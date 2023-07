“SE DEBE TERMINAR CON LA MUNICIPALIDAD PARALELA, NO SE LE PUEDE COIMEAR A LOS EMPRESARIOS QUE QUIERAN VENIR A INSTALAR SUS EMPRESAS EN EL DISTRITO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus concejal de JUNTOS y pre candidato a intendente de La Matanza quien acompaña a Patricia Bullrich en su carrera hacia la presidencia de la nación. Creus nos relató cómo están trabajando en la campaña hacia las PASO, nos habló del ida y vuelta que tiene Patricia Bullrich con los vecinos del distrito, además de contarnos algunas de sus propuestas para el municipio si los vecinos lo acompañan en esta cruzada, esto nos decía:

QP: Creus, ya de lleno en la campaña, ¿cómo fue el desembarco de Patricia Bullrich en La Matanza ya como candidata a presidenta?

LC.: “Fue muy emocionante, porque simboliza el cierre de una etapa, la consolidación de la candidatura y un proceso de construcción donde una fuerza vecinal, que lidero yo, se sume a Juntos por el Cambio, y se posiciona en alianza con el proyecto de Patricia Bullrich, que es el proyecto que mejor dialoga con la demanda de los matanceros, y, por otro lado, fue el inicio de otra etapa, un desafío para el que nos preparamos con mucha audacia y mucho coraje para disputar el poder en La Matanza que durante tanto tiempo lo ha tenido el mismo espacio que administra la gestión, que para mí ya caduco, y quedo obsoleta, que es la gestión del intendente Fernando Espinoza”

QP: ¿Qué imagen le pudo transmitir Patricia Bullrich? ¿que se llevó de la gente de La Matanza el 9 de julio en la plaza?

LC.: “La imagen de la diversidad de sectores, había gente de diferentes localidades, de distintos extractos y condiciones sociales, distintas edades, y todos con mucha emoción y motivación para que La Matanza por fin se suba al tren de la libertad que recorre el país y va a recorrer, La Matanza y la provincia. La Matanza esta vez tiene la oportunidad de no volver a ser el lugar donde se escondan o se refugien los que pierden en el gobierno nacional y provincial”

QP: Cuando hace referencia a la libertad, ¿no lo hace en los mismos términos que Milei?

LC.: “No, en absoluto, es una concepción mucho mas integral, la libertad de lo básico, la libertad de poder salir a la calle, sin que nos maten por dos mangos, la libertad de poder volver a disfruta el barrio, nuestras calles, nuestros espacios públicos, la libertad de poder recuperar el territorio para la gente laburante, los honestos, la libertad de poder sacar a los delincuentes de las calles, y poder volver a salir de nuestras casas donde nos tienen encerrados con esta ola de inseguridad que atraviesa todo el distrito a lo largo y a lo ancho, la libertad de poder abrir un negocio, una empresa, un emprendimiento sin ser rehén de esta estructura coimera, la libertad de que las empresas vengan a invertir en el municipio y no sean presas de un municipio paralelo, la libertad de que la policía este para cuidarnos y no para encubrir a los delincuentes, la libertad de pensar que la justicia en La Matanza responde más a la gente que a los intereses políticos, la libertad de tener una vida plena en comunidad, de esa libertad es la que me refiero, creo que La Matanza sufre un sometimiento fruto de una vida que se ve de punta a punta en el distrito, que tiene que ver con un caos organizado para poder construir un poder político corrupto”

QP: Hace poco se conocieron algunas encuestas que lo dan como el candidato de la oposición que mejor mide, ustedes ¿Que números manejan?

LC.: “Sí, hay encuestas muy diversas, es un momento complejo donde la gente no está muy dispuesta a contestar encuestas, y los que contestan lo hacen con una carga emotiva de enojo y de hartazgo importante, pero las encuestas nos dan bien, lo que más impacta es la encuesta de la calle, tanto en Ramos Mejía, como en Virrey del Pino, en Celina, o en Rafael Castillo, me encuentro con que la gente recibe esta oportunidad de ser candidato con mucha satisfacción, la gente me trasmite esperanza, es una gran presión, es una mochila importante cuando el vecino te dice: por favor esta vez no la dejen pasar o, confío en vos o, no nos defraudes, gente que te trasmite estas cosas con lagrimas en los ojos, lo ven como la última esperanza después de muchos fracasos en La Matanza, la oposición tiene una deuda pendiente con los matanceros que es construir una fuerza genuina en todo el distrito que se le plante a un aparato político construido sobre el sufrimiento de toda una comunidad y todo lo trucho”

QP: ¿Cree que esta unidad, después de las PASO, se va a poder lograr?, hablando del espacio de JUNTOS

LC.: “Si, por supuesto, ya hemos tenido varias elecciones, y después de las internas provinciales ya se conformaron las mesas, los espacios comunes, ayer veíamos después de la interna de Santa Fe donde había sido una interna muy dura para JUNTOS veíamos a los equipos reconocerse y programar acciones comunes, la posibilidad de gobernar el país, la provincia y La Matanza es real, así que eso obliga y genera una oportunidad única en donde el árbol no puede tapar el bosque, o que nos une es transformar la realidad de este distrito para el bien de nuestra gente”

QP: ¿Qué importancia tiene La Matanza a nivel nacional y provincial para el espacio de JUNTOS?

LC.: “Hemos logrado que para esta elección, las dos líneas dominantes a nivel nacional, tanto la de Horacio como la de Patricia vean a La Matanza como factor determinante, no solo para sumar más votos, sino para la posibilidad de transformar el conurbano, y la posibilidad de darle gobernabilidad a un futuro gobierno nacional, y provincial, La Matanza no puede quedar en manos de gente que conspira sobre la pobreza, la dependencia y el sufrimiento de nuestra gente, para ver si puede usar eso para extorsionar a un presidente, o a un gobernador que no es de su espacio político, o sea desde el punto de vista humano hay un compromiso que nuestro territorio deje de sufrir, desde el punto de vista electoral hay una valoración sobre la cantidad de votos que el municipio nuestro puede aportar a nuestro espacio nacional y provincial, y desde el punto de vista de la supervivencia de un proyecto que quiera transformar el país y la provincia ya se entendió que no se le puede dejar La Matanza en manos del Kirchnerismo”

QP: Creus esta campaña parecería que solo se puede decir slogans y que no hay más que eso, ¿podemos hablar de propuestas?

LC.: “Es muy importante que en la campaña podamos explicar al vecino, las propuestas y no solo slogans, no solo frases, sino explicar de verdad porque es posible que La Matanza deje de ser un municipio que fabrique pobreza o dependa de los subsidios del estado. La Matanza puede ser un municipio potencia, tiene una riqueza muy grande que es su gente, que tiene mucho valor. Los parques industriales no pueden ser negocios inmobiliarios, los parques industriales hoy son para competir, el municipio que hoy quiere generar empleos tiene que competir con los otros municipios, los parques industriales deben tener eximición de impuestos, se debe terminar con la municipalidad paralela, no se le puede coimear a los empresarios que quieran venir a instalar sus empresas en el distrito, el terreno tiene que ser facilitado por el municipio y tienen que tener exenciones impositivas, por lo menos durante el inicio de ese proyecto, siempre y cuando toda la gente que trabaje ahí sea de La Matanza, y lo mismo con la zona rural. La Matanza tiene 15 mil hectáreas rurales que están ociosas, son campos vacios, hay mucho para hacer ahí desde el punto de vista agropecuaria, desde el punto de vista de una oferta de logística, o desde el desarrollo inmobiliario, la autopista que se está construyendo ahí no puede ser una ruta para que se multipliquen asentamientos, tiene que ser una columna vertebral para el desarrollo de empleo y producción de La Matanza, y lo mismo el rio Matanza, no puede ser una cloaca a cielo abierto que contamine e inunde a nuestra gente, eso se puede cambiar con muy poco esfuerzo pero con una fuerte decisión política es posible el cambio, ese rio podría ser algo beneficioso para el territorio y a los vecinos de las orillas que se inundan, se debería empezar a protegerlos con obras mínimas para que la prevención sea una realidad, pero también hay que trabajar en materia de educación, de seguridad, y de salud, las escuelas no pueden cerrar todo el tiempo porque no tienen aire acondicionados o no tienen estufas o ventiladores, o falta agua o gas, o porque los baños se tapan y los pozos se desbordan, son cosas mínimas que una gestión municipal debería brindar a todos los vecinos de La Matanza, un administrador de un edificio que no puede resolver las cosas mínimas es echado, acá tenemos un intendente y un gabinete que no resuelve lo mas mínimo y pretende seguir gobernando La Matanza, la gente lo va a castigar y yo estoy dispuesto a tomar todos los riesgos necesarios e ir a fondo para ordenar y que La Matanza vuelva a ser un municipio que nos llene de orgullo”