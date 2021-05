“ESPINOZA PERDIÓ LA EMPATÍA DEL VECINO DE LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de Juntos por el Cambio, Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien nos contó sobre lo votado en la última sesión del HCD matancero, también opino sobre el último DNU emitido por el gobierno nacional que nos lleva a la fase 1 de esta pandemia, le preguntamos sobre las últimas movidas que realizó con los concejales del bloque, cómo ve el distrito en general, y que políticas implementaría para mejorar el distrito, esto nos decía:

QP: Creus, hace poco en el HCD tuvieron una sesión donde trataron diferentes temas ¿cómo transitaron dichos temas?

EC.: “En la última sesión el tema principal que se trato fue la rendición de cuentas de los gastos realizados por la gestión municipal en el 2020, además de eso se aprobaron algunas ordenanzas, e incluso decretos del intendente que se convalidaron relacionados a las condiciones laborales de los empleados municipales, trabajadores municipales de salud, y proyectos menores que hacen a la gestión cotidiana, ahí tuvimos un debate fuerte con el tema de la rendición de cuentas”

QP: ¿Es clara la rendición o tiene puntos oscuros?

EC.: “Después de mucho estudio, uno termina teniendo un par de conclusiones muy claras, una es que el 30% del presupuesto no se ejecutó lo que se aprobó en el 2019, la otra es lo que se ahorra la gestión municipal, automáticamente lo depositan e incrementan los plazos fijos, entonces hay una relación entre reducir la inversión del presupuesto e incrementar el plazo fijo, eso está muy claro, y la suma es de 3000 millones de pesos, a pesar de todo lo que fue el año 2020, se ahorraron e incrementaron el plazo fijo en 3000 millones de pesos, increíblemente el oficialismo contesta que hay que agradecer esa actitud porque es proteger el futuro que es un resguardo para momentos malos que se pudieran vivir, en esa misma afirmación hay un reconocimiento en que no se gasta en lo que se destina, y que lo que se está viviendo no es suficientemente malo, hay muchas cosas que se pueden deducir de ahí”

QP: Hace muy poco hicieron una movida con los concejales del bloque frente al HCD pidiendo apertura de los lugares religiosos ¿qué paso con esa convocatoria?

EC.: “Hemos tenido conversaciones con muchos vecinos y nos damos cuenta que tienen muy arraigada su fe y la practican con la misma intensidad, vecinos de distintas religiones. Me di cuenta que para el católico es muy importante tener sus misas, poder estar en sus iglesias con sus representantes religiosos, con sus sacerdotes, curas, pastores, rabinos, no hay distinción de credos, y nos dimos cuenta que todo este tema de incertidumbre, de drama y de muerte que trajo este virus, genera un impacto en la salud mental de todos nosotros, algunos más conscientes, otros menos, pero es muy fuerte, genera depresión, pánico, ansiedad, aumentó la tasa de suicidios, tiene secuelas aparte del covid que tienen que ver con la salud mental, por eso creo que hay una urgencia de contener emocionalmente a la gente, y las iglesias o templos, en sus distintas religiones cumplen ese rol, la religión cumple ese rol con sus representantes ante el pueblo, por lo tanto cuando escuchamos de los vecinos, de los curas y los pastores la importancia de esto, nosotros propusimos un proyecto de que se le permita usar el espacio físico de las iglesias y los templos, respetando el distanciamiento y las normas que ya conocemos, esto el ultimo DNU no lo consideró, esperemos que esta fase 1 termine pronto y volvamos a una apertura, y se le permita a las iglesias, con todos los protocolos, abrir sus puertas, cosa que hoy no está permitido”

QP: También hubo una movida importante con los comerciantes del shopping de San Justo

EC.: “Hubo una protesta a la que acudimos solidariamente y hablamos con los comerciantes que son inquilinos, o sea que alquilan los locales del Shopping, y la verdad que ahí se produce una injusticia enorme, porque no son súper empresarios, son comerciantes como los que podemos encontrar en cualquier centro comercial, y por estar vinculados al Shopping o a la palabra Shopping, se pierde de vista que es un comerciante más como el quiosquero del barrio, y esta gente no puede abrir desde hace un montón de tiempo y ve a los feriantes, a los manteros de toda La Matanza trabajar, y ellos no tiene la posibilidad de abrir. Nosotros presentamos una propuesta que ya se está haciendo en otros municipios, que los Shopping puedan abrir en modo galería, que la gente vaya y pueda comprar como en cualquier negocio a la calle sin ingresar al comercio, y sin usar las instalaciones del Shopping o los lugares comunes como los baños, patios de comidas, ni los espacios de juegos, o sea todo lo que hace al confort de un shopping, de esa forma el comerciante podría trabajar con su vidriera al estilo que se trabaja en galerías y centros comerciales. Nosotros propusimos eso, los comerciantes están esperando ser escuchados, a ellos les preocupa mucho porque cuando se produce la apertura se abre todo menos los shoppings, ellos solo quieren quedar en la misma consideración que tiene el comercio en general, que el shopping no abra como tal pero que ellos puedan trabajar como galería, esto se logró en Moreno, Almirante Brown, y en varios municipios más”

QP: ¿Cuál es su opinión sobre esta fase 1 que implemento el gobierno nacional hasta el 31 de este mes?

EC.: “La verdad lo veo muy dramático, creo que La Matanza no la puede cumplir, hay que reconocer que puede ser una medida útil en lo sanitario, si tuviéramos un nivel de economía, de tejido social, de calidad de vida, de nivel de urbanización, y condiciones de vida que no tenemos. Es imposible, La Matanza tiene 150 asentamientos, tiene la mitad de sus calles de tierra, tiene centros de atención primaria destruidos, sin personal, y un montón de falencias económicas y sociales pueda cumplir un aislamiento como el que demanda la fase uno. Me parece que hay que reconocer que no se puede cumplir y por lo tanto debería atenderse con otras medidas, por ejemplo el testeo, no logro entender porque no se testea masivamente, debería perseguirse al virus y no que el virus nos persiga a nosotros, no hay un mapa epidemiológico, La Matanza es como una provincia, y está siendo tratada como un municipio, nada es la misma realidad dentro de La Matanza, y epidemiológicamente tampoco es igual”

QP: ¿Ud. dice que se debería tratar el virus de acuerdo a la zona del distrito?

EC.: “Si, es como sucede con la inseguridad, el nivel de inseguridad y el nivel de delito, no es igual en todo el distrito, y con el virus y con todo, el nivel de educación no es igual en toda La Matanza, el transporte no es igual en toda La Matanza, hay lugares en La Matanza que los chicos van a la escuela de su barrio, y hay zonas donde los pibes toman dos colectivos para ir al cole. La realidad de La Matanza es muy distinta depende la zona o barrio, y se aplica la misma receta en todo sentido, esto es poco inteligente desde cualquier punto que se lo mire, sobre todo del punto de vista sanitario”

QP: Concejal, muchos políticos son cuestionados porque solo ven cosas malas o errores en la gestión, y son acusados de nunca proponer ideas superadoras, ¿cómo ve eso, y cómo cree que se pueden cambiar algunas cuestiones en La Matanza?

EC.: “Conocí municipios del conurbano e incluso de otras provincias que estaban con un nivel de destrucción y deterioro importante e, incluso peor ,del que a veces vemos en La Matanza, y sin embargo veo hoy, después de algún tiempo, esas mismas zonas son un ejemplo de desarrollo local y de atracción turística inclusive, han capturado inversiones productivas, desarrollos tecnológicos, desarrollo industrial. No creo que los matanceros nacimos para estar condenados, de por vida, a una calidad de vida miserable, esperando que caiga algún recurso de nación o provincia, en ningún lado dice que tenemos que vivir en este nivel de precariedad, de atraso en el desarrollo social, con un sector del pueblo esperando una dadiva del poder de turno que por cierto es el mismo hace más de 30 años. Los matanceros no estamos condenados al fracaso, ni nacimos para tener una calidad de vida cada vez peor”

QP: ¿Qué cree que falta en La Matanza?

EC.: “Creo que nos falta volver a tener un proyecto, y una nueva forma de comprender la política, la política no puede ser naturalizar lo malo, administrar la crisis, y construir poder sobre la necesidad de la gente; la política tiene que ser superadora de las crisis, entiendo la política que favorece el desarrollo de la gente y de su territorio, la política puede servir para hacer algo bueno o para mantener lo malo, y acá todo apunta a mantener lo malo”

QP: ¿Qué potencial le ve a La Matanza que no es explotado por la gestión actual?

EC.: “Tenemos un municipio con 12 mil hectáreas rurales, de una tierra muy rica, y que es parte de una región productiva que es la cuenca del salado. La Matanza no es el fondo ni el patio trasero de CABA, La Matanza es la entrada a la cuenca del salado, tenemos una ubicación geográfica importantísima, estamos rodeados de municipio que tienen economía semi rural, que tienen pleno empleo y, nosotros, en las zonas que lindan con esos municipios son asentamientos, son un desorden, sin embargo tenemos dos autopistas, una que es la Ruta 3, y la autopista que se está construyendo, la J.D. Perón, cerca de la ruta 6 que es un corredor importante que une dos puertos como el de Campana y el de La Plata, y estamos al lado de un rio que perfectamente como en otras partes podría ser administrado para el beneficio de la gente y el turismo; se podrían construir diques, darle navegabilidad, aunque sea para lo turístico, se podrían generar desarrollos de todo tipo como en un montón de lugares del mundo que se transformaron para bien de la población. Tenemos que empezar a ver la política como un camino a estas cuestiones, y no solo como un logro electoral para el ego del político o el sector político vencedor en una elección, los matanceros tenemos un gran potencial que es nuestra gente, que si es capaz de sobrevivir este tiempo y estas cosas tan duras imaginemos con ideas nuevas, y productivas como crecería el distrito”

QP: En cuestión de industria y producción, tema parque industrial, ¿cómo ve esa situación en el distrito?

EC.: “Creo que en este municipio no hay una política para el desarrollo productivo, solo hay negociados en nombre del desarrollo productivo, veo que los parques industriales de los municipios vecinos se llenan de empresas, crecen, invierten, incluso empresas que estaban en La Matanza emigran a Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Merlo y cada empresa que no se afianza en el distrito es menos oportunidad de trabajo para una familia de un vecino matancero, no hay estrategia de desarrollo productivo, lo que hay es un gran negocio utilizar la precariedad”

QP: ¿Por qué cree que ocurre esto que es casi burdo?

EC.: “Creo que ocurre porque el trabajo digno, el buen empleo da libertad y crecimiento, y esta libertad y este crecimiento es un riesgo para el que solo sabe ganarse los votos sometiendo a la gente por sus necesidades, lamentablemente acá hay una comprensión de la política que es administrar miseria, la pobreza, la decadencia, el caos, es un gran negocio electoral porque de esa manera siempre estas necesitando un favor del gobernante, en cambio el desarrollo que da independencia y libertad al individuo es temido y en la lógica de algunos genera el riesgo de perder elecciones”

QP: Cree Ud. que al intendente Espinoza estas cuestiones ¿no las ve o no le interesan?

EC.: “Creo que el intendente hace rato no está tomando real conciencia de esta agenda y de estas cuestiones, porque lo veo muy comprometido con su proyecto personal que es ser gobernador, me da esa sensación, y es lo que dicen los pasillos o gente cercan o que dicen que son cercanos a él. Creo que al intendente le están contando mal las cosas, o simplemente lo que pasa en el distrito es manejado por su equipo y él está al margen; por otro lado creo que sentado tanto tiempo en el mismo lugar se pierde compromiso e interés con el rol que tiene que es el de intendente que es para lo que el vecino lo votó, creo que ya no tiene esa capacidad y sensibilidad para gobernar para el vecino del distrito, Espinoza perdió la empatía para con el vecino de La Matanza”

QP: ¿Desea agregar algo más?

EC.: “Solo decir a los vecinos que no solamente estamos para criticar la gestión, sino que también estamos para aportar ideas y proyectos, para cambiar la calidad de vida de los matanceros, que creemos firmemente que se puede, que seguramente cometemos errores como oposición, pero estamos dispuestos al dialogo, aportando proyectos viables, para el beneficio de todos los matanceros”