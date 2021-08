“ESTAMOS CAMBIANDO LA HISTORIA DE LA MATANZA PARA SIEMPRE”

Por Gustavo Bustamante

De recorrida por la ciudad de la furia nuestra querida Gregorio de Laferrere, se están realizando, para nosotros los que vivimos aquí (Lafe), una de las obras más importantes de la historia de la localidad. Mientras recorríamos, nos encontramos, charlando con los vecinos, al Intendente del distrito, Fernando Espinoza, quién accedió a darnos una breve entrevista, esto nos decía:

QP: Intendente ¿qué comentarios recibe de los vecinos de la localidad de Gregorio de Laferrere por las obras que se están realizando?

FE.: “Recibo lo que estás viendo con tus propios ojos, el afecto el cariño de la gente de Laferrere que está muy, pero muy feliz, esta obra que es la más importante de toda la historia de Laferrere y de La Matanza, más de 400 millones de pesos de inversión, que generan 3000 nuevos puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Recién estaba hablando con los chicos, los obreros, el maquinista, y lo que me puso muy feliz es que el 95% de los empleados que trabajan en esta obra son de Laferrere, algunos me decían que hace 3, 4, 5 años en algunos casos no tenían y no conseguían trabajo, y hoy están muy felices porque hace 5 meses que tienen trabajo, y que tienen un muy buen sueldo”

QP: Esta obra no solo mejora la calidad de vida de los vecinos de la localidad ¿pero mejora también la calidad de vida de localidades cercanas?

FE.: “Esta obra cambia para siempre la localidad de Laferrere y alrededores, sabemos que Laferrere es la ciudad que vienen todos los días vecinos de otras ciudades a comprar, a trabajar, el centro comercial de Laferrere es uno de los centros comerciales más importante del conurbano, la importancia que le da esta obra de progreso y de desarrollo para siempre a todo el centro comercial y a la ciudad en si”

QP: ¿En qué consiste esta obra?

FE.: “La obra consiste en tres túneles bajo a nivel de las vías, que va a generar por un lado la seguridad vial, que no tengamos los accidentes que desgraciadamente tuvimos en el pasado. Esta obra cambia para siempre a Laferrere, imagínate que todo esto de acá (el intendente señala el frente de la ruta 21) a tres, cuatro años va a ser, estoy seguro de eso, una ciudad de edificios, de desarrollo, un gran parque verde, va a haber aproximadamente 400 metros de espacios verdes que ya están programados. Estuve hablando con los ingenieros que llevan adelante la obra, desde la calle Ezeiza a Beethoven se va a transformar todo eso en un lugar que lo pueda disfrutar todas las familias, todos los vecinos de Laferrere, y después la otra mega obra es la peatonal, ya empezamos con la obra hidráulica, y bueno, la peatonal de Laferrere va a ser algo único, va a generar un cambio en la localidad que va a ser un antes y un después”

QP: Laferrere es una de las localidades más extensas del distrito, ¿está planeado en algún momento tener más de una delegación, por ejemplo lado norte y sur, o norte, centro y sur?

FE.: “Si eso está programado hacerlo, lo vamos a hacer en Laferrere norte, Lafe centro y Lafe sur, esto tiene que ver también con el plan de desarrollo estratégico de la gran obra hidráulica que se está haciendo para poder llevar adelante la peatonal, la peatonal es también una mega inversión millonaria, que también va a crear cientos de miles de puestos de trabajo·

QP: Intendente estamos en un año político, con elecciones legislativas de por medio, ¿cómo ve estas elecciones?

FE.: “Lo que puedo decir es que no nos alcanzan los días para inaugurar una obra por día, estamos en el proceso de mas obras de toda la historia de La Matanza, 5000 nuevas cuadras de asfalto, todo lo que tiene que ver con la construcción de más de 5000 viviendas, esta mega obra de la estación de Laferrere, algo parecido en la estación de Catán, una obra parecida a esta, San Justo, otro bajo a nivel a la altura Illia y las vías, en la entrada de san Justo, en Ramos Mejía la construcción de 2 puentes sobre nivel, en definitiva estamos cambiando la historia de La Matanza para siempre, y con esta obra en la ciudad de Laferrere estoy muy, pero muy orgulloso y feliz porque esta obra, es una obra, que yo era chiquito y venía a Laferrere a la casa de mi tío, y me acuerdo que todo el mundo decía: ¿Cuándo van a arreglar la estación, cuándo la van a poner linda?, yo me comprometí con las fuerzas vivas de Laferrere que hoy están acá, los clubes, los pastores, los curas, el obispo anterior. Gracias a Dios que pudimos ahorrar plata, y hoy podemos decir felizmente que estamos haciendo la obra y que vine a recorrerla justamente para charlar con los vecinos y con los ingenieros, que calculan que fines de octubre, noviembre estamos abriendo el primer bajo a nivel, así que estamos muy pero muy felices”