodoro Py, la repavimentación de la ruta 21, las luces led, las alarmas vecinales, se han hecho muchas cosas en estos últimos años, con una pandemia de por medio, nadie puede decir que no se hizo nada, la gestión está a la vista, estamos constantemente con los vecinos atendiendo sus reclamos personalmente, hoy somos una delegación de puertas abiertas a la comunidad, y eso que estemos cerca del vecino, porque también somos vecinos de la misma localidad y entendemos la ciudad como ellos, por eso estoy convencido de que la gente de Laferrere va a responder a la hora de emitir su voto, sabe que lo que se hizo en la ciudad no es magia, es gestión, y esa gestión tiene el sello de Fernando Espinoza, que si puede decir que gobierna con hecho, y no con palabras como algunos candidatos que vienen a cantar cantos de sirenas, la gente va a tomar la decisión correcta y va a volver a elegir al peronismo”

Q: ¿Qué respuesta reciben de los vecinos en los rastrillajes que efectuaron en la localidad?

MS.: “Como te decía anteriormente, los vecinos nos reciben muy bien, me ha tocado acompañara un concejal, a caminar la zona del subcomando centro y la verdad que la gente muy contenta con lo que se está viendo en la ciudad, si bien sabemos que hay cosas que mejorar como el tema de la seguridad, la gente es consciente del cambio que se genero en la localidad y ve que claramente hay un antes y un después, y eso lo logro esta gestión, con todas las adversidades nos toca vivir como país, y como le toco a todo el mundo, debemos recordar y tener memoria de dónde venimos, venimos de dos pandemias, una de 4 años que fue la pandemia amarilla de Macri y su pandilla, y después la pandemia del COVID el vecino lo sabe y lo ve, pero igual tenemos que tener memoria a la hora de votar, yo confió en el pueblo de Laferrere y de toda La Matanza, porque no es solo en Laferrere que hay obras importantísimas, en toda La Matanza se están haciendo obras muy importantes, y eso el vecino lo ve y lo va a tener en cuenta a la hora de votar, porque estas obras son gestión, son hechos no palabras”

QP: Si bien el peronismo va unido en nación y provincia, en La Matanza hay tres listas que se van a disputar la intendencia, ¿Cómo se ven en esta interna?

MS.: “Personalmente nos veo bien, estamos trabajando con todos los compañeros de las distintas agrupaciones para llevar adelante el proyecto de nuestro conductor Fernando Espinoza, sabiendo que vamos a una interna, y tenemos que doblar el esfuerzo, pero sabemos que la gente palpa las cosas y ve la realidad, y la realidad, son los libros de los pibes en las escuelas, las notebooks, a los pibes y las tablets a los jubilados, que le dan el Boucher para hacer su baño, o para agrandar la casa con una habitación más, las mega obras que se hicieron a lo largo y ancho del distrito, las universidad en Catan, y esto no lo hace el intendente porque son las elecciones, esto se viene haciendo desde hace rato, y esto la gente lo ve y lo sabe, y sabe que estas cosas solo lo hace un gobierno peronista, Fernando va a tener un gran triunfo y va a seguir gobernando los destinos de La Matanza, muchos lo critican por qué tenemos fondos en plazos fijos, digo tenemos porque soy funcionario y parte del ejecutivo, y la verdad gracias a esos ahorros se pudo hacer todas estas obras que él hizo y gestiono”

QP: ¿Se anunciaron más obras para Laferrere como más cloacas?

MS.: “Si vienen obras importantísimas para la ciudad, como el entubamiento del arroyo Dupuy, que va a cambiar la calidad de vida de muchos vecinos, y nos va a permitir seguir con el plan de poder hacer mas asfaltos con la obra hidráulica terminada, sobre todo en barrio Giardino, La Juanita, esto nos va a permitir avanzar con más obras para estos barrios, también dentro de muy poco tiempo se va a inaugurar la parte de pediatría en el Hospital Néstor Kirchner, que va a beneficiar a innumerables vecinos de distintas localidades”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MS.: “Si, agradecer a mi conductor Fernando Espinoza, a la vice gobernadora Verónica Magario, por confiar en mí, a la militancia que tanto hace para que nosotros podamos representarlos, porque acá los lugares que uno ocupa se los debemos a la militancia que nos acompaña, trabajando, poniendo el lomo para los vecinos incluso aun sin reconocimiento de nada, eso me llena de orgullo, de tener los compañeros y compañeras de mi agrupación que me acompañan y acompañan el proyecto nacional y popular que conduce Fernando en el distrito, por eso estoy convencido de que el 13 de agosto el peronismo va a volver al triunfo para cuidar el destino de nuestra nación, de nuestra provincia y de nuestra querida Matanza, para que podamos vivir en un lugar donde tengamos el derecho al trabajo, a la educación, y para poder vivir con dignidad, por eso vamos a trabajar y militar los candidatos de Unión Por La Patria Massa-Rossi, en la nación, Axel y Verónica, en la provincia, y en La Matanza a nuestro intendente Fernando Espinoza”