por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus, concejal de JUNTOS en La Matanza, quien analizó este balotaje en el que participamos los argentinos, en el que resultó electo Javier Milei como presidente de la nación. El espacio al que Creus pertenece dio un importante apoyo a La Libertad Avanza en la fiscalización de dicho balotaje. Creus nos relató cómo sigue su carrera política y que es lo que podemos esperar en los próximos tiempos del nuevo gobierno; esto nos decía:

QP: Creus, ¿qué análisis hace del balotaje que vivimos todos los argentinos en estos últimos días?

LC: “Este ha sido un evento totalmente sorpresivo e histórico, que deja un montón de señales que vamos a tener que interpretar, pero que claramente se ha expresado con mucha contundencia. Esta vez fue a votar más gente de la que había participado en las últimas tres elecciones y con mucho compromiso, los votantes de ambas partes fueron decididamente a poner toda su energía y su expectativa en sus propuestas, y finalmente resultó ganadora, con una diferencia abrumadora, la opción del cambio, del cambio de gobierno en la figura de Milei, y que confirmó que nuestros votantes de JUNTOS se volcaron en su totalidad a apoyar este cambio, que tenía como opción a Milei, que creo que es un mandato más allá de las opiniones de los dirigentes, creo que el pueblo se ha expresado y hay que aceptarlo por el bien de la democracia. Me gusta escuchar voces del oficialismo reconocer que la expresión de la gente es soberana, y que hay que respetar al presidente electo, y también me gusta mucho ver a la gente con expectativa y esperanza, pero también con incertidumbre porque es un gobierno nuevo de alguien que no tiene una trayectoria política que se pueda evaluar en la historia, y que ha tenido tantas posturas tan controversiales que genera intriga. Estamos ante un nuevo desafío de la historia política argentina”

QP: ¿Participó de la fiscalización con su agrupación o espacio político?

LC: “Si, es así, previamente hicimos una asamblea a la que asistió mucha gente donde muchos propusieron no participar o abstenerse, pero la gran mayoría decidió participar y apoyar el cambio, y actuamos en consecuencia, por esa razón decidimos participar y apoyar este espacio y enfrentar el desafío contra un aparato aceitado como lo tiene el oficialismo en estas cuestiones”

QP: Esta decisión de los dirigentes de JUNTOS, tanto de Bullrich como Macri, fue una decisión de riesgo, ya que si salía mal era prácticamente la muerte política de ambos, ¿lo ve así?

LC: “Si, fue una decisión acertada la cual se debía tomar, creo que se necesitan dirigentes políticos que se la jueguen, y que no especulen con preservar sus imágenes, sus trayectorias, o su prestigio, esto siempre y cuando uno se entregue por lo que uno cree. En mi caso mucha gente me pregunto porque no elegí seguir como legislador en La Matanza en lugar de postularme para intendente, siendo que no renuevo cargo, me parece que la política que vale la pena, en un momento en que la política esta tan cuestionada, la política que vale la pena es la que se hace desde las convicciones, no desde la especulación, creo que valió la pena, sobre todo por el resultado, pero también porque nuestra propia gente, nuestro propio votante quería apoyar el cambio, y esto se ha comprobado, nosotros los referentes de nuestro espacio tenemos que acompañar la voluntad de nuestro electorado, de nuestra gente”

QP: A su criterio, ¿qué se viene para estos próximos tiempos?

LC: “Vienen muchas dificultades, el país está empeñado, la economía está destruida, el nivel de deterioro económico, social, el nivel de pobreza, de indigencia, la inflación, el drama en la que esta la salud pública, la inseguridad y el deterioro de la educación, son temas que están en niveles catastróficos todos, la gente está sufriendo desde hace mucho, muchísimo, por eso decirle a la gente que lo que estaba en riesgo eran los derechos, cuando mucha de esta gente ya no tenía garantizados los mismos, sonaba raro, pero en ese contexto de sufrimiento y de tanta necesidad lo que viene va a ser difícil, porque es una transición donde el gobierno que llega tiene muy pocos recursos y del otro lado hay fuerzas políticas o sectores políticos que ya están agitando la promesa del conflicto y de la desestabilización como lo vivimos con el gobierno de Macri que intentaron con el club del helicóptero voltearlo todos los fines de año, si hacemos memoria antes de que llegue Macri al gobierno se decía que iba a terminar con los planes sociales, con las conquistas y derechos de los trabajadores, que era una dictadura, y no paso nada de esos. Ahora estoy percibiendo en algunos sectores el mismo discurso, que es lamentable porque la gente la está pasando muy mal, y a eso le agregas psicosis por un supuesto fantasma político, sin ningún antecedente real, le hacemos mucho daño al pueblo y a la democracia que todos deberíamos defender, porque nos ha costado mucho esfuerzo conseguir y mantener. Este es un gobierno nuevo, en formación y que todavía no empezó a gobernar, creo que hay que darle tiempo para poder evaluar cual es la tendencia de a dónde va este gobierno, vi mucha gente del Kirchnerismo decir que, si había un balotaje entre Patricia y Milei, iban a votar a Milei, entonces no es justo que esa misma gente está diciendo que Milei es la dictadura, resulta muy contradictorio”

QP: ¿Pudo hablar con Patricia Bullrich al respecto?

LC: “Si, hablamos muy brevemente en dos ocasiones, pero sobre todo alrededor de lo que ha sido la fiscalización en un momento, y la importancia de que nosotros acompañemos este proceso de cambio político sin arrogarnos la propiedad de este cambio, ni creer que nos corresponde algo en particular, o sea estamos desde un lugar de acompañar la decisión de la mayoría de los argentinos, por eso estuvimos en la fiscalización para que ellos puedan gestionar lo mejor posible el futuro de los argentinos, no estamos hablando de un gobierno compartido, de hecho ni Mauricio Macri ni Patricia van a ser funcionarios, nada de lo que se ha hecho fue con ese condicionamiento. Cuando decidimos fiscalizar y apoyar en el balotaje a Milei, lo hicimos simplemente por escuchar lo que traía el viento de parte de nuestra gente, sin haber hablado con la gente de La Liberta Avanza”

QP: ¿Cómo está el espacio de JUNTOS en La Matanza?, a simple vista en lo nacional el espacio exploto en pedazos.

LC: “Es relativo, nuestro espacio tiene legisladores, gobernadores, intendentes, no tiene hoy funcionando una mesa política en común, pero por ejemplo hoy se reunieron los gobernadores del espacio, tanto radicales como del PRO, hay ámbitos donde la agenda de JUNTOS parece tener continuidad, y otros ámbitos donde pareciera que está más complicado, sobre todo con el tema de las coordinaciones de los partidos políticos, es posible que Juntos por el Cambio tenga un proceso en el que se abra a una coalición de acuerdos circunstanciales, coyunturales, legislativos desde el congreso nacional, desde las cámaras provinciales, desde los concejos deliberantes, donde probablemente se seguirá haciendo en común”

QP: Este diciembre se termina su período como concejal de La Matanza, ¿Qué va a hacer?, ¿cómo sigue?

LC: “Voy a seguir trabajando, hace 20 años que hago lo mismo, voy a seguir trabajando codo acodo con los vecinos, me voy a seguir encontrando, y organizarnos juntos a ellos en la búsqueda de soluciones en un municipio que tiene problemas por donde mires, y la distancia entre la gestión municipal y la gente es enorme, dejando una situación de soledad y abandono total, donde queda en manos de los vecinos buscar la solución o incluso dar soluciones. Hace 20 años que estoy ahí con esa agenda, en el medio de esos 20 años me toco ser concejal, y soy el mismo de siempre al lado de los vecinos, reclamando y, o construyendo soluciones, así que es lo que pienso seguir haciendo junto a los vecinos de toda La Matanza”