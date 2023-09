“ESTAMOS HACIENDO LO QUE EL INTENDENTE NOS PIDIÓ PARA SU GESTIÓN: QUE ES ESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL VECINO Y VECINA DE LAFERRERE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Alejandro Capobianco, coordinador general de la delegación municipal de Gregorio de Laferrere, quien nos relató cómo vivieron las PASO desde la gestión, y como es el trabajo en una ciudad que crece, cambia y mejora día a día, esto nos decía:

QP: Capobianco, ¿cómo vivieron las PASO desde la localidad?

AC.: “Nosotros desde la delegación municipal lo vivimos con mucha gestión, con las directivas que nos dio nuestro intendente Fernando Espinoza, que es lo que venimos haciendo desde que estamos acá, cada uno en su área trabajando mucho para nuestros vecinos, y la realidad muestra que esto se vio reflejado también a la hora de elegir una gestión, el vecino de Laferrere nos acompañó con su voto, y la confianza en esta gestión”

QP: Ud es el coordinador general de toda la localidad, ¿Lafe, es una ciudad muy vertiginosa y con diferentes problemáticas?

AC.: “Si soy el coordinador junto con otros compañeros, tanto de Lafe sur, Lafe norte y Lafe centro, y lo que tratamos es unificar criterios y que a su vez cada sub delegación pueda cumplir con la demanda de los vecinos tanto en el Sur con Germán Díaz, en el Norte con Maxi Wild, y acá en el centro con Mario Stella, y por supuesto con la cabeza de este equipo que es Gabriel Guzmán, que es el delegado municipal de toda la localidad de Laferrere, hoy por hoy estamos trabajando con las demandas de los vecinos tratando de llevar soluciones donde existe un problema o alguna falencia que lo preocupa al vecino de la localidad, lo hacemos unificando criterios y trabajando en equipo, que si nos equivocamos seguro que sí, pero nos equivocamos o cometemos algunos errores por el hecho de hacer, y el vecino de Laferrere sabe eso, aprendemos de los errores y trabajamos más duro para solucionar esto de la mano de los vecinos escuchando a cada uno y acompañándolos estando cerca, con el estado presente que en este caso es la delegación, estamos haciendo lo que el intendente nos pidió para su gestión, que es estar y mejorar la calidad de vida del vecino y vecina de Laferrere”

QP: ¿Cómo es el trabajo, el día a día con el vecino en los barrios?

AC.: “No se para, el vecino demanda, me ha tocado ir a los barrios como por ejemplo el Giardino de donde vienen muchas quejas de los vecinos que vienen asiduamente con la problemática de que faltan asfaltos, lógicamente, hay un sector del Giardino que quedó sin asfaltar, no por una decisión de no asfaltar, o por un capricho, está a la decisión de asfaltar esa zona muy pronto, ni bien se termine la obra del aliviador del arroyo Dupuy, tuvimos una reunión con 50 familias en un lugar, luego con 60 vecinos en otro lugar, explicándole que no es una decisión arbitraria de alguien o del intendente, o como suelen decir que fueron a San Justo y figura asfaltado, lo que puede llegar a figurar en proceso de asfaltado, pero nuca una calle que no tienen asfalto va a figurara como asfaltada, sino como un proyecto. Los vecinos vieron el mapa de la obra del aliviador del arroyo Dupuy, que va a comenzar muy pronto, esta obra va a traer tranquilidad y beneficios para toda esta zona, que ya con la obra hidráulica se va a poder asfaltar, gracias a esta obra y no van a sufrir anegamientos ni inundaciones de las calles, así que los vecinos pudieron entender y aceptar la realidad y esperan que la obra se realice lo antes posible, si bien se viene haciendo en este último tiempo una limpieza exhaustiva del arroyo Dupuy, lo que permitió que el arroyo banque muy bien las últimas lluvias y que nuestros vecinos no se inunden”

QP: Con respecto a las últimas lluvias, ¿las obras funcionaron bien? Me refiero los pasos bajo a nivele, ya que circularon en redes sociales mucha fake mews.

AC.: “Los bajo a niveles que son obras que traen una conectividad a Laferrere y el resto de La Matanza, funcionaron a la perfección, si bien alguien mal intencionado publicó y viralizó en las redes sociales, una foto de un bajo a nivel de Lomas de Zamora, no sabemos si actual o no, queriendo ensuciar las obras de Laferrere, y de la gestión de La Matanza que lleva adelante el Intendente Fernando Espinoza, quisieron ensuciar la obra del bajo a nivel de Carcarañá, y la verdad que el vecino lo vio y vio que funciona a la perfección, todo el equipo de la delegación de la localidad, estuvimos en alerta recorriendo las obras y los barrios, cuando hablo del equipo hablo de los que somos funcionarios y de los trabajadores municipales, que dan todo por la localidad y se ponen en la piel del vecino, eso también hay que destacarlo”

QP: ¿Cómo es trabajar al lado del delegado Gabriel Guzmán?

AC.: “Gabrieles un hombre de la localidad como lo somos todos y queremos lo mejor para Lafe, tiene una capacidad de trabajo y sensibilidad social admirable, con el respeto, paciencia y calidad con la que desempeña su cargo, siempre da la cara y atiende personalmente a cada vecino que se acerca a esta delegación, que es una delegación de puertas abiertas a la comunidad, esa es nuestra línea de trabajo y de gestión, tanto mía como la del delegado y del sub delegado Mario Stella, y lo hacemos con orgullo y mucho respeto por el vecino, cada uno en su función colaborando para que la localidad y los vecinos puedan solucionar sus problemáticas, que son las nuestras también porque vivimos en esta querida localidad, realmente formamos un equipo sólido y amalgamado, con todo el personal de la delegación, tanto los administrativos como los muchachos que están el día a día en la gestión en la calle con los vecinos solucionando los problemas cotidianos para mejorar la calidad de vida de los mismos”

QP: ¿Se pudo ordenar el transito, y los cochecitos 0,50 en Lafe sur?

AC.: “La verdad costó mucho, la gente del lado sur no entendía muy bien la obra al principio, usaba Comodoro Py como doble mano hasta que se habilitaron los bajo a niveles de Carcarañá y Carlos Casares, solo falta el de Ezeiza que esta pronto a habilitarse y que le va a dar mayor conectividad al sur con el centro de la ciudad. Hoy gracias al trabajo de la delegación y Tránsito, junto al delegado sur Germán Díaz, se pudo convencer al vecino de utilizar correctamente la avenida, y se puede apreciar el cambio para bien que esta obra trajo a la ciudad, hoy podemos decir que esta ordenado en un 90 %, tenemos que pensar que en el sur de la ciudad somos más de 200 mil habitantes, y que no es fácil, pero lo estamos logrando y el vecino comprende y aprovecha estas obras, que hoy lo benefician, y benefician al conjunto de la localidad”

QP: ¿Esta obra beneficio el comercio y la actividad económica del lado sur?

AC.: “Si, totalmente, este desarrollo comercial viene creciendo desde hace 10 años, pero en estos últimos tiempos trajo un desarrollo muy bueno para el comercio ya que amplió el corredor a lo largo de toda la avenida Comodoro Py y eso va a hacer que se expanda para los laterales, al igual que trajo una vida más activa a lugares que estaban escondidos en la ciudad como por ejemplo la plaza Lucio Mansilla que está pasando el Hospital Teresa Germani, donde hoy los vecinos pueden disfrutar en familia un espacio que se hizo a nuevo conde se puede practicar deportes y recreación, sin necesidad de ir al centro como lo hacía antes el vecino de ese barrio”

QP: Como es el trato, desde la delegación, con la cámara de comercio, sobre todo con el tema de la peatonal que fue en su momento muy controvertido y resistido por algunos, ¿Cómo está la situación hoy?

AC.: “La cámara de comercio siempre trabajo en función de mejorar la parte comercial, en su momento hizo hincapié de esta bendita peatonal, donde muchos comerciantes estaban en contra de la peatonal, Dios gracia se logró, gracias el consenso de todos, poder realizar esta obra grandiosa y magnifica, que fue una decisión política de nuestro intendente, y dejo de ser proyecto. La cámara de comercio hoy acepta que el comercio fue creciendo y mejoro muchísimo con esta obra, el cambio es radical, antes la gente solo venía a caminara, hoy también es un pasero para la familia y esto acrecienta la posibilidad de mayores ventas debido a las ofertas que hay, tenemos primeras marcas, mucha oferta gastronómica, que antes había que trasladarse a otro centro comercial del distrito o a CABA, hoy está al alcance de todos los vecinos de la Localidad de Gregorio de Laferrere, poder brindar diversidad de consumo y oferta al vecino es muy lindo, porque también eso es calidad de vida”

QP: Seguridad y nocturnidad en la localidad, ¿cómo se está trabajando desde la delegación para mejorar estos temas que le preocupan al vecino?

AC.: “Desde a delegación acercamos propuestas a las diferentes áreas que competen a estos temas, como control comunal, espacios públicos, policía, tránsito, todas las áreas que componen esta materia, la localidad es otra y tenemos que entender los cambios y trabajar para ordenar de acuerdo a la ley la nocturnidad, para cuidar al vecino y a los que disfrutan la noche de Laferrere, los vecinos se quejan de las motos, de la música, de los ruidos, y nos hemos puesto una meta dentro de la ley que ningún bailable Pubs, boliches, que su horario de cierre no exceda las 6 de la mañana, esto no es una medida caprichosa, sino una medida de convivencia en sociedad, desde ese lado estamos trabajando con el equipo de la delegación con el delegado al frente de estas cuestiones, sabemos que es difícil pero estamos trabajando para mejorara para que todas las partes involucradas salgan beneficiadas en su conjunto, confiamos que los responsables de cada área puedan llegar a un acuerdo en una forma de trabajo por el bien de todos, confiamos que lo vamos a logra en un corto plazo”