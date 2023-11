“ESPERAMOS QUE, A PARTIR DE ESTE BASTIÓN QUE ES LA MATANZA, PODAMOS DEFENDER AL PERONISMO Y LOS TRABAJADORES”

Después del triunfo de Javier Milei, el pasado domingo, entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM. No fue casual la entrevista porque, según los dichos del propio Milei, una de sus primeras medidas apuntaría al achicamiento del estado, con la posibilidad de despidos de trabajadores estatales.

Troncoso señaló que “haya muchos dirigentes y muchas personas en lugares estratégicos que no solamente hablen del peronismo, sino que hagan peronismo”

QP: Daniel Troncoso, ¿cómo toma usted el triunfo de Milei?

DT: “Bueno, con mucha sorpresa. Primero porque, bueno, somos peronistas. Acá en este sindicato, en la comisión directiva, quien habla es peronista. Y, bueno, es la cuarta, en los últimos 50 años, la cuarta vez que tenemos gobiernos de, por llamarlo, neoliberales. Y, bueno, siempre la historia terminó mal para los trabajadores. Y ahora se vuelve a repetir. Y la única diferencia que veo al resto de las veces anteriores es que en la campaña planteaban otras cuestiones. Y en esta vez, digamos, en Milei rescato su sinceridad, porque dijo lo que iba a hacer y la gente lo votó, aun sabiendo de que iba a achicar el Estado, de poner en riesgo lo que es la salud pública gratuita, de poner en riesgo lo que es la educación pública gratuita, bueno de todas las cosas que habló, los conceptos de algunas personas que están ocupando hoy un rol importante en el nuevo gobierno, con el tema de género, de realmente una falta de respeto total. Así que, bueno, con sorpresa, pero bueno, respetando, por supuesto, la decisión de los argentinos en este juego que es la democracia, que es tan importante. Porque también a los que nos tocó vivir durante la dictadura militar sabemos lo que pasó y, el título es el nunca más a eso. A pesar de que es inclusive también hasta esa contradicción, porque también hay muchas personas dentro de este sector político de Milei que, bueno, que hablan de libertarios, de libertad y que reivindican cuestiones que tienen que ver con esas épocas oscuras de la Argentina, como también reivindicar a Margaret Thatcher, quien te habla, tiene muchos amigos, compañeros que estuvieron en Malvinas y algunos inclusive muertos, héroes que quedaron allá. Así que temas muy, muy fuertes para mis sentimientos en particular y para los sentimientos de muchos que compartimos esta forma de pensar.”

QP: Usted ha dicho que hubo otros gobiernos neoliberales y nunca les fue bien a los trabajadores argentinos, coincido en ese aspecto. En este caso están avisados. ¿Ustedes como que ya se están preparando? ¿Han tenido algunas conversaciones con algunos sectores como para enfrentar lo que viene?

DT: “Mira, más allá de haber hablado en forma extraoficial, creo que acá el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Matanza, la Comisión Directiva, todo, vamos a seguir con nuestra forma de pensar, con nuestra ideología, vamos a seguir levantando las banderas del peronismo y, esperamos que haya muchos dirigentes y muchas personas en lugares estratégicos que no solamente hablen del peronismo, sino que hagan peronismo. Y creo que es un deber nuestro, más siendo un sindicato municipal, estando en un municipio que sigue levantando esa bandera, que los vecinos, que el pueblo matancero sigue levantando esa bandera. Así que bueno, nosotros nos ponemos a disposición de todos los compañeros. Esperemos poder tener un diálogo fluido en estos momentos tan, tan difíciles que vienen con el compañero Intendente Fernando Espinoza para poder formar parte de un armado de aquí en más para sostener los derechos de los trabajadores. Y en este caso, me parece que tiene otro tipo de valor, porque en este momento es con desventajas. No es que nos estamos sumando a un proyecto después de un gran triunfo. Al contrario, estamos diciendo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias en las malas, que creo que tiene un valor de parte de esta comisión directiva y de parte de este sindicato que es muy importante.”

QP: ¿La Matanza se va a convertir, de alguna forma, en el bastión de la resistencia?

DT: “Tuvimos intendentes como Federico Pedro Russo, que fue secuestrado, que fue torturado. Y bueno, eso creo que es un poco lo que marca el espíritu de La Matanza. Los votos también así lo marcaron y seguramente vamos a tener que abroquelarnos. Por eso repito, ojalá seamos los compañeros municipales los que, abroquelados, y por supuesto con las herramientas necesarias que se puedan llegar a tener a través del diálogo con Fernando Espinoza, logremos sostener las banderas del peronismo en alto. Pero cuando digo sostener las banderas del peronismo en alto es sostener condiciones de trabajo, sostener trabajadores que sean respetados, que tengan las herramientas y que tengan un sueldo acorde a los trabajos que estamos realizando. Si bien sabemos que lo que pasamos desde la pandemia a la fecha fue por inflación, por el dólar, por la pandemia. Fue difícil, pero creo que la etapa que se viene también va a ser muy difícil para toda la Argentina. Hoy las primeras medidas que se van a tomar son de gran cantidad de lo que era empresas argentinas, privatizarlas directamente. Entonces bueno, ayer fue una ironía del destino, el día de la soberanía nacional. Aerolíneas Argentinas, una de las empresas que trabajó para poder traer y distribuir en toda la República Argentina, junto con la Fuerza Aérea Argentina, las vacunas en épocas del COVID. Un gobierno peronista que fue recontra criticado y que seguramente no habrá estado a las alturas de las circunstancias. Pero en ese momento Argentina fue uno de los países chicos, que no tenía gran posibilidad económica y, sin embargo, se firmaron todos los acuerdos necesarios para poder traer la vacuna. Y los únicos aviones que volaban por aquellos momentos en la República Argentina eran los que estaban repartiendo en toda la República las vacunas para que aquellos argentinos que quieran se pudiesen vacunar. Un gobierno peronista que también ayudó a las empresas económicamente para sostenerlas. Y una Aerolínea Argentina que también hace muy poco tiempo estaba repatriando argentinos, producto de la guerra que está en este momento en Israel. Y fue el Estado quien ayuda a repatriar, entonces es tan importante la soberanía, banderas argentinas. Ni hablar de los más viejos como es mi caso, de cuando existía la empresa de líneas marítimas argentina, ELMA, que era un orgullo, que era nuestra línea mercante con la bandera argentina. Entonces digo, hoy ya como primera medida, YPF, hoy ya como primera medida las empresas que tenemos que construyen satélites, laboratorios, energías de distintos tipos, bueno, que pasen a manos privadas, eso va a llevar a achicarlas, a hacer los negocios que conocemos, que ya se hicieron y en los últimos tiempos, hace muy poco tiempo. O sea que ni siquiera tendríamos que haber tenido el tiempo suficiente como para olvidarnos de lo que pasó. Esperemos, bueno, que salgamos fortalecidos de esto y que todos unidos podamos sostener los derechos de los trabajadores.”

QP: Una última pregunta, para estar de la misma vereda Fernando Espinoza y el sindicato ¿tiene que haber un acuerdo de las dos partes?

DT: “Seguro, seguro, sí, para tener un acuerdo siempre y para llevarnos bien tiene que estar el acuerdo de las dos partes. Así como no hay pelea si uno quiere pelear y el otro no, ¿no? Para ambas cosas es necesaria la voluntad de ambos y yo creo que nosotros la voluntad la mostramos desde hace muchísimo tiempo y la vamos a seguir demostrando en estos momentos, y repito, en estos momentos que son los más difíciles. Así que esperamos con ansias el diálogo con el intendente y poder bajar un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores municipales y que, bueno, a partir de ahí. Esperamos que, a partir de este bastión que es La Matanza, podamos defender al peronismo y a los trabajadores hoy tan diezmado en la República Argentina, con los votos; somos muchos los que tenemos esta ideología y que tenemos esta creencia. Así que, bueno, a luchar, a pelear, a unirnos y a dar vuelta la historia en unos años respetando, por supuesto, las medidas que se tomen y respetando lo que todos los argentinos eligieron.”